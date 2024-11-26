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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Бавария
0:0
Первый тайм: 38'
ПСЖ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 156
Бавария 82.7% (129)
X 5.8% (9)
ПСЖ 11.5% (18)
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1
Нойер
Мануэль
27
Лаймер
Конрад
3
Мин-Чжэ
Ким
2
Упамекано
Дайо
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
9
Кейн
Гарри
39
Сафонов
Матвей
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
51
Пачо
Вильян
25
Мендеш
Нуну
17
Витинья
II
33
Заир-Эмери
Уоррен
87
Невеш
Жоау
8
Руис
Фабиан
10
Дембеле
Усман
29
Баркола
Бредли
Бавария
4-2-3-1
ПСЖ
4-1-2-1-2

История личных встреч

Бавария
ПСЖ

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:1
ЛЧ
0:1
ЛЧ
2:3
ЛЧ
0:1
МКЧ
3:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
3:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Среднее время на гол

36
120

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (3) 1
Олисе Майкл 2 0.4
Мусиала Джамал 1 0.2
Геррейру Рафаэл 1 0.2
Горецка Леон 1 0.2
Сане Лерой 1 0.2
Киммих Йозуа 0 0
Мюллер Томас 0 0
Гнабри Серж 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хакими Ашраф 1 0.2
Заир-Эмери Уоррен 1 0.2
Руис Фабиан 0 0
Дембеле Усман 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гнабри Серж 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Горецка Леон 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Мусиала Джамал 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендеш Нуну 1 0
Руис Фабиан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ПСЖ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
1
Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

10
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бавария - Аугсбург 3:0 Санкт-Паули - Бавария 0:1 Бавария - Бенфика 1:0 Бавария - Унион Берлин 3:0
Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Тулуза 3:0 Анже - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Атлетико М 1:2 ПСЖ - Ланс 1:0
Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2

