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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Пельто Ирфан
Барселона
1:0
Первый тайм: 41'
Брест
0'
1:0
10' Пенальти
Левандовски Роберт
25' Желтая карточка
Лала Кенни

Ход матча

10'
Левандовски Роберт
1:0
25'
 
Лала Кенни

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 143
Барселона 92.3% (132)
X 2.8% (4)
Брест 4.9% (7)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
35
Мартин
Жерар
17
Касадо
Марк
8
Педри
11
Рафинья
Диас
20
Ольмо
Дани
16
Лопес
Фермин
9
Левандовски
Роберт
40
Бизот
Марко
7
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
25
Ле
Кардинал
Жюльен
22
Айдара
Массадио
45
Камара
Махди
8
Маньетти
Уго
6
Фернандес
Эдимилсон
9
Думбия
Камори
19
Ажорк
Людовик
17
Сима
Абдалла
Барселона
4-2-3-1
Брест
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 6 (1) 1.2
Рафинья Диас 5 1
Иньиго Мартинес 2 0.4
Лопес Фермин 1 0.2
Ямаль Ламин 1 0.2
Кунде Жюль 0 0
Касадо Марк 0 0
Педри 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 3 0.6
Маньетти Уго 1 0.2
Камара Махди 1 0.2
Фернандес Эдимилсон 1 0.2
Лис-Мелу Пьерр 1 0.2
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.2
Ажорк Людовик 0 0
Бальде Мама 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Эрик 0 1
Иньиго Мартинес 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Касадо Марк 1 0
Ханс-Дитер Флик 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ажорк Людовик 2 0
Айдара Массадио 1 0
Лала Кенни 1 0
Салах Ибрагим 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Камара Махди 1 0
Сима Абдалла 1 0
Ле Кардинал Жюльен 1 0
Эрик Рой 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4
Барселона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
5
36%
3
33%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сельта - Барселона 2:2 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2
Брест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Монако - Брест 3:2 Монпелье - Брест 3:1 Спарта Прага - Брест 1:2 Брест - Ницца 0:1
Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0

