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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Спортинг Л
0:2
Первый тайм: 40'
Арсенал
0'
4' Желтая карточка
Диоманде Усман
0:1
7' Гол
Мартинелли Габриэл
0:2
22' Гол
Хаверц Кай

Ход матча

4'
Диоманде Усман
 
7'
0:1
Мартинелли Габриэл
(Тимбер Юрриен)
22'
0:2
Хаверц Кай
(Сака Букайо)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 133
Спортинг Л 27.8% (37)
X 36.8% (49)
Арсенал 35.3% (47)
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Прогноз на матч от Liveresult
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1
Израэль
Франко
3
Сент-Жюст
Йерри
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
57
Кенда
Джованни
42
Юльманн
Мортен
5
Морита
Хидемаса
20
Араухо
Максимилиано
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
10
Эдвардс
Маркус
22
Райя
Давид
12
Тимбер
Юрриен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
33
Калафьори
Риккардо
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
11
Мартинелли
Габриэл
Спортинг Л
3-4-3
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Л
Арсенал

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:2
ЛЕ
0:0
ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 5 (2) 1
Браганса Даниэл 1 0.2
Араухо Максимилиано 1 0.2
Дебаст Зено 1 0.2
Сантуш Нуну II 1 0.2
Педру Гонсалвеш 0 0
Катамо Джени 0 0
Кенда Джованни 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 1 0.2
Сака Букайо 1 0.2
Мартинелли Габриэл 1 0.2
Троссар Леандро 0 0
Тимбер Юрриен 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педру Гонсалвеш 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Юльманн Мортен 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Араухо Максимилиано 1 0
Дебаст Зено 1 0
Диоманде Усман 1 0
Кенда Джованни 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артета Микель 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Калафьори Риккардо 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Спортинг Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Спортинг Л - Амаранти 6:0 Брага - Спортинг Л 2:4 Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1 Спортинг Л - Эштрела 5:1
Спортинг Л - Насьонал Мадейра 3:1 Фамаликан - Спортинг Л 0:3 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0
Арсенал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Челси - Арсенал 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0
Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Арсенал

