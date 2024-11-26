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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 5.
Аль-Шорта
1:3
Конец матча
Аль-Васль
0'
0:1
14' Гол
Сантос Хонатан
29' Желтая карточка
Мумуни Бубакар
34' Желтая карточка
Фархан Ахмед
1:1
50' Гол
Юссеф Фахд
55' Желтая карточка
Мияйлович Срджан
1:2
64' Пенальти
Лима Фабио
66' Желтая карточка
Али Моханад
90' Желтая карточка
Раад Гассан
1:3
90' Пенальти
Хименес Николас
90'+14

Ход матча

14'
0:1
Сантос Хонатан
(Сурур Маджед)
29'
Мумуни Бубакар
 
34'
Фархан Ахмед
 
46'
Юссеф Фахд
Абдулраззак Касим
 
50'
Юссеф Фахд
(Фархан Ахмед)
1:1
55'
 
Мияйлович Срджан
62'
 
Хименес Николас
Мияйлович Срджан
62'
 
Лима Фабио
Сантос Хонатан
64'
1:2
Лима Фабио
65'
Аль-Мавас Махмуд
Давуд Мохаммед
 
66'
Али Моханад
 
72'
 
Сеферович Харис
Саксесс Исаак
77'
Зраик Мохаммед Абу
Али Моханад
 
90'
Раад Гассан
 
90'
Соуза Лукас
Яхья Ахмед
 
90'
Шакир Бассам
Фархан Ахмед
 
90'
1:3
Хименес Николас
90'
 
Аль-Зааби Тахнун
Салех Али

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 570 Количество передач 343
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Базиль
Ахмед
27
Худхаир
Амир
Сабах
4
Юннес
Манаф
12
Раад
Гассан
15
Яхья
Ахмед
I
25
Абдулраззак
Касим
9
Али
Хуссейн
III
14
Мумуни
Бубакар
10
Фархан
Ахмед
29
Давуд
Мохаммед
18
Али
Моханад
1
Аль-Сенани
Халед
44
Джума
Салем
15
Чжон
Сын-Хен
25
Перес
Алексис
12
Хамис
Абдулрахман
Салех
33
Мияйлович
Срджан
11
Сурур
Маджед
77
Сантос
Хонатан
6
Сидибе
Сьяка
7
Салех
Али
90
Саксесс
Исаак
Аль-Шорта
4-4-2
Аль-Васль
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Шорта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давуд Мохаммед 1 0.2
Юссеф Фахд 1 0.2
Джассим Саджад 1 0.2
Али Хуссейн III 0 0
Фархан Ахмед 0 0
Аль-Васль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Фабио 2 (2) 0.4
Перес Алексис 1 0.2
Хименес Николас 1 (1) 0.2
Саксесс Исаак 1 0.2
Буфтини Суфьян 1 0.2
Сантос Хонатан 1 0.2
Сурур Маджед 0 0

Карточки

Аль-Шорта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумуни Бубакар 2 0
Соуза Лукас 1 0
Юссеф Фахд 1 0
Али Моханад 1 0
Али Хуссейн III 1 0
Раад Гассан 1 0
Фархан Ахмед 1 0
Абдулраззак Касим 1 0
Яхья Ахмед I 1 0
Аль-Васль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буфтини Суфьян 0 1
Канедо Кайо 1 0
Мияйлович Срджан 1 0
Джума Салем 1 0
Сурур Маджед 1 0
Сантос Хонатан 1 0

Результаты матчей

Аль-Шорта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Васль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Аль-Шорта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Васль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
1
Аль-Шорта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аль-Васль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
30%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
5
36%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Шорта
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аль-Ахли Джидда - Аль-Шорта 5:1 Аль-Нафт - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:2 Аль-Гедуд - Аль-Шорта 0:1
Аль-Шорта - Пахтакор 0:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Дияла - Аль-Шорта 0:6 Аль-Шорта - Аль-Карма 2:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Завраа - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Дахук 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Нафт Аль-Джунуб 1:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 3:2 Захо - Аль-Шорта 0:0 Нафт Майсан - Аль-Шорта 2:3 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:0 Аль-Шорта - Аль-Карх 2:1 Карбалаа - Аль-Шорта 1:2
Аль-Васль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Васль 2:2 Аль-Васль - Аль-Садд 1:1 Аль-Васль - Аль-Джазира 2:2 Аджман - Аль-Васль 0:0
Аль-Гарафа - Аль-Васль 1:2 Аль-Васль - Хор-Факкан 3:4 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Васль - Аль-Наср Дубай 3:1 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Аль-Васль - Дубба Аль-Хусун 1:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:2 Умм-Салаль - Аль-Васль 0:3 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 Аль-Ахли Доха - Аль-Васль 1:1 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Васль 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:4

Результаты матчей

Аль-Шорта
Аль-Васль

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Шорта
Аль-Васль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 17 - 6 13
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Аль-Васль
 5 3 1 1 7 - 5 10
5.
Аль-Садд
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Аль-Райян
 5 1 1 3 5 - 8 4
7.
Эстеглаль Тегеран
 5 1 1 3 3 - 6 4
8.
Аль-Гарафа
 5 1 1 3 7 - 11 4
9.
Персеполис
 5 0 3 2 3 - 5 3
10.
Пахтакор
 5 0 3 2 1 - 3 3
11.
Аль-Шорта
 5 0 2 3 3 - 14 2
12.
Аль-Айн
 5 0 1 4 9 - 17 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Эстеглаль Тегеран
 3 1 1 1 3 - 1 4
6.
Аль-Гарафа
 3 1 0 2 6 - 7 3
7.
Персеполис
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 2 - 4 2
9.
Аль-Васль
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Аль-Айн
 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Аль-Райян
 3 0 1 2 3 - 6 1
12.
Пахтакор
 2 0 0 2 0 - 2 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Васль
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Аль-Райян
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пахтакор
 3 0 3 0 1 - 1 3
7.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
Эстеглаль Тегеран
 2 0 0 2 0 - 5 0
11.
Аль-Айн
 2 0 0 2 3 - 9 0
12.
Аль-Шорта
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Фархан Ахмед получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Мумуни Бубакар получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Сурур Маджед сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Сантос Хонатан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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