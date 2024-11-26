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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 5.
Виссел Кобе
3:2
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
1:0
40' Гол
Кикути Рюхо
2:0
49' Гол в свои ворота
Роу Сторм
2:1
54' Гол в свои ворота
Ямагути Хотару
61' Желтая карточка
Кальтак Брайан
63' Желтая карточка
Кикути Рюхо
2:2
74' Гол
Bailey Brandtman
3:2
81' Гол
Сасаки Даидзю
90'+5

Ход матча

40'
Кикути Рюхо
(Иванами Такуя)
1:0
46'
Хацусэ Рё
Иванами Такуя
 
49'
Роу Сторм
2:0
52'
Миясиро Тайсэй
Патрик Жан
 
54'
2:1
Ямагути Хотару
61'
 
Кальтак Брайан
63'
Кикути Рюхо
 
64'
 
Теохарус Кристиан
Фейхао Витор
64'
 
Bailey Brandtman
Эдмондсон Райан
74'
2:2
Bailey Brandtman
(Брито Микаель)
78'
Идегути Ёсуке
Ямагути Хотару
 
81'
Сасаки Даидзю
(Yuya Kuwasaki)
3:2
85'
Нина Томинага
Kakeru Yamauchi
 
85'
Хидака Митсуки
Хиросе Рикуто
 
87'
 
Sabit James
Harrison Steele

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 527 Количество передач 386
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Араи
Сёта
23
Хиросе
Рикуто
55
Иванами
Такуя
81
Кикути
Рюхо
15
Yuki
Honda
96
Ямагути
Хотару
25
Yuya
Kuwasaki
30
Kakeru
Yamauchi
26
Патрик
Жан
22
Сасаки
Даидзю
14
Юруки
Коя
40
Dylan
Peraic-Cullen
15
Роу
Сторм
3
Кальтак
Брайан
33
Полл
Натан
12
Маурагис
Лукас
10
Брито
Микаель
8
Маккалмонт
Алфи
16
Harrison
Steele
11
Фейхао
Витор
9
Куол
Алоу
99
Эдмондсон
Райан
Виссел Кобе
4-3-3
Централ Кост Маринерс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Виссел Кобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миясиро Тайсэй 4 (1) 0.8
Сасаки Даидзю 2 0.4
Сакаи Готоку 1 0.2
Кикути Рюхо 1 0.2
Огихара Тагахиро 0 0
Иванами Такуя 0 0
Муто Йосинори 0 0
Yuya Kuwasaki 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брито Микаель 2 (1) 0.4
Bailey Brandtman 2 0.4
Маурагис Лукас 1 0.2
Nicholas Duarte 1 0.2
Sabit James 1 0.2
Маккалмонт Алфи 0 0
Куол Алоу 0 0
Трапп Брэд 0 0

Карточки

Виссел Кобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огихара Тагахиро 1 0
Миясиро Тайсэй 1 0
Тулер Матеус 1 0
Кикути Рюхо 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальтак Брайан 3 0
Павлесик Адам 0 1
Эдмондсон Райан 1 0
Маурагис Лукас 1 0
Брито Микаель 1 0

Результаты матчей

Виссел Кобе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Виссел Кобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Виссел Кобе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Централ Кост Маринерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
4
44%
1
13%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Виссел Кобе
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Гамба Осака - Виссел Кобе 0:1 Токио Верди - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Кванджу 2:0 Виссел Кобе - Джубило Ивата 2:0
Виссел Кобе - Киото Санга 2:1 Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токио 0:2 Киото Санга - Виссел Кобе 2:3 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Виссел Кобе - Урава Ред 1:0 Касима Антлерс - Виссел Кобе 0:3 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 2:3 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3 Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1

Результаты матчей

Виссел Кобе
Централ Кост Маринерс

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:2
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Виссел Кобе
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
1
4
2.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Кванджу
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 5 2 2 1 9 - 5 8
4.
Бурирам Юнайтед
 0:0 5 2 2 1 3 - 6 8
5.
Йокогама Ф-Маринос
 4 2 1 1 14 - 9 7
6.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Кавасаки Фронтале
 0:0 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Шанхай Порт
 5 2 1 2 9 - 11 7
9.
Пхохан Стилерс
 4 2 0 2 8 - 7 6
10.
Шаньдун Тайшань
 0:0 5 1 2 2 8 - 9 5
11.
Централ Кост Маринерс
 5 0 1 4 8 - 13 1
12.
Ульсан Хёндэ
 5 0 0 5 1 - 13 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Йокогама Ф-Маринос
 2 2 0 0 9 - 0 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
5.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Шаньдун Тайшань
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Бурирам Юнайтед
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Кавасаки Фронтале
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 1 - 6 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Кавасаки Фронтале
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
3.
Кванджу
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Бурирам Юнайтед
 0:0 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Шанхай Порт
 3 1 0 2 4 - 7 3
6.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 3 0 2 1 3 - 5 2
7.
Шанхай Шеньхуа
 2 0 1 1 2 - 5 1
8.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
9.
Шаньдун Тайшань
 0:0 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
11.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 7 0
12.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 5 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Иванами Такуя уходит с поля. Хацусэ Рё выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Иванами Такуя сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Кикути Рюхо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Виссел Кобе 3:2 Централ Кост Маринерс онлайн

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