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Барселона
 1:0 5 4 0 1 16 - 5 12
4.
Аталанта
 3:1 5 3 2 0 8 - 1 11
5.
Спортинг Л
 0:2 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
7.
Брест
 0:1 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Арсенал
 2:0 5 3 1 1 5 - 1 10
9.
Байер Л
 3:0 5 3 1 1 9 - 5 10
10.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
11.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
12.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
13.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
14.
Манчестер Сити
 0:0 5 2 2 1 10 - 4 8
15.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
16.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
17.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
18.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
19.
Бавария
 0:0 5 2 1 2 11 - 7 7
20.
Фейеноорд
 0:0 5 2 1 2 7 - 10 7
21.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
22.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
23.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
26.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 5 1 0 4 3 - 13 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
РБ Лейпциг
 0:1 5 0 0 5 4 - 10 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Янг Бойз
 1:3 5 0 0 5 2 - 14 0
35.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Барселона
 1:0 3 3 0 0 10 - 1 9
3.
Бавария
 0:0 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Спортинг Л
 0:2 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Арсенал
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 3:0 2 2 0 0 4 - 0 6
11.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
12.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 0:0 3 1 2 0 5 - 0 5
14.
Брест
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
17.
ПСЖ
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 3:1 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
31.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 2 0 0 2 0 - 6 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:3 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3:1 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Фейеноорд
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
6.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Спортинг Л
 0:2 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Интер Милан
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Арсенал
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Байер Л
 3:0 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Барселона
 1:0 2 1 0 1 6 - 4 3
15.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 3 1 0 2 3 - 7 3
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
ПСЖ
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
28.
Бавария
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:3 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Байер Л Вирц Флориан 5
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Эдвардс в контратаке "львов" решил за счёт дриблинга пройти всю оборону соперника. Слишком самонадеянно было это с его стороны.
  • 38'
    Сака с правого края штрафной площади сейчас пробивал, но попал в соперника. С подбора после двойного рикошета Райс пробил с ходу, но мяч откровенно свалился с его ноги.
  • 37'
    Сака попытался вдоль лицевой линии обыграть Араухо, смещаясь с правого фланга в штрафную площадку соперника, но такой трюк не прошёл.
  • 36'
    88% против 90% - статистика по точности передач показывает совсем небольшое преимущество "Арсенала". Но беда "Спортинга" в том, что обострять игру у него совсем не получается.
  • 35'
    Микель Артета выглядит удовлетворённым в своей технической зоны, но при этом всё равно подбадривает подопечных, дабы они не теряли концентрацию внимания.
  • 34'
    "Канониры" снова принялись катать мяч поперёк поля в средней зоне. Не получается этому противодействовать лиссабонцам. Всё идёт под диктовку гостей из Лондона.
  • Офсайд
    33'
    Эдегор мягко забросил мяч в штрафную площадь соперника на Хаверца, который неудачно попытался перебросить Израэля. Расстраиваться немецкому нападающему не стоит, так как у него зафиксировано положение "вне игры".
  • Опасный момент
    32'
    В ответной быстрой атаке лондонцев Сака с левого края сместился немного в центр и со средней дистанции плотно пробил в ближний угол, но Израэль сумел сложиться, зафиксировав игровой снаряд в своих руках.
  • 31'
    Тринкан со стандарта выполнил навесную подачу в район линии вратарской площади, но Райя там спокойно забрал мяч на выходе.
  • 30'
    Правым флангом смогли провести быструю атаку лиссабонцы и заработать штрафной удар неподалёку от угла штрафной площади.
  • 29'
    Просто сейчас держат игру под контролем "канониры". Мяч возится в центральной зоны. Темп крайне посредственный.
  • 28'
    Какую-то домовую шашку зажгли на трибунах. Пока что всё выглядит не критично, так что встречу не прерывают. Но португальский клуб всё равно должен быть оштрафован.
  • 27'
    Статистика показывает, что футболисты "Спортинга" набегали уже почти на полтора километра больше своих визави. Визуально так и не скажешь.
  • 26'
    В данный момент в турнирной таблице Лиги чемпионов "Арсенал" поднялся в топ-8. "Спортинг" также остаётся там, упуская возможность прорваться в лидеры.
  • 25'