Результаты матчей

Барселона
Брест

Точный счет

4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Барселона
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
3
1
2.5
1
3
3
1
3.5
1
3
2
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Барселона
 1:0 5 4 0 1 16 - 5 12
4.
Аталанта
 4:1 5 3 2 0 9 - 1 11
5.
Спортинг Л
 0:2 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
7.
Брест
 0:1 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Арсенал
 2:0 5 3 1 1 5 - 1 10
9.
Байер Л
 3:0 5 3 1 1 9 - 5 10
10.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
11.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
12.
Бавария
 1:0 5 3 0 2 12 - 7 9
13.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
14.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
15.
Манчестер Сити
 0:0 5 2 2 1 10 - 4 8
16.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
17.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
19.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
20.
Фейеноорд
 0:0 5 2 1 2 7 - 10 7
21.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
22.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
23.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 0:1 5 1 1 3 3 - 6 4
26.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 5 1 0 4 3 - 13 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
РБ Лейпциг
 0:1 5 0 0 5 4 - 10 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Янг Бойз
 1:4 5 0 0 5 2 - 15 0
35.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Барселона
 1:0 3 3 0 0 10 - 1 9
3.
Бавария
 1:0 3 3 0 0 11 - 2 9
4.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Спортинг Л
 0:2 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Арсенал
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 3:0 2 2 0 0 4 - 0 6
11.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
12.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 0:0 3 1 2 0 5 - 0 5
14.
Брест
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
17.
ПСЖ
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 4:1 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
31.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 2 0 0 2 0 - 6 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:4 3 0 0 3 1 - 8 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 4:1 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Фейеноорд
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
6.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Спортинг Л
 0:2 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Интер Милан
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Арсенал
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Байер Л
 3:0 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Барселона
 1:0 2 1 0 1 6 - 4 3
15.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 3 1 0 2 3 - 7 3
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
26.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
27.
Бавария
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ПСЖ
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:4 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Байер Л Вирц Флориан 5
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
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  • Первый тайм
  • Опасный момент
    40'
    Угловой был у "Барселоны" справа, а потом Марк Касадо навесил справа, и Фермин Лопес ударил головой, а Марко Бизот отразил мяч ногой.
  • Угловой
    39'
    Дани Ольмо побрёл к левому угловому флангу, чтобы выполнить подачу стандарта, который заработала "Барселона".
  • 38'
    Рафинья Диас сделал заброс в центр с правого полуфланга - попал на ногу оппоненту. То есть нет опасности.
  • 37'
    Иньяки Пенья на выходе прерывает подачу с правого фланга, а контратака затем у "Барселоны" обрывается.
  • Фол, нарушение
    36'
    Пау Кубарси на чужой половине поля рядом с правым флангом приклеился к Уго Маньетти и нарушил против того правила.
  • 35'
    Зачастили каталонцы с такими набросами в руки чужому голкиперу. Дани Ольмо из района правого угла штрафной площади такой пас сделал.
  • 34'
    Позиционная атака "Барселоны" завершилась подачей с левого фланга в перчатки Марко Бизота.
  • Фол, нарушение
    33'
    Рафинья Диас на левом фланге заработал штрафной для "Барселоны", против него сфолил Брендан Шардонне.
  • 32'
    Показали крупным планом травмированного Ламина Ямаля, который на трибуне в шапке.
  • 31'
    "Барселона" уже встречалась в этом розыгрыше Лиги чемпионов с клубом из чемпионата Франции - проиграли каталонцы в первом туре общего этапа "Монако".
  • Угловой
    29'
    Рафинья Диас разыграл угловой справа, дальше Педри забросил на Рафинью, а прострел того был заблокирован обороной "Бреста".
  • Опасный момент
    28'
    Рафинья Диас пробил с правого полуфланга, и рикошет от Массадио Айдара заставил мяч прокрутиться мимо ближней девятки створа. 
  • 27'
    Жюль Кунде осуществил пас прострельного типа с правой стороны, и в области ближней штанги мяч накрыл Марко Бизот.
  • 26'
    89 - 70. Это процентная статистика точности передач... У "Барселоны" сейчас как раз плохой пас пошёл по правому флангу: Жюль Кунде набросил на ход Дани Ольмо, а на самом деле попал в аут.
  • Желтая карточка
    24'
    Кенни Лала получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Можно сказать, Рафинья Диас устроил соперника на предупреждение, не отходя от мяча, когда "Брест" должен был штрафной исполнить.
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    • Опасный момент
      23'
      Рафинья Диас справа в атаке отнял мяч у Массадио Айдара и прострелил, Роберт Левандовски пропустил мяч, а Фермин Лопес пробил низом мимо левого угла створа.
    • 23'
      По девять очков имеют обе команды: кто выиграет, тот оторвётся от другого на три очка.
    • Фол, нарушение
      22'
      Абдалла Сима нарушил правила в нескольких метрах от штрафной площади "Барселоны", сыграв по ногам Марку Касадо.
    • 20'
      Рафинья Диас с правого фланга устроил передачу забросом в центр, но не на Иньиго Мартинеса, и мяч так ускакал в аут.
    • Опасный момент
      19'
      Момент ! Фермин Лопес выскочил к левому углу вратарской и не переиграл в ближнем бою Марко Бизота. Ощущение, что офсайд был, но он не зафиксирован. Если был бы гол, ВАР решил бы судьбу его.
    • 18'
      Прочный контроль мяча показывает "Барселона", это привычный для неё стиль, а "Бресту" остаётся искать шансы в контратаках.
    • 17'
      3 (1) - 1 (0). Такова статистика по ударам (в створ) в сегодняшнем матче.
    • 17'
      "Барселона" не выиграла в двух последних турах Ла Лиги, но в Лиге чемпионов у неё на данный момент серия из трёх победных матчей.
    • 16'
      Жюль Кунде под гул трибун сходу прострелил с правой линии чужой штрафной площадки, но некому было замкнуть эту передачу из состава хозяев.
    • 14'
      Фермин Лопес сместился в чужую штрафную площадь и из левого угла её пробил мимо ворот - даже не за лицевую, а за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      13'
      Кенни Лала нарушил правила на половине поля "Барселоны" в районе правого фланга против Фермина Лопеса.
    • 12'
      Свой сотый гол в рамках Лиги чемпионов только что забил Роберт Левандовски, до "Барселоны" игравший за дортмундскую "Боруссию" и мюнхенскую "Баварию".
    • 11'
      "Барселона" достаточно быстро открыла счёт, а впереди у каталонцев ещё большое пространство игры, чтобы увеличить его.
    • Пенальти
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ (С ПЕНАЛЬТИ)!
      В правую часть створа низом отправил мяч Роберт Левандовски, а Марко Бизот прогадал, двинувшись в другую сторону.
    • Пенальти!
      9'
      Пенальти в ворота "Бреста"! Педри набросил в район линии вратарской в сторону правой штанги, где Роберт Левандовски упал на газон, его завалил вниз Марко Бизот, вратарь гостей.
    • Фол, нарушение
      7'
      Брендан Шардонне толкнул в спину Фермина Лопеса, принимавшего пас партнёра в середине поля.
    • 6'
      Рафинья Диас ударил из правой части чужой штрафной площади - была заблокирована его попытка, мяч взметнулся в воздух.
    • Опасный момент
      5'
      Махди Камара влёт пробил из чужой штрафной площадки после наброса с левого фланга - мимо створа.
    • 5'
      Рафинья Диас с левого полуфланга отправил безадресный пас в чужую штрафную площадь - в руки Марко Бизота.
    • 4'
      Естественно, "Барселона" хочет забить быстрый гол, это видно по её действиям на поле. Но "Брест" уже продемонстрировал, что тоже огрызаться любит.
    • Офсайд
      3'
      Людовик Ажорк не попал головой в левый угол после подачи с правого фланга, да и вообще офсайд был у пробивавшего игрока "Бреста".
    • 2'
      Жюль Кунде попытался выполнить прострельную передачу из правой части чужой штрафной площади, но была заблокирована такая его попытка.
    • 2'
      "Барселона" играет в сине-гранатовой форме, у "Бреста" белая экипировка.
    • 1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Lluis Companys. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 1:0 Брест

    Исход игры
    Барселона
    92.4% (134)
    Ничья
    2.8% (4)
    Брест
    4.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.14% (77)
    Меньше
    31.86% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    39.82% (45)
    Нет
    60.18% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    23.4% (34)
    3:0 Барселона
    19.3% (28)
    3:1 Барселона
    14.5% (21)
    2:1 Барселона
    10.3% (15)
    4:1 Барселона
    3.4% (5)
    4:0 Барселона
    2.1% (3)
    1:0 Барселона
    1.4% (2)
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