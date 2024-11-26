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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Лукьянчукас Манфредас
Янг Бойз
1:3
Первый тайм: 38'
Аталанта

Ход матча

9'
0:1
Ретеги Матео
(Де Кетеларе Шарль)
11'
Ганвула Сильвер
(Угринич Филип)
1:1
28'
1:2
Де Кетеларе Шарль
(Коссуну Одилон)
32'
1:3
Колашинац Сеад
(Де Кетеларе Шарль)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 118
Янг Бойз 5.1% (6)
X 5.9% (7)
Аталанта 89% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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26
Фон
Бальмоос
Давид
27
Блюм
Левин
30
Лаупер
Сандро
13
Али
Мохамед
3
Аджам
Жауэн
8
Лакомий
Лукаш
20
Ньясс
Шейх
7
Угринич
Филип
11
Колли
Эбрима
35
Ганвула
Сильвер
77
Монтейро
Джоэл
29
Карнесекки
Марко
3
Коссуну
Одилон
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
7
Куадрадо
Хуан
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
8
Пашалич
Марио
17
Де
Кетеларе
Шарль
44
Брешианини
Марко
32
Ретеги
Матео
Янг Бойз
4-3-3
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Янг Бойз
Аталанта

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:3
ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганвула Сильвер 1 0.2
Имери Кастриот 1 0.2
Угринич Филип 0 0
Ньясс Шейх 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 2 0.4
Де Кетеларе Шарль 1 0.2
Джимсити Берат 1 0.2
Дзаньоло Николо 1 0.2
Белланова Рауль 1 0.2
Ретеги Матео 1 0.2
Колашинац Сеад 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейро Джоэл 2 0
Ньясс Шейх 2 0
Лаупер Сандро 1 0
Элиа Мешак 1 0
Угринич Филип 1 0
Имери Кастриот 1 0
Колли Эбрима 1 0
Малес Дариан 1 0
Аджам Жауэн 1 0
Блюм Левин 1 0
Атекаме Закари 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 3 0
Дзаньоло Николо 1 0
Белланова Рауль 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Хин Исак 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
0
Янг Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

10
0
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 2:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0
Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2
Аталанта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Парма - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 2:1 Штутгарт - Аталанта 0:2 Наполи - Аталанта 0:3
Аталанта - Монца 2:0 Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Аталанта

