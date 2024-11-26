Миламбо попытался исполнить передачу в штрафную хозяев, однако мяч в итоге пришел к Эдерсону.

Пайшао попытался пробить с 23 метров, заметив, что Эдерсон находится не на линии ворот, но бразильский голкипер поймал мяч.

Куда смелее стали действовать гости ближе к концу первого тайма, понимая, что у такого "Сити" можно выигрывать.

Хадж-Мусса приблизился к штрафной с правого фланга и пробил по воротам, но угодил в Гвардиола. Ответная атака "Сити" завершилась заблокированным ударом Фодена.

Угловой с левого фланга исполнил Пайшао, хозяева выбили мяч, а удар Хвана с подбора был заблокирован. Повторный угловой не принес гостям дивидендов.

Угловой с левого фланга исполнил Фоден, Аке пробил головой в направлении дальнего угла, но в створ не попал.

Холанн вошел в штрафную с левого края и пробил низом, однако Ганцко в подкате накрыл норвежца.

Бернарду в очередной раз получил мяч на правом краю штрафной, но в этот раз на португальца выдвинулись два соперника и помешали тому исполнить передачу в центр.

Первый удар в исполнении гостей нанес Пайшао, из пределов штрафной в падении бразилец направил мяч над перекладиной.

Фоден в ответной атаке легко развернул защитника на радиусе штрафной и пробил низом, но Велленройтер парировал угрозу.

Угловой хозяева разыграли, в итоге из пределов штрафной пробивал Грилиш, но мяч попал в Траунера и вновь ушел за лицевую.

Повторный угловой в исполнении "Ман Сити" не принес никакой остроты. Пока один явный момент создали хозяева, пока маловато.

Повторный угловой в исполнении "Ман Сити" не принес никакой остроты. Пока один явный момент создали хозяева, пока маловато.

Уже больше половины первого тайма позади, "Фейеноорд" держит оборону достаточно спокойно.

Отметились гости в позиционной атаке, Тимбер исполнил пас в штрафную в расчёте на Пайшао, которого опередили защитники.

18' Позиционная атака хозяев завершается подачей Матеуса Луиса, с которой оборона гостей легко справилась.

16' Угловой на левом фланге заработали хозяева, однако Грилиш явно поспешил, направив мяч в ноги сопернику.

15' Бернарду после навеса с фланга исполнял скидку в центр штрафной, но Матеусу Луису пробить в касание не удалось.

14' Неплохой пас в направлении Матеуса Луиса исполнил Гюндоган, однако Велленройтер забрал мяч на выходе.

13' Грилин после передачи Бернарду пробивал слёта метров с 12, однако мяч угодил в Фодена и прошел над перекладиной.

11' Теперь Холанн вошел в штрафную с левого края и прострелил во вратарскую - Велленройтер забрал мяч.

10' Холанн после навеса Аканджи пробил головой в дальний угол, однако Велленройтер вытащил тяжелейший мяч!

8' Пока у нас ожидаемое преимущество "Манчестер Сити" в плане территории, но пока этого мало, надо еще и создавать моменты.

7' Между собой команды встречались в Лиге чемпионов осенью 2017 года - в Роттердаме "горожане" победили 4:0, а вот в Манчестере ограничились одним голом за авторством Стерлинга.