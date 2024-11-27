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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 5.
Кванджу
1:0
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
42' Желтая карточка
Малеле Сефас
44' Желтая карточка
Слуцкий Леонид
45' Желтая карточка
Манафа Вилсон
45' Желтая карточка
Jun-Soo Byeon
1:0
58' Гол
Асани Ясир
71' Желтая карточка
Jin-Ho Kim
81' Желтая карточка
Kun-Hee Lee
89' Желтая карточка
Жоау Карлуш
90'+7

Ход матча

42'
 
Малеле Сефас
44'
 
Слуцкий Леонид
45'
 
Манафа Вилсон
45'
Jun-Soo Byeon
 
57'
Асани Ясир
Hye-Seong Oh
 
58'
Асани Ясир
(Yool Heo)
1:0
66'
 
Манафа Вилсон
Ян Цзэсян
66'
 
Хаоян Сюй
Гао Тиануй
71'
Jin-Ho Kim
 
74'
Kun-Hee Lee
Yool Heo
 
75'
Chang Moo Sin
Heui-Kyun Lee
 
77'
 
Се Пэнфэй
Ванг Хайан
79'
Ji-Yong Jeong
Чой Кён-Рок
 
79'
Sung-Kwon Jo
Min-Gi Lee
 
81'
Kun-Hee Lee
 
84'
 
Ханчао Ю
Малеле Сефас
89'
 
Жоау Карлуш

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 541 Количество передач 432
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Kyeong-Min
Kim
27
Jin-Ho
Kim
15
Jun-Soo
Byeon
23
Gyung-Jae
Kim
3
Min-Gi
Lee
30
Чой
Кён-Рок
14
Ho-Yeon
Jeong
55
Пак
Тхэ-Чжун
77
Hye-Seong
Oh
10
Heui-Kyun
Lee
18
Yool
Heo
30
Ясюн
Бао
16
Ян
Цзэсян
32
Фулан
Cисы
Айди
5
Чжу
Чэньцзе
27
Чань
Шиничи
17
Гао
Тиануй
33
Ванг
Хайан
15
У
Си
10
Жоау
Карлуш
9
Луис
Андре
V
11
Малеле
Сефас
Кванджу
4-4-2
Шанхай Шеньхуа
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кванджу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 7 (1) 1.4
Микелтадзе Бека 1 0.2
Hye-Seong Oh 1 0.2
Gabriel Tigrao 1 0.2
Heui-Kyun Lee 1 0.2
Ho-Yeon Jeong 0 0
Yool Heo 0 0
Jun-Soo Byeon 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 3 (1) 0.6
Малеле Сефас 2 (1) 0.4
Ханчао Ю 1 0.2
Гао Тиануй 1 0.2
Ванг Хайан 1 0.2
Ян Цзэсян 0 0
Чань Шиничи 0 0

Карточки

Кванджу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jun-Soo Byeon 2 0
Асани Ясир 1 0
Gyung-Jae Kim 1 0
Hye-Seong Oh 1 0
Heui-Kyun Lee 1 0
Kun-Hee Lee 1 0
Kang-Hyeon Lee 1 0
Jin-Ho Kim 1 0
Ho-Yeon Jeong 1 0
Sung-Kwon Jo 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоау Карлуш 3 0
Малеле Сефас 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Фернандиньо V 1 0
Слуцкий Леонид 1 0
Цзинь Шунькай 1 0
Хаоян Сюй 1 0

Результаты матчей

Кванджу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2
Кванджу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Кванджу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
3
27%
3
38%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кванджу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кванджу - Чонбук Моторс 1:1 Чеджу Юнайтед - Кванджу 0:0 Виссел Кобе - Кванджу 2:0 Кванджу - Тэджон Ситизен 0:0
Инчхон Юнайтед - Кванджу 1:0 Кванджу - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Тэгу 1:1 Кванджу - Сеул 3:1 Кавасаки Фронтале - Кванджу 0:1 Кимчхон Санму - Кванджу 2:0 Кванджу - Чеджу Юнайтед 0:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Тэджон Ситизен - Кванджу 2:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Канвон - Кванджу 3:2 Чонбук Моторс - Кванджу 0:1 Кванджу - Сувон Сити 1:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Сычуань Цзюнью 2:2 Шанхай Шеньхуа - Кавасаки Фронтале 2:0
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 2:1 Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 3:4 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 5:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 0:2 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:5 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 3:2 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0

Результаты матчей

Кванджу
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кванджу
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
5.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Кванджу
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Йокогама Ф-Маринос
 5 3 1 1 16 - 9 10
4.
Кавасаки Фронтале
 5 3 0 2 7 - 4 9
5.
Джохор Дарул Такзим
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Шанхай Шеньхуа
 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Шаньдун Тайшань
 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Шанхай Порт
 5 2 1 2 9 - 11 7
9.
Бурирам Юнайтед
 5 2 1 2 3 - 9 7
10.
Пхохан Стилерс
 5 2 0 3 8 - 9 6
11.
Централ Кост Маринерс
 5 0 1 4 8 - 13 1
12.
Ульсан Хёндэ
 5 0 0 5 1 - 13 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Кванджу
 3 3 0 0 11 - 4 9
3.
Виссел Кобе
 3 3 0 0 7 - 3 9
4.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Джохор Дарул Такзим
 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Бурирам Юнайтед
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 1 - 6 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Кванджу
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Шанхай Порт
 3 1 0 2 4 - 7 3
6.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
7.
Джохор Дарул Такзим
 3 0 1 2 3 - 6 1
8.
Шанхай Шеньхуа
 3 0 1 2 2 - 6 1
9.
Шаньдун Тайшань
 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 7 0
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 5 - 9 0
12.
Пхохан Стилерс
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 5 (1)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Г О О О О Л - Yool Heo бьет в цель!
    • 47'
      Jun-Soo Byeon получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Манафа Вилсон получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Леонид Слуцкий получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Малеле Сефас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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