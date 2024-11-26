Зафиксировал фол в исполнении Тиджани Рейндерса в зоне левого угла чужой штрафной площади против Гурама Кашиии (толчок).

Тео Эрнандес по диагонали (с закруткой) навесил с левого фланга, а Тэмми Абрахам пробил головой достаточно далеко от правого угла створа.

Как раз на стыке основного времени и добавленного в первом тайме Юрай Куцка сфолил на фланге в центральной трети поля против Страхиньи Павловича. Самому Куцке там досталось от падавшего Павловича по колену.

Кириакос Саввидис подал угловой "Слована" с правого фланга, и Гурам Кашия пробил головой со значительным отклонением от левого угла створа.

Кенан Байрич опять заблокировал прострел Тео Эрнандеса с левого фланга. Угловой подал Кристиан Пулишич на ближнюю штангу, пошла скидка на дальнюю, и Ноа Окафор в итоге перехитрил самого себя, потерял мяч.

Кстати, голевой пас в случае с забитым мячом "Слована" на счету Кириакоса Саввидиса.

Долгая позиционная атака "Милана" под свист трибун завершилась подачей в руки Доминика Такача с правого фланга.

Тиджани Рейндерс ударил примерно из той же позиции, из которой ранее сегодня забил Кристиан Пулишич, но на сей раз мяч прошёл мимо левого нижнего угла створа.

Углового удара добился "Милан" на правом фланге. Тео Эрнандес подал во вратарскую на Тэмми Абрахама, а Юрай Куцка головой вынес мяч за лицевую.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ТИГРАН БАРСЕГЯН! "Милан" сам теперь пропустил на ответной атаке. Устремился в сольный проход Тигран Барсегян, вырвался на рандеву с Майком Меньяном, не стал мудрить и обводить того, а прокинул мяч в центр створа в сетку.

Обменялись команды голами на быстрых атаках. Возможно, теперь будут аккуратнее, хотя победа и тем, и другим нужна в плане положения в турнирной таблице.

Инициатива остаётся у "Милана", а братиславский "Слован" выжидает новые возможности для контратак.

Саму Чуквуэзе забросил с правого фланга в центр на Тэмми Абрахама, но мяч вынес головой Гурам Кашия.

Давид Стрелец заработал для "Слована" штрафной удар на правом фланге в центральной трети поля. Сфолил против него Страхинья Павлович

Не было опасных моментов после двух голов. Спокойно игра проходит последние несколько минут в атакующем ключе для "Милана".

Провал в обороне "Милана". Кенан Байрич проскочил в атаку и прострелил справа, а Фикайо Томори в подкате исправил ситуацию и выбил мяч на угловой.

22' "Милан", если выиграет сегодня, наберёт девять баллов в свою копилку на общем этапе. У "Слована" на данный момент ноль баллов.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КРИСТИАН ПУЛИШИЧ!

Неудачно пошёл вперёд "Слован" - и не создал ничего, и нарвался на разящую атаку в ответ. Тэмми Абрахам сделал пас вперёд низом из центра поля, а Кристиан Пулишич вошёл в правую часть штрафной площади "Слована" и ковырнул мяч в дальний угол. Сначала показалось, что удар мимо, но нет - чётко в створ.

19' Штрафной удар заработал "Милан" на правом фланге атаки. Кристиан Пулишич выполнил безадресную подачу с назначенного стандартного положения.

18' Тео Эрнандес сделал прострел с левой стороны, однако Кенан Байрич подставил ногу и выбил мяч не на угловой, но в аут.

17' Угловой "Милана" на правом фланге. Тео Эрнандес поднял руку и выполнил подачу со стандарта в руки Доминика Такача.

16' Что за момент у "Милана"! Тиджани Рейндерс проникающим пасом по левому полуфлангу вывел к чужим воротам Кристиана Пулишича, чей удар парировал Доминик Такач.

15' Что за момент у "Слована"! Тигран Барсегян отдал пас вперёд Давиду Стрелецу, тот вышел один на один и увёл мяч вправо от Майка Меньяна, после чего пробил по пустым воротам, но те оказались не такими уж и пустыми, ибо подкатившийся Страхинья Павлович вынес мяч на угловой.

14' Более чем в два раза преимущество у "Милана" по владению мячом на данную минуту встречи. 31 против 69 по этому показателю.

13' Кристиан Пулиич нанёс подачу (если можно так сказать) слева с нового углового "Милана", а потом был накрыт хозяевами дальний удар Тиджани Рейндерса.

12' Тео Эрнандес подцепил мяч слева в чужой штрафной площади и выполнил прострельную передачу - рикошет от ноги Кенана Байрича привёл к угловому. После стандарта дальний удар Давиде Калабрии оказался заблокирован.

11' Иджесси Метсоко переборщил в середине поля в единоборстве с Давиде Калабрией и нарушил против него правила.

10' Не было ещё у "Слована" хороших выходов в атаку, помимо того самого бесполезного забега Тиграна Барсегяна по правому флангу.

9' Нарушил правила Тео Эрнандес на левом фланге в зоне нападения "Милана", уронив на газон Тиграна Барсегяна.

8' Кристиан Пулишич покатил мяч Тео Эрнандесу, который напрямую со штрафного удара с правого полуфланга пробил мимо ближнего нижнего угла створа.

7' Тэмми Абрахам справа покинул пределы чужой штрафной площади, и ударил его по ногам Кириакос Саввидис. Поэтому штрафной в пользу "Милана", а не пенальти. Хотя пенальти тоже ведь именуют одиннадцатиметровым штрафным ударом.

6' Уэсли Фофана перехватил мяч на чужой половине поля и нанёс дальний удар по воротам. Попытка была заблокирована. "Милан" вбросит аут на левом фланге.

5' Была видеопроверка на предмет возможного пенальти в ворота "Слована". Теперь одиннадцатиметровый за тот эпизод уже невозможен, поскольку главный арбитр возобновил игру, дав рукой соответствующую отмашку.

4' Тигран Барсегян устроил в контратаке проход по правому флангу и убежал с мячом за лицевую линию под давлением Страхиньи Павловича.

4' Саму Чуквуэзе упал справа в чужой штрафной площадке, зацепившись за ногу оппонента. Арбитр не отреагировал.

3' "Милан" взял игру под свой контроль довольно плотно, исходя из чего, можно обоснованно предположить. что Паулу Фонсека дал своей команде установку на быстрый гол.

2' Саму Чуквуэзе решился на удар из-за пределов штрафной площади и не попал в левый угол ворот хозяев.

2' В форме сине-голубых цветов играет братиславский "Слован", красно-белая экипировка у "Милана".