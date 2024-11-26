Пражане тяжеловато выглядят под занавес первого тайма. Сложно играть против соперника, который гораздо лучше тебя в техническом плане.

Пас от де Пауля на Симеоне прошёл на правый край штрафной площади хозяев. Джулиано после обработки мяча пробил по воротам, но попал в соперника, от которого мяч срикошетил на угловой.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Маркос Льоренте!!! Отбились после подачи углового пражане, но последовала атака вторым темпом. Льоренте с левого края выполнил диагональную подачу на Сорлота, который не стал трогать мяч головой, тем самым обманув вратаря "Спарты", который в итоге не смог спасти свою команду.

Штрафной удар на месте левого инсайда заработали в атаке хозяева. После короткого розыгрыша последовала подача в район дальней штанги на Панака, но тот с трудом дотянулся до мяча головой, из-за чего у него получился не столько удар, сколько скидка мяча в руки Облаку.

Симеоне в контратаке с правого фланга сместился в центр, выполнил скидку под удар де Паулю, но последний с ходу пальнул мяч на верхние ярусы трибун "Эпет Арены".

Первый тайм окончен! "Атлетико" уверенно ведёт в счёте в Праге. Отдыхаем...

Правым флангом провели контратаку мадридцы, прошёл пас на ближний край штрафной площади, и де Пауль пробил в касание с разворота в ближний угол, но Виндаль-Йенсен сумел парировать мяч на одного из своих защитников.

Пошла вязкая борьбу в середине поля. Часто мяч переходит от одной команды к другой. Нужно стараться пошире действовать соперникам для подготовки своих наступательных действий.

39 на 61 - такова сейчас статистика встречи по владению мячом в процентном соотношении в пользу "Атлетико".

Галлахер решил пробить по воротам соперника с дистанции, но мяч полетел правее створа ворот. Виндаль-Йенсен вынужден сейчас ввести мяч в игру ударом от ворот.

ОПАСНО! Обрезались в середине поля чехи, из-за чего получили быструю контратаку два в один, но Сорлот после паса от Альвареса с 11 метров не сумел пробить Виндаля-Йенсена.

Два угловых подряд с левого фланга выполнили "матрасники", но ничем интересным это не закончилось - судьи в итоге зафиксировали офсайд у Симеоне.

Немного разочарованным выглядит в своей технической зоне Диего Симеоне. Конечно, он был бы рад уйти на перерыв при счёте 2:0 в пользу своей команды, но реальный голевой шанс был упущен.

Заброс в центр штрафной площади прошёл на Сорлота, который выполнил скидку чуть назад на Галлахера, однако выстрел последнего успели накрыть защитники "Спарты".

В параллельном матче "Слован" пропустил от "Милана", но практически мгновенно провёл ответный мяч. У "Спарты" пока что не получается поставить оборону "Атлетико" в неудобное положение.

Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали пражане. Последовала навесная подача в центр штрафной площади, где Панак попытался в борьбе головой пробить по воротам, но всё же получилось у него несильно и неточно.

Заброс из глубины поля последовал на рывок Гараслину, который закончился крайне неприятно для нападающего. Дёрнул он приводящую мышцу, показал, что нужна замена, после чего рухнул на газон.

Рыдает Гараслин, пока ему оказывают помощь. Публика на трибунах рукоплесканиями старается поддержать футболиста. Несколько недель этот парень сыграть не сможет.

"Атлетико" решил всем составом сейчас отойти на свой половину поля, спокойно работая на сдерживание, не подпуская соперников к своим владениям.

После потери мяча пражане пошли в активный прессинг у чужой штрафной площади, но ответный отбор удалось совершить только с нарушением правил против Галлахера.

Стараются сейчас быстро комбинировать игроки "Спарты", стремясь играть на быстрое обострение игры, но много брака при таких действиях у них наблюдается. Да и "Атлетико" умеет защищаться максимально чётко и грамотно.

Перехватили мяч "матрасники", принявшись его перепасовывать по всей ширине поля. Сложно в такой ситуации пражанам работать в высоком прессинге.

В последние минуты "Атлетико" совсем не демонстрирует какого-то желания атаковать. План минимум на первый тайм команда Диего Симеоне выполнила, так что позволяет себе работать в эконом-режиме.

