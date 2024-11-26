Тур: 5. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Пельто Ирфан
Ход матча
10'
25'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
35
Мартин
Жерар
17
Касадо
Марк
8
Педри
11
Рафинья
Диас
20
Ольмо
Дани
16
Лопес
Фермин
40
Бизот
Марко
45
Камара
Махди
17
Сима
Абдалла
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
-
20 Ольмо ДаниПолузащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кочен ДиегоВратарь
-
25 Щесны ВойцехВратарь
- Защитник
-
32 Форт ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 ГавиПолузащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Сима АбдаллаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Джони НоаВратарь
- Защитник
-
23 Амави ЖорданЗащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Бальде МамаНападающий
-
21 Февр РоменНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|6 (1)
|1.2
|Рафинья Диас
|5
|1
|Иньиго Мартинес
|2
|0.4
|Лопес Фермин
|1
|0.2
|Ямаль Ламин
|1
|0.2
|Кунде Жюль
|0
|0
|Касадо Марк
|0
|0
|Педри
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|3
|0.6
|Маньетти Уго
|1
|0.2
|Камара Махди
|1
|0.2
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0.2
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.2
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.2
|Ажорк Людовик
|0
|0
|Бальде Мама
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Эрик
|0
|1
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Касадо Марк
|1
|0
|Ханс-Дитер Флик
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Сима Абдалла
|1
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|1
|0
|Эрик Рой
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
Барселона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
5
36%
3
33%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сельта - Барселона 2:2 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2
Брест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Монако - Брест 3:2 Монпелье - Брест 3:1 Спарта Прага - Брест 1:2 Брест - Ницца 0:1
Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0
Результаты матчей
Барселона
Брест
Точный счет
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Барселона
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
31
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|4.
|4:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 1
|11
|5.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|7.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|9.
|3:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|10.
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|11.
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|12.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|13.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|14.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|15.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|19.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|20.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|21.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|23.
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|24.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|25.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|27.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|28.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|29.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|30.
|0:3
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|31.
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|32.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|33.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|34.
|1:4
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
|35.
|4
|0
|0
|4
|4 - 16
|0
|36.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|3.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|9.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|11.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|13.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|14.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|17.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|26.
|4:1
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|31.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|32.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|1:4
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|0:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|22.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|23.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|1:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 1:0 Брест
Исход игры
Барселона
92.4% (134)
Ничья
2.8% (4)
Брест
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
68.14% (77)
Меньше
31.86% (36)
Обе команды забьют
Да
39.82% (45)
Нет
60.18% (68)
Популярный счёт
2:0 Барселона
23.4% (34)
3:0 Барселона
19.3% (28)
3:1 Барселона
14.5% (21)
2:1 Барселона
10.3% (15)
4:1 Барселона
3.4% (5)
4:0 Барселона
2.1% (3)
1:0 Барселона
1.4% (2)
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