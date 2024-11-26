Центральный защитник "Интера" Алессандро Бастони получил жёлтую карточку за срыв атаки на левой половине поля. Бастони также не смог по правилам сдержать Опенда.

Опенда с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Чалханоглу и слабо полетел в левый угол ворот, Зоммер поймал его без особого труда.

Полузащитник "Лейпцига" Кристоф Баумгартнер получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Тареми.

Димарко со стандарта выполнил плохую подачу к правой половине вратарской, Гулачи спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Хенрихс передержал мяч при развитии атаки по центру и под давлением двух соперников ожидаемо потерял его.

Зелиньски с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Чалханоглу из центра половины поля "Лейпцига" выполнил слишком сильный заброс на ход Дюмфрису по правому флангу, Дензел в итоге упустил мяч в аут.

Из центра поля последовала хорошая передача от Хенрихса на ход Опенда по левой половине поля, Павар на этот раз опередил Лои по правилам и спокойно выбил мяч в аут.

Люкеба при развитии атаки по левой половине поля удачно отыгрался с Нусой, а затем Кастелло выполнил подачу от боковой линии штрафной площади на дальний угол штрафной, Гертрейда плохо подстроился под мяч и не смог завершить момент ударом по воротам.

АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Димарко со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, де Врей удачно подрезал мяч к левому углу вратарской, где мяч нашёл ногу Люкеба, а затем зашёл под левую штангу.

Баумгартнер выполнил передачу на ход Опенда к правому углу штрафной площади, Лои под давлением Павара заработал угловой для своей команды.

Кампль с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мартинес в подкате выбил мяч за пределы штрафной площади, Люкеба в касание пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Баумгартнер при перехвате мяча в борьбе с Зелиньски на своей половине поля подыграл себе рукой. "Интер" вновь заработал относительно неплохой стандарт.

Чалханоглу со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Павар в подкате направил мяч под правую штангу, Баумгартнер удачно сыграл на линии ворот и головой выбил мяч к линии вратарской, после этого футболисты немецкого клуба отбились общими усилиями.

Кампль со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Угловой у ворот "Лейпцига". Димарко разыграл корнер с Чалханоглу, далее Федерико с правого фланга от боковой линии штрафной площади неудачно закрутил мяч под дальнюю штангу, мяч ушёл в сторону от цели.

Очередной угловой заработал "Интер". В очередной раз Димарко разыграл корнер с Чалханоглу, а затем Федерико выполнил подачу с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Дюмфрис под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Мартинес сделал смещение на правый фланг и догоняя непростой мяч от лицевой линии поля сделал передачу пяткой на ближний угол штрафной площади, далее у Павара не получился прострел в центр штрафной.

Зелиньски сделал смещение на левый фланг, а затем Пётр после рывка сделал прострел в центр штрафной, Мартинес на исполнение пробил под левый угол ворот, Гулачи поймал мяч без особого труда.

Де Врей в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Силвы. Игроки "Лейпцига" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Кампль теперь уже в центре поля нарушил правила против Тареми. "Интер" также довольно долго разыгрывал стандарт.

Баумгартнер на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Зелиньски. "Интер" заработал опасный стандарт.

Чалханоглу со стандарта плохо пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Лейпцига".

Вновь угловой заработал "Интер". Димарко выполнил подачу на ближний угол вратарской, Павар под давлением соперника сделал скидку на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

15' Защитник "Интера" Бенжамен Павар получил жёлтую карточку за срыв атки. На левом фланге Павар схватил за футболку Опенда.

14' Димарко с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Павар головой сделал скидку на дальний угол вратарской, мяч полетел не очень удачно, в итоге никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

13' Дюмфрис с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в Гертрейду и ушёл на угловой.

12' Димарко уже оказался на левом фланге и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Дюмфрис под давлением Гертрейды не смог головой пробить по воротам.

11' Димарко с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Гулачи сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый фланг.

10' Димарко получил передачу на левый угол штрафной площади, Федерико в касание закрутил мяч под правый угол ворот, Гулачи в прыжке перевёл мяч кулаком на угловой.

9' Дюмфрис из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

8' Угловой у ворот "Лейпцига". Димарко разыграл корнер с Чалханоглу, но затем Федерико на правом фланге под давлением Опенда не смог совершить подачу в штрафную площадь.

7' Бастони получил заброс на ход по левому флангу, Алессандро убежал к боковой линии штрафной площади и выполнил подачу во вратарскую, Гулачи отбил мяч на своего партнёра по команде.

6' Тареми отправился прессинговать в штрафную площадь Гулачи, голкипер немецкого клуба спокойно выбил мяч в центр поля.

5' Игроки "Лейпцига" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля им пройти очень трудно.

4' Тареми от радиуса штрафной площади под давлением Кампля пробил по воротам, мяч задел ногу Люкеба, а затем уже не особо сильно полетел в руки Гулачи.

3' Кампль из центра поля выполнил заброс на ход Опенда по левой половине поля, Лои под давлением двух соперников смог заработать только аут.

2' Баумгартнер в центре поля огрел по ногам Бастони. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.