Результаты матчей

Бавария
ПСЖ

Точный счет

1:0
1 раз 50%
9:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
9
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
4:1
1 раз 25%
9:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
9
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бавария
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Барселона
 1:0 5 4 0 1 16 - 5 12
4.
Аталанта
 3:1 5 3 2 0 8 - 1 11
5.
Спортинг Л
 0:2 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
7.
Брест
 0:1 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Арсенал
 2:0 5 3 1 1 5 - 1 10
9.
Байер Л
 3:0 5 3 1 1 9 - 5 10
10.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
11.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
12.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
13.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
14.
Манчестер Сити
 0:0 5 2 2 1 10 - 4 8
15.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
16.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
17.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
18.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
19.
Бавария
 0:0 5 2 1 2 11 - 7 7
20.
Фейеноорд
 0:0 5 2 1 2 7 - 10 7
21.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
22.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
23.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
26.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 5 1 0 4 3 - 13 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
РБ Лейпциг
 0:1 5 0 0 5 4 - 10 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Янг Бойз
 1:3 5 0 0 5 2 - 14 0
35.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Барселона
 1:0 3 3 0 0 10 - 1 9
3.
Бавария
 0:0 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Спортинг Л
 0:2 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Арсенал
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 3:0 2 2 0 0 4 - 0 6
11.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
12.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 0:0 3 1 2 0 5 - 0 5
14.
Брест
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
17.
ПСЖ
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 3:1 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
31.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 2 0 0 2 0 - 6 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:3 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3:1 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Фейеноорд
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
6.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Спортинг Л
 0:2 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Интер Милан
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Арсенал
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Байер Л
 3:0 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Барселона
 1:0 2 1 0 1 6 - 4 3
15.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 3 1 0 2 3 - 7 3
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
ПСЖ
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
28.
Бавария
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:3 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Байер Л Вирц Флориан 5
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Ким Мин-Чжэ!
  • Угловой
    37'
    Мягко забросил в штрафную Кейн на ход Мусиале, но в последний момент успел вынести на угловой Витинья.
  • 36'
    Убегал в контратаку на скорости Дембеле и отдал направо, куда забегал Хакими, но оторваться от опеки Дэвиса ему не удалось.
  • 35'
    Снова зацепился за мяч Кейн перед штрафной и отдал поперек на Мусиалу, но тому пробить защитники не позволили.
  • 34'
    Протащил мяч к штрафной соперника Кейн и отдал поперек на Сане, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.
  • Опасный момент
    33'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Дембеле с правого фланга и пробил в дальний нижний угол, но в падении отбил в сторону Нойер.
  • 32'
    Пробивал по воротам метров с двадцати Невеш после выигранного подбора, но с ходу пробил выше переклдины.
  • 31'
    Дальний заброс в штрафную соперника исполнял с центра поля Руис, но здесь Дембеле не смог добраться до мяча в борьбе против Упамекано.
  • 30'
    В ответной контратаке Баркола прорвался по флангу и прострелил поперек на Заира-Эмери, но тот с ходу пробил крайне неточно.
  • 29'
    Пробивал из пределов штрафной Коман после смещения с левого фланга, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • 28'
    Ушел от соперника финтом по флангу Хакими и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил Дэвис в последний момент.
  • 27'
    Отдавал пас с центра поля Кейн на фланг, куда забегал Сане, но его на газон уложил в силовой борьбе Мендеш, что не осталось без внимания арбитра.
  • 26'
    Мягко забросил Киммих в штрафную, куда на всех парах мчался Коман, но мяч перехватил Хакими в последний момент.
  • 25'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Коман и тут же отдал вперед на Кейна, но этот пас перехватил Маркиньос.
  • 24'
    В центре поля Мусиала получил по ногам в борьбе против Невеша. Штрафной удар исполнять будут мюнхенцы.
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    • 23'
      По флангу прорывался на скорости Дембеле, но напоролся на Дэвиса, который в чистом подкате вынес мяч в аут.
    • 22'
      Ушел от соперника финтом Баркола и навесил в центр штрафной, но здесь головой Киммих сбросил мяч в руки Нойеру.
    • 21'
      Ворвался в штрафную соперника Дембеле на скорости и пробил из-под защитника, но мяч оказался в руках Нойера.
    • Офсайд
      20'
      Забросил в штрафную соперника Горецка на ход Мусиале, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 19'
      Зацепился за мяч Кейн перед чужой штрафной и сбросил поперек на Сане, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на это пас.
    • 18'
      Мин-Чжэ дальний заброс исполнил в штрафную на Комана, но тот нарушил правила в борьбе против Пачо.
    • 17'
      Искал дальним забросом Заир-Эмери в штрафной Дембеле, но на выходе спокойно забрал мяч в руки Нойер.
    • 16'
      Отдавал Невеш по флангу на ход Хакими, но того опередил Дэвис и вынес мяч головой за пределы поля.
    • Офсайд
      15'
      Подхватил мяч на фланге Сане и тут же вырезал в штрафную на Киммиха, но тот оказался в положении "вне игры".
    • Опасный момент
      14'
      Протащил мяч к штрафной Лаймер и отдал поперек на Сане, который пробил в касание, но снова смог отбить в сторону Сафонов.
    • 13'
      Диагональ исполнял Маркиньос на правый фланг, куда забегал Баркола, но выпустил он снаряд за пределы поля в борьбе с защитником.
    • 12'
      С угла поля подавал Киммих на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой вынес мяч обратно на фланг Пачо.
    • 11'
      С угла поля Баркола навесил на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Упамекано.
    • Угловой
      10'
      Ворвался на скорости в штрафную соперника Дембеле и пробил с острого угла, но Горецка в подкате на угловой перевел.
    • Опасный момент
      9'
      Пробивал по воротам Мусиала из пределов штрафной после поперечного паса от Киммиха, но в падении смог отбить сферу перед собой Сафонов, а дальше защитники подстраховали. 
