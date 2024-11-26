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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Слован Братислава
1:1
Перерыв
Милан

Ход матча

21'
0:1
Пулишич Кристиан
(Абрахам Тэмми)
24'
Барсегян Тигран
(Саввидис Кириакос)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 154 Количество передач 313
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 136
Слован Братислава 1.5% (2)
X 4.4% (6)
Милан 94.1% (128)
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Слован Братислава
Ничья
Милан
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71
Такач
Доминик
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
2
Вут
Симен
28
Блэкмэн
Сезар
33
Куцка
Юрай
88
Саввидис
Кириакос
17
Медведев
Юрий
II
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
93
Метсоко
Иджесси
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
31
Павлович
Страхинья
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
14
Рейндерс
Тиджани
21
Чуквуэзе
Саму
11
Пулишич
Кристиан
17
Окафор
Ноа
90
Абрахам
Тэмми
Слован Братислава
3-4-3
Милан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виммер Кевин 1 0.2
Барсегян Тигран 1 0.2
Стрелец Давид 1 0.2
Саввидис Кириакос 0 0
Толич Марко 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 3 0.6
Рейндерс Тиджани 3 0.6
Мората Альваро 1 0.2
Тиав Малик 1 0.2
Леау Рафаэл 0 0
Абрахам Тэмми 0 0
Окафор Ноа 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Игнатенко Даниил 2 0
Толич Марко 2 0
Вайсс Владимир 1 0
Кашия Гурам 1 0
Виммер Кевин 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 3 0
Фофана Юссуф 2 0
Калабрия Давиде 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Чуквуэзе Саму 1 0
Паулу Фонсека 1 0
Камарда Франческо 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
3
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
27%
2
33%
46-60
4
27%
1
17%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кошице - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:1 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3
Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Ювентус 0:0 Кальяри - Милан 3:3 Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1
Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3

