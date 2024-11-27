По флангу отдавал Элшник на ход Милсону, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

Перехватил мяч Крунич на чужой половине поля и выдал пас вперед на Ндиайе, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Максимович в центре поля заехал в грубом подкате по ногам Каразору, за что тут же был наказан желтой карточкой.

Со штрафного навесил Каразор в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Соль.

Грубо в подкате сыграл Ндиайе в ногу соперника в центре поля. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой.

Слишком активно оспаривал решение арбитра Милоевич, за что в итоге увидел перед собой желтую карточку.

Пробивал головой Демирович из пределов штрафной после заброса от Вагноманна, но мяч прошел рядом со штангой.

Выиграл подбор у штрафной соперника Мийо и пробил с лету, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Каразор на линию вратарской, но здесь на выходе кулаком в падении подальше от ворот выбил Гутеша.

Силас отдавал пас в штрафную соперника на ход Ндиайе, но в последний момент мяч перехватил в подкате Руо.

Догнал мяч у лицевой линии Миттельштедт, убрал защитника финтом и упал на газон. Судья не стал назначать пенальти.

Долго катают мяч у чужой штрафной игроки "Штутгарта", но до опасных моментов дело давно не доходит.

Диагональ исполнял Каразор, куда забегал на скорости Миттельштедт, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Пробивал головой из пределов штрафной Мийо после подачи от Миттельштедта, но мяч прошел над перекладиной.

Забросил Крунич в штрафную на ход Ндиайе, но того опередил Руо и головой сбросил мяч в руки Нюбелю.

Отобрал мяч в центре поля Штиллер и ту же забросил в штрафную на Демировича, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Диагональ Крунич исполнял в штрафную на Милсона, но тот проиграл силовую борьбу за мяч защитнику.

После проникающего паса с фланга от Мийо выскочил один на один с голкипером Вагноманн и отправил снарял точно в дальний нижний угол. Гол был отменен из-за офсайда.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Милсон после паса от Максимовича, но пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Отдавал проникающий пас в штрафную с фланга теперь уже Соль на Мвумпу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Соль на фланге подхватил мяч и тут же покатил в штрафную, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Раде Крунич! Вот это да, вышли вперед игроки "Црвены Звезды"! Подключился в очередной раз к атаке своей команды Соль по флангу и прострелил в центр штрафной, где с разворота вторым касанием без сопротивления пробил под перекладину Крунич.

Демироваич мог убегать один на один с голкипером после заброса от Мийо, но нарушил он правила в борьбе против Джиги.

Милсон оказался на газоне в борьбе против Вагноманна. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

24' В центре поля Каразор наступил грубо на ногу Мимовичу, но судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

23' С угла поля Крунич навесил в центр штрафной, где пробил головой Максимович, но мяч в гуще защитников застрял.

22' