Тур: 5.
0:0
Конец матча
0'
57' Желтая карточкаФаллах Саман
74' Желтая карточкаАлиджанов Хожиакбар
87' Желтая карточкаMohammad Moradmand
90' Желтая карточкаZobeir Niknafs
90'+6
Ход матча
57'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
561 Количество передач 380
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
55
Raphael
I
22
Ндонг
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Raphael IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pitso Mosimane
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Мерк КимиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шацких Максим
История личных встреч
Эстеглаль Тегеран
Пахтакор
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстеглаль Тегеран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резаэян Рамин
|1
|0.2
|Arash Rezavand
|1
|0.2
|Мохаммади Мехрдад
|0
|0
|Джалали Аболфазл
|0
|0
Пахтакор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черан Драган
|1
|0.2
|Сабирходжаев Сардор
|0
|0
Карточки
Эстеглаль Тегеран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чешми Рузбех
|3
|0
|Mohammad Moradmand
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Zobeir Niknafs
|1
|0
|Фаллах Саман
|1
|0
|Эслами Мохаммедхоссейн
|1
|0
|Замани Аболфазл
|1
|0
Пахтакор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабирходжаев Сардор
|2
|0
|Черан Драган
|1
|0
|Хамдамов Достонбек
|1
|0
|Алиджанов Хожиакбар
|1
|0
|Ибрагимов Иброхим
|1
|0
|Хошимов Улугбек
|1
|0
|Усманов Мухаммадали
|1
|0
|Адхамзоде Умар
|1
|0
|Otabek Jurakuziev
|1
|0
Результаты матчей
Эстеглаль Тегеран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пахтакор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Эстеглаль Тегеран
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пахтакор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
0
Эстеглаль Тегеран
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Пахтакор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эстеглаль Тегеран
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстеглаль Тегеран - Мес Рафсанжан 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Эстеглаль Тегеран 3:0 Эстеглаль Тегеран - Тракторсази 0:2 Хеибар - Эстеглаль Тегеран 3:1
Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 0:3 Хавадар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 2:2 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 1:0 Эстеглаль Тегеран - Малаван 2:2 Шамс Азар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Пайкан - Эстеглаль Тегеран 0:2 Эстеглаль Тегеран - Сирьян 1:0 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Фулад Хузестан 1:0 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 2:1 Тракторсази - Эстеглаль Тегеран 0:0
Пахтакор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пахтакор - АГМК 0:2 Навбахор - Пахтакор 5:2 Пахтакор - Аль-Райян 0:1 Пахтакор - Андижан 3:1
Кызылкум - Пахтакор 2:0 Аль-Шорта - Пахтакор 0:0 Пахтакор - Динамо Самарканд 4:2 Персеполис - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Олимпик Ташкент 6:0 Металлург Бекабад - Пахтакор 3:2 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:0 Согдиана - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сурхан 0:1 Пахтакор - Локомотив Ташкент 3:1 Бунёдкор - Пахтакор 0:1 Насаф - Пахтакор 1:0 Арал - Пахтакор 0:1 Нефтчи Фергана - Пахтакор 0:2 Пахтакор - Бунёдкор 1:0
Результаты матчей
Эстеглаль Тегеран
Пахтакор
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эстеглаль Тегеран
Пахтакор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
14
14
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|4
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|4
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1