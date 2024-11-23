Тур: 5. Стадион: Эпет Арена.
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Главный тренер: Фриис Ларс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олатунджи Виктор
|2
|0.5
|Кайринен Каан
|2
|0.5
|Лячи Казим
|1
|0.25
|Гараслин Лукаш
|0
|0
|Садилек Лукаш
|0
|0
|Панак Филип
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|1
|0.25
|Корреа Анхель
|1
|0.25
|Хименес Хосе
|1
|0.25
|Молина Науэль
|1
|0.25
|Альварес Хулиан
|1
|0.25
|Льоренте Маркос
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайринен Каан
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
|Ринеш Матей
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Хосе
|3
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
2
Спарта Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Прага - Теплице 1:1 Млада-Болеслав - Спарта Прага 2:2 Спарта Прага - Брест 1:2 Спарта Прага - Баник Острава 1:3
Спарта Прага - Зброёвка 4:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:3 Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Градец Кралове - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Алавес 2:1 Мальорка - Атлетико М 0:1 ПСЖ - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0
УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2
Результаты матчей
Спарта Прага
Атлетико М
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Спарта Прага
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогнозы на матч Спарта Прага - Атлетико М
Исход игры
Спарта Прага
7.3% (3)
Ничья
7.3% (3)
Атлетико М
85.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (22)
Меньше
37.14% (13)
Обе команды забьют
Да
65.71% (23)
Нет
34.29% (12)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
46.3% (19)
0:1 Атлетико М
14.6% (6)
0:2 Атлетико М
12.2% (5)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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