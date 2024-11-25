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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 5.
Аль-Райян
1:1
Конец матча
Персеполис
0'
0:1
17' Гол
Фараджи Фаршад
31' Желтая карточка
Гарсия Давид
51' Желтая карточка
Гендуз Алексис
1:1
57' Гол
Беншарки Ашраф
77' Желтая карточка
Хатим Абделазиз
82' Желтая карточка
Махаджана Амид
90'+12
48
Виктор
Пауло
2
Наджи
Мурад
13
Амаро
Андре
5
Гарсия
Давид
III
33
Махаджана
Амид
17
Mohamed
Surag
4
Де
Сар
Жюльен
6
Хатим
Абделазиз
8
Трезеге
77
Беншарки
Ашраф
10
Роджер
1
Гендуз
Алексис
3
Фараджи
Фаршад
6
Канаани
Хоссейн
30
Гвелесиани
Георгий
4
Мохаммади
Милад
31
Лукаш
Жоау
5
Масуд
Риги
11
Ахмадзаде
Фаршад
77
Mohammad
Khodabandehlo
19
Амири
Вахид
9
Алипур
Али
Аль-Райян
4-4-2
Персеполис
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Райян
Персеполис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧА
4:2
ЛЧА
1:3
ЛЧА
0:0
ЛЧА
3:1
ЛЖ
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Райян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 2 0.4
Беншарки Ашраф 1 0.2
Шехата Хазем 1 0.2
Хатим Абделазиз 0 0
Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фараджи Фаршад 2 0.4
Алипур Али 1 0.2
Амири Вахид 0 0

Карточки

Аль-Райян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шехата Хазем 3 0
Гарсия Давид III 2 0
Хатим Абделазиз 2 0
Де Сар Жюльен 1 0
Махаджана Амид 1 0
Амаро Андре 1 0
Персеполис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гендуз Алексис 1 0
Амири Вахид 1 0
Эль-Амлуд Аюб 1 0
Масуд Риги 1 0
Mohammad Khodabandehlo 1 0
Хуан Карлос Гарридо 1 0

Результаты матчей

Аль-Райян
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Аль-Райян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Персеполис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Аль-Райян
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Персеполис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Райян
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Аль-Райян - Аль-Шамаль 1:2 Пахтакор - Аль-Райян 0:1 Аль-Садд - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 2:2
Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Хор - Аль-Райян 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Вакра 0:2 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Райян - Аль-Шахания 4:2 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 4:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 3:1 СК Катар - Аль-Райян 2:5 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 ВВВ-Венло - Аль-Райян 3:1 Аль-Райян - Аль-Кадисия 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Эйндховен - Аль-Райян 0:1
Персеполис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Персеполис - Мес Сунгун 3:0 Сирьян - Персеполис 0:1 Персеполис - Аль-Гарафа 1:1 Эстеглаль Хузестан - Персеполис 1:0
Персеполис - Шамс Азар 2:0 Аль-Садд - Персеполис 1:0 Персеполис - Чадормалу Ардакан 1:0 Персеполис - Пахтакор 1:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 2:0 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Персеполис - Фулад Хузестан 2:0 Тракторсази - Персеполис 1:1 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Персеполис - Мес Рафсанжан 1:0 Шамс Азар - Персеполис 1:3 Персеполис - Эстеглаль Хузестан 4:3 Хавадар - Персеполис 0:2 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 1:2 Персеполис - Сепахан 0:0

Результаты матчей

Аль-Райян
Персеполис

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%

Точное количество голов

1
5 раз 100%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Аль-Райян
Персеполис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 4 0 0 16 - 5 12
4.
Аль-Садд
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Аль-Васль
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Аль-Райян
 5 1 1 3 5 - 8 4
7.
Эстеглаль Тегеран
 5 1 1 3 3 - 6 4
8.
Аль-Гарафа
 5 1 1 3 7 - 11 4
9.
Персеполис
 5 0 3 2 3 - 5 3
10.
Пахтакор
 5 0 3 2 1 - 3 3
11.
Аль-Шорта
 4 0 2 2 2 - 11 2
12.
Аль-Айн
 5 0 1 4 9 - 17 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Эстеглаль Тегеран
 3 1 1 1 3 - 1 4
6.
Аль-Гарафа
 3 1 0 2 6 - 7 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аль-Васль
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Аль-Айн
 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Аль-Райян
 3 0 1 2 3 - 6 1
12.
Пахтакор
 2 0 0 2 0 - 2 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
4.
Аль-Васль
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Аль-Райян
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пахтакор
 3 0 3 0 1 - 1 3
7.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
Эстеглаль Тегеран
 2 0 0 2 0 - 5 0
11.
Аль-Айн
 2 0 0 2 3 - 9 0
12.
Аль-Шорта
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 4
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Гарсия Давид III получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Алипур Али сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Фараджи Фаршад бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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