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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Штурм Грац
0:0
Перерыв
Жирона
0'
20' Желтая карточка
Газибегович Юсуф

Ход матча

20'
Газибегович Юсуф
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 198 Количество передач 302
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 125
Штурм Грац 8.8% (11)
X 20.8% (26)
Жирона 70.4% (88)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Штурм Грац
Ничья
Жирона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
53
Худяков
Даниил
22
Газибегович
Юсуф
47
Айву
Эмануэль
35
Гайрхофер
Никлас
24
Лавале
Димитри
21
Чуквуани
Точи
8
Ялькуйе
Малик
15
Бовинг
Виллиам
10
Китеишвили
Отар
20
Ятта
Сиди
18
Бирет
Мика
13
Гассанига
Пауло
16
Франсес
Алехандро
15
Хуанпе
Хуан
18
Крейчи
Ладислав
II
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
14
Ромеу
Ориоль
3
Гутьеррес
Мигель
8
Цыганков
Виктор
20
Хиль
Бриан
19
Миовски
Боян
Штурм Грац
4-1-2-1-2
Жирона
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутьеррес Мигель 1 0.2
Хуанпе Хуан 1 0.2
Ван де Бек Донни 1 0.2
Давид Лопес 1 0.2
Данджума Арно 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 3 0
Лавале Димитри 1 1
Ялькуйе Малик 2 0
Горенц-Станкович Йон 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Хорват Томи 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Ярдымджи Эренджан 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0
Christian Ilzer 1 0
Джонстон Макс 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Арнау 1 1
Стуани Кристиан 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Ромеу Ориоль 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Давид Лопес 1 0
Эррера Янхель 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Хиль Бриан 1 0
Мартин Иван 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2
Штурм Грац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Жирона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Хартберг - Штурм Грац 1:2 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2
Жирона
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жирона - Эспаньол 4:1 Хетафе - Жирона 0:1 ПСВ - Жирона 4:0 Жирона - Леганес 4:3
СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2

