  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Балакин Николай
Байер Л
3:0
Первый тайм: 40'
Ред Булл Зальцбург
0'
1:0
8' Пенальти
Вирц Флориан
2:0
11' Гол
Гримальдо Алехандро
3:0
30' Гол
Вирц Флориан

Ход матча

8'
Вирц Флориан
1:0
11'
Гримальдо Алехандро
2:0
16'
 
Доргелес Нене
Конате Карим
30'
Вирц Флориан
(Гримальдо Алехандро)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 118
Байер Л 98.3% (116)
X 0.8% (1)
Ред Булл Зальцбург 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Ред Булл Зальцбург
7.45
Реклама, zenit.win
7.80
Реклама, betcity.ru
16.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Коварж
Матей
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
25
Паласиос
Эсекиэль
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
20
Гримальдо
Алехандро
14
Шик
Патрик
10
Вирц
Флориан
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
91
Пёнтковски
Камиль
6
Байду
Самсон
3
Терзич
Алекса
10
Кларк
Бобби
27
Гурна-Дуат
Люка
15
Диамбу
Мамади
49
Йео
Кунфоло
Мусса
19
Конате
Карим
30
Глух
Оскар
Байер Л
3-5-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-3

История личных встреч

Байер Л
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 5 (1) 1
Гримальдо Алехандро 2 0.4
Бонифасе Виктор 1 0.2
Фримпонг Жереми 0 0
Хофманн Йонас 0 0
Андрих Роберт 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 2 0.4
Гиндо Дауда 1 0.2
Глух Оскар 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Алеш 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Джака Гранит 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Та Джонатан 1 0
Вирц Флориан 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлагер Александер 0 1
Бласвих Янис 1 0
Дедич Амар 1 0
Капальдо Николас 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Байду Самсон 1 0
Глух Оскар 1 0
Дагим Адам 1 0
Pepijn Lijnders 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

4
0
Байер Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
3
50%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Байер Л - Хайденхайм 5:2 Бохум - Байер Л 1:1 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Байер Л - Штутгарт 0:0
Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1

