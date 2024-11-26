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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 5.
Аль-Шорта
0:1
Перерыв
Аль-Васль
0'
0:1
14' Гол
Сантос Хонатан
30' Желтая карточка
Мумуни Бубакар
34' Желтая карточка
Фархан Ахмед

Ход матча

14'
0:1
Сантос Хонатан
(Сурур Маджед)
30'
Мумуни Бубакар
 
34'
Фархан Ахмед
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Шорта
Ничья
Аль-Васль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Базиль
Ахмед
27
Худхаир
Амир
Сабах
4
Юннес
Манаф
12
Раад
Гассан
15
Яхья
Ахмед
I
25
Абдулраззак
Касим
9
Али
Хуссейн
III
14
Мумуни
Бубакар
10
Фархан
Ахмед
29
Давуд
Мохаммед
18
Али
Моханад
1
Аль-Сенани
Халед
44
Джума
Салем
15
Чжон
Сын-Хен
25
Перес
Алексис
12
Хамис
Абдулрахман
Салех
33
Мияйлович
Срджан
11
Сурур
Маджед
77
Сантос
Хонатан
6
Сидибе
Сьяка
7
Салех
Али
90
Саксесс
Исаак
Аль-Шорта
4-4-2
Аль-Васль
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Шорта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давуд Мохаммед 1 0.2
Джассим Саджад 1 0.2
Али Хуссейн III 0 0
Аль-Васль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Алексис 1 0.2
Саксесс Исаак 1 0.2
Буфтини Суфьян 1 0.2
Сантос Хонатан 1 0.2
Лима Фабио 1 (1) 0.2
Сурур Маджед 0 0
Хименес Николас 0 0

Карточки

Аль-Шорта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумуни Бубакар 2 0
Соуза Лукас 1 0
Юссеф Фахд 1 0
Али Хуссейн III 1 0
Фархан Ахмед 1 0
Абдулраззак Касим 1 0
Яхья Ахмед I 1 0
Аль-Васль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буфтини Суфьян 0 1
Канедо Кайо 1 0
Джума Салем 1 0
Сурур Маджед 1 0
Сантос Хонатан 1 0

Результаты матчей

Аль-Шорта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аль-Васль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Аль-Шорта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Васль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
1
Аль-Шорта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аль-Васль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
30%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
4
36%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Шорта
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аль-Ахли Джидда - Аль-Шорта 5:1 Аль-Нафт - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:2 Аль-Гедуд - Аль-Шорта 0:1
Аль-Шорта - Пахтакор 0:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Дияла - Аль-Шорта 0:6 Аль-Шорта - Аль-Карма 2:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Завраа - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Дахук 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Нафт Аль-Джунуб 1:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 3:2 Захо - Аль-Шорта 0:0 Нафт Майсан - Аль-Шорта 2:3 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:0 Аль-Шорта - Аль-Карх 2:1 Карбалаа - Аль-Шорта 1:2
Аль-Васль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Васль 2:2 Аль-Васль - Аль-Садд 1:1 Аль-Васль - Аль-Джазира 2:2 Аджман - Аль-Васль 0:0
Аль-Гарафа - Аль-Васль 1:2 Аль-Васль - Хор-Факкан 3:4 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Васль - Аль-Наср Дубай 3:1 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Аль-Васль - Дубба Аль-Хусун 1:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:2 Умм-Салаль - Аль-Васль 0:3 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 Аль-Ахли Доха - Аль-Васль 1:1 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Васль 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:4

Результаты матчей

Аль-Шорта
Аль-Васль

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Шорта
Аль-Васль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1:0 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Аль-Ахли Джидда
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Аль-Васль
 1:0 5 3 1 1 5 - 4 10
5.
Аль-Садд
 0:1 5 2 2 1 5 - 3 8
6.
Аль-Райян
 5 1 1 3 5 - 8 4
7.
Эстеглаль Тегеран
 5 1 1 3 3 - 6 4
8.
Аль-Гарафа
 5 1 1 3 7 - 11 4
9.
Персеполис
 5 0 3 2 3 - 5 3
10.
Пахтакор
 5 0 3 2 1 - 3 3
11.
Аль-Шорта
 0:1 5 0 2 3 2 - 12 2
12.
Аль-Айн
 5 0 1 4 9 - 17 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1:0 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Аль-Садд
 0:1 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Эстеглаль Тегеран
 3 1 1 1 3 - 1 4
6.
Аль-Гарафа
 3 1 0 2 6 - 7 3
7.
Персеполис
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Шорта
 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Аль-Васль
 1:0 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Аль-Айн
 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Аль-Райян
 3 0 1 2 3 - 6 1
12.
Пахтакор
 2 0 0 2 0 - 2 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1:0 3 3 0 0 9 - 5 9
3.
Аль-Васль
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Аль-Райян
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пахтакор
 3 0 3 0 1 - 1 3
7.
Аль-Садд
 0:1 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
Эстеглаль Тегеран
 2 0 0 2 0 - 5 0
11.
Аль-Айн
 2 0 0 2 3 - 9 0
12.
Аль-Шорта
 0:1 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Весь список
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