    "Спортингу" пока что не удаётся ничего предложить соперникам. Нужно как-то взвинчивать темп и добавлять агрессии своим атакам, но этого не происходит.
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    • 24'
      Отошли сейчас всем составом "канониры" на свою треть поля. Могут они сейчас позволить себе немного расслабиться, сконцентрировавшись на контратаках.
    • 23'
      Снова ассистент в ходе развития атаки был на одной линии с последним защитником "Спортинга", но офсайд не зафиксирован. Дела у лиссабонцев пока что очень скверно развиваются в этот вечер.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Кай Хаверц!!!
      Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Саку, который выманил на себя Израэля, после чего вывел Хаверца просто на пустые ворота.
    • Опасный момент
      21'
      Отбились лиссабонцы после стандартного положения, но подбор остался за "Арсеналом". В итоге атака вторым темпом закончилась дальним ударом от Парти, с которым без лишних проблем справился Израэль.
    • Угловой
      20'
      Угловой на левом фланге заработали гости, стараниями Мартинелли. Райс очень медленно отправился к флажку, вызывая гнев болельщиков и футболистов "Спортинга".
    • 19'
      Сака двигался вперёд по правому флангу. В борьбе с защитником мяч ушёл в аут от его ноги, но арбитр допустил ошибку, назначив аут в пользу английского клуба.
    • 18'
      В ответной атаке "Спортинг" заработал угловой на левом фланге, но низкая подача на ближнюю штангу была достаточно легко отбита лондонцами.
    • 17'
      Эдегор выполнил заброс на левый край штрафной площади хозяев в направлении Мартинелли, но последний немного не успел к мячу, так что будет удар от ворот.
    • 16'
      У Давида Райя пока что совершенно нет работы. Максимально чётко работает полузащита и оборона "Арсенала", не подпуская оппонентов на ударную дистанцию к своим владениям.
    • Фол, нарушение
      15'
      Штрафной удар в глубине поля заработали хозяева. Араухо выполнил навесную подачу в район 11-метровой отметки, но там в высоком прыжке мяч отбил один из игроков "Арсенала".
    • 14'
      Достаточно тихо стало на трибунах в эти минуты. Португальские болельщики пригорюнились. "Спортингу" будет непросто развивать свои успеха после ухода Рубена Аморима с поста главного тренера.
    • 13'
      Перехватив мяч, лондонцы сами принялись пасоваться на своей половине поля. "Спортинг" не особо активно работает в прессинге, экономя силы на будущее.
    • 12'
      Первую атаку левым флангом провели лиссабонцы, откуда последовала резкая прострельная передача в штрафную площадку, но защитники "канониров" всё же не позволили никому из соперников пробить.
    • 11'
      "Спортинг" старается наладить контроль мяча поперечными перепасовками в средней зоне, постепенно вынуждая соперников отступать назад.
    • 10'
      После первого гола "Арсенал" старается не сбавлять обороты, продолжая активно прессинговать соперников на чужой половине поля.
    • Видеоповтор
      9'
      Было подозрение, что Тимбер был в положении "вне игры" в ходе развития голевой атаки, но всё же видеоассистенты выявили, что всё в рамках правил.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Габриэл Мартинелли!!!
      Очередная атака "Арсенала" правым флангом стала голевой. Тимбер выполнил прострельную передачу вдоль ворот, Израэль на перехвате не достал мяч, и Мартинелли оставалось просто подправить мяч в пустые ворота.
    • 7'
      Эдегор выдал тонкий пас на правый край штрафной площади соперника на Саку, который попытался сместиться в центр на ударную позицию, но не обыграл от защитника.
    • 6'
      У "Спортинга" на поле пока что совершенно ничего не получается. Недовольные болельщики на трибунах "Жозе Алваладе" подняли оглушительный свист.
    • 5'
      Завёлся Диоманде, так что его подальше от судей пришлось оттаскивать партнёрам по команде. На ровном месте "львы" едва не остались в численном меньшинстве.
    • Желтая карточка
      4'
      Диоманде получи первую жёлтую карточку в этой встрече. Не очень понятно, что произошло, но, похоже, дело связано с неспортивным поведением.
    • 4'
      Агрессивно старается работать "Арсенал" в прессинге в дебюте встречи. Непросто придётся "Спортингу" совладать с ещё одним английским клубом после громкого успеха с "Манчестер Сити" в прошлом туре.
    • 3'
      Калафьори решил попытать счастья дальним ударом. Вкладывал он всю силу в этот выстрел, но мяч толком не лёг на ногу, так что получился существенный промах.
    • 2'
      Обрезались на своей половине поля лиссабонцы. Мартинелли прострелил мяч вдоль ворот с левого фланга, но защитники "Спортинга" сумели отбиться.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 27.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 0:2 Арсенал

    Исход игры
    Спортинг Л
    27.8% (37)
    Ничья
    36.8% (49)
    Арсенал
    35.3% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (63)
    Меньше
    43.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    89.29% (100)
    Нет
    10.71% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.8% (37)
    1:2 Арсенал
    23.3% (31)
    2:1 Спортинг Л
    14.3% (19)
    2:2 Ничья
    6% (8)
    0:1 Арсенал
    3.8% (5)
    1:0 Спортинг Л
    3% (4)
    3:1 Спортинг Л
    1.5% (2)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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