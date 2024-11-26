Тур: 5. Стадион: Народны (Тегельне Поле). Главный судья: Санчес Хосе
1:1
Перерыв
Ход матча
21'
24'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
154 Количество передач 313
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Байрич
Кенан
33
Куцка
Юрай
16
Меньян
Майк
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
17
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мак РобертПолузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
29 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
-
80 Муса ЮнусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виммер Кевин
|1
|0.2
|Барсегян Тигран
|1
|0.2
|Стрелец Давид
|1
|0.2
|Саввидис Кириакос
|0
|0
|Толич Марко
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|3
|0.6
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.6
|Мората Альваро
|1
|0.2
|Тиав Малик
|1
|0.2
|Леау Рафаэл
|0
|0
|Абрахам Тэмми
|0
|0
|Окафор Ноа
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Толич Марко
|2
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|3
|0
|Фофана Юссуф
|2
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Чуквуэзе Саму
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
|Камарда Франческо
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
3
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
27%
2
33%
46-60
4
27%
1
17%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кошице - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:1 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3
Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Ювентус 0:0 Кальяри - Милан 3:3 Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1
Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3
Результаты матчей
Слован Братислава
Милан
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|15 - 5
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|9.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|11.
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|14.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|18.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|19.
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|20.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|21.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|23.
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|24.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|25.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|27.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|28.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|29.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|30.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|31.
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|32.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
|33.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|34.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|35.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|36.
|4
|0
|0
|4
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|26.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|30.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|22.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Слован Братислава 1:1 Милан
Исход игры
Слован Братислава
1.5% (2)
Ничья
4.4% (6)
Милан
94.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
60.36% (67)
Меньше
39.64% (44)
Обе команды забьют
Да
57.66% (64)
Нет
42.34% (47)
Популярный счёт
1:2 Милан
27.7% (38)
0:2 Милан
22.6% (31)
1:3 Милан
13.1% (18)
0:1 Милан
8% (11)
0:3 Милан
3.6% (5)
2:3 Милан
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
1:4 Милан
1.5% (2)
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