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Барселона
 1:0 5 4 0 1 16 - 5 12
4.
Аталанта
 3:1 5 3 2 0 8 - 1 11
5.
Спортинг Л
 0:2 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
7.
Брест
 0:1 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Арсенал
 2:0 5 3 1 1 5 - 1 10
9.
Байер Л
 3:0 5 3 1 1 9 - 5 10
10.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
11.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
12.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
13.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
14.
Манчестер Сити
 0:0 5 2 2 1 10 - 4 8
15.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
16.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
17.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
18.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
19.
Бавария
 0:0 5 2 1 2 11 - 7 7
20.
Фейеноорд
 0:0 5 2 1 2 7 - 10 7
21.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
22.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
23.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
26.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 5 1 0 4 3 - 13 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
РБ Лейпциг
 0:1 5 0 0 5 4 - 10 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Янг Бойз
 1:3 5 0 0 5 2 - 14 0
35.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Барселона
 1:0 3 3 0 0 10 - 1 9
3.
Бавария
 0:0 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Спортинг Л
 0:2 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Арсенал
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 3:0 2 2 0 0 4 - 0 6
11.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
12.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 0:0 3 1 2 0 5 - 0 5
14.
Брест
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
17.
ПСЖ
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 3:1 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
31.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 2 0 0 2 0 - 6 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:3 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3:1 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Фейеноорд
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
6.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Спортинг Л
 0:2 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Интер Милан
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Арсенал
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Байер Л
 3:0 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Барселона
 1:0 2 1 0 1 6 - 4 3
15.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 3 1 0 2 3 - 7 3
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
ПСЖ
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
28.
Бавария
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:3 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Ретеги попытался в подкате прострелить мяч в чужой штрафную, но кипер "Янг Бойза" успел сыграть на выходе, забрав мяч в перчатки. 
  • 35'
    Пашалич сейчас столкнулся с соперником на своей половине поля. Как бы тут травмы в этой ситуации не получилось. Будем надеяться, что игрок продолжит встречу. 
  • 34'
    Ретеги убрал мяч под левую, попытался нанести удар по воротам, но Камара против него сыграл в подкате, выбив сферу за пределы поля. 
  • 32'
    Как решето сегодня оборона "Янг Бойза". Проходит буквально все, и ничего пока с этим не могут поделать защитники швейцарской команды.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОЛАШИНАЦ! 1:3!
    Ничего себе! Просто разрывает оборону соперника "Аталанта". Де Кетеларе снова из глубины отдается передачу. Колашинац вышел на ворота и спокойно переиграл кипера в рамке!
  • Опасный момент
    29'
    ОПАСНО! Куадрадо с правого края штрафной нанес опасный удар в ближнюю правую "девятку". Успевает вратарь сыграть кулаками за лицевую!
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЕ КЕТЕЛАРЕ! 1:2!
    И второй гол от "Аталанты". После розыгрыша углового Коссуну отдал пяткой на Де Кетеларе. Мяч отскочил в итоге к Де Кетеларе, который с разворота пробил по центру ворот. Мяч от рук вратаря пересекает "ленточку". Какой обидный и курьезный мяч. 
  • Угловой
    27'
    Новый угловой не принес дивидендов игрокам "Аталанты", но Ретеги выполняет подача в штрафную. Попадает он в ногу сопернику. Быть еще одному корнеру. 
  • Угловой
    25'
    Куадрадо подавал мяч сейчас с правого края - на выходе сработал голкипер. Новая атака "богини", подача в штрафную и новый угловой. 
  • Угловой
    24'
    Де Кетеларе простреливал мяч в центр штрафной. Вероятно, сфера в руку защитнику попала. Но рефери позволил игрока доиграть эпизод. Будет угловой. 
  • 22'
    Пашалич слева получил сферу, после чего выполнил подачу в центр штрафной, где снова были только игроки соперника. Последовал вынос снаряд в центр поля. 
  • 21'
    "Янг Бойз" снова провел атаку по левому краю. Подача в центр от Лакомия, но мяч выбивает из своей штрафной Де Кетеларе. 
  • 20'
    20 минут отыграли команды. Включились фанаты в процесс игры сейчас. Гонят болельщики вперед швейцарский коллектив в эти минуты встречи. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Ретеги получает удар по ногам тем временем. Лежит и корчится от боли игрок. Достается изрядно сегодня футболисту. Бьют его постоянно по ногам оппоненты.
  • Угловой
    17'
    На сей раз спокойно отбивается итальянский коллектив. Следует навесная подача в центр штрафной от "Янг Бойза" - кипер "Аталанты" играет на выходе. 
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    • Опасный момент
      16'
      МОМЕНТ! Подача от углового флага, вынос в центр. Идет передача в штрафную и срезается мяч у игрока "Янг Бойза". Приходится киперу играть через планку рукой. Будет новый корнер. 
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! Ретеги после розыгрыша штрафного нанес удар по воротам соперника - мяч уходит чуть левее цели. Было и в этой ситуации очень опасно.
    • 13'
      Де Рон выполнил навес с левого края в центр штрафной, и отбивает кулаками сферу в сторону от рамки. Вратарь справляется великолепно со своей функцией. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Камара сейчас снес Ретеги на газон. Имело место быть тут нарушение правил, так что рефери верно среагировал на эту ситуацию. Штрафной для "богини". 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГАНВУЛА! 1:1!
      Первый гол и этот футболист в нынешней ЛЧ забивает! Подача с левого края в центр штрафной, и Ганвула головой пробивал в голкипера. От рук последнего снаряд ныряет в рамку.
    • Угловой
      10'
      Угловой заработали сейчас игроки "Янг Бойза". Посмотрим, что придумают игроки швейцарского коллектива в противостоянии. 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РЕТЕГИ! 0:1!
      Первый гол в нынешней ЛЧ Ретеги забивает! Де Кетеларе отдал передачу на Ретеги, который убежал на свидание с голкипером и прошил того уверенным ударом.
    • Опасный момент
      7'
      Куадрадо получил мяч на правом фланге, сместился в центр и пробил в ближний угол - мяч просвистел рядом со стойкой в этой ситуации. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Ньясс совершил фол в районе центрального круга сейчас. Был фол, так что судья уверенно разобрался в этой игровой ситуации. 
    • 5'
      Куадрадо сумел с правого края выполнить подачу в центр штрафной, но на выходе сыграл вратарь, который зафиксировал снаряд в своих перчатках. 
    • 4'
      Пока присматриваются друг к другу соперники. Никто и никуда не торопится. Как будто что-то выжидают соперники в стартовые минуты игры.
    • 2'
      Футболисты "Янг Бойза" предстали на поле в желто-черных цветах, а игроки "Аталанты" вышли на газон в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Наша встреча стартовала! "Аталанта" разыграла мяч с центра поля. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Янг Бойз 1:3 Аталанта

    Исход игры
    Янг Бойз
    5.1% (6)
    Ничья
    5.9% (7)
    Аталанта
    89% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (72)
    Меньше
    35.14% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (74)
    Нет
    33.33% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    45.8% (54)
    0:2 Аталанта
    17.8% (21)
    0:1 Аталанта
    11% (13)
    1:3 Аталанта
    6.8% (8)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    2:1 Янг Бойз
    2.5% (3)
    0:3 Аталанта
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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