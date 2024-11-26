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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Интер Милан
1:0
Первый тайм: 39'
РБ Лейпциг
0'
11' Желтая карточка
Павар Бенжамен
1:0
27' Гол в свои ворота
Люкеба Кастелло
33' Желтая карточка
Бастони Алессандро
35' Желтая карточка
Баумгартнер Кристоф

Ход матча

11'
Павар Бенжамен
 
27'
Люкеба Кастелло
1:0
33'
Бастони Алессандро
 
35'
 
Баумгартнер Кристоф

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 127
Интер Милан 89% (113)
X 7.1% (9)
РБ Лейпциг 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Милан
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1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
7
Зелиньски
Пётр
32
Димарко
Федерико
99
Тареми
Мехди
10
Мартинес
Лаутаро
1
Гулачи
Петер
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
14
Баумгартнер
Кристоф
8
Айдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
7
Нуса
Антонио
19
Андре
Силва
11
Опенда
Лои
Интер Милан
3-5-2
РБ Лейпциг
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.4
Тареми Мехди 1 (1) 0.2
Арнаутович Марко 1 0.2
Тюрам Маркус 1 0.2
Мартинес Лаутаро 1 0.2
Димарко Федерико 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шешко Беньямин 3 (1) 0.6
Баумгартнер Кристоф 1 0.2
Опенда Лои 0 0
Кампль Кевин 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Барелла Николо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 2 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Опенда Лои 1 0
Раум Давид 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Шешко Беньямин 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0
Интер Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
РБ Лейпциг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Верона - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Наполи 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0 Интер Милан - Венеция 1:0
Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0