Результаты матчей

Слован Братислава
Милан

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Брест
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Интер Милан
 4 3 1 0 6 - 0 10
6.
Барселона
 4 3 0 1 15 - 5 9
7.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
8.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
9.
Атлетико М
 2:0 5 3 0 2 7 - 9 9
10.
Аталанта
 4 2 2 0 5 - 0 8
11.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
12.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
13.
Арсенал
 4 2 1 1 3 - 1 7
14.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
15.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
16.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
17.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
18.
Милан
 1:1 5 2 1 2 8 - 7 7
19.
Бавария
 4 2 0 2 11 - 7 6
20.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
21.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
22.
Фейеноорд
 4 2 0 2 7 - 10 6
23.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Спарта Прага
 0:2 5 1 1 3 5 - 10 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 4 1 0 3 3 - 10 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
Слован Братислава
 1:1 5 0 1 4 3 - 16 1
33.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
34.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
35.
Янг Бойз
 4 0 0 4 1 - 11 0
36.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Интер Милан
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
7.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
Бавария
 2 2 0 0 10 - 2 6
11.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
12.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
14.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
16.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 1:1 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2:0 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 0:2 3 1 0 2 4 - 4 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Слован Братислава
 1:1 3 0 1 2 2 - 9 1
31.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
33.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
34.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аталанта
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
5.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Атлетико М
 2:0 3 2 0 1 4 - 5 6
7.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Милан
 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
14.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
15.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
16.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
17.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Ред Булл Зальцбург
 2 1 0 1 3 - 4 3
22.
Арсенал
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Спарта Прага
 0:2 2 0 1 1 1 - 6 1
26.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 1:1 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. "Слован" Братислава - "Милан" - 1:1 (промежуточный счёт).
  • Фол, нарушение
    45'
    Как раз на стыке основного времени и добавленного в первом тайме Юрай Куцка сфолил на фланге в центральной трети поля против Страхиньи Павловича. Самому Куцке там досталось от падавшего Павловича по колену.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    45'
    Зафиксирован фол Тэмми Абрахама в чужой штрафной площадке в отношении Гурама Кашии.
  • Опасный момент
    44'
    Тео Эрнандес по диагонали (с закруткой) навесил с левого фланга, а Тэмми Абрахам пробил головой достаточно далеко от правого угла створа.
  • Фол, нарушение
    43'
    Зафиксировал фол в исполнении Тиджани Рейндерса в зоне левого угла чужой штрафной площади против Гурама Кашиии (толчок).
  • Угловой
    42'
    Кристиан Пулишич подал угловой "Милана" слева на ближнюю штангу, откуда выбили мяч футболисты братиславского клуба.
  • Угловой
    41'
    Углового удара добился "Милан" на правом фланге. Тео Эрнандес подал во вратарскую на Тэмми Абрахама, а Юрай Куцка головой вынес мяч за лицевую.
  • 40'
    99 передач сделали хозяева, 230 пасов - гости. Преодолённый километраж: у "Слована" - 46,84 км, у "Милана" - 46,9 км.
  • 38'
    Тео Эрнандес слева выполнил безадресную передачу навесом, и на дальнем фланге мяч подхватил Юрий Медведев.
  • Опасный момент
    37'
    Тиджани Рейндерс ударил примерно из той же позиции, из которой ранее сегодня забил Кристиан Пулишич, но на сей раз мяч прошёл мимо левого нижнего угла створа.
  • 37'
    Долгая позиционная атака "Милана" под свист трибун завершилась подачей в руки Доминика Такача с правого фланга.
  • 35'
    Кстати, голевой пас в случае с забитым мячом "Слована" на счету Кириакоса Саввидиса.
  • Угловой
    34'
    Кенан Байрич опять заблокировал прострел Тео Эрнандеса с левого фланга. Угловой подал Кристиан Пулишич на ближнюю штангу, пошла скидка на дальнюю, и Ноа Окафор в итоге перехитрил самого себя, потерял мяч.
  • 33'
    Кириакос Саввидис подал угловой "Слована" с правого фланга, и Гурам Кашия пробил головой со значительным отклонением от левого угла створа.
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    • Угловой
      32'
      Провал в обороне "Милана". Кенан Байрич проскочил в атаку и прострелил справа, а Фикайо Томори в подкате исправил ситуацию и выбил мяч на угловой.
    • 31'
      Не было опасных моментов после двух голов. Спокойно игра проходит последние несколько минут в атакующем ключе для "Милана".
    • Фол, нарушение
      30'
      Давид Стрелец заработал для "Слована" штрафной удар на правом фланге в центральной трети поля. Сфолил против него Страхинья Павлович
    • 29'
      Саму Чуквуэзе забросил с правого фланга в центр на Тэмми Абрахама, но мяч вынес головой Гурам Кашия.
