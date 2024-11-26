ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЕ КЕТЕЛАРЕ! 1:2! И второй гол от "Аталанты". После розыгрыша углового Коссуну отдал пяткой на Де Кетеларе. Мяч отскочил в итоге к Де Кетеларе, который с разворота пробил по центру ворот. Мяч от рук вратаря пересекает "ленточку". Какой обидный и курьезный мяч.

ОПАСНО! Куадрадо с правого края штрафной нанес опасный удар в ближнюю правую "девятку". Успевает вратарь сыграть кулаками за лицевую!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОЛАШИНАЦ! 1:3! Ничего себе! Просто разрывает оборону соперника "Аталанта". Де Кетеларе снова из глубины отдается передачу. Колашинац вышел на ворота и спокойно переиграл кипера в рамке!

Как решето сегодня оборона "Янг Бойза". Проходит буквально все, и ничего пока с этим не могут поделать защитники швейцарской команды.

Ретеги убрал мяч под левую, попытался нанести удар по воротам, но Камара против него сыграл в подкате, выбив сферу за пределы поля.

Пашалич сейчас столкнулся с соперником на своей половине поля. Как бы тут травмы в этой ситуации не получилось. Будем надеяться, что игрок продолжит встречу.

Ретеги попытался в подкате прострелить мяч в чужой штрафную, но кипер "Янг Бойза" успел сыграть на выходе, забрав мяч в перчатки.

На сей раз спокойно отбивается итальянский коллектив. Следует навесная подача в центр штрафной от "Янг Бойза" - кипер "Аталанты" играет на выходе.

Ретеги получает удар по ногам тем временем. Лежит и корчится от боли игрок. Достается изрядно сегодня футболисту. Бьют его постоянно по ногам оппоненты.

20 минут отыграли команды. Включились фанаты в процесс игры сейчас. Гонят болельщики вперед швейцарский коллектив в эти минуты встречи.

"Янг Бойз" снова провел атаку по левому краю. Подача в центр от Лакомия, но мяч выбивает из своей штрафной Де Кетеларе.

Пашалич слева получил сферу, после чего выполнил подачу в центр штрафной, где снова были только игроки соперника. Последовал вынос снаряд в центр поля.

Де Кетеларе простреливал мяч в центр штрафной. Вероятно, сфера в руку защитнику попала. Но рефери позволил игрока доиграть эпизод. Будет угловой.

Куадрадо подавал мяч сейчас с правого края - на выходе сработал голкипер. Новая атака "богини", подача в штрафную и новый угловой.

Новый угловой не принес дивидендов игрокам "Аталанты", но Ретеги выполняет подача в штрафную. Попадает он в ногу сопернику. Быть еще одному корнеру.

16' МОМЕНТ! Подача от углового флага, вынос в центр. Идет передача в штрафную и срезается мяч у игрока "Янг Бойза". Приходится киперу играть через планку рукой. Будет новый корнер.

15' ОПАСНО! Ретеги после розыгрыша штрафного нанес удар по воротам соперника - мяч уходит чуть левее цели. Было и в этой ситуации очень опасно.

13' Де Рон выполнил навес с левого края в центр штрафной, и отбивает кулаками сферу в сторону от рамки. Вратарь справляется великолепно со своей функцией.

12' Камара сейчас снес Ретеги на газон. Имело место быть тут нарушение правил, так что рефери верно среагировал на эту ситуацию. Штрафной для "богини".

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГАНВУЛА! 1:1!

Первый гол и этот футболист в нынешней ЛЧ забивает! Подача с левого края в центр штрафной, и Ганвула головой пробивал в голкипера. От рук последнего снаряд ныряет в рамку.

10' Угловой заработали сейчас игроки "Янг Бойза". Посмотрим, что придумают игроки швейцарского коллектива в противостоянии.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РЕТЕГИ! 0:1!

Первый гол в нынешней ЛЧ Ретеги забивает! Де Кетеларе отдал передачу на Ретеги, который убежал на свидание с голкипером и прошил того уверенным ударом.

7' Куадрадо получил мяч на правом фланге, сместился в центр и пробил в ближний угол - мяч просвистел рядом со стойкой в этой ситуации.

6' Ньясс совершил фол в районе центрального круга сейчас. Был фол, так что судья уверенно разобрался в этой игровой ситуации.