Результаты матчей

Штурм Грац
Жирона

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
5.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
7.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
9.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
10.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
11.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
12.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
13.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
14.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
15.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
16.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
17.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
19.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
20.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
21.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
22.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
23.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
26.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
27.
Штутгарт
 1:2 5 1 1 3 4 - 8 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 0:0 5 1 1 3 4 - 8 4
30.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
31.
Црвена Звезда
 2:1 5 1 0 4 6 - 17 3
32.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
33.
Штурм Грац
 0:0 5 0 1 4 1 - 6 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
3.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
4.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
11.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
12.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
14.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Црвена Звезда
 2:1 3 1 0 2 5 - 8 3
27.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
28.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
29.
Штутгарт
 1:2 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
31.
Штурм Грац
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
6.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
13.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
15.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Штутгарт
 1:2 3 1 0 2 3 - 5 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
26.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
27.
Жирона
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
28.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2:1 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
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    Перерыв! "Штурм" (Грац, Австрия) - "Жирона" (Испания) - 0:0.
  • 45'
    Газибегович слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Миовски.
  • Фол, нарушение
    45'
    Мартин на фланге подтолкнул в спину Китеишвили.
  • 45'
    Айву на фланге в подкате забрал мяч у Хиля.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Сагги в первом тайме.
  • Травма, повреждение
    45'
    Ятта лежит на газоне и держится за левый локоть.Требуется помощь медиков нападающему "Штурма".
  • 44'
    Газибегович справа прошёл вперёд и в борьбе с Хилем упустил мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    42'
    Цыганков на чужой половине поля прихватил за руку Лавале.
  • 41'
    Бовинг длинный забросом вперёд справа отправил к воротам Бирета, у которого перед штрафной площадью мяч отобрал Хуанпе.
  • 40'
    Лавале слева с двадцати четырёх метров решил пробить низом в ближний угол. Гассанига прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
  • 39'
    Подачу Газибеговича справа в центр штрафной площади перехватил Крейчи.
  • Фол, нарушение
    38'
    Франсес на чужой половине поля прихватил руками Бовинга.
  • Фол, нарушение
    37'
    Блинд на чужой половине поля подтолкнул в спину Газибеговича.
  • 36'
    Навес Лавале слева в центр штрафной площади гости нейтрализовали, выбив мяч на противоположный фланг.
  • 34'
    Газибегович слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч вынесен на Китеишвили, который с лёта с двадцати пяти метров пробил правее ворот.
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    • Фол, нарушение
      33'
      Хуанпе на фланге зацепил ногу Ятта.
    • Фол, нарушение
      32'
      Айву в центре поля сзади ударил по ногам Гутьерреса.
    • Опасный момент
      31'
      Бовинг слева сместился в центр и с четырнадцати метров пробил рядом с правой штангой. Гассанига в прыжке увидел, что мяч не летит в створ ворот и руки успел убрать.
    • Фол, нарушение
      30'
      Сразу несколько игроков "Штурма" принялись шнуровать бутсы в небольшой паузе. Какая-то странная попытка задержки игры.
    • 28'
      Айву на фланге в подкате выбил мяч у Гутьерреса.
    • 27'
      Хиль справа прошёл вперёд, у штрафной площади упёрся в двух соперников и мяч потерял.
    • Фол, нарушение
      26'
      Хиль на чужой половине поля нарушил правила.
    • Опасный момент
      25'
      Прострел Мартина справа замкнуть никто не смог. Слева на подборе сыграл Хиль и аккуратно покатил мяч обратно на Ивана, перед которым была незащищённая никем половина ворот. Вот только полузащитник "Жироны" с трёх метров пробил выше перекладины.
    • 24'
      К середине тайма "Штурм" подравнял игру и старается чаще бить по воротам гостей. На счету испанской команды нет ударов в створ ворот.
    • Фол, нарушение
      23'
      Гутьеррес в центре поля подтолкнул в спину Ялькуйе.
    • Желтая карточка
      22'
      Газибегович на чужой половине поля подтолкнул в спину Хиля, а жёлтую карточку получил за откидку мяча после остановки игры.
    • 21'
      Бовинг слева вошёл в штрафную площадь и с шестнадцати метров пробил низом в ближний угол. Гассанига вовремя прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      20'
      Ромеу перед чужой штрафной площадью ударил по ногам Китеишвили.
    • 18'
      Цыганков справа попытался исполнить заброс вперёд на ход Франсесу, но попал мячом в грудь Лавале.
    • 17'
      Цыганков справа обыгрался с Франсесом и навесил к ближней штанге, где Миовски головой пробил выше ворот.
    • Угловой
      16'
      цыганков от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Гайрхофер.
    • 15'
      Хиль справа получил пас на ход, обыграл Лавале, вошёл в штрафную площадь и откатил мяч на Мартина. Удар Ивана пришёлся в соперника.
    • Угловой
      14'
      Бовинг исполнил подачу от углового флага слабо. Мяч доскакал до Бирета, который стопой направил его в ворота. Гассанига оказался на пути снаряда и сыграл руками.
    • 13'
      Прострел Бовинга слева к воротам заблокировал Франсес.
    • Угловой
      12'
      Цыганков от углового флага навесил на Крейчи, который головой пробил над левой крестовиной ворот. Мяч угодил в рекламный щит за воротами.
    • 11'
      Прострел Хиля слева к воротам соперники заблокировали. Мяч покинул пределы поля.
    • 10'
      "Штурм" забрал мяч и покомбинировал на своей половине поля. Длинный заброс вперёд у хозяев не прошёл.
    • 8'
      Блинд неверно исполнил аут. Арбитр остановил встречу и передал мяч соперникам. Нечастая ошибка для матча уровня Лиги чемпионов.
    • 7'
      Ялькуйе слева попытался организовать атаку быстрым рывком вперёд, но ему наперерез рванул Франсес и мяч аккуратно выбил.
    • 6'
      Цыганков справа со штрафного навесил к дальней штанге, откуда защитники "Штурма" мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      5'
      Лавале у угла штрафной площади сбил Цыганкова.
    • 4'
      "Жирона" в первые минуты встречи контролирует мяч и старается подобраться к штрафной площади хозяев. Испанцы активнее действуют на правом фланге.
    • 3'
      Бывший голкипер "Локомотива" Даниил Худяков сегодня проводит первый матч в Лиге чемпионов. Поддержим российского голкипера!
    • 2'
      "Штурм" играет в чёрной форме, "Жирона" - в красно-белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Вертерзее Штадионе"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штурм Грац 0:0 Жирона

    Исход игры
    Штурм Грац
    8.7% (11)
    Ничья
    21.4% (27)
    Жирона
    69.8% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.82% (57)
    Меньше
    48.18% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (77)
    Нет
    30% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    40.5% (51)
    0:1 Жирона
    18.3% (23)
    1:1 Ничья
    15.9% (20)
    0:2 Жирона
    4.8% (6)
    1:3 Жирона
    1.6% (2)
    1:0 Штурм Грац
    1.6% (2)
    2:0 Штурм Грац
    1.6% (2)
    2:1 Штурм Грац
    1.6% (2)
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