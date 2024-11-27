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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 5.
Йокогама Ф-Маринос
2:0
Конец матча
Пхохан Стилерс
0'
1:0
41' Гол
Ян
45' Желтая карточка
Дуду
76' Желтая карточка
Кан Хен-Чжэ
90' Желтая карточка
Ли Дон-Хеп
2:0
90' Пенальти
Лопес Андерсон
2:0
90' Не забитый пенальти
Ким Мен Чжун
90'+12

Ход матча

41'
Ян
(Лопес Андерсон)
1:0
45'
Дуду
 
46'
 
Кан Хен-Чжэ
Hyeong-Woo Park
52'
 
Хван Со Ун
Seok-Joo Yoon
65'
 
Ли Дон-Хеп
Эо Чжон-Вон
65'
 
Ким Гю-Хён
Sung-Dong Baek
76'
 
Кан Хен-Чжэ
77'
 
Юн Мин-Хо
Ким Ин-Сон
78'
Амано Дзюн
Коике Рюта
 
79'
Уэнака Асахи
Нисимура Такума
 
79'
Taiki Watanabe
Дуду
 
87'
Иноуэ Кента
Ян
 
87'
Мияичи Рио
Элбер Жозе
 
90'
 
Ли Дон-Хеп
90'
Лопес Андерсон
2:0
90'
2:0
Ким Мен Чжун

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 731 Количество передач 463
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Иикура
Хироки
27
Мацубара
Кен
15
Камидзима
Такуми
5
Дуду
VII
2
Нагато
Кацуя
13
Коике
Рюта
28
Ямане
Рику
11
Ян
III
9
Нисимура
Такума
7
Элбер
Жозе
10
Лопес
Андерсон
21
In-Gu
Hwang
11
Чо
Сон-Чжун
34
Ли
Гю-Бек
55
Чхве
Хен
Вун
2
Эо
Чжон-Вон
7
Ким
Ин-Сон
13
Seok-Joo
Yoon
88
Ким
Дон
Чжин
III
10
Sung-Dong
Baek
29
Hyeong-Woo
Park
89
Ким
Мен
Чжун
Йокогама Ф-Маринос
4-2-3-1
Пхохан Стилерс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 5 (2) 1
Ян III 2 0.4
Элбер Жозе 2 0.4
Нисимура Такума 2 0.4
Иноуэ Кента 1 0.2
Мидзунума Кота 1 0.2
Ватанабэ Кота 1 0.2
Уэнака Асахи 1 0.2
Дуду VII 0 0
Камидзима Такуми 0 0
Като Хиджири 0 0
Като Рен 0 0
Пхохан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Жоржи 2 0.4
Wanderson I 2 0.4
Джанг Дже-Хи 1 0.2
Oberdan 1 0.2
Хан Чхан-Хи 1 0.2
Yun-sang Hong 1 0.2
Ан Чжа-Чжун 0 0

Карточки

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду VII 1 1
Мацубара Кен 1 0
Амано Дзюн 1 0
Коике Рюта 1 0
Камидзима Такуми 1 0
Пхохан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ким Чжон-У 1 0
Чжон Мин-Гван 1 0
Син Кван-Хун 1 0
Юн Пхен-Гук 1 0
Хан Чхан-Хи 1 0
Ли Тхэ-Сок 1 0
Ли Гю-Бек 1 0
Кан Хен-Чжэ 1 0
Ли Дон-Хеп 1 0

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Йокогама Ф-Маринос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
7
Йокогама Ф-Маринос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
100%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
1
7%
4
50%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Джубило Ивата - Йокогама Ф-Маринос 3:4 Саган Тосу - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Бурирам Юнайтед 5:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 0:0
Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Нагоя Грампус 1:3 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 1:0 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Токио 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Ренофа Ямагути 5:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 6:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Йокогама Ф-Маринос - Киото Санга 1:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 4:0 В-Варен Нагасаки - Йокогама Ф-Маринос 2:3
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Канвон - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Кимчхон Санму 0:3 Пхохан Стилерс - Шаньдун Тайшань 4:2 Сеул - Пхохан Стилерс 1:1
Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:2 Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:0 Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:2 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Сеул 1:2 Пхохан Стилерс - Кимчхон Санму 1:2

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
Пхохан Стилерс

Точный счет

2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Йокогама Ф-Маринос
Пхохан Стилерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
1
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
2
3
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Кванджу
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Йокогама Ф-Маринос
 5 3 1 1 16 - 9 10
4.
Кавасаки Фронтале
 5 3 0 2 7 - 4 9
5.
Джохор Дарул Такзим
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Шанхай Шеньхуа
 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Шаньдун Тайшань
 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Шанхай Порт
 5 2 1 2 9 - 11 7
9.
Бурирам Юнайтед
 5 2 1 2 3 - 9 7
10.
Пхохан Стилерс
 5 2 0 3 8 - 9 6
11.
Централ Кост Маринерс
 5 0 1 4 8 - 13 1
12.
Ульсан Хёндэ
 5 0 0 5 1 - 13 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Кванджу
 3 3 0 0 11 - 4 9
3.
Виссел Кобе
 3 3 0 0 7 - 3 9
4.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Джохор Дарул Такзим
 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Бурирам Юнайтед
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 1 - 6 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Кванджу
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Шанхай Порт
 3 1 0 2 4 - 7 3
6.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
7.
Джохор Дарул Такзим
 3 0 1 2 3 - 6 1
8.
Шанхай Шеньхуа
 3 0 1 2 2 - 6 1
9.
Шаньдун Тайшань
 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 7 0
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 5 - 9 0
12.
Пхохан Стилерс
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 5 (1)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Hyeong-Woo Park уходит с поля. Кан Хен-Чжэ выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Дуду VII получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Лопес Андерсон сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Ян III бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Йокогама Ф-Маринос 2:0 Пхохан Стилерс онлайн

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