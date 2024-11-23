Тур: 5. Стадион: Альянц Арена.
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Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Не уточняется
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
ПСЖ
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Среднее время на гол
36
120
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|5 (3)
|1.25
|Олисе Майкл
|2
|0.5
|Мусиала Джамал
|1
|0.25
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.25
|Горецка Леон
|1
|0.25
|Сане Лерой
|1
|0.25
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
|Гнабри Серж
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хакими Ашраф
|1
|0.25
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.25
|Руис Фабиан
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гнабри Серж
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Руис Фабиан
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ПСЖ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
1
Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
10
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бавария - Аугсбург 3:0 Санкт-Паули - Бавария 0:1 Бавария - Бенфика 1:0 Бавария - Унион Берлин 3:0
Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Тулуза 3:0 Анже - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Атлетико М 1:2 ПСЖ - Ланс 1:0
Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2
Результаты матчей
Бавария
ПСЖ
Точный счет
1:0
1 раз 50%
9:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
9
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
4:1
1 раз 25%
9:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
9
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бавария
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
13
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогнозы на матч Бавария - ПСЖ
Исход игры
Бавария
78.6% (33)
Ничья
4.8% (2)
ПСЖ
16.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
74.29% (26)
Меньше
25.71% (9)
Обе команды забьют
Да
74.29% (26)
Нет
25.71% (9)
Популярный счёт
2:1 Бавария
42.9% (18)
1:0 Бавария
9.5% (4)
2:0 Бавария
7.1% (3)
1:2 ПСЖ
7.1% (3)
3:2 Бавария
4.8% (2)
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