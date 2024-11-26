Тур: 5.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
16
Хухи
Буалем
29
Саисс
Ромен
77
Аталь
Юсеф
84
Афиф
Акрам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
-
29 Саисс РоменЗащитник
-
77 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Афиф АкрамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Абдулла ЮсефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 ЖованиПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Урибе МатеусПолузащитник
-
96 Уна АдамПолузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Санчес Бас Феликс
- Основной состав
-
37 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Аль-Садд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.33
Среднее время на гол
112
67
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.45
1.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
58
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Садд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афиф Акрам
|2 (1)
|0.4
|Саисс Ромен
|1
|0.2
|Урибе Матеус
|1
|0.2
|Хухи Буалем
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|4
|0.8
|Аль-Давсари Салем
|3
|0.6
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.4
|Леонардо Маркос
|2
|0.4
|Канселу Жоау
|1
|0.2
|Лоди Ренан
|1
|0.2
|Канно Мохамед
|1
|0.2
|Аль-Давсари Нассер
|1
|0.2
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.2
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0.2
|Малком Филипе
|0
|0
|Аль-Кахтани Мохаммед
|0
|0
Карточки
Аль-Садд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальман Тарек
|2
|0
|Саисс Ромен
|1
|0
|Гонсалес Кристо
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
|0
|Али-Абдуллатиф Нашим
|1
|0
|Ваад Мохаммед
|1
|0
|Камара Мохамед
|1
|0
|Аль-Язиди Абдулла
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|0
|1
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|Аль-Давсари Нассер
|1
|0
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Садд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
0
0
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
8
Аль-Садд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
16
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
50%
4
25%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Садд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Хор - Аль-Садд 2:5 Аль-Васль - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Аль-Райян 2:1 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:3
Аль-Садд - Персеполис 1:0 Аль-Садд - Аль-Шахания 4:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 5:1 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Умм-Салаль 1:3 Аль-Садд - Аль-Араби 5:0 СК Катар - Аль-Садд 1:5 Аль-Шамаль - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Эль Исмайли 1:0 Альмерия - Аль-Садд 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Орландо Пайретс 3:2 Аль-Садд - Манчестер 62 8:0 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Эстеглаль Тегеран 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1
Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Букайрия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0
Результаты матчей
Аль-Садд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
1:3
1 раз 50%
4:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:5
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
5
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Садд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|5.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|7.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|10.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|11.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|2
|12.
|5
|0
|1
|4
|9 - 17
|1
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|6 - 8
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 5
|9
|3.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|7.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 9
|0
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|4
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Централ Кост Маринерс
|Кальтак Брайан
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3