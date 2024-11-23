Тур: 5. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
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Главный тренер: Вайсс Владимир
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Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виммер Кевин
|1
|0.25
|Стрелец Давид
|1
|0.25
|Толич Марко
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.75
|Пулишич Кристиан
|2
|0.5
|Мората Альваро
|1
|0.25
|Тиав Малик
|1
|0.25
|Леау Рафаэл
|0
|0
|Окафор Ноа
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Толич Марко
|2
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|3
|0
|Фофана Юссуф
|2
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Чуквуэзе Саму
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
|Камарда Франческо
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
3
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
27%
2
33%
46-60
4
27%
1
17%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кошице - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:1 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3
Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Ювентус 0:0 Кальяри - Милан 3:3 Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1
Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3
Результаты матчей
Слован Братислава
Милан
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогнозы на матч Слован Братислава - Милан
Исход игры
Слован Братислава
2.4% (1)
Ничья
2.4% (1)
Милан
95.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (18)
Меньше
47.06% (16)
Обе команды забьют
Да
50% (17)
Нет
50% (17)
Популярный счёт
1:2 Милан
31% (13)
0:2 Милан
21.4% (9)
0:1 Милан
14.3% (6)
0:3 Милан
4.8% (2)
1:4 Милан
4.8% (2)
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