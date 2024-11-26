Тур: 5.
0'
0:1
14' ГолСантос Хонатан
29' Желтая карточкаМумуни Бубакар
34' Желтая карточкаФархан Ахмед
1:1
50' ГолЮссеф Фахд
55' Желтая карточкаМияйлович Срджан
1:2
64' ПенальтиЛима Фабио
66' Желтая карточкаАли Моханад
90' Желтая карточкаРаад Гассан
1:3
90' ПенальтиХименес Николас
90'+14
Ход матча
14'
0:1
29'
34'
50'
1:1
55'
64'
1:2
66'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
570 Количество передач 343
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Победа «Аль-Васль»
-
12
Раад
Гассан
15
Яхья
Ахмед
I
10
Фархан
Ахмед
18
Али
Моханад
44
Джума
Салем
15
Чжон
Сын-Хен
11
Сурур
Маджед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Раад ГассанЗащитник
-
15 Яхья АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фархан АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
18 Али МоханадНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Зеро АхмадПолузащитник
-
30 Юссеф ФахдПолузащитник
-
28 Соуза ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шакир БассамПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хассан АхмедНападающий
-
Главный тренер: Алван Ахмед Салах
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Джума СалемЗащитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сурур МаджедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Учино ТакасиЗащитник
- Защитник
-
10 Лима ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ганаэр МалекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
32 Мохамед Али
-
-
Главный тренер: Милоевич Милош
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Шорта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давуд Мохаммед
|1
|0.2
|Юссеф Фахд
|1
|0.2
|Джассим Саджад
|1
|0.2
|Али Хуссейн III
|0
|0
|Фархан Ахмед
|0
|0
Аль-Васль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Фабио
|2 (2)
|0.4
|Перес Алексис
|1
|0.2
|Хименес Николас
|1 (1)
|0.2
|Саксесс Исаак
|1
|0.2
|Буфтини Суфьян
|1
|0.2
|Сантос Хонатан
|1
|0.2
|Сурур Маджед
|0
|0
Карточки
Аль-Шорта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумуни Бубакар
|2
|0
|Соуза Лукас
|1
|0
|Юссеф Фахд
|1
|0
|Али Моханад
|1
|0
|Али Хуссейн III
|1
|0
|Раад Гассан
|1
|0
|Фархан Ахмед
|1
|0
|Абдулраззак Касим
|1
|0
|Яхья Ахмед I
|1
|0
Аль-Васль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буфтини Суфьян
|0
|1
|Канедо Кайо
|1
|0
|Мияйлович Срджан
|1
|0
|Джума Салем
|1
|0
|Сурур Маджед
|1
|0
|Сантос Хонатан
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Шорта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Васль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Аль-Шорта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Васль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
0
1
Аль-Шорта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аль-Васль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
30%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
5
36%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Шорта
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аль-Ахли Джидда - Аль-Шорта 5:1 Аль-Нафт - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:2 Аль-Гедуд - Аль-Шорта 0:1
Аль-Шорта - Пахтакор 0:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Дияла - Аль-Шорта 0:6 Аль-Шорта - Аль-Карма 2:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Завраа - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Дахук 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Нафт Аль-Джунуб 1:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 3:2 Захо - Аль-Шорта 0:0 Нафт Майсан - Аль-Шорта 2:3 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:0 Аль-Шорта - Аль-Карх 2:1 Карбалаа - Аль-Шорта 1:2
Аль-Васль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Васль 2:2 Аль-Васль - Аль-Садд 1:1 Аль-Васль - Аль-Джазира 2:2 Аджман - Аль-Васль 0:0
Аль-Гарафа - Аль-Васль 1:2 Аль-Васль - Хор-Факкан 3:4 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Васль - Аль-Наср Дубай 3:1 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Аль-Васль - Дубба Аль-Хусун 1:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:2 Умм-Салаль - Аль-Васль 0:3 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 Аль-Ахли Доха - Аль-Васль 1:1 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Васль 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:4
Результаты матчей
Аль-Шорта
Аль-Васль
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аль-Шорта
Аль-Васль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|4
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Централ Кост Маринерс
|Кальтак Брайан
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3