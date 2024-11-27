Тур: 5.
2:0
Конец матча
0'
1:0
41' ГолЯн
45' Желтая карточкаДуду
76' Желтая карточкаКан Хен-Чжэ
90' Желтая карточкаЛи Дон-Хеп
2:0
90' ПенальтиЛопес Андерсон
2:0
90' Не забитый пенальтиКим Мен Чжун
90'+12
Ход матча
41'
1:0
45'
76'
77'
78'
79'
87'
87'
90'
90'
2:0
90'
2:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
731 Количество передач 463
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
27
Мацубара
Кен
5
Дуду
VII
13
Коике
Рюта
28
Ямане
Рику
11
Ян
III
21
In-Gu
Hwang
11
Чо
Сон-Чжун
34
Ли
Гю-Бек
55
Чхве
Хен
Вун
89
Ким
Мен
Чжун
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
-
5 ДудуЗащитник
- Защитник
-
13 Коике РютаПолузащитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
-
11 ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Като ХиджириЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Амано ДзюнПолузащитник
-
14 Уэнака АсахиПолузащитник
-
17 Иноуэ КентаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мияичи РиоНападающий
-
-
Главный тренер: Джон Хатчинсон
- Основной состав
-
21 In-Gu HwangВратарь
-
11 Чо Сон-ЧжунЗащитник
-
34 Ли Гю-БекЗащитник
-
55 Чхве Хен ВунЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ким Дон ЧжинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
89 Ким Мен ЧжунНападающий
- Запасные игроки
-
39 Мин Сан-ГиЗащитник
-
22 Ким Гю-ХёнПолузащитник
-
14 Хо Ен-ЧжунНападающий
-
32 Ли Сон-Хван
-
15 Ли Кю-Мин
-
18 Кан Хен-Чжэ
-
19 Юн Мин-Хо
-
23 Ли Дон-Хеп
-
70 Хван Со Ун
-
90 Dong-Min Kim
-
Главный тренер: Пак Тэ-Ха
Бомбардиры внутри турнира
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Андерсон
|5 (2)
|1
|Ян III
|2
|0.4
|Элбер Жозе
|2
|0.4
|Нисимура Такума
|2
|0.4
|Иноуэ Кента
|1
|0.2
|Мидзунума Кота
|1
|0.2
|Ватанабэ Кота
|1
|0.2
|Уэнака Асахи
|1
|0.2
|Дуду VII
|0
|0
|Камидзима Такуми
|0
|0
|Като Хиджири
|0
|0
|Като Рен
|0
|0
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Жоржи
|2
|0.4
|Wanderson I
|2
|0.4
|Джанг Дже-Хи
|1
|0.2
|Oberdan
|1
|0.2
|Хан Чхан-Хи
|1
|0.2
|Yun-sang Hong
|1
|0.2
|Ан Чжа-Чжун
|0
|0
Карточки
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуду VII
|1
|1
|Мацубара Кен
|1
|0
|Амано Дзюн
|1
|0
|Коике Рюта
|1
|0
|Камидзима Такуми
|1
|0
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ким Чжон-У
|1
|0
|Чжон Мин-Гван
|1
|0
|Син Кван-Хун
|1
|0
|Юн Пхен-Гук
|1
|0
|Хан Чхан-Хи
|1
|0
|Ли Тхэ-Сок
|1
|0
|Ли Гю-Бек
|1
|0
|Кан Хен-Чжэ
|1
|0
|Ли Дон-Хеп
|1
|0
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Йокогама Ф-Маринос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
7
Йокогама Ф-Маринос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
10
1
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
100%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
1
7%
4
50%
61-75
5
33%
1
13%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Джубило Ивата - Йокогама Ф-Маринос 3:4 Саган Тосу - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Бурирам Юнайтед 5:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 0:0
Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Нагоя Грампус 1:3 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 1:0 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Токио 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Ренофа Ямагути 5:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 6:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Йокогама Ф-Маринос - Киото Санга 1:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 4:0 В-Варен Нагасаки - Йокогама Ф-Маринос 2:3
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Канвон - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Кимчхон Санму 0:3 Пхохан Стилерс - Шаньдун Тайшань 4:2 Сеул - Пхохан Стилерс 1:1
Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:2 Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:0 Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:2 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Сеул 1:2 Пхохан Стилерс - Кимчхон Санму 1:2
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
Пхохан Стилерс
Точный счет
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Йокогама Ф-Маринос
Пхохан Стилерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
14
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|7 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|5 (1)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Жоау Карлуш
|3
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Централ Кост Маринерс
|Кальтак Брайан
|3