Пробивал по воротам метров с двадцати Невеш после выигранного подбора, но с ходу пробил выше переклдины.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Дембеле с правого фланга и пробил в дальний нижний угол, но в падении отбил в сторону Нойер.

Протащил мяч к штрафной соперника Кейн и отдал поперек на Сане, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.

Снова зацепился за мяч Кейн перед штрафной и отдал поперек на Мусиалу, но тому пробить защитники не позволили.

Убегал в контратаку на скорости Дембеле и отдал направо, куда забегал Хакими, но оторваться от опеки Дэвиса ему не удалось.

Мягко забросил в штрафную Кейн на ход Мусиале, но в последний момент успел вынести на угловой Витинья.

В центре поля Мусиала получил по ногам в борьбе против Невеша. Штрафной удар исполнять будут мюнхенцы.

Отобрал мяч на чужой половине поля Коман и тут же отдал вперед на Кейна, но этот пас перехватил Маркиньос.

Мягко забросил Киммих в штрафную, куда на всех парах мчался Коман, но мяч перехватил Хакими в последний момент.

Отдавал пас с центра поля Кейн на фланг, куда забегал Сане, но его на газон уложил в силовой борьбе Мендеш, что не осталось без внимания арбитра.

Ушел от соперника финтом по флангу Хакими и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил Дэвис в последний момент.

Пробивал из пределов штрафной Коман после смещения с левого фланга, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

В ответной контратаке Баркола прорвался по флангу и прострелил поперек на Заира-Эмери, но тот с ходу пробил крайне неточно.

Дальний заброс в штрафную соперника исполнял с центра поля Руис, но здесь Дембеле не смог добраться до мяча в борьбе против Упамекано.

Протащил мяч к штрафной Лаймер и отдал поперек на Сане, который пробил в касание, но снова смог отбить в сторону Сафонов.

Подхватил мяч на фланге Сане и тут же вырезал в штрафную на Киммиха, но тот оказался в положении "вне игры".

Отдавал Невеш по флангу на ход Хакими, но того опередил Дэвис и вынес мяч головой за пределы поля.

Искал дальним забросом Заир-Эмери в штрафной Дембеле, но на выходе спокойно забрал мяч в руки Нойер.

Мин-Чжэ дальний заброс исполнил в штрафную на Комана, но тот нарушил правила в борьбе против Пачо.

Зацепился за мяч Кейн перед чужой штрафной и сбросил поперек на Сане, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на это пас.

Забросил в штрафную соперника Горецка на ход Мусиале, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

Ворвался в штрафную соперника Дембеле на скорости и пробил из-под защитника, но мяч оказался в руках Нойера.

Ушел от соперника финтом Баркола и навесил в центр штрафной, но здесь головой Киммих сбросил мяч в руки Нойеру.

По флангу прорывался на скорости Дембеле, но напоролся на Дэвиса, который в чистом подкате вынес мяч в аут.

13' Диагональ исполнял Маркиньос на правый фланг, куда забегал Баркола, но выпустил он снаряд за пределы поля в борьбе с защитником.

12' С угла поля подавал Киммих на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой вынес мяч обратно на фланг Пачо.

11' С угла поля Баркола навесил на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Упамекано.

10' Ворвался на скорости в штрафную соперника Дембеле и пробил с острого угла, но Горецка в подкате на угловой перевел.

9' Пробивал по воротам Мусиала из пределов штрафной после поперечного паса от Киммиха, но в падении смог отбить сферу перед собой Сафонов, а дальше защитники подстраховали.

8' По флангу отдавал пас Киммих на ход Коману, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.

7' С угла поля Киммих едва ли не закрутил мяч в дальнюю девятку, но все же Сафонов в прыжке отбил снаряд в сторону.

6' Ушел от соперника по флангу Коман и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

5' Зацепился за мяч Кейн в чужой штрафной и сбросил головой поперек на Горецку, но тот пробил с ходу точно в защитника.

4' Ушел Сане от соперника по флангу и выдал в центр штрафной на Горецку, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

3' С фланга Дембеле отдавал пас в штрафную на Баркола, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

2' Хозяева будут играть сегодня в бежевых цветах, гости выбрали себе сине-красный комплект формы.