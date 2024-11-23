Тур: 5. Стадион: Ванкдорф.
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Главный тренер: Маньен Жоэль
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Янг Бойз
Аталанта
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|1
|0.25
|Ньясс Шейх
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|2
|0.5
|Джимсити Берат
|1
|0.25
|Дзаньоло Николо
|1
|0.25
|Белланова Рауль
|1
|0.25
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Ньясс Шейх
|2
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Угринич Филип
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Аджам Жауэн
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Атекаме Закари
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
0
Янг Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
10
0
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 2:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0
Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2
Аталанта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Парма - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 2:1 Штутгарт - Аталанта 0:2 Наполи - Аталанта 0:3
Аталанта - Монца 2:0 Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Аталанта
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогнозы на матч Янг Бойз - Аталанта
Исход игры
Янг Бойз
11.4% (4)
Ничья
2.9% (1)
Аталанта
85.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (24)
Меньше
29.41% (10)
Обе команды забьют
Да
70.59% (24)
Нет
29.41% (10)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
57.1% (20)
0:1 Аталанта
11.4% (4)
0:2 Аталанта
11.4% (4)
2:1 Янг Бойз
5.7% (2)
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