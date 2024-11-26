Гримальдо слева со штрафного навесил на Шика, который головой пробил левее ворот.

Австрийцы заиграли смелее, стали добираться до чужой штрафной площади. Ударов по воротам от гостей нет.

Фримпонг справа в штрафной площади получил мяч, обыграл защитника и пробил низом по воротам. Шлагер ногой сумел отбить снаряд.

Паласиос на правом фланге сделал неточный пас на Тапсоба. Мяч оказался за боковой линией поля.

Паласиос сделал мягкий заброс в штрафную площадь на Шика, но Пёнтковски опередил Патрика и смог сделать скидку на Шлагера.

Фримпонг справа ворвался в штрафную площадь. От Жереми мяч отскочил в центр на Шика. Патрик сдеалл пас налево на Гримальдо, удар которого с десяти метров Шлагер отразил.

Удар Джаки из-за пределов штрафной площади в левый угол Шлагер отразил в прыжке.

У Андриха справа не прошёл пас низом в штрафную площадь на Шика. Защита австрийской команды постоянно находится под давлением.

Фримпонг справа прошёл вперёд и прострелил в центр на Гримальдо, который с двенадцати метров пробил рядом с правой штангой.

Гримальдо от углового флага навесил в центр штрафной площади. Гости мяч выбили, а арбитр зафиксировал фол в штрафной площади со стороны атакующей команды.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! ВИРЦ!!! Гримальдо слева выдал пас к штрафной площади на Вирца. Флориан вошёл внутрь, продвинулся вперёд и с семи метров пробил в дальний угол в окружении соперников.

Конате у центрального круга оступился и сразу рухнул на газон. Рядом с Каримом не было никого. Партнёры сразу подбежали к нападающему и стали звать медиков.

Конате медики под руки увели за пределы поля. Кариму продолжить встречу не удастся.

Замена в составе "Ред Булла": вместо Карима Конате на поле вышел Нене Доргелес.

Фримпонг справа навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Байду опередил Шика и мяч из штрафной площади выбил,

Гримальдо справа неудачно разыграл штрафной удар. Доргелес перехватил мяч и по центру понёсся к чужим воротам. Перед штрафной площадью Нене настигли защитники "Байера" и сыграли в отборе.

Глух от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч выбил Андрих. На подборе гостям сыграть не удалось.

Терзич слева навесил в центр штрафной площади, где партнёрам вверху добраться до мяча не удалось. Мяч хозяевами выбит на Шика, который сразу постарался разогнать атаку.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

ГРИМАЛЬДО!!! Гримальдо прямым ударом со штрафного направил мяч в левый верхний угол ворот, который закрывала стенка. Шлагер не среагировал и не прыгнул.

11' Гурна-Дуат перед штрафной площадью сбил Вирца. Девятнадцать метров до ворот.

10' Стартовый отрезок матча проходит с подавляющем преимуществом немцев. Гостям не удаётся даже закрепиться на чужой половине поля.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ВИРЦ!!! Вирц с одиннадцатиметровой отметки сильно и точно пробил в правый верхний угол ворот. Шлагер прыгнул в другую сторону.

8' Балакин первоначального решения после просмотра повторов не изменил.

7' Балакин отправился смотреть повторы. Будет ли отменён пенальти в ворота австрийской команды?

6' Пенальти! Вирц справа откатил мяч на Шика, удар которого принял на себя Байду. От колена Самона мяч отскочил ему в руку.

6' Гримальдо от углового флага навесил к ближней штанге, Тапсоба переправил мяч на Шика, чей удар с двенадцати метров соперники заблокировали.

5' Вирцу справа не удалось прорваться к воротам, но Флориан заработал угловой удар.

4' Гримальдо первый угловой удар в матче разыграл с партнёром и не смог доставить мяч к воротам.

3' Вирц слева вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Шлагер успел опуститься на газон и мяч отбил.

2' "Байер" играет в красных футболках с чёрными рукавами и чёрных трусах, "Ре Булл" - в светло-кофейной форме.