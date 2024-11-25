Тур: 5.
1:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолФараджи Фаршад
31' Желтая карточкаГарсия Давид
51' Желтая карточкаГендуз Алексис
1:1
57' ГолБеншарки Ашраф
77' Желтая карточкаХатим Абделазиз
82' Желтая карточкаМахаджана Амид
90'+12
Ход матча
17'
0:1
31'
51'
57'
77'
82'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
389 Количество передач 544
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
48
Виктор
Пауло
13
Амаро
Андре
8
Трезеге
10
Роджер
- Основной состав
-
48 Виктор ПаулоВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ТрезегеПолузащитник
- Нападающий
-
10 РоджерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Sami Beldi
-
Главный тренер: Али Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Лукаш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амири ВахидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Садеги СаидПолузащитник
-
23 Сарлак МиладПолузащитник
-
80 Салмани ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Saeid Mehri
-
-
Главный тренер: Гарридо Хуан Карлос
История личных встреч
Аль-Райян
Персеполис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Райян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|2
|0.4
|Беншарки Ашраф
|1
|0.2
|Шехата Хазем
|1
|0.2
|Хатим Абделазиз
|0
|0
Персеполис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фараджи Фаршад
|2
|0.4
|Алипур Али
|1
|0.2
|Амири Вахид
|0
|0
Карточки
Аль-Райян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шехата Хазем
|3
|0
|Гарсия Давид III
|2
|0
|Хатим Абделазиз
|2
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Махаджана Амид
|1
|0
|Амаро Андре
|1
|0
Персеполис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гендуз Алексис
|1
|0
|Амири Вахид
|1
|0
|Эль-Амлуд Аюб
|1
|0
|Масуд Риги
|1
|0
|Mohammad Khodabandehlo
|1
|0
|Хуан Карлос Гарридо
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Райян
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Аль-Райян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Персеполис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Аль-Райян
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Персеполис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Райян
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Аль-Райян - Аль-Шамаль 1:2 Пахтакор - Аль-Райян 0:1 Аль-Садд - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 2:2
Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Хор - Аль-Райян 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Вакра 0:2 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Райян - Аль-Шахания 4:2 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 4:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 3:1 СК Катар - Аль-Райян 2:5 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 ВВВ-Венло - Аль-Райян 3:1 Аль-Райян - Аль-Кадисия 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Эйндховен - Аль-Райян 0:1
Персеполис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Персеполис - Мес Сунгун 3:0 Сирьян - Персеполис 0:1 Персеполис - Аль-Гарафа 1:1 Эстеглаль Хузестан - Персеполис 1:0
Персеполис - Шамс Азар 2:0 Аль-Садд - Персеполис 1:0 Персеполис - Чадормалу Ардакан 1:0 Персеполис - Пахтакор 1:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 2:0 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Персеполис - Фулад Хузестан 2:0 Тракторсази - Персеполис 1:1 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Персеполис - Мес Рафсанжан 1:0 Шамс Азар - Персеполис 1:3 Персеполис - Эстеглаль Хузестан 4:3 Хавадар - Персеполис 0:2 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 1:2 Персеполис - Сепахан 0:0
Результаты матчей
Аль-Райян
Персеполис
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
Точное количество голов
1
5 раз 100%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Аль-Райян
Персеполис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|4
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|4
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1