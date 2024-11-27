Газибегович справа прошёл вперёд и в борьбе с Хилем упустил мяч за пределы поля.

Ятта лежит на газоне и держится за левый локоть.Требуется помощь медиков нападающему "Штурма".

Айву на фланге в подкате забрал мяч у Хиля.

Мартин на фланге подтолкнул в спину Китеишвили.

Газибегович слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Миовски.

Газибегович слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч вынесен на Китеишвили, который с лёта с двадцати пяти метров пробил правее ворот.

Навес Лавале слева в центр штрафной площади гости нейтрализовали, выбив мяч на противоположный фланг.

Блинд на чужой половине поля подтолкнул в спину Газибеговича.

Лавале слева с двадцати четырёх метров решил пробить низом в ближний угол. Гассанига прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.

Бовинг длинный забросом вперёд справа отправил к воротам Бирета, у которого перед штрафной площадью мяч отобрал Хуанпе.

Цыганков на чужой половине поля прихватил за руку Лавале.

Гутьеррес в центре поля подтолкнул в спину Ялькуйе.

К середине тайма "Штурм" подравнял игру и старается чаще бить по воротам гостей. На счету испанской команды нет ударов в створ ворот.

Прострел Мартина справа замкнуть никто не смог. Слева на подборе сыграл Хиль и аккуратно покатил мяч обратно на Ивана, перед которым была незащищённая никем половина ворот. Вот только полузащитник "Жироны" с трёх метров пробил выше перекладины.

Хиль справа прошёл вперёд, у штрафной площади упёрся в двух соперников и мяч потерял.

Айву на фланге в подкате выбил мяч у Гутьерреса.

Сразу несколько игроков "Штурма" принялись шнуровать бутсы в небольшой паузе. Какая-то странная попытка задержки игры.

Бовинг слева сместился в центр и с четырнадцати метров пробил рядом с правой штангой. Гассанига в прыжке увидел, что мяч не летит в створ ворот и руки успел убрать.

Айву в центре поля сзади ударил по ногам Гутьерреса.

22' Газибегович на чужой половине поля подтолкнул в спину Хиля, а жёлтую карточку получил за откидку мяча после остановки игры.

21' Бовинг слева вошёл в штрафную площадь и с шестнадцати метров пробил низом в ближний угол. Гассанига вовремя прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.

20' Ромеу перед чужой штрафной площадью ударил по ногам Китеишвили.

18' Цыганков справа попытался исполнить заброс вперёд на ход Франсесу, но попал мячом в грудь Лавале.

17' Цыганков справа обыгрался с Франсесом и навесил к ближней штанге, где Миовски головой пробил выше ворот.

16' цыганков от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Гайрхофер.

15' Хиль справа получил пас на ход, обыграл Лавале, вошёл в штрафную площадь и откатил мяч на Мартина. Удар Ивана пришёлся в соперника.

14' Бовинг исполнил подачу от углового флага слабо. Мяч доскакал до Бирета, который стопой направил его в ворота. Гассанига оказался на пути снаряда и сыграл руками.

13' Прострел Бовинга слева к воротам заблокировал Франсес.

12' Цыганков от углового флага навесил на Крейчи, который головой пробил над левой крестовиной ворот. Мяч угодил в рекламный щит за воротами.

11' Прострел Хиля слева к воротам соперники заблокировали. Мяч покинул пределы поля.

10' "Штурм" забрал мяч и покомбинировал на своей половине поля. Длинный заброс вперёд у хозяев не прошёл.

8' Блинд неверно исполнил аут. Арбитр остановил встречу и передал мяч соперникам. Нечастая ошибка для матча уровня Лиги чемпионов.

7' Ялькуйе слева попытался организовать атаку быстрым рывком вперёд, но ему наперерез рванул Франсес и мяч аккуратно выбил.

6' Цыганков справа со штрафного навесил к дальней штанге, откуда защитники "Штурма" мяч выбили.

5' Лавале у угла штрафной площади сбил Цыганкова.

4' "Жирона" в первые минуты встречи контролирует мяч и старается подобраться к штрафной площади хозяев. Испанцы активнее действуют на правом фланге.

3' Бывший голкипер "Локомотива" Даниил Худяков сегодня проводит первый матч в Лиге чемпионов. Поддержим российского голкипера!

2' "Штурм" играет в чёрной форме, "Жирона" - в красно-белой.