24' Активный Альварес с левого края попытался вырваться в штрафную площадку на ударную позицию, но без нарушения правил его смогли остановить.

23' Галан с левого фланга остро прострелил вдоль ворот хозяев. Чешские защитники запаниковали, но кое-как всё же смогли выбить мяч в глубину поля.

22' Разыграли накоротке угловой гости, после чего последовал дальний удар по воротам метров с 30. Получилось достаточно мощно, но мяч улетел намного выше ворот.

21' Альварес продрался с мячом на левый край штрафной площади соперника, где обыграл одного соперника, но у пражан всё же сработала взаимная подстраховка - мяч отбит за лицевую линию поля.

20' Едва грубо не обрезались сейчас мадридцы при перепасовке поперёк поля в центральной зоне, но обошлось - Гараслин всё же не до конца перехватил мяч, из-за чего не смог убежать в быстрый отрыв.

19' Ларс Фриис жестами подсказывает своим подопечным, как команда должна перестроиться после пропущенного гола. У главного тренера "Спарты" наверняка есть резервный план.

18' Из глубины поля последовал заброс на правый край штрафной площади гостей, но в эту зону спокойно выбежал Облак, который забрал мяч в руки.

17' Стали распевать песни в гостевом фан-секторе болельщики "Атлетико". Чешская публика же приуныла. Проблематично их команде будет перевернуть игру против "матрасников".

16' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Хулиан Альварес!!!

Сам пострадавший подошёл к мячу и мастерски пробил в "девятку" над "стенкой". Виндаль-Йенсен только взглядом проводил мяч, понимая, что шансов на спасение у него здесь не было.

15' Альварес заработал опасный штрафной удар в 20 метрах от ворот "Спарты" практически прямо по центральной оси. Идеальная точка для прямого удара по воротам.

14' Передача на левый край штрафной площади хозяев следовала на ход де Паулю от Галлахера, но Родриго как-то не подстроился под мяч, и снаряд просто выкатился за лицевую линию поля.

13' Всем составом игроки "Спарты" уже сосредоточились на своей трети поля, отреагировав таким образом на острый момент у собственных владений.

12' Не левом фланге атаки гости смогли отобрал мяч, после чего де Пауль выполнил навесную диагональную подачу на Симеоне, но последнему немного не хватило роста - лишь немного чиркнул он по игровому снаряду головой.

11' Обостряющий вертикальный пас вперёд следовал на ход Гараслину, но нападающий под прессингом опекуна не сумел нормально остановить мяч, загубив потенциально хороший момент для себя.

10' В простой ситуации хозяева поля ошиблись при перепасовке на своей половине поля, выпустив мяч за боковую линию. Испытывают некоторые ребята излишнюю нервозность, играя против одного из испанских грандов.

9' Позволяют сейчас игроки "Атлетико" пасоваться соперникам поперёк поля в средней зоне. Долгое время мадридцы решили не работать в прессинге, экономя силы в выжидательной позиции.

8' Как обычно, Диего Симеоне активно жестикулирует у кромки поля уже с первых минут. Требует он от своих подопечных играть с максимально самоотдачей и дисциплиной.

7' В глубине поля на левом фланге штрафной удар заработали "матрасники". Со стандарта последовала подача в штрафную площадку, но низко летел мяч, так что один из чехов головой просто вернул мяч в центральную зону.

6' Продолжается стартовый сумбур на поле. Много суеты из-за взаимных попыток прессинга. В такой ситуации пока ни одной из команд не удаётся наладить комбинационную игру.

5' Включили уже агрессивный прессинг на чужой половине поля мадридцы. Защитникам "Спарты" приходится в таких условиях просто выбивать мяч куда-либо, дабы не обрезаться.

4' "Атлетико" пока что достаточно робко смотрится на чужом поле, привыкая к здешней атмосфере и газону. Визуально, поле кажется в прекрасных кондициях.

3' Сразу же всем составом пражане опустились на свою половину поля. Конечно, "Спарта" не будет стремится играть первым номером, а больше будет стремиться играть на быстрых контратаках.

2' Прекрасная атмосфера на переполненной "Эпет Арене". Местная публика сразу погнала своих любимцев вперёд. После короткой передачи с левого фланга в штрафную площадку, Кайринен пробил в касание с левой ноги - Облак только со второй попытки зафиксировал мяч в руках.