Тур: 5. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Петреску Раду
0:0
Первый тайм: 40'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
33
Ганцко
Давид
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 СавиоПолузащитник
-
56 Райт ДжейкобПолузащитник
-
75 О'Райли НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
64 Ка ИсмаилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Фейеноорд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фоден Фил
|3
|0.6
|Холанн Эрлинг
|3
|0.6
|Луис Матеус II
|1 (1)
|0.2
|Гюндоган Илкай
|1
|0.2
|Стоунс Джон
|1
|0.2
|Макэйти Джеймс
|1
|0.2
|Савио III
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Доку Жереми
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миламбо Антони
|3
|0.6
|Уэда Аясэ
|1
|0.2
|Хадж-Мусса Анис
|1
|0.2
|Пайшао Игор
|0
|0
|Тимбер Квинтен
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савио III
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осман Ибрагим
|2
|0
|Надже Крис-Кевин
|0
|1
|Траунер Гернот
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
0
0
Манчестер Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
4
0
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
4
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
2
50%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1 Борнмут - Манчестер Сити 2:1
Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Херенвен 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2
Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Фейеноорд
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
22
22
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|4.
|4:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 1
|11
|5.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|7.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|9.
|3:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|10.
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|11.
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|12.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|13.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|14.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|15.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|19.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|20.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|21.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|23.
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|24.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|25.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|27.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|28.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|29.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|30.
|0:3
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|31.
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|32.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|33.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|34.
|1:4
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
|35.
|4
|0
|0
|4
|4 - 16
|0
|36.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|3.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|9.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|11.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|13.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|14.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|17.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|26.
|4:1
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|31.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|32.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|1:4
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|0:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|22.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|23.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|1:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Фейеноорд
Исход игры
Манчестер Сити
90.9% (120)
Ничья
3.8% (5)
Фейеноорд
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
74.78% (86)
Меньше
25.22% (29)
Обе команды забьют
Да
66.96% (77)
Нет
33.04% (38)
Популярный счёт
3:1 Манчестер Сити
25.8% (34)
2:1 Манчестер Сити
22.7% (30)
2:0 Манчестер Сити
17.4% (23)
3:0 Манчестер Сити
7.6% (10)
3:2 Манчестер Сити
3.8% (5)
1:1 Ничья
2.3% (3)
1:0 Манчестер Сити
2.3% (3)
4:1 Манчестер Сити
1.5% (2)
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