Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
21
Араи
Сёта
81
Кикути
Рюхо
15
Yuki
Honda
14
Юруки
Коя
26
Патрик
Жан
15
Роу
Сторм
33
Полл
Натан
11
Фейхао
Витор
- Основной состав
-
21 Араи СётаВратарь
-
81 Кикути РюхоЗащитник
- Защитник
-
15 Yuki HondaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юруки КояПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Патрик ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хацусэ РёЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
60 Taiga Kameda
-
Главный тренер: Йосида Тацума
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
-
33 Полл НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фейхао ВиторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
5 Смит НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Sabit James
-
-
-
36 Haine Eames
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
Бомбардиры внутри турнира
Виссел Кобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миясиро Тайсэй
|4 (1)
|0.8
|Сакаи Готоку
|1
|0.2
|Сасаки Даидзю
|1
|0.2
|Огихара Тагахиро
|0
|0
|Муто Йосинори
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брито Микаель
|2 (1)
|0.4
|Маурагис Лукас
|1
|0.2
|Nicholas Duarte
|1
|0.2
|Sabit James
|1
|0.2
|Bailey Brandtman
|1
|0.2
|Маккалмонт Алфи
|0
|0
|Куол Алоу
|0
|0
|Трапп Брэд
|0
|0
Карточки
Виссел Кобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огихара Тагахиро
|1
|0
|Миясиро Тайсэй
|1
|0
|Тулер Матеус
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальтак Брайан
|2
|0
|Павлесик Адам
|0
|1
|Эдмондсон Райан
|1
|0
|Маурагис Лукас
|1
|0
|Брито Микаель
|1
|0
Результаты матчей
Виссел Кобе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Виссел Кобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Виссел Кобе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Виссел Кобе
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Гамба Осака - Виссел Кобе 0:1 Токио Верди - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Кванджу 2:0 Виссел Кобе - Джубило Ивата 2:0
Виссел Кобе - Киото Санга 2:1 Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токио 0:2 Киото Санга - Виссел Кобе 2:3 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Виссел Кобе - Урава Ред 1:0 Касима Антлерс - Виссел Кобе 0:3 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 2:3 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3 Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1
Результаты матчей
Виссел Кобе
Централ Кост Маринерс
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Виссел Кобе
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|14 - 9
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|7.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|12.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 11
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|10 - 4
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|5.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|5 - 9
|1
|9.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|4
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|4
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1