    • 8'
      По флангу отдавал пас Киммих на ход Коману, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.
    • 7'
      С угла поля Киммих едва ли не закрутил мяч в дальнюю девятку, но все же Сафонов в прыжке отбил снаряд в сторону.
    • Угловой
      6'
      Ушел от соперника по флангу Коман и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 5'
      Зацепился за мяч Кейн в чужой штрафной и сбросил головой поперек на Горецку, но тот пробил с ходу точно в защитника.
    • 4'
      Ушел Сане от соперника по флангу и выдал в центр штрафной на Горецку, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
    • 3'
      С фланга Дембеле отдавал пас в штрафную на Баркола, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в бежевых цветах, гости выбрали себе сине-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Баварии"!
    • Первый тайм
    • 38'
      Руис Фабиан из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Киммих Йозуа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Витинья II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 37'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 36'
      Коман Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 35'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 35'
      Контроль мяча: Бавария: 64%, ПСЖ: 36%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 34'
      Бавария контролирует мяч.
    • 34'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Мендеш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Бавария
    • 33'
      Невеш Жоау из команды ПСЖ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 32'
      Хорошую попытку сделал Дембеле Усман. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 32'
      Бавария контролирует мяч.
    • 31'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 31'
      Маркиньос Маркос наказан за толчок Кейн Гарри
    • 30'
      Контроль мяча: Бавария: 63%, ПСЖ: 37%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Бавария
    • 30'
      Заир-Эмери Уоррен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 30'
      Руис Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 29'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 28'
      Коман Кингсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Дэвис Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Хакими Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Мендеш Нуну из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Кейн Гарри
    • 27'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Хакими Ашраф из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Коман Кингсли
    • 26'
      Бавария совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 26'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Хакими Ашраф из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Бавария: 65%, ПСЖ: 35%.
    • 24'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Пачо Вильян из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Сане Лерой
    • 23'
      Бавария совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Бавария совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Горецка Леон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 22'
      Дэвис Альфонсо из команды Бавария перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 21'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 21'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 20'
      Дембеле Усман пробует нанести удар издали, но Мануэль Нойер держит все под контролем
    • 20'
      Бавария совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Бавария: 68%, ПСЖ: 32%.
    • 20'
      Мусиала Джамал из команды Бавария в офсайде
    • 19'
      Заир-Эмери Уоррен задерживает мяч рукой
    • 19'
      Мендеш Нуну ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 18'
      Бавария контролирует мяч.
    • 17'
      Коман Кингсли наказан за толчок Хакими Ашраф
    • 17'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 17'
      Лаймер Конрад наказан за толчок Мендеш Нуну
    • 16'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 16'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Хакими Ашраф наказан за толчок Коман Кингсли
    • 15'
      Контроль мяча: Бавария: 68%, ПСЖ: 32%.
    • 15'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 14'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Мусиала Джамал из команды Бавария в офсайде
    • 13'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 13'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Сане Лерой. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Лаймер Конрад создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 12'
      Бавария контролирует мяч.
    • 11'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Бавария контролирует мяч.
    • 10'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Бавария: 68%, ПСЖ: 32%.
    • 10'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Витинья II из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Киммих Йозуа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Пачо Вильян из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Бавария начинает контратаку
    • 9'
      Бавария совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Коман Кингсли из команды Бавария перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Мендеш Нуну навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Горецка Леон успешно блокирует удар.
    • 8'
      Дембеле Усман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Дэвис Альфонсо ошибается в защите.
    • 7'
      Сафонов Матвей делает важнейший сейв!
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Мусиала Джамал. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Киммих Йозуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Мусиала Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 6'
      Мендеш Нуну из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Сафонов Матвей из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Киммих Йозуа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Коман Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Бавария: 71%, ПСЖ: 29%.
    • 5'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 4'
      Пачо Вильян успешно блокирует удар.
    • 4'
      Горецка Леон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 3'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 3'
      Маркиньос Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 2'
      Киммих Йозуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Бавария контролирует мяч.
    • 1'
      Бавария контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Бавария начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 0:0 ПСЖ

    Исход игры
    Бавария
    82% (132)
    Ничья
    6.2% (10)
    ПСЖ
    11.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.11% (86)
    Меньше
    23.89% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    81.42% (92)
    Нет
    18.58% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    39.8% (64)
    2:0 Бавария
    6.8% (11)
    3:2 Бавария
    5% (8)
    1:0 Бавария
    5% (8)
    1:1 Ничья
    3.7% (6)
    1:2 ПСЖ
    3.7% (6)
    3:1 Бавария
    2.5% (4)
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