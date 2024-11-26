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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 5.
Ульсан Хёндэ
1:3
Конец матча
Шанхай Порт
0'
0:1
11' Гол
Варгас Матиас
0:2
23' Гол
Варгас Матиас
31' Красная карточка
Ли Ан
42' Желтая карточка
Оскар дос Сантос
53' Желтая карточка
Боянич Дарьян
58' Желтая карточка
William Popp II
60' Желтая карточка
Цзюнь-Лин Янь
1:2
73' Гол
Чжу Мин Кю
1:3
83' Гол
Варгас Матиас
90'+5

Ход матча

11'
0:1
Варгас Матиас
(Оскар дос Сантос)
23'
0:2
Варгас Матиас
(Оскар дос Сантос)
31'
 
Ли Ан
36'
 
Ван Чжэньао
Вэньцзюнь Люй
42'
 
Оскар дос Сантос
46'
Yago Cariello
Ли Джи-Сон
 
53'
Боянич Дарьян
 
58'
 
William Popp II
58'
Эсака Атару
Min-Jun Kim
 
60'
 
Цзюнь-Лин Янь
63'
Людвигсон Густав
Ко Сын-Бом
 
68'
 
Соуза Густав
Синь Сюй
73'
Чжу Мин Кю
(Ли Мен-Чжэ)
1:2
78'
Арабидзе Георгий
Ли Чхон-Ен
 
83'
1:3
Варгас Матиас
(Оскар дос Сантос)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 15 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 605 Количество передач 227
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чжо
Су-Хек
73
Юн
Ил-Лок
5
Ын
Лим
Чжон
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
7
Ко
Сын-Бом
6
Боянич
Дарьян
8
Ли
Джи-Сон
27
Ли
Чхон-Ен
18
Чжу
Мин
Кю
26
Min-Jun
Kim
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
10
Варгас
Матиас
20
Ян
Шиюань
16
Синь
Сюй
8
Оскар
дос
Сантос
11
Вэньцзюнь
Люй
30
William
Popp
II
Ульсан Хёндэ
4-3-3
Шанхай Порт
4-3-1-2

История личных встреч

Ульсан Хёндэ
Шанхай Порт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧА
5:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
0:1
ЛЧА
2:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
0.5

Среднее время на гол

25
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
120

Бомбардиры внутри турнира

Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чжу Мин Кю 1 0.2
Ли Мен-Чжэ 0 0
Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варгас Матиас 5 1
Лэй У 1 0.2
Ли Ан 1 0.2
William Popp II 1 0.2
Соуза Густав 1 0.2
Оскар дос Сантос 0 0

Карточки

Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юн Ил-Лок 2 0
Сок Хо Хван 2 0
Боянич Дарьян 1 0
Ын Лим Чжон 1 0
Ким Мин-У 1 0
Матеус де Салес 1 0
Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жусса Матеус 1 1
Оскар дос Сантос 2 0
William Popp II 2 0
Чжэнь Вэй 2 0
Ли Ан 0 1
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Ян Шиюань 1 0
Синь Сюй 1 0

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Шанхай Порт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Ульсан Хёндэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Порт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
5
Ульсан Хёндэ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Шанхай Порт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
23%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
4
36%
61-75
4
31%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 4:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 1:1 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 3:0 Ульсан Хёндэ - Канвон 2:1
Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:2 Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 0:2 Кимчхон Санму - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Кимчхон Санму 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Тэджон Ситизен - Ульсан Хёндэ 0:1 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:1 Ульсан Хёндэ - Канвон 2:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 1:2 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 1:0
Шанхай Порт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:3 Кавасаки Фронтале - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 5:0 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1
Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Ченду Беттер Сити - Шанхай Порт 3:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Шанхай Порт - Циндао Вест Коаст 2:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 3:4 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
Шанхай Порт

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ульсан Хёндэ
Шанхай Порт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Кванджу
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 5 2 2 1 9 - 5 8
4.
Бурирам Юнайтед
 0:0 5 2 2 1 3 - 6 8
5.
Йокогама Ф-Маринос
 4 2 1 1 14 - 9 7
6.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Кавасаки Фронтале
 0:0 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Шанхай Порт
 5 2 1 2 9 - 11 7
9.
Пхохан Стилерс
 4 2 0 2 8 - 7 6
10.
Шаньдун Тайшань
 0:0 5 1 2 2 8 - 9 5
11.
Централ Кост Маринерс
 5 0 1 4 8 - 13 1
12.
Ульсан Хёндэ
 5 0 0 5 1 - 13 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Йокогама Ф-Маринос
 2 2 0 0 9 - 0 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
5.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Шаньдун Тайшань
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Бурирам Юнайтед
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Кавасаки Фронтале
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 1 - 6 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Кавасаки Фронтале
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
3.
Кванджу
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Бурирам Юнайтед
 0:0 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Шанхай Порт
 3 1 0 2 4 - 7 3
6.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 3 0 2 1 3 - 5 2
7.
Шанхай Шеньхуа
 2 0 1 1 2 - 5 1
8.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
9.
Шаньдун Тайшань
 0:0 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
11.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 7 0
12.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 5 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Оскар дос Сантос получил желтую карточку от судьи
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