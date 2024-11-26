Тур: 5.
1:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолВаргас Матиас
0:2
23' ГолВаргас Матиас
31' Красная карточкаЛи Ан
42' Желтая карточкаОскар дос Сантос
53' Желтая карточкаБоянич Дарьян
58' Желтая карточкаWilliam Popp II
60' Желтая карточкаЦзюнь-Лин Янь
1:2
73' ГолЧжу Мин Кю
1:3
83' ГолВаргас Матиас
90'+5
Ход матча
11'
23'
31'
42'
53'
58'
60'
68'
73'
1:2
83'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
15 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
605 Количество передач 227
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
73
Юн
Ил-Лок
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
27
Ли
Чхон-Ен
18
Чжу
Мин
Кю
26
Min-Jun
Kim
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
20
Ян
Шиюань
16
Синь
Сюй
- Основной состав
- Вратарь
-
73 Юн Ил-ЛокЗащитник
- Защитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
13 Ли Мен-ЧжэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ли Чхон-ЕнНападающий
-
18 Чжу Мин КюНападающий
-
26 Min-Jun KimНападающий
- Запасные игроки
-
37 Мун Хюн ХоВратарь
-
10 Ким Мин-УЗащитник
-
20 Сок Хо ХванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Эсака АтаруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Min-Woo Kang
-
Главный тренер: Ким Пан-Гон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
32 Ли ШуайЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
16 Синь СюйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Чэнь ВэйВратарь
-
25 Jia DuВратарь
-
19 Ван ЧжэньаоЗащитник
-
31 Бао ШенджинЗащитник
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
37 Чэн СюхуанЗащитник
- Полузащитник
-
45 Лю СяолунНападающий
- Нападающий
-
33 Лю ЧжурунНападающий
-
Главный тренер: Мускат Кевин
История личных встреч
Ульсан Хёндэ
Шанхай Порт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
3.5
0.5
Среднее время на гол
25
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чжу Мин Кю
|1
|0.2
|Ли Мен-Чжэ
|0
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варгас Матиас
|5
|1
|Лэй У
|1
|0.2
|Ли Ан
|1
|0.2
|William Popp II
|1
|0.2
|Соуза Густав
|1
|0.2
|Оскар дос Сантос
|0
|0
Карточки
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юн Ил-Лок
|2
|0
|Сок Хо Хван
|2
|0
|Боянич Дарьян
|1
|0
|Ын Лим Чжон
|1
|0
|Ким Мин-У
|1
|0
|Матеус де Салес
|1
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жусса Матеус
|1
|1
|Оскар дос Сантос
|2
|0
|William Popp II
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Ли Ан
|0
|1
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Синь Сюй
|1
|0
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Шанхай Порт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Ульсан Хёндэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Порт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
5
Ульсан Хёндэ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Шанхай Порт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
23%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
4
36%
61-75
4
31%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 4:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 1:1 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 3:0 Ульсан Хёндэ - Канвон 2:1
Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:2 Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 0:2 Кимчхон Санму - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Кимчхон Санму 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Тэджон Ситизен - Ульсан Хёндэ 0:1 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:1 Ульсан Хёндэ - Канвон 2:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 1:2 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 1:0
Шанхай Порт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:3 Кавасаки Фронтале - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 5:0 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1
Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Ченду Беттер Сити - Шанхай Порт 3:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Шанхай Порт - Циндао Вест Коаст 2:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 3:4 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
Шанхай Порт
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ульсан Хёндэ
Шанхай Порт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|14 - 9
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|5
|0
|1
|4
|8 - 13
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|10 - 4
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|6.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|5 - 9
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|4
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Централ Кост Маринерс
|Кальтак Брайан
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1