Результаты матчей

Интер Милан
РБ Лейпциг

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Барселона
 1:0 5 4 0 1 16 - 5 12
4.
Аталанта
 3:1 5 3 2 0 8 - 1 11
5.
Спортинг Л
 0:2 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
7.
Брест
 0:1 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Арсенал
 2:0 5 3 1 1 5 - 1 10
9.
Байер Л
 3:0 5 3 1 1 9 - 5 10
10.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
11.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
12.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
13.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
14.
Манчестер Сити
 0:0 5 2 2 1 10 - 4 8
15.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
16.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
17.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
18.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
19.
Бавария
 0:0 5 2 1 2 11 - 7 7
20.
Фейеноорд
 0:0 5 2 1 2 7 - 10 7
21.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
22.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
23.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
26.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 5 1 0 4 3 - 13 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
РБ Лейпциг
 0:1 5 0 0 5 4 - 10 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Янг Бойз
 1:3 5 0 0 5 2 - 14 0
35.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Барселона
 1:0 3 3 0 0 10 - 1 9
3.
Бавария
 0:0 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Спортинг Л
 0:2 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Арсенал
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 3:0 2 2 0 0 4 - 0 6
11.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
12.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 0:0 3 1 2 0 5 - 0 5
14.
Брест
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
17.
ПСЖ
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 3:1 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
31.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 2 0 0 2 0 - 6 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:3 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3:1 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Фейеноорд
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
6.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Спортинг Л
 0:2 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Интер Милан
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Арсенал
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Байер Л
 3:0 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Барселона
 1:0 2 1 0 1 6 - 4 3
15.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 3 1 0 2 3 - 7 3
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
ПСЖ
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
28.
Бавария
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:3 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Байер Л Вирц Флориан 5
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Чалханоглу из центра половины поля "Лейпцига" выполнил слишком сильный заброс на ход Дюмфрису по правому флангу, Дензел в итоге упустил мяч в аут. 
  • 39'
    Зелиньски с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 38'
    Хенрихс передержал мяч при развитии атаки по центру и под давлением двух соперников ожидаемо потерял его. 
  • 37'
    Димарко со стандарта выполнил плохую подачу к правой половине вратарской, Гулачи спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Желтая карточка
    36'
    Полузащитник "Лейпцига" Кристоф Баумгартнер получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Тареми. 
  • 35'
    Опенда с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Чалханоглу и слабо полетел в левый угол ворот, Зоммер поймал его без особого труда. 
  • Желтая карточка
    34'
    Центральный защитник "Интера" Алессандро Бастони получил жёлтую карточку за срыв атаки на левой половине поля. Бастони также не смог по правилам сдержать Опенда. 
  • Опасный момент
    33'
    Чалханоглу со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Павар в подкате направил мяч под правую штангу, Баумгартнер удачно сыграл на линии ворот и головой выбил мяч к линии вратарской, после этого футболисты немецкого клуба отбились общими усилиями. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Баумгартнер при перехвате мяча в борьбе с Зелиньски на своей половине поля подыграл себе рукой. "Интер" вновь заработал относительно неплохой стандарт. 
  • Угловой
    31'
    Кампль с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мартинес в подкате выбил мяч за пределы штрафной площади, Люкеба в касание пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 30'
    Баумгартнер выполнил передачу на ход Опенда к правому углу штрафной площади, Лои под давлением Павара заработал угловой для своей команды. 
  • Гол в свои ворота
    29'
    АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Димарко со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, де Врей удачно подрезал мяч к левому углу вратарской, где мяч нашёл ногу Люкеба, а затем зашёл под левую штангу. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Хенрихс на правом фланге нарушил правила против Бареллы. "Интер" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • 27'
    Люкеба при развитии атаки по левой половине поля удачно отыгрался с Нусой, а затем Кастелло выполнил подачу от боковой линии штрафной площади на дальний угол штрафной, Гертрейда плохо подстроился под мяч и не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 26'
    Из центра поля последовала хорошая передача от Хенрихса на ход Опенда по левой половине поля, Павар на этот раз опередил Лои по правилам и спокойно выбил мяч в аут. 
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    • Угловой
      25'
      Вновь угловой заработал "Интер". Димарко выполнил подачу на ближний угол вратарской, Павар под давлением соперника сделал скидку на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 24'
      Чалханоглу со стандарта плохо пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Лейпцига". 
    • Фол, нарушение
      23'
      Баумгартнер на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Зелиньски. "Интер" заработал опасный стандарт. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Кампль теперь уже в центре поля нарушил правила против Тареми. "Интер" также довольно долго разыгрывал стандарт. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Де Врей в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Силвы. Игроки "Лейпцига" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 20'
      Зелиньски сделал смещение на левый фланг, а затем Пётр после рывка сделал прострел в центр штрафной, Мартинес на исполнение пробил под левый угол ворот, Гулачи поймал мяч без особого труда. 
    • 19'
      Мартинес сделал смещение на правый фланг и догоняя непростой мяч от лицевой линии поля сделал передачу пяткой на ближний угол штрафной площади, далее у Павара не получился прострел в центр штрафной. 
    • Угловой
      18'
      Очередной угловой заработал "Интер". В очередной раз Димарко разыграл корнер с Чалханоглу, а затем Федерико выполнил подачу с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Дюмфрис под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Угловой
      17'
      Угловой у ворот "Лейпцига". Димарко разыграл корнер с Чалханоглу, далее Федерико с правого фланга от боковой линии штрафной площади неудачно закрутил мяч под дальнюю штангу, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 16'
      Кампль со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Желтая карточка
      15'
      Защитник "Интера" Бенжамен Павар получил жёлтую карточку за срыв атки. На левом фланге Павар схватил за футболку Опенда. 
    • Угловой
      14'
      Димарко с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Павар головой сделал скидку на дальний угол вратарской, мяч полетел не очень удачно, в итоге никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 13'
      Дюмфрис с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в Гертрейду и ушёл на угловой. 
    • 12'
      Димарко уже оказался на левом фланге и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Дюмфрис под давлением Гертрейды не смог головой пробить по воротам. 
    • Угловой
      11'
      Димарко с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Гулачи сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый фланг. 
    • Опасный момент
      10'
      Димарко получил передачу на левый угол штрафной площади, Федерико в касание закрутил мяч под правый угол ворот, Гулачи в прыжке перевёл мяч кулаком на угловой. 
    • 9'
      Дюмфрис из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      8'
      Угловой у ворот "Лейпцига". Димарко разыграл корнер с Чалханоглу, но затем Федерико на правом фланге под давлением Опенда не смог совершить подачу в штрафную площадь. 
    • 7'
      Бастони получил заброс на ход по левому флангу, Алессандро убежал к боковой линии штрафной площади и выполнил подачу во вратарскую, Гулачи отбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • 6'
      Тареми отправился прессинговать в штрафную площадь Гулачи, голкипер немецкого клуба спокойно выбил мяч в центр поля. 
    • 5'
      Игроки "Лейпцига" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля им пройти очень трудно. 
    • 4'
      Тареми от радиуса штрафной площади под давлением Кампля пробил по воротам, мяч задел ногу Люкеба, а затем уже не особо сильно полетел в руки Гулачи. 
    • 3'
      Кампль из центра поля выполнил заброс на ход Опенда по левой половине поля, Лои под давлением двух соперников смог заработать только аут. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Баумгартнер в центре поля огрел по ногам Бастони. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки в Милане. "Интер" пока что в этом розыгрыше Лиги чемпионов отказывается пропускать, а поэтому "Лейпцигу" со своими проблемами будет очень трудно зацепиться хотя бы за ничью. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Интер Милан
    89.2% (116)
    Ничья
    6.9% (9)
    РБ Лейпциг
    3.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (68)
    Меньше
    40.35% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    62.28% (71)
    Нет
    37.72% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    40% (52)
    2:0 Интер Милан
    16.2% (21)
    1:0 Интер Милан
    13.8% (18)
    3:1 Интер Милан
    6.2% (8)
    1:1 Ничья
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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