    • 28'
      Основной центральный нападающий "Милана" Альваро Мората не играет сегодня из-за дисквалификации.
    • 27'
      Инициатива остаётся у "Милана", а братиславский "Слован" выжидает новые возможности для контратак.
    • Фол, нарушение
      26'
      Кристиан Пулишич нарушил правила на правом фланге чужой половины поля в отношении Кириакоса Саввидиса.
    • 25'
      Обменялись команды голами на быстрых атаках. Возможно, теперь будут аккуратнее, хотя победа и тем, и другим нужна в плане положения в турнирной таблице.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ТИГРАН БАРСЕГЯН!
      "Милан" сам теперь пропустил на ответной атаке. Устремился в сольный проход Тигран Барсегян, вырвался на рандеву с Майком Меньяном, не стал мудрить и обводить того, а прокинул мяч в центр створа в сетку.
    • Угловой
      23'
      Тео Эрнандес разыграл угловой "Милана" на правом фланге, последовал заблокированный дальний удар Саму Чуквуэзе.
    • 22'
      "Милан", если выиграет сегодня, наберёт девять баллов в свою копилку на общем этапе. У "Слована" на данный момент ноль баллов.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КРИСТИАН ПУЛИШИЧ!
      Неудачно пошёл вперёд "Слован" - и не создал ничего, и нарвался на разящую атаку в ответ. Тэмми Абрахам сделал пас вперёд низом из центра поля, а Кристиан Пулишич вошёл в правую часть штрафной площади "Слована" и ковырнул мяч в дальний угол. Сначала показалось, что удар мимо, но нет - чётко в створ.
    • Фол, нарушение
      19'
      Штрафной удар заработал "Милан" на правом фланге атаки. Кристиан Пулишич выполнил безадресную подачу с назначенного стандартного положения.
    • 18'
      Тео Эрнандес сделал прострел с левой стороны, однако Кенан Байрич подставил ногу и выбил мяч не на угловой, но в аут.
    • Угловой
      17'
      Угловой "Милана" на правом фланге. Тео Эрнандес поднял руку и выполнил подачу со стандарта в руки Доминика Такача.
    • Опасный момент
      16'
      Что за момент у "Милана"! Тиджани Рейндерс проникающим пасом по левому полуфлангу вывел к чужим воротам Кристиана Пулишича, чей удар парировал Доминик Такач.
    • Опасный момент
      15'
      Что за момент у "Слована"! Тигран Барсегян отдал пас вперёд Давиду Стрелецу, тот вышел один на один и увёл мяч вправо от Майка Меньяна, после чего пробил по пустым воротам, но те оказались не такими уж и пустыми, ибо подкатившийся Страхинья Павлович вынес мяч на угловой.
    • 14'
      Более чем в два раза преимущество у "Милана" по владению мячом на данную минуту встречи. 31 против 69 по этому показателю.
    • Угловой
      13'
      Кристиан Пулиич нанёс подачу (если можно так сказать) слева с нового углового "Милана", а потом был накрыт хозяевами дальний удар Тиджани Рейндерса.
    • Угловой
      12'
      Тео Эрнандес подцепил мяч слева в чужой штрафной площади и выполнил прострельную передачу - рикошет от ноги Кенана Байрича привёл к угловому. После стандарта дальний удар Давиде Калабрии оказался заблокирован.
    • Фол, нарушение
      11'
      Иджесси Метсоко переборщил в середине поля в единоборстве с Давиде Калабрией и нарушил против него правила.
    • 10'
      Не было ещё у "Слована" хороших выходов в атаку, помимо того самого бесполезного забега Тиграна Барсегяна по правому флангу.
    • Фол, нарушение
      9'
      Нарушил правила Тео Эрнандес на левом фланге в зоне нападения "Милана", уронив на газон Тиграна Барсегяна.
    • Опасный момент
      8'
      Кристиан Пулишич покатил мяч Тео Эрнандесу, который напрямую со штрафного удара с правого полуфланга пробил мимо ближнего нижнего угла створа.
    • Фол, нарушение
      7'
      Тэмми Абрахам справа покинул пределы чужой штрафной площади, и ударил его по ногам Кириакос Саввидис. Поэтому штрафной в пользу "Милана", а не пенальти. Хотя пенальти тоже ведь именуют одиннадцатиметровым штрафным ударом. 
    • 6'
      Уэсли Фофана перехватил мяч на чужой половине поля и нанёс дальний удар по воротам. Попытка была заблокирована. "Милан" вбросит аут на левом фланге.
    • Видеоповтор
      5'
      Была видеопроверка на предмет возможного пенальти в ворота "Слована". Теперь одиннадцатиметровый за тот эпизод уже невозможен, поскольку главный арбитр возобновил игру, дав рукой соответствующую отмашку.
    • 4'
      Тигран Барсегян устроил в контратаке проход по правому флангу и убежал с мячом за лицевую линию под давлением Страхиньи Павловича.
    • Судья
      4'
      Саму Чуквуэзе упал справа в чужой штрафной площадке, зацепившись за ногу оппонента. Арбитр не отреагировал.
    • 3'
      "Милан" взял игру под свой контроль довольно плотно, исходя из чего, можно обоснованно предположить. что Паулу Фонсека дал своей команде установку на быстрый гол.
    • 2'
      Саму Чуквуэзе решился на удар из-за пределов штрафной площади и не попал в левый угол ворот хозяев.
    • 2'
      В форме сине-голубых цветов играет братиславский "Слован", красно-белая экипировка у "Милана".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогнозы на матч Слован Братислава 1:1 Милан

    Исход игры
    Слован Братислава
    1.5% (2)
    Ничья
    4.4% (6)
    Милан
    94.2% (129)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.36% (67)
    Меньше
    39.64% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    57.66% (64)
    Нет
    42.34% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    27.7% (38)
    0:2 Милан
    22.6% (31)
    1:3 Милан
    13.1% (18)
    0:1 Милан
    8% (11)
    0:3 Милан
    3.6% (5)
    2:3 Милан
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
    1:4 Милан
    1.5% (2)
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