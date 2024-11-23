Тур: 5. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса.
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Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
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Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
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Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|5
|1.25
|Левандовски Роберт
|5
|1.25
|Иньиго Мартинес
|2
|0.5
|Лопес Фермин
|1
|0.25
|Ямаль Ламин
|1
|0.25
|Кунде Жюль
|0
|0
|Касадо Марк
|0
|0
|Педри
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|3
|0.75
|Маньетти Уго
|1
|0.25
|Камара Махди
|1
|0.25
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0.25
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.25
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.25
|Ажорк Людовик
|0
|0
|Бальде Мама
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Эрик
|0
|1
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Касадо Марк
|1
|0
|Ханс-Дитер Флик
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Сима Абдалла
|1
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|1
|0
|Эрик Рой
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
Барселона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
5
36%
3
33%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сельта - Барселона 2:2 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2
Брест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Монако - Брест 3:2 Монпелье - Брест 3:1 Спарта Прага - Брест 1:2 Брест - Ницца 0:1
Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0
Результаты матчей
Барселона
Брест
Точный счет
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Барселона
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
31
13
22
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогнозы на матч Барселона - Брест
Исход игры
Барселона
88.6% (39)
Ничья
2.3% (1)
Брест
9.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (20)
Меньше
41.18% (14)
Обе команды забьют
Да
26.47% (9)
Нет
73.53% (25)
Популярный счёт
2:0 Барселона
31.8% (14)
3:0 Барселона
18.2% (8)
3:1 Барселона
9.1% (4)
2:1 Барселона
6.8% (3)
4:0 Барселона
4.5% (2)
4:1 Барселона
4.5% (2)
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