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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 5.
Виссел Кобе
0:0
Первый тайм: 13'
Централ Кост Маринерс
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виссел Кобе
Ничья
Централ Кост Маринерс
5.40
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8.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Араи
Сёта
81
Кикути
Рюхо
55
Иванами
Такуя
15
Yuki
Honda
23
Хиросе
Рикуто
25
Yuya
Kuwasaki
14
Юруки
Коя
30
Kakeru
Yamauchi
96
Ямагути
Хотару
22
Сасаки
Даидзю
26
Патрик
Жан
40
Dylan
Peraic-Cullen
15
Роу
Сторм
3
Кальтак
Брайан
33
Полл
Натан
12
Маурагис
Лукас
10
Брито
Микаель
8
Маккалмонт
Алфи
16
Harrison
Steele
11
Фейхао
Витор
99
Эдмондсон
Райан
9
Куол
Алоу
Виссел Кобе
4-4-2
Централ Кост Маринерс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Виссел Кобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миясиро Тайсэй 4 (1) 0.8
Сакаи Готоку 1 0.2
Сасаки Даидзю 1 0.2
Огихара Тагахиро 0 0
Муто Йосинори 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брито Микаель 2 (1) 0.4
Маурагис Лукас 1 0.2
Nicholas Duarte 1 0.2
Sabit James 1 0.2
Bailey Brandtman 1 0.2
Маккалмонт Алфи 0 0
Куол Алоу 0 0
Трапп Брэд 0 0

Карточки

Виссел Кобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огихара Тагахиро 1 0
Миясиро Тайсэй 1 0
Тулер Матеус 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальтак Брайан 2 0
Павлесик Адам 0 1
Эдмондсон Райан 1 0
Маурагис Лукас 1 0
Брито Микаель 1 0

Результаты матчей

Виссел Кобе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Виссел Кобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Виссел Кобе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Виссел Кобе
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Гамба Осака - Виссел Кобе 0:1 Токио Верди - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Кванджу 2:0 Виссел Кобе - Джубило Ивата 2:0
Виссел Кобе - Киото Санга 2:1 Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токио 0:2 Киото Санга - Виссел Кобе 2:3 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Виссел Кобе - Урава Ред 1:0 Касима Антлерс - Виссел Кобе 0:3 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 2:3 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3 Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1

Результаты матчей

Виссел Кобе
Централ Кост Маринерс

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Виссел Кобе
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 0:0 5 3 2 0 6 - 1 11
2.
Кванджу
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Йокогама Ф-Маринос
 4 2 1 1 14 - 9 7
4.
Джохор Дарул Такзим
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Бурирам Юнайтед
 4 2 1 1 3 - 6 7
7.
Шанхай Порт
 1:0 5 2 1 2 7 - 10 7
8.
Пхохан Стилерс
 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Кавасаки Фронтале
 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Шаньдун Тайшань
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Централ Кост Маринерс
 0:0 5 0 2 3 6 - 10 2
12.
Ульсан Хёндэ
 0:1 5 0 0 5 0 - 11 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Йокогама Ф-Маринос
 2 2 0 0 9 - 0 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
5.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Шанхай Порт
 1:0 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ульсан Хёндэ
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Кванджу
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Шанхай Порт
 1:0 3 1 0 2 2 - 6 3
6.
Джохор Дарул Такзим
 2 0 1 1 3 - 5 1
7.
Шанхай Шеньхуа
 2 0 1 1 2 - 5 1
8.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
9.
Централ Кост Маринерс
 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Шаньдун Тайшань
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
12.
Ульсан Хёндэ
 0:1 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 4
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виссел Кобе
Ничья
Централ Кост Маринерс
5.40
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5.60
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8.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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