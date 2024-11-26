Тур: 5. Стадион: БайАрена. Главный судья: Балакин Николай
3:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
8'
1:0
11'
30'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Коварж
Матей
34
Джака
Гранит
14
Шик
Патрик
10
Вирц
Флориан
70
Дедич
Амар
10
Кларк
Бобби
19
Конате
Карим
30
Глух
Оскар
- Основной состав
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
10 Вирц ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
13 АртурВратарь
-
19 Телла НейтанЗащитник
- Защитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Конате КаримНападающий
-
30 Глух ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
28 Дагим АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Ред Булл Зальцбург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|5 (1)
|1
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.4
|Бонифасе Виктор
|1
|0.2
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Хофманн Йонас
|0
|0
|Андрих Роберт
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|2
|0.4
|Гиндо Дауда
|1
|0.2
|Глух Оскар
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Алеш
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлагер Александер
|0
|1
|Бласвих Янис
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Байду Самсон
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Pepijn Lijnders
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
4
0
Байер Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
3
50%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Байер Л - Хайденхайм 5:2 Бохум - Байер Л 1:1 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Байер Л - Штутгарт 0:0
Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1
Результаты матчей
Байер Л
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|4.
|3:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|7.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|9.
|3:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|10.
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|11.
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|12.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|13.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|14.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|15.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|18.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|19.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|20.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|21.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|23.
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|24.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|25.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|27.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|28.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|29.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|30.
|0:3
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|31.
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|32.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|33.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|34.
|1:3
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
|35.
|4
|0
|0
|4
|4 - 16
|0
|36.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|9.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|11.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|13.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|14.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|26.
|3:1
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|31.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|32.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|1:3
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|0:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|22.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|23.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 3:0 Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Байер Л
98.3% (116)
Ничья
0.8% (1)
Ред Булл Зальцбург
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.66% (64)
Меньше
42.34% (47)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
34.7% (41)
2:1 Байер Л
22.9% (27)
3:1 Байер Л
19.5% (23)
3:0 Байер Л
6.8% (8)
1:0 Байер Л
4.2% (5)
4:1 Байер Л
1.7% (2)
3:2 Байер Л
1.7% (2)
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