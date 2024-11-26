Тур: 5. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Пиньейру Жоау
1:0
Первый тайм: 39'
0'
11' Желтая карточкаПавар Бенжамен
1:0
27' Гол в свои воротаЛюкеба Кастелло
33' Желтая карточкаБастони Алессандро
35' Желтая карточкаБаумгартнер Кристоф
Ход матча
11'
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Тареми
Мехди
44
Кампль
Кевин
19
Андре
Силва
11
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Тареми МехдиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
50 Айду МайкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Гебель ВиггоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.4
|Тареми Мехди
|1 (1)
|0.2
|Арнаутович Марко
|1
|0.2
|Тюрам Маркус
|1
|0.2
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.2
|Димарко Федерико
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шешко Беньямин
|3 (1)
|0.6
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.2
|Опенда Лои
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Шешко Беньямин
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
0
Интер Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
РБ Лейпциг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Верона - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Наполи 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0 Интер Милан - Венеция 1:0
Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0
Результаты матчей
Интер Милан
РБ Лейпциг
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|4.
|3:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|7.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|9.
|3:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|10.
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|11.
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|12.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|13.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|14.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|15.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|18.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|19.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|20.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|21.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|23.
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|24.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|25.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|27.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|28.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|29.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|30.
|0:3
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|31.
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|32.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|33.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|34.
|1:3
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
|35.
|4
|0
|0
|4
|4 - 16
|0
|36.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|9.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|11.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|13.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|14.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|26.
|3:1
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|31.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|32.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|1:3
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|0:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|22.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|23.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Интер Милан
89.2% (116)
Ничья
6.9% (9)
РБ Лейпциг
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (68)
Меньше
40.35% (46)
Обе команды забьют
Да
62.28% (71)
Нет
37.72% (43)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
40% (52)
2:0 Интер Милан
16.2% (21)
1:0 Интер Милан
13.8% (18)
3:1 Интер Милан
6.2% (8)
1:1 Ничья
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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