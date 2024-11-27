Тур: 5. Стадион: 28 Black Arena. Главный судья: Сагги Рохит
0:0
Перерыв
Ход матча
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
198 Количество передач 302
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ятта
Сиди
18
Бирет
Мика
15
Хуанпе
Хуан
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
14
Ромеу
Ориоль
20
Хиль
Бриан
19
Миовски
Боян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ятта СидиНападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Карич ЭмирЗащитник
-
23 Малич АрьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Хедль ЯкобПолузащитник
- Нападающий
-
19 Хорват ТомиНападающий
-
38 Гргич ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Юрген Зоймель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хиль БрианПолузащитник
-
19 Миовски БоянНападающий
- Запасные игроки
-
25 Лопес ПауВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.2
|Хуанпе Хуан
|1
|0.2
|Ван де Бек Донни
|1
|0.2
|Давид Лопес
|1
|0.2
|Данджума Арно
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Лавале Димитри
|1
|1
|Ялькуйе Малик
|2
|0
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Хорват Томи
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Арнау
|1
|1
|Стуани Кристиан
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Эррера Янхель
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Мартин Иван
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
2
Штурм Грац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Жирона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Хартберг - Штурм Грац 1:2 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2
Жирона
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жирона - Эспаньол 4:1 Хетафе - Жирона 0:1 ПСВ - Жирона 4:0 Жирона - Леганес 4:3
СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2
Результаты матчей
Штурм Грац
Жирона
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|10.
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|11.
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|12.
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|13.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|14.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|19.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|21.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|23.
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|24.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|25.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|27.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|28.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|29.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|30.
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|31.
|2:1
|5
|1
|0
|4
|6 - 17
|3
|32.
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|33.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|34.
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|35.
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
|36.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|11.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|8 - 3
|5
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|25.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|26.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|27.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|28.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|29.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|31.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|23.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|33.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|2:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штурм Грац 0:0 Жирона
Исход игры
Штурм Грац
8.7% (11)
Ничья
21.4% (27)
Жирона
69.8% (88)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (57)
Меньше
48.18% (53)
Обе команды забьют
Да
70% (77)
Нет
30% (33)
Популярный счёт
1:2 Жирона
40.5% (51)
0:1 Жирона
18.3% (23)
1:1 Ничья
15.9% (20)
0:2 Жирона
4.8% (6)
1:3 Жирона
1.6% (2)
1:0 Штурм Грац
1.6% (2)
2:0 Штурм Грац
1.6% (2)
2:1 Штурм Грац
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!