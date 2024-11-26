  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 5.
Аль-Садд
1:1
Конец матча
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
0:1
10' Гол
Аль-Булаихи Али
16' Желтая карточка
Аль-Давсари Нассер
45' Желтая карточка
Афиф Акрам
1:1
71' Гол
Отавио Пауло
90'+15

Ход матча

10'
0:1
Аль-Булаихи Али
(Канно Мохамед)
16'
 
Аль-Давсари Нассер
45'
Афиф Акрам
 
66'
 
Милинкович-Савич Сергей
Леонардо Маркос
66'
Жовани
Гонсалес Кристо
 
67'
Уна Адам
Юссеф Юссеф
 
67'
Отавио Пауло
Аталь Юсеф
 
71'
Отавио Пауло
1:1
79'
 
Аль-Хамдан Абдулла
Аль-Давсари Нассер
90'
 
Аль-Шахрани Яссер
Канселу Жоау
90'
 
Аль-Харби Мотеб
Лоди Ренан
90'
Аль-Хамавенде Ахмед
Сальман Тарек
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 9
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 442 Количество передач 544
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Баршам
Мешаал
5
Сальман
Тарек
16
Хухи
Буалем
29
Саисс
Ромен
77
Аталь
Юсеф
7
Ваад
Мохаммед
14
Машааль
Мустафа
4
Камара
Мохамед
9
Юссеф
Юссеф
17
Гонсалес
Кристо
84
Афиф
Акрам
37
Буну
Яссин
87
Аль-Тамбакти
Хассан
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
20
Канселу
Жоау
6
Лоди
Ренан
28
Канно
Мохамед
16
Аль-Давсари
Нассер
11
Леонардо
Маркос
29
Аль-Давсари
Салем
9
Митрович
Александар
Аль-Садд
3-4-2-1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3-4-2-1

История личных встреч

Аль-Садд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ККАЧ
2:3
ЛЧА
2:4
ЛЧА
1:4
ЛЧА
2:1
ЛЧА
1:0
ЛЧА
0:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
5:0
ЛЧА
2:2
ЛЧА
0:0
ЛЧА
0:3

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.33

Среднее время на гол

112
67

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.45
1.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
58

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 2 (1) 0.4
Саисс Ромен 1 0.2
Урибе Матеус 1 0.2
Отавио Пауло 1 0.2
Хухи Буалем 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 4 0.8
Аль-Давсари Салем 3 0.6
Милинкович-Савич Сергей 2 0.4
Леонардо Маркос 2 0.4
Канселу Жоау 1 0.2
Лоди Ренан 1 0.2
Канно Мохамед 1 0.2
Аль-Давсари Нассер 1 0.2
Аль-Булаихи Али 1 0.2
Аль-Давсари Халифа 1 0.2
Малком Филипе 0 0
Аль-Кахтани Мохаммед 0 0

Карточки

Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальман Тарек 2 0
Саисс Ромен 1 0
Гонсалес Кристо 1 0
Афиф Акрам 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Ро-Ро Педро Мигел 1 0
Али-Абдуллатиф Нашим 1 0
Ваад Мохаммед 1 0
Камара Мохамед 1 0
Аль-Язиди Абдулла 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 0 1
Кулибали Калиду 1 0
Канселу Жоау 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Аль-Давсари Нассер 1 0
Аль-Давсари Халифа 1 0

Результаты матчей

Аль-Садд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

1
1
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
8
Аль-Садд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
40%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
60%
4
24%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Садд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Хор - Аль-Садд 2:5 Аль-Васль - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Аль-Райян 2:1 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:3
Аль-Садд - Персеполис 1:0 Аль-Садд - Аль-Шахания 4:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 5:1 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Умм-Салаль 1:3 Аль-Садд - Аль-Араби 5:0 СК Катар - Аль-Садд 1:5 Аль-Шамаль - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Эль Исмайли 1:0 Альмерия - Аль-Садд 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Орландо Пайретс 3:2 Аль-Садд - Манчестер 62 8:0 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Эстеглаль Тегеран 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1
Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Букайрия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0

Результаты матчей

Аль-Садд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Садд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
4
1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 17 - 6 13
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Аль-Васль
 5 3 1 1 7 - 5 10
5.
Аль-Садд
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Аль-Райян
 5 1 1 3 5 - 8 4
7.
Эстеглаль Тегеран
 5 1 1 3 3 - 6 4
8.
Аль-Гарафа
 5 1 1 3 7 - 11 4
9.
Персеполис
 5 0 3 2 3 - 5 3
10.
Пахтакор
 5 0 3 2 1 - 3 3
11.
Аль-Шорта
 5 0 2 3 3 - 14 2
12.
Аль-Айн
 5 0 1 4 9 - 17 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Эстеглаль Тегеран
 3 1 1 1 3 - 1 4
6.
Аль-Гарафа
 3 1 0 2 6 - 7 3
7.
Персеполис
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 2 - 4 2
9.
Аль-Васль
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Аль-Айн
 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Аль-Райян
 3 0 1 2 3 - 6 1
12.
Пахтакор
 2 0 0 2 0 - 2 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Васль
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Аль-Райян
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пахтакор
 3 0 3 0 1 - 1 3
7.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
Эстеглаль Тегеран
 2 0 0 2 0 - 5 0
11.
Аль-Айн
 2 0 0 2 3 - 9 0
12.
Аль-Шорта
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Весь список
Новости LiveResult
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Афиф Акрам получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Аль-Давсари Нассер получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Садд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный