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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 40'
Фейеноорд
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 132
Манчестер Сити 90.9% (120)
X 3.8% (5)
Фейеноорд 5.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
Ничья
Фейеноорд
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31
Эдерсон
Мораес
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
24
Гвардиол
Йошко
82
Льюис
Рико
19
Гюндоган
Илкай
20
Силва
Бернарду
27
Луис
Матеус
II
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
22
Велленройтер
Тимон
2
Ниукоп
Барт
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Смал
Гийс
27
Миламбо
Антони
4
Ин-Бом
Хван
8
Тимбер
Квинтен
23
Хадж-Мусса
Анис
19
Карранса
Хулиан
14
Пайшао
Игор
Манчестер Сити
3-2-4-1
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Фейеноорд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:4

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоден Фил 3 0.6
Холанн Эрлинг 3 0.6
Луис Матеус II 1 (1) 0.2
Гюндоган Илкай 1 0.2
Стоунс Джон 1 0.2
Макэйти Джеймс 1 0.2
Савио III 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Доку Жереми 0 0
Льюис Рико 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миламбо Антони 3 0.6
Уэда Аясэ 1 0.2
Хадж-Мусса Анис 1 0.2
Пайшао Игор 0 0
Тимбер Квинтен 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савио III 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стоунс Джон 1 0
Диаш Рубен 1 0
Луис Матеус II 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осман Ибрагим 2 0
Надже Крис-Кевин 0 1
Траунер Гернот 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
Буэно Уго 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
0
Манчестер Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

4
0
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
4
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
2
50%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1 Борнмут - Манчестер Сити 2:1
Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Херенвен 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2
Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Фейеноорд

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
2
2
2
2
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Барселона
 1:0 5 4 0 1 16 - 5 12
4.
Аталанта
 4:1 5 3 2 0 9 - 1 11
5.
Спортинг Л
 0:2 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
7.
Брест
 0:1 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Арсенал
 2:0 5 3 1 1 5 - 1 10
9.
Байер Л
 3:0 5 3 1 1 9 - 5 10
10.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
11.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
12.
Бавария
 1:0 5 3 0 2 12 - 7 9
13.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
14.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
15.
Манчестер Сити
 0:0 5 2 2 1 10 - 4 8
16.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
17.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
19.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
20.
Фейеноорд
 0:0 5 2 1 2 7 - 10 7
21.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
22.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
23.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 0:1 5 1 1 3 3 - 6 4
26.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 5 1 0 4 3 - 13 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
РБ Лейпциг
 0:1 5 0 0 5 4 - 10 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Янг Бойз
 1:4 5 0 0 5 2 - 15 0
35.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Барселона
 1:0 3 3 0 0 10 - 1 9
3.
Бавария
 1:0 3 3 0 0 11 - 2 9
4.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Спортинг Л
 0:2 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Арсенал
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 3:0 2 2 0 0 4 - 0 6
11.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
12.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 0:0 3 1 2 0 5 - 0 5
14.
Брест
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
17.
ПСЖ
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 4:1 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
31.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 2 0 0 2 0 - 6 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:4 3 0 0 3 1 - 8 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 4:1 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Фейеноорд
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
6.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Спортинг Л
 0:2 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Интер Милан
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Арсенал
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Байер Л
 3:0 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Барселона
 1:0 2 1 0 1 6 - 4 3
15.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 3 1 0 2 3 - 7 3
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
26.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
27.
Бавария
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ПСЖ
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:4 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Байер Л Вирц Флориан 5
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Холанн вошел в штрафную с левого края и пробил низом, однако Ганцко в подкате накрыл норвежца.
  • Угловой
    38'
    Угловой с левого фланга исполнил Фоден, Аке пробил головой в направлении дальнего угла, но в створ не попал.
  • Угловой
    37'
    Угловой с левого фланга исполнил Пайшао, хозяева выбили мяч, а удар Хвана с подбора был заблокирован. Повторный угловой не принес гостям дивидендов.
  • 35'
    Хадж-Мусса приблизился к штрафной с правого фланга и пробил по воротам, но угодил в Гвардиола. Ответная атака "Сити" завершилась заблокированным ударом Фодена.
  • 33'
    Куда смелее стали действовать гости ближе к концу первого тайма, понимая, что у такого "Сити" можно выигрывать.
  • 32'
    Пайшао попытался пробить с 23 метров, заметив, что Эдерсон находится не на линии ворот, но бразильский голкипер поймал мяч.
  • 30'
    Миламбо попытался исполнить передачу в штрафную хозяев, однако мяч в итоге пришел к Эдерсону.
  • 28'
    Отметились гости в позиционной атаке, Тимбер исполнил пас в штрафную в расчёте на Пайшао, которого опередили защитники.
  • 27'
    Уже больше половины первого тайма позади, "Фейеноорд" держит оборону достаточно спокойно.
  • Угловой
    25'
    Повторный угловой в исполнении "Ман Сити" не принес никакой остроты. Пока один явный момент создали хозяева, пока маловато.
  • Угловой
    25'
    Повторный угловой в исполнении "Ман Сити" не принес никакой остроты. Пока один явный момент создали хозяева, пока маловато.
  • Угловой
    24'
    Угловой хозяева разыграли, в итоге из пределов штрафной пробивал Грилиш, но мяч попал в Траунера и вновь ушел за лицевую.
  • 23'
    Фоден в ответной атаке легко развернул защитника на радиусе штрафной и пробил низом, но Велленройтер парировал угрозу.
  • 22'
    Первый удар в исполнении гостей нанес Пайшао, из пределов штрафной в падении бразилец направил мяч над перекладиной.
  • 20'
    Бернарду в очередной раз получил мяч на правом краю штрафной, но в этот раз на португальца выдвинулись два соперника и помешали тому исполнить передачу в центр.
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    • 18'
      Позиционная атака хозяев завершается подачей Матеуса Луиса, с которой оборона гостей легко справилась.
    • Угловой
      16'
      Угловой на левом фланге заработали хозяева, однако Грилиш явно поспешил, направив мяч в ноги сопернику.
    • 15'
      Бернарду после навеса с фланга исполнял скидку в центр штрафной, но Матеусу Луису пробить в касание не удалось.
    • 14'
      Неплохой пас в направлении Матеуса Луиса исполнил Гюндоган, однако Велленройтер забрал мяч на выходе.
    • 13'
      Грилин после передачи Бернарду пробивал слёта метров с 12, однако мяч угодил в Фодена и прошел над перекладиной.
    • 11'
      Теперь Холанн вошел в штрафную с левого края и прострелил во вратарскую - Велленройтер забрал мяч.
    • Опасный момент
      10'
      Холанн после навеса Аканджи пробил головой в дальний угол, однако Велленройтер вытащил тяжелейший мяч!
    • 8'
      Пока у нас ожидаемое преимущество "Манчестер Сити" в плане территории, но пока этого мало, надо еще и создавать моменты.
    • 7'
      Между собой команды встречались в Лиге чемпионов осенью 2017 года - в Роттердаме "горожане" победили 4:0, а вот в Манчестере ограничились одним голом за авторством Стерлинга.
    • 6'
      У "Фейеноорда" в Лиге чемпионов две победы и два поражения, причем в Роттердаме оба матча были проиграны, а вот на выезде команда Бриана Приске взяла 6 очков.
    • 5'
      В Лиге чемпионов "горожане" в первых трех турах взяли 7 очков, однако в прошлом туре уступили в Лиссабоне "Спортингу" 1:4, выпав из топ-8.
    • 4'
      Напомним, что у "Манчестер Сити" сейчас небывалая черная полоса - пять поражений во всех турнирах, причем предыдущий матч с "Тоттенхэмом" на "Этихаде" завершился со счётом 0:4.
    • Угловой
      3'
      Фоден с углового исполнил подачу во вратарскую, где Велленройтер спокойно забрал мяч.
    • 2'
      Бернарду Силва на правом краю штрафной накрутил защитника и покатил в центр, а Гюндоган пробил с 16 метров - Траунер выставил ногу, отправив мяч на угловой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Фейеноорд

    Исход игры
    Манчестер Сити
    90.9% (120)
    Ничья
    3.8% (5)
    Фейеноорд
    5.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.78% (86)
    Меньше
    25.22% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (77)
    Нет
    33.04% (38)
    Популярный счёт
    3:1 Манчестер Сити
    25.8% (34)
    2:1 Манчестер Сити
    22.7% (30)
    2:0 Манчестер Сити
    17.4% (23)
    3:0 Манчестер Сити
    7.6% (10)
    3:2 Манчестер Сити
    3.8% (5)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    1:0 Манчестер Сити
    2.3% (3)
    4:1 Манчестер Сити
    1.5% (2)
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