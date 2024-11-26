Эдегор мягко забросил мяч в штрафную площадь соперника на Хаверца, который неудачно попытался перебросить Израэля. Расстраиваться немецкому нападающему не стоит, так как у него зафиксировано положение "вне игры".

"Канониры" снова принялись катать мяч поперёк поля в средней зоне. Не получается этому противодействовать лиссабонцам. Всё идёт под диктовку гостей из Лондона.

Микель Артета выглядит удовлетворённым в своей технической зоны, но при этом всё равно подбадривает подопечных, дабы они не теряли концентрацию внимания.

88% против 90% - статистика по точности передач показывает совсем небольшое преимущество "Арсенала". Но беда "Спортинга" в том, что обострять игру у него совсем не получается.

Сака попытался вдоль лицевой линии обыграть Араухо, смещаясь с правого фланга в штрафную площадку соперника, но такой трюк не прошёл.

Сака с правого края штрафной площади сейчас пробивал, но попал в соперника. С подбора после двойного рикошета Райс пробил с ходу, но мяч откровенно свалился с его ноги.

Эдвардс в контратаке "львов" решил за счёт дриблинга пройти всю оборону соперника. Слишком самонадеянно было это с его стороны.

"Спортингу" пока что не удаётся ничего предложить соперникам. Нужно как-то взвинчивать темп и добавлять агрессии своим атакам, но этого не происходит.

В данный момент в турнирной таблице Лиги чемпионов "Арсенал" поднялся в топ-8. "Спортинг" также остаётся там, упуская возможность прорваться в лидеры.

Статистика показывает, что футболисты "Спортинга" набегали уже почти на полтора километра больше своих визави. Визуально так и не скажешь.

Какую-то домовую шашку зажгли на трибунах. Пока что всё выглядит не критично, так что встречу не прерывают. Но португальский клуб всё равно должен быть оштрафован.

Просто сейчас держат игру под контролем "канониры". Мяч возится в центральной зоны. Темп крайне посредственный.

Тринкан со стандарта выполнил навесную подачу в район линии вратарской площади, но Райя там спокойно забрал мяч на выходе.

В ответной быстрой атаке лондонцев Сака с левого края сместился немного в центр и со средней дистанции плотно пробил в ближний угол, но Израэль сумел сложиться, зафиксировав игровой снаряд в своих руках.

24' Отошли сейчас всем составом "канониры" на свою треть поля. Могут они сейчас позволить себе немного расслабиться, сконцентрировавшись на контратаках.

23' Снова ассистент в ходе развития атаки был на одной линии с последним защитником "Спортинга", но офсайд не зафиксирован. Дела у лиссабонцев пока что очень скверно развиваются в этот вечер.

22' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Кай Хаверц!!!

Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Саку, который выманил на себя Израэля, после чего вывел Хаверца просто на пустые ворота.

21' Отбились лиссабонцы после стандартного положения, но подбор остался за "Арсеналом". В итоге атака вторым темпом закончилась дальним ударом от Парти, с которым без лишних проблем справился Израэль.

20' Угловой на левом фланге заработали гости, стараниями Мартинелли. Райс очень медленно отправился к флажку, вызывая гнев болельщиков и футболистов "Спортинга".

19' Сака двигался вперёд по правому флангу. В борьбе с защитником мяч ушёл в аут от его ноги, но арбитр допустил ошибку, назначив аут в пользу английского клуба.

18' В ответной атаке "Спортинг" заработал угловой на левом фланге, но низкая подача на ближнюю штангу была достаточно легко отбита лондонцами.

17' Эдегор выполнил заброс на левый край штрафной площади хозяев в направлении Мартинелли, но последний немного не успел к мячу, так что будет удар от ворот.

16' У Давида Райя пока что совершенно нет работы. Максимально чётко работает полузащита и оборона "Арсенала", не подпуская оппонентов на ударную дистанцию к своим владениям.