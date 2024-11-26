Тур: 5.
3:2
Конец матча
0'
1:0
40' ГолКикути Рюхо
2:0
49' Гол в свои воротаРоу Сторм
2:1
54' Гол в свои воротаЯмагути Хотару
61' Желтая карточкаКальтак Брайан
63' Желтая карточкаКикути Рюхо
2:2
74' ГолBailey Brandtman
3:2
81' ГолСасаки Даидзю
90'+5
Ход матча
40'
1:0
49'
2:0
54'
2:1
61'
63'
74'
81'
3:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
527 Количество передач 386
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.40 Победа «Виссел Кобе»
-
21
Араи
Сёта
81
Кикути
Рюхо
15
Yuki
Honda
26
Патрик
Жан
14
Юруки
Коя
15
Роу
Сторм
33
Полл
Натан
11
Фейхао
Витор
- Основной состав
-
21 Араи СётаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Кикути РюхоЗащитник
-
15 Yuki HondaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Патрик ЖанНападающий
- Нападающий
-
14 Юруки КояНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хацусэ РёЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
60 Taiga Kameda
-
Главный тренер: Йосида Тацума
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
-
33 Полл НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фейхао ВиторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
5 Смит НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Sabit James
-
-
-
36 Haine Eames
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
Бомбардиры внутри турнира
Виссел Кобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миясиро Тайсэй
|4 (1)
|0.8
|Сасаки Даидзю
|2
|0.4
|Сакаи Готоку
|1
|0.2
|Кикути Рюхо
|1
|0.2
|Огихара Тагахиро
|0
|0
|Иванами Такуя
|0
|0
|Муто Йосинори
|0
|0
|Yuya Kuwasaki
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брито Микаель
|2 (1)
|0.4
|Bailey Brandtman
|2
|0.4
|Маурагис Лукас
|1
|0.2
|Nicholas Duarte
|1
|0.2
|Sabit James
|1
|0.2
|Маккалмонт Алфи
|0
|0
|Куол Алоу
|0
|0
|Трапп Брэд
|0
|0
Карточки
Виссел Кобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огихара Тагахиро
|1
|0
|Миясиро Тайсэй
|1
|0
|Тулер Матеус
|1
|0
|Кикути Рюхо
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальтак Брайан
|3
|0
|Павлесик Адам
|0
|1
|Эдмондсон Райан
|1
|0
|Маурагис Лукас
|1
|0
|Брито Микаель
|1
|0
Результаты матчей
Виссел Кобе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Виссел Кобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Виссел Кобе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Централ Кост Маринерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
4
44%
1
13%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Виссел Кобе
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Гамба Осака - Виссел Кобе 0:1 Токио Верди - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Кванджу 2:0 Виссел Кобе - Джубило Ивата 2:0
Виссел Кобе - Киото Санга 2:1 Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токио 0:2 Киото Санга - Виссел Кобе 2:3 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Виссел Кобе - Урава Ред 1:0 Касима Антлерс - Виссел Кобе 0:3 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 2:3 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3 Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1
Результаты матчей
Виссел Кобе
Централ Кост Маринерс
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:2
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Виссел Кобе
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|14 - 9
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|5
|0
|1
|4
|8 - 13
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|10 - 4
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|6.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|5 - 9
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|4
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Централ Кост Маринерс
|Кальтак Брайан
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.40 Победа «Виссел Кобе»
-