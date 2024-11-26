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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 5.
Шаньдун Тайшань
1:0
Конец матча
Джохор Дарул Такзим
0'
22' Желтая карточка
Ундабаррена Икер
24' Желтая карточка
Муньис Хуан
32' Желтая карточка
Чжан Чи
45' Желтая карточка
Инса Начо
50' Желтая карточка
Ли Юаньи
1:0
68' Гол
Зека
87' Желтая карточка
Зека
87' Желтая карточка
Кризан
90' Желтая карточка
У Синхань
90' Желтая карточка
Паскуаль Эдди
90' Желтая карточка
Лю Биньбинь
90'+12

Ход матча

22'
 
Ундабаррена Икер
24'
 
Муньис Хуан
32'
Чжан Чи
 
45'
 
Инса Начо
46'
Кризан
Се Вэньфэн
 
46'
У Синхань
Абудулам Абдурасул
 
46'
Зека
Лю Ян
 
50'
Ли Юаньи
 
51'
 
Bergson
Обрегон Хорхе
60'
Казаишвили Валерий
Би Цзиньхао
 
68'
Зека
(Кризан)
1:0
74'
 
Heberty
Муньис Хуан
84'
Гао Чжуньи
Ли Юаньи
 
87'
Зека
 
87'
Кризан
 
89'
 
Фазаил Афик
Ундабаррена Икер
90'
У Синхань
 
90'
 
Паскуаль Эдди
90'
Лю Биньбинь
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 25 Нарушения правил 11
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 291 Количество передач 591
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Ван
Да-Лэй
21
Лю
Биньбинь
31
Чжао
Цзяньфэй
3
Marcel
Scales
11
Лю
Ян
35
Хуан
Чжэнъюй
23
Се
Вэньфэн
22
Ли
Юаньи
30
Абудулам
Абдурасул
29
Чэнь
Пу
24
Би
Цзиньхао
58
Субиаурре
Андони
13
Jun-Heong
Park
23
Паскуаль
Эдди
14
Лоури
Шейн
24
Аррибас
Оскар
11
Мурило
18
Ундабаррена
Икер
30
Инса
Начо
42
Айман
Ариф
20
Муньис
Хуан
99
Обрегон
Хорхе
Шаньдун Тайшань
4-1-4-1
Джохор Дарул Такзим
3-4-2-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Джохор Дарул Такзим

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:1
ЛЧА
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаишвили Валерий 3 0.5
Кризан 2 0.33
Би Цзиньхао 2 0.33
Зека 1 0.17
Чжэн Чжэн 1 0.17
Чэнь Пу 1 0.17
Ляо Лишэн 0 0
Гао Чжуньи 0 0
Ли Юаньи 0 0
Джохор Дарул Такзим
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айман Ариф 4 0.8
Муньис Хуан 1 0.2
Bergson 1 0.2
Аррибас Оскар 1 0.2
Обрегон Хорхе 1 0.2
Бахарудин Мухамад 1 0.2
Jun-Heong Park 0 0
Фазаил Афик 0 0
Мурило 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризан 3 0
Казаишвили Валерий 2 0
Ляо Лишэн 2 0
Ли Юаньи 2 0
Чжан Чи 2 0
Лю Биньбинь 2 0
Kang-Hee Choi 0 1
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Гао Чжуньи 1 0
У Синхань 1 0
Тон Лэй 1 0
Хуан Чжэнъюй 1 0
Зека 1 0
Джохор Дарул Такзим
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньис Хуан 2 0
Мурило 2 0
Heberty 1 0
Инса Начо 1 0
Паскуаль Эдди 1 0
Ундабаррена Икер 1 0
Аррибас Оскар 1 0
Субиаурре Андони 1 0
Айман Ариф 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6
Шаньдун Тайшань
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:3 Пхохан Стилерс - Шаньдун Тайшань 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 3:3
Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 4:1 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Сычуань Цзюнью - Шаньдун Тайшань 1:4 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 0:0 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Коаст 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Перак - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 3:0 Негери Сембилан - Джохор Дарул Такзим 0:4 Селангор - Джохор Дарул Такзим 0:3
Кванджу - Джохор Дарул Такзим 3:1 Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 1:6 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 1:1 Джохор Дарул Такзим - Теренггану 4:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:3 Джохор Дарул Такзим - Паханг 3:0 Куала-Лумпур - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 3:1 Джохор Дарул Такзим - Лайон Сити Сейлорс 4:0 Лайон Сити Сейлорс - Джохор Дарул Такзим 1:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 8:0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Джохор Дарул Такзим

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Джохор Дарул Такзим

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
2
3

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Кванджу
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Кавасаки Фронтале
 5 3 0 2 7 - 4 9
4.
Йокогама Ф-Маринос
 4 2 1 1 14 - 9 7
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Джохор Дарул Такзим
 5 2 1 2 9 - 6 7
7.
Шаньдун Тайшань
 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Шанхай Порт
 5 2 1 2 9 - 11 7
9.
Бурирам Юнайтед
 5 2 1 2 3 - 9 7
10.
Пхохан Стилерс
 4 2 0 2 8 - 7 6
11.
Централ Кост Маринерс
 5 0 1 4 8 - 13 1
12.
Ульсан Хёндэ
 5 0 0 5 1 - 13 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Йокогама Ф-Маринос
 2 2 0 0 9 - 0 6
4.
Джохор Дарул Такзим
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
6.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Бурирам Юнайтед
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 1 - 6 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Кванджу
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Шанхай Порт
 3 1 0 2 4 - 7 3
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
8.
Джохор Дарул Такзим
 3 0 1 2 3 - 6 1
9.
Шаньдун Тайшань
 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
11.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 7 0
12.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 5 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Се Вэньфэн уходит с поля. Кризан выходит вместо него
    • 46'
      Лю Ян уходит с поля. Зека выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Инса Начо получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Чжан Чи получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Муньис Хуан получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Ундабаррена Икер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 1:0 Джохор Дарул Такзим онлайн

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