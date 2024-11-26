Зачастили каталонцы с такими набросами в руки чужому голкиперу. Дани Ольмо из района правого угла штрафной площади такой пас сделал.

Пау Кубарси на чужой половине поля рядом с правым флангом приклеился к Уго Маньетти и нарушил против того правила.

Иньяки Пенья на выходе прерывает подачу с правого фланга, а контратака затем у "Барселоны" обрывается.

Рафинья Диас сделал заброс в центр с правого полуфланга - попал на ногу оппоненту. То есть нет опасности.

Дани Ольмо побрёл к левому угловому флангу, чтобы выполнить подачу стандарта, который заработала "Барселона".

Угловой был у "Барселоны" справа, а потом Марк Касадо навесил справа, и Фермин Лопес ударил головой, а Марко Бизот отразил мяч ногой.

Кенни Лала получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Можно сказать, Рафинья Диас устроил соперника на предупреждение, не отходя от мяча, когда "Брест" должен был штрафной исполнить.

89 - 70. Это процентная статистика точности передач... У "Барселоны" сейчас как раз плохой пас пошёл по правому флангу: Жюль Кунде набросил на ход Дани Ольмо, а на самом деле попал в аут.

Жюль Кунде осуществил пас прострельного типа с правой стороны, и в области ближней штанги мяч накрыл Марко Бизот.

Рафинья Диас пробил с правого полуфланга, и рикошет от Массадио Айдара заставил мяч прокрутиться мимо ближней девятки створа.

Рафинья Диас разыграл угловой справа, дальше Педри забросил на Рафинью, а прострел того был заблокирован обороной "Бреста".

"Барселона" уже встречалась в этом розыгрыше Лиги чемпионов с клубом из чемпионата Франции - проиграли каталонцы в первом туре общего этапа "Монако".

Показали крупным планом травмированного Ламина Ямаля, который на трибуне в шапке.

Рафинья Диас на левом фланге заработал штрафной для "Барселоны", против него сфолил Брендан Шардонне.

23' Рафинья Диас справа в атаке отнял мяч у Массадио Айдара и прострелил, Роберт Левандовски пропустил мяч, а Фермин Лопес пробил низом мимо левого угла створа.

23' По девять очков имеют обе команды: кто выиграет, тот оторвётся от другого на три очка.

22' Абдалла Сима нарушил правила в нескольких метрах от штрафной площади "Барселоны", сыграв по ногам Марку Касадо.

20' Рафинья Диас с правого фланга устроил передачу забросом в центр, но не на Иньиго Мартинеса, и мяч так ускакал в аут.

19' Момент ! Фермин Лопес выскочил к левому углу вратарской и не переиграл в ближнем бою Марко Бизота. Ощущение, что офсайд был, но он не зафиксирован. Если был бы гол, ВАР решил бы судьбу его.

18' Прочный контроль мяча показывает "Барселона", это привычный для неё стиль, а "Бресту" остаётся искать шансы в контратаках.

17' 3 (1) - 1 (0). Такова статистика по ударам (в створ) в сегодняшнем матче.

17' "Барселона" не выиграла в двух последних турах Ла Лиги, но в Лиге чемпионов у неё на данный момент серия из трёх победных матчей.

16' Жюль Кунде под гул трибун сходу прострелил с правой линии чужой штрафной площадки, но некому было замкнуть эту передачу из состава хозяев.