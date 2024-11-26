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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Спарта Прага
0:2
Перерыв
Атлетико М

Ход матча

15'
0:1
Альварес Хулиан
28'
Пешек Якуб
Гараслин Лукаш
 
43'
0:2
Льоренте Маркос
(Галлахер Конор)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 197 Количество передач 351
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 139
Спарта Прага 6.5% (9)
X 9.4% (13)
Атлетико М 84.2% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Спарта Прага
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Атлетико М
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1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
5
Росс
Матиас
28
Виснер
Томаш
20
Лячи
Казим
6
Кайринен
Каан
32
Ринеш
Матей
29
Красники
Эрмал
10
Рахмани
Альбион
22
Гараслин
Лукаш
13
Облак
Ян
14
Льоренте
Маркос
2
Хименес
Хосе
15
Ленгле
Клеман
21
Галан
Хави
22
Симеоне
Джулиано
5
Де
Пауль
Родриго
8
Барриос
Пабло
4
Галлахер
Конор
9
Сорлот
Александр
19
Альварес
Хулиан
Спарта Прага
3-4-3
Атлетико М
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олатунджи Виктор 2 0.4
Кайринен Каан 2 0.4
Лячи Казим 1 0.2
Гараслин Лукаш 0 0
Садилек Лукаш 0 0
Панак Филип 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 2 0.4
Гризманн Антуан 1 0.2
Льоренте Маркос 1 0.2
Корреа Анхель 1 0.2
Хименес Хосе 1 0.2
Молина Науэль 1 0.2
Галлахер Конор 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайринен Каан 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Витик Мартин 1 0
Ринеш Матей 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Хосе 3 0
Корреа Анхель 2 0
Витсель Аксель 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Серрано Хавьер 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
2
Спарта Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Прага - Теплице 1:1 Млада-Болеслав - Спарта Прага 2:2 Спарта Прага - Брест 1:2 Спарта Прага - Баник Острава 1:3
Спарта Прага - Зброёвка 4:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:3 Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Градец Кралове - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Алавес 2:1 Мальорка - Атлетико М 0:1 ПСЖ - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0
УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2

