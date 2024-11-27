Тур: 5.
1:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаМалеле Сефас
44' Желтая карточкаСлуцкий Леонид
45' Желтая карточкаМанафа Вилсон
45' Желтая карточкаJun-Soo Byeon
1:0
58' ГолАсани Ясир
71' Желтая карточкаJin-Ho Kim
81' Желтая карточкаKun-Hee Lee
89' Желтая карточкаЖоау Карлуш
90'+7
Ход матча
42'
44'
45'
45'
58'
1:0
66'
71'
74'
77'
81'
84'
89'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
541 Количество передач 432
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
27
Jin-Ho
Kim
30
Чой
Кён-Рок
55
Пак
Тхэ-Чжун
77
Hye-Seong
Oh
18
Yool
Heo
30
Ясюн
Бао
16
Ян
Цзэсян
27
Чань
Шиничи
17
Гао
Тиануй
33
Ванг
Хайан
15
У
Си
10
Жоау
Карлуш
11
Малеле
Сефас
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Jin-Ho KimЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Пак Тхэ-ЧжунПолузащитник
-
77 Hye-Seong OhПолузащитник
- Нападающий
-
18 Yool HeoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Sang-Gi LeeЗащитник
- Полузащитник
-
47 Ким Хан-ГильПолузащитник
- Нападающий
-
31 Hee-Dong Roh
-
-
-
20 Kun-Hee Lee
-
-
88 Min-Seo Moon
-
Главный тренер: Jung-Hyo Lee
- Основной состав
-
30 Ясюн БаоВратарь
-
16 Ян ЦзэсянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Чань ШиничиЗащитник
-
17 Гао ТиануйПолузащитник
-
33 Ванг ХайанПолузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
10 Жоау КарлушПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
1 Ма ЖенВратарь
-
41 Чжэнкай ЧжоуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Се ПэнфэйПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
29 Чжоу ЖунченПолузащитник
-
36 Фэй ЭрнандуоНападающий
-
31 Yifan Wang
-
45 Jiawen Han
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Бомбардиры внутри турнира
Кванджу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асани Ясир
|7 (1)
|1.4
|Микелтадзе Бека
|1
|0.2
|Hye-Seong Oh
|1
|0.2
|Gabriel Tigrao
|1
|0.2
|Heui-Kyun Lee
|1
|0.2
|Ho-Yeon Jeong
|0
|0
|Yool Heo
|0
|0
|Jun-Soo Byeon
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|3 (1)
|0.6
|Малеле Сефас
|2 (1)
|0.4
|Ханчао Ю
|1
|0.2
|Гао Тиануй
|1
|0.2
|Ванг Хайан
|1
|0.2
|Ян Цзэсян
|0
|0
|Чань Шиничи
|0
|0
Карточки
Кванджу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jun-Soo Byeon
|2
|0
|Асани Ясир
|1
|0
|Gyung-Jae Kim
|1
|0
|Hye-Seong Oh
|1
|0
|Heui-Kyun Lee
|1
|0
|Kun-Hee Lee
|1
|0
|Kang-Hyeon Lee
|1
|0
|Jin-Ho Kim
|1
|0
|Ho-Yeon Jeong
|1
|0
|Sung-Kwon Jo
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоау Карлуш
|3
|0
|Малеле Сефас
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Фернандиньо V
|1
|0
|Слуцкий Леонид
|1
|0
|Цзинь Шунькай
|1
|0
|Хаоян Сюй
|1
|0
Результаты матчей
Кванджу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
2
Кванджу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
6
Кванджу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
3
27%
3
38%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кванджу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кванджу - Чонбук Моторс 1:1 Чеджу Юнайтед - Кванджу 0:0 Виссел Кобе - Кванджу 2:0 Кванджу - Тэджон Ситизен 0:0
Инчхон Юнайтед - Кванджу 1:0 Кванджу - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Тэгу 1:1 Кванджу - Сеул 3:1 Кавасаки Фронтале - Кванджу 0:1 Кимчхон Санму - Кванджу 2:0 Кванджу - Чеджу Юнайтед 0:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Тэджон Ситизен - Кванджу 2:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Канвон - Кванджу 3:2 Чонбук Моторс - Кванджу 0:1 Кванджу - Сувон Сити 1:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Сычуань Цзюнью 2:2 Шанхай Шеньхуа - Кавасаки Фронтале 2:0
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 2:1 Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 3:4 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 5:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 0:2 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:5 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 3:2 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0
Результаты матчей
Кванджу
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кванджу
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
32
23
14
14
14
14
14
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|7 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|5 (1)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Жоау Карлуш
|3
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Централ Кост Маринерс
|Кальтак Брайан
|3