Результаты матчей

Байер Л
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Барселона
 1:0 5 4 0 1 16 - 5 12
4.
Аталанта
 3:1 5 3 2 0 8 - 1 11
5.
Спортинг Л
 0:2 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
7.
Брест
 0:1 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Арсенал
 2:0 5 3 1 1 5 - 1 10
9.
Байер Л
 3:0 5 3 1 1 9 - 5 10
10.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
11.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
12.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
13.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
14.
Манчестер Сити
 0:0 5 2 2 1 10 - 4 8
15.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
16.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
17.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
18.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
19.
Бавария
 0:0 5 2 1 2 11 - 7 7
20.
Фейеноорд
 0:0 5 2 1 2 7 - 10 7
21.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
22.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
23.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
26.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 5 1 0 4 3 - 13 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
РБ Лейпциг
 0:1 5 0 0 5 4 - 10 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Янг Бойз
 1:3 5 0 0 5 2 - 14 0
35.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Барселона
 1:0 3 3 0 0 10 - 1 9
3.
Бавария
 0:0 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Спортинг Л
 0:2 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Арсенал
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 3:0 2 2 0 0 4 - 0 6
11.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
12.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 0:0 3 1 2 0 5 - 0 5
14.
Брест
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
17.
ПСЖ
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 3:1 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
31.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 2 0 0 2 0 - 6 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:3 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3:1 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Фейеноорд
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
6.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Спортинг Л
 0:2 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Интер Милан
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Арсенал
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Байер Л
 3:0 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Барселона
 1:0 2 1 0 1 6 - 4 3
15.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 3 1 0 2 3 - 7 3
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
ПСЖ
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
28.
Бавария
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 1:3 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Байер Л Вирц Флориан 5
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Перевод Джаки направо на Фримпонга вверху сумел перехватить Терзич.
  • 38'
    Паласиос на правом фланге сделал неточный пас на Тапсоба. Мяч оказался за боковой линией поля.
  • 36'
    Фримпонг справа в штрафной площади получил мяч, обыграл защитника и пробил низом по воротам. Шлагер ногой сумел отбить снаряд.
  • Фол, нарушение
    35'
    Гурна-Дуат в центре поля сбил Фримпонга.
  • 34'
    Австрийцы заиграли смелее, стали добираться до чужой штрафной площади. Ударов по воротам от гостей нет.
  • 33'
    Гримальдо слева со штрафного навесил на Шика, который головой пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    32'
    Глух на фланге руками прихватил Гримальдо.
  • 2 гола - дубль!
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:0!!!
    ВИРЦ!!! Гримальдо слева выдал пас к штрафной площади на Вирца. Флориан вошёл внутрь, продвинулся вперёд и с семи метров пробил в дальний угол в окружении соперников.
  • Угловой
    30'
    Гримальдо от углового флага навесил в центр штрафной площади. Гости мяч выбили, а арбитр зафиксировал фол в штрафной площади со стороны атакующей команды.
  • Опасный момент
    29'
    Фримпонг справа прошёл вперёд и прострелил в центр на Гримальдо, который с двенадцати метров пробил рядом с правой штангой.
  • 29'
    У Андриха справа не прошёл пас низом в штрафную площадь на Шика. Защита австрийской команды постоянно находится под давлением.
  • Опасный момент
    28'
    Удар Джаки из-за пределов штрафной площади в левый угол Шлагер отразил в прыжке.
  • Опасный момент
    27'
    Фримпонг справа ворвался в штрафную площадь. От Жереми мяч отскочил в центр на Шика. Патрик сдеалл пас налево на Гримальдо, удар которого с десяти метров Шлагер отразил.
  • Фол, нарушение
    26'
    Диамбу у центрального круга сбил Вирца.
  • 24'
    Паласиос сделал мягкий заброс в штрафную площадь на Шика, но Пёнтковски опередил Патрика и смог сделать скидку на Шлагера.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Терзич слева навесил в центр штрафной площади, где партнёрам вверху добраться до мяча не удалось. Мяч хозяевами выбит на Шика, который сразу постарался разогнать атаку.
    • Угловой
      22'
      Глух от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч выбил Андрих. На подборе гостям сыграть не удалось.
    • Фол, нарушение
      21'
      Андрих у центрального круга нарушил правила.
    • 20'
      Гримальдо справа неудачно разыграл штрафной удар. Доргелес перехватил мяч и по центру понёсся к чужим воротам. Перед штрафной площадью Нене настигли защитники "Байера" и сыграли в отборе.
    • Фол, нарушение
      19'
      Йео на фланге сбил Паласиоса.
    • 18'
      Фримпонг справа навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Байду опередил Шика и мяч из штрафной площади выбил,
    • Замена
      16'
      Замена в составе "Ред Булла": вместо Карима Конате на поле вышел Нене Доргелес.
    • 15'
      Конате медики под руки увели за пределы поля. Кариму продолжить встречу не удастся.
    • Травма, повреждение
      14'
      Конате у центрального круга оступился и сразу рухнул на газон. Рядом с Каримом не было никого. Партнёры сразу подбежали к нападающему и стали звать медиков.
    • Фол, нарушение
      13'
      Диамбу в центре поля сбил Паласиоса.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      ГРИМАЛЬДО!!! Гримальдо прямым ударом со штрафного направил мяч в левый верхний угол ворот, который закрывала стенка. Шлагер не среагировал и не прыгнул.
    • Фол, нарушение
      11'
      Гурна-Дуат перед штрафной площадью сбил Вирца. Девятнадцать метров до ворот.
    • 10'
      Стартовый отрезок матча проходит с подавляющем преимуществом немцев. Гостям не удаётся даже закрепиться на чужой половине поля.
    • Пенальти
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ВИРЦ!!! Вирц с одиннадцатиметровой отметки сильно и точно пробил в правый верхний угол ворот. Шлагер прыгнул в другую сторону.
    • Судья
      8'
      Балакин первоначального решения после просмотра повторов не изменил.
    • Видеоповтор
      7'
      Балакин отправился смотреть повторы. Будет ли отменён пенальти в ворота австрийской команды?
    • Пенальти!
      6'
      Пенальти! Вирц справа откатил мяч на Шика, удар которого принял на себя Байду. От колена Самона мяч отскочил ему в руку.
    • 6'
      Гримальдо от углового флага навесил к ближней штанге, Тапсоба переправил мяч на Шика, чей удар с двенадцати метров соперники заблокировали.
    • 5'
      Вирцу справа не удалось прорваться к воротам, но Флориан заработал угловой удар.
    • Угловой
      4'
      Гримальдо первый угловой удар в матче разыграл с партнёром и не смог доставить мяч к воротам.
    • Опасный момент
      3'
      Вирц слева вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Шлагер успел опуститься на газон и мяч отбил.
    • 2'
      "Байер" играет в красных футболках с чёрными рукавами и чёрных трусах, "Ре Булл" - в светло-кофейной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "БайАрене"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 34.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Байер Л 3:0 Ред Булл Зальцбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 3:0 Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Байер Л
    98.3% (116)
    Ничья
    0.8% (1)
    Ред Булл Зальцбург
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.66% (64)
    Меньше
    42.34% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (57)
    Нет
    48.65% (54)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    34.7% (41)
    2:1 Байер Л
    22.9% (27)
    3:1 Байер Л
    19.5% (23)
    3:0 Байер Л
    6.8% (8)
    1:0 Байер Л
    4.2% (5)
    4:1 Байер Л
    1.7% (2)
    3:2 Байер Л
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Байер Л
    Ред Булл Зальцбург
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный