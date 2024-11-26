Тур: 5.
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаУндабаррена Икер
24' Желтая карточкаМуньис Хуан
32' Желтая карточкаЧжан Чи
45' Желтая карточкаИнса Начо
50' Желтая карточкаЛи Юаньи
1:0
68' ГолЗека
87' Желтая карточкаЗека
87' Желтая карточкаКризан
90' Желтая карточкаУ Синхань
90' Желтая карточкаПаскуаль Эдди
90' Желтая карточкаЛю Биньбинь
90'+12
Ход матча
22'
24'
32'
45'
46'
50'
51'
74'
84'
87'
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
25 Нарушения правил 11
-
6 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
291 Количество передач 591
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
21
Лю
Биньбинь
11
Лю
Ян
35
Хуан
Чжэнъюй
23
Се
Вэньфэн
22
Ли
Юаньи
29
Чэнь
Пу
24
Би
Цзиньхао
14
Лоури
Шейн
11
Мурило
30
Инса
Начо
42
Айман
Ариф
20
Муньис
Хуан
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
21 Лю БиньбиньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
35 Хуан ЧжэнъюйПолузащитник
-
23 Се ВэньфэнПолузащитник
-
22 Ли ЮаньиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Чэнь ПуПолузащитник
-
24 Би ЦзиньхаоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Шибо ЛюВратарь
-
33 Гао ЧжуньиЗащитник
- Защитник
-
13 Чжан ЧиЗащитник
-
2 Тон ЛэйЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Полузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
17 У СинханьПолузащитник
- Нападающий
-
9 КризанНападающий
-
19 ЗекаНападающий
-
Главный тренер: Tian Tang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Лоури ШейнЗащитник
- Защитник
-
11 МурилоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Инса НачоПолузащитник
-
42 Айман АрифПолузащитник
-
20 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хазми АхмадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 HebertyНападающий
- Нападающий
-
9 BergsonНападающий
-
41 Aysar Hadi
-
Главный тренер: Бидольо Гектор
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Джохор Дарул Такзим
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаишвили Валерий
|3
|0.5
|Кризан
|2
|0.33
|Би Цзиньхао
|2
|0.33
|Зека
|1
|0.17
|Чжэн Чжэн
|1
|0.17
|Чэнь Пу
|1
|0.17
|Ляо Лишэн
|0
|0
|Гао Чжуньи
|0
|0
|Ли Юаньи
|0
|0
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айман Ариф
|4
|0.8
|Муньис Хуан
|1
|0.2
|Bergson
|1
|0.2
|Аррибас Оскар
|1
|0.2
|Обрегон Хорхе
|1
|0.2
|Бахарудин Мухамад
|1
|0.2
|Jun-Heong Park
|0
|0
|Фазаил Афик
|0
|0
|Мурило
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризан
|3
|0
|Казаишвили Валерий
|2
|0
|Ляо Лишэн
|2
|0
|Ли Юаньи
|2
|0
|Чжан Чи
|2
|0
|Лю Биньбинь
|2
|0
|Kang-Hee Choi
|0
|1
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|У Синхань
|1
|0
|Тон Лэй
|1
|0
|Хуан Чжэнъюй
|1
|0
|Зека
|1
|0
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньис Хуан
|2
|0
|Мурило
|2
|0
|Heberty
|1
|0
|Инса Начо
|1
|0
|Паскуаль Эдди
|1
|0
|Ундабаррена Икер
|1
|0
|Аррибас Оскар
|1
|0
|Субиаурре Андони
|1
|0
|Айман Ариф
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Шаньдун Тайшань
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:3 Пхохан Стилерс - Шаньдун Тайшань 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 3:3
Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 4:1 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Сычуань Цзюнью - Шаньдун Тайшань 1:4 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 0:0 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Коаст 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Перак - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 3:0 Негери Сембилан - Джохор Дарул Такзим 0:4 Селангор - Джохор Дарул Такзим 0:3
Кванджу - Джохор Дарул Такзим 3:1 Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 1:6 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 1:1 Джохор Дарул Такзим - Теренггану 4:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:3 Джохор Дарул Такзим - Паханг 3:0 Куала-Лумпур - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 3:1 Джохор Дарул Такзим - Лайон Сити Сейлорс 4:0 Лайон Сити Сейлорс - Джохор Дарул Такзим 1:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 8:0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Джохор Дарул Такзим
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Джохор Дарул Такзим
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
23
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|4
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Централ Кост Маринерс
|Кальтак Брайан
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3