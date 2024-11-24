Тур: 5. Стадион: 28 Black Arena.
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Главный тренер: Юрген Зоймель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.25
|Хуанпе Хуан
|1
|0.25
|Ван де Бек Донни
|1
|0.25
|Давид Лопес
|1
|0.25
|Данджума Арно
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|1
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Ялькуйе Малик
|2
|0
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Хорват Томи
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Арнау
|1
|1
|Стуани Кристиан
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Эррера Янхель
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Мартин Иван
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
2
Штурм Грац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Жирона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Хартберг - Штурм Грац 1:2 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2
Жирона
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жирона - Эспаньол 4:1 Хетафе - Жирона 0:1 ПСВ - Жирона 4:0 Жирона - Леганес 4:3
СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2
Результаты матчей
Штурм Грац
Жирона
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогнозы на матч Штурм Грац - Жирона
Исход игры
Штурм Грац
4.8% (2)
Ничья
19% (8)
Жирона
76.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
73.17% (30)
Нет
26.83% (11)
Популярный счёт
1:2 Жирона
47.6% (20)
1:1 Ничья
19% (8)
0:1 Жирона
16.7% (7)
2:0 Штурм Грац
4.8% (2)
0:2 Жирона
4.8% (2)
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