Результаты матчей

Спарта Прага
Атлетико М

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Брест
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Интер Милан
 4 3 1 0 6 - 0 10
6.
Барселона
 4 3 0 1 15 - 5 9
7.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
8.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
9.
Атлетико М
 2:0 5 3 0 2 7 - 9 9
10.
Аталанта
 4 2 2 0 5 - 0 8
11.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
12.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
13.
Арсенал
 4 2 1 1 3 - 1 7
14.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
15.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
16.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
17.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
18.
Милан
 1:1 5 2 1 2 8 - 7 7
19.
Бавария
 4 2 0 2 11 - 7 6
20.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
21.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
22.
Фейеноорд
 4 2 0 2 7 - 10 6
23.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Спарта Прага
 0:2 5 1 1 3 5 - 10 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 4 1 0 3 3 - 10 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
Слован Братислава
 1:1 5 0 1 4 3 - 16 1
33.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
34.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
35.
Янг Бойз
 4 0 0 4 1 - 11 0
36.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Интер Милан
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
7.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
Бавария
 2 2 0 0 10 - 2 6
11.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
12.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
14.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
16.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 1:1 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2:0 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 0:2 3 1 0 2 4 - 4 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Слован Братислава
 1:1 3 0 1 2 2 - 9 1
31.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
33.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
34.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аталанта
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
5.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Атлетико М
 2:0 3 2 0 1 4 - 5 6
7.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Милан
 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
14.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
15.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
16.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
17.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Ред Булл Зальцбург
 2 1 0 1 3 - 4 3
22.
Арсенал
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Спарта Прага
 0:2 2 0 1 1 1 - 6 1
26.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 1:1 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
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Топ нарушителей
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Атлетико" уверенно ведёт в счёте в Праге. Отдыхаем...
  • 45'
    Симеоне в контратаке с правого фланга сместился в центр, выполнил скидку под удар де Паулю, но последний с ходу пальнул мяч на верхние ярусы трибун "Эпет Арены".
  • Фол, нарушение
    45'
    Штрафной удар на месте левого инсайда заработали в атаке хозяева. После короткого розыгрыша последовала подача в район дальней штанги на Панака, но тот с трудом дотянулся до мяча головой, из-за чего у него получился не столько удар, сколько скидка мяча в руки Облаку.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Маркос Льоренте!!!
    Отбились после подачи углового пражане, но последовала атака вторым темпом. Льоренте с левого края выполнил диагональную подачу на Сорлота, который не стал трогать мяч головой, тем самым обманув вратаря "Спарты", который в итоге не смог спасти свою команду.
  • Угловой
    43'
    Пас от де Пауля на Симеоне прошёл на правый край штрафной площади хозяев. Джулиано после обработки мяча пробил по воротам, но попал в соперника, от которого мяч срикошетил на угловой.
  • 42'
    Пражане тяжеловато выглядят под занавес первого тайма. Сложно играть против соперника, который гораздо лучше тебя в техническом плане.
  • Опасный момент
    41'
    Заброс в центр штрафной площади прошёл на Сорлота, который выполнил скидку чуть назад на Галлахера, однако выстрел последнего успели накрыть защитники "Спарты".
  • 40'
    Немного разочарованным выглядит в своей технической зоне Диего Симеоне. Конечно, он был бы рад уйти на перерыв при счёте 2:0 в пользу своей команды, но реальный голевой шанс был упущен.
  • Угловой
    39'
    Два угловых подряд с левого фланга выполнили "матрасники", но ничем интересным это не закончилось - судьи в итоге зафиксировали офсайд у Симеоне.
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! Обрезались в середине поля чехи, из-за чего получили быструю контратаку два в один, но Сорлот после паса от Альвареса с 11 метров не сумел пробить Виндаля-Йенсена.
  • 37'
    Галлахер решил пробить по воротам соперника с дистанции, но мяч полетел правее створа ворот. Виндаль-Йенсен вынужден сейчас ввести мяч в игру ударом от ворот.
  • 36'
    39 на 61 - такова сейчас статистика встречи по владению мячом в процентном соотношении в пользу "Атлетико".
  • 35'
    Пошла вязкая борьбу в середине поля. Часто мяч переходит от одной команды к другой. Нужно стараться пошире действовать соперникам для подготовки своих наступательных действий.
  • Опасный момент
    34'
    Правым флангом провели контратаку мадридцы, прошёл пас на ближний край штрафной площади, и де Пауль пробил в касание с разворота в ближний угол, но Виндаль-Йенсен сумел парировать мяч на одного из своих защитников.
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    • 33'
      В последние минуты "Атлетико" совсем не демонстрирует какого-то желания атаковать. План минимум на первый тайм команда Диего Симеоне выполнила, так что позволяет себе работать в эконом-режиме.
    • 32'
      Перехватили мяч "матрасники", принявшись его перепасовывать по всей ширине поля. Сложно в такой ситуации пражанам работать в высоком прессинге.
    • 31'
      Стараются сейчас быстро комбинировать игроки "Спарты", стремясь играть на быстрое обострение игры, но много брака при таких действиях у них наблюдается. Да и "Атлетико" умеет защищаться максимально чётко и грамотно.
    • Фол, нарушение
      30'
      После потери мяча пражане пошли в активный прессинг у чужой штрафной площади, но ответный отбор удалось совершить только с нарушением правил против Галлахера.
    • 29'
      "Атлетико" решил всем составом сейчас отойти на свой половину поля, спокойно работая на сдерживание, не подпуская соперников к своим владениям.
    • Замена
      28'
      Вынужденная замена в составе "Спарты": вместо травмированного Лукаша Гараслина в игру вошёл Якуб Пешек.
    • Травма, повреждение
      28'
      Рыдает Гараслин, пока ему оказывают помощь. Публика на трибунах рукоплесканиями старается поддержать футболиста. Несколько недель этот парень сыграть не сможет.
    • Травма, повреждение
      27'
      Заброс из глубины поля последовал на рывок Гараслину, который закончился крайне неприятно для нападающего. Дёрнул он приводящую мышцу, показал, что нужна замена, после чего рухнул на газон.
    • Фол, нарушение
      26'
      Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали пражане. Последовала навесная подача в центр штрафной площади, где Панак попытался в борьбе головой пробить по воротам, но всё же получилось у него несильно и неточно.
    • 25'
      В параллельном матче "Слован" пропустил от "Милана", но практически мгновенно провёл ответный мяч. У "Спарты" пока что не получается поставить оборону "Атлетико" в неудобное положение.
    • 24'
      Активный Альварес с левого края попытался вырваться в штрафную площадку на ударную позицию, но без нарушения правил его смогли остановить.
    • Опасный момент
      23'
      Галан с левого фланга остро прострелил вдоль ворот хозяев. Чешские защитники запаниковали, но кое-как всё же смогли выбить мяч в глубину поля.
    • Угловой
      22'
      Разыграли накоротке угловой гости, после чего последовал дальний удар по воротам метров с 30. Получилось достаточно мощно, но мяч улетел намного выше ворот.
    • 21'
      Альварес продрался с мячом на левый край штрафной площади соперника, где обыграл одного соперника, но у пражан всё же сработала взаимная подстраховка - мяч отбит за лицевую линию поля.
    • 20'
      Едва грубо не обрезались сейчас мадридцы при перепасовке поперёк поля в центральной зоне, но обошлось - Гараслин всё же не до конца перехватил мяч, из-за чего не смог убежать в быстрый отрыв.
    • 19'
      Ларс Фриис жестами подсказывает своим подопечным, как команда должна перестроиться после пропущенного гола. У главного тренера "Спарты" наверняка есть резервный план.
    • 18'
      Из глубины поля последовал заброс на правый край штрафной площади гостей, но в эту зону спокойно выбежал Облак, который забрал мяч в руки.
    • 17'
      Стали распевать песни в гостевом фан-секторе болельщики "Атлетико". Чешская публика же приуныла. Проблематично их команде будет перевернуть игру против "матрасников".
    • Угловой
      16'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Хулиан Альварес!!!
      Сам пострадавший подошёл к мячу и мастерски пробил в "девятку" над "стенкой". Виндаль-Йенсен только взглядом проводил мяч, понимая, что шансов на спасение у него здесь не было.
    • Фол, нарушение
      15'
      Альварес заработал опасный штрафной удар в 20 метрах от ворот "Спарты" практически прямо по центральной оси. Идеальная точка для прямого удара по воротам.
    • 14'
      Передача на левый край штрафной площади хозяев следовала на ход де Паулю от Галлахера, но Родриго как-то не подстроился под мяч, и снаряд просто выкатился за лицевую линию поля.
    • 13'
      Всем составом игроки "Спарты" уже сосредоточились на своей трети поля, отреагировав таким образом на острый момент у собственных владений.
    • Опасный момент
      12'
      Не левом фланге атаки гости смогли отобрал мяч, после чего де Пауль выполнил навесную диагональную подачу на Симеоне, но последнему немного не хватило роста - лишь немного чиркнул он по игровому снаряду головой.
    • 11'
      Обостряющий вертикальный пас вперёд следовал на ход Гараслину, но нападающий под прессингом опекуна не сумел нормально остановить мяч, загубив потенциально хороший момент для себя.
    • 10'
      В простой ситуации хозяева поля ошиблись при перепасовке на своей половине поля, выпустив мяч за боковую линию. Испытывают некоторые ребята излишнюю нервозность, играя против одного из испанских грандов.
    • 9'
      Позволяют сейчас игроки "Атлетико" пасоваться соперникам поперёк поля в средней зоне. Долгое время мадридцы решили не работать в прессинге, экономя силы в выжидательной позиции.
    • 8'
      Как обычно, Диего Симеоне активно жестикулирует у кромки поля уже с первых минут. Требует он от своих подопечных играть с максимально самоотдачей и дисциплиной.
    • Фол, нарушение
      7'
      В глубине поля на левом фланге штрафной удар заработали "матрасники". Со стандарта последовала подача в штрафную площадку, но низко летел мяч, так что один из чехов головой просто вернул мяч в центральную зону.
    • 6'
      Продолжается стартовый сумбур на поле. Много суеты из-за взаимных попыток прессинга. В такой ситуации пока ни одной из команд не удаётся наладить комбинационную игру.
    • 5'
      Включили уже агрессивный прессинг на чужой половине поля мадридцы. Защитникам "Спарты" приходится в таких условиях просто выбивать мяч куда-либо, дабы не обрезаться.
    • 4'
      "Атлетико" пока что достаточно робко смотрится на чужом поле, привыкая к здешней атмосфере и газону. Визуально, поле кажется в прекрасных кондициях.
    • 3'
      Сразу же всем составом пражане опустились на свою половину поля. Конечно, "Спарта" не будет стремится играть первым номером, а больше будет стремиться играть на быстрых контратаках.
    • Опасный момент
      2'
      Прекрасная атмосфера на переполненной "Эпет Арене". Местная публика сразу погнала своих любимцев вперёд. После короткой передачи с левого фланга в штрафную площадку, Кайринен пробил в касание с левой ноги - Облак только со второй попытки зафиксировал мяч в руках.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спарта Прага 0:2 Атлетико М

    Исход игры
    Спарта Прага
    6.5% (9)
    Ничья
    9.4% (13)
    Атлетико М
    84.2% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.04% (65)
    Меньше
    41.96% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (68)
    Нет
    39.29% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    38.1% (53)
    0:1 Атлетико М
    15.1% (21)
    0:2 Атлетико М
    12.2% (17)
    1:1 Ничья
    5% (7)
    0:3 Атлетико М
    2.9% (4)
    1:3 Атлетико М
    2.9% (4)
    2:1 Спарта Прага
    1.4% (2)
    1:0 Спарта Прага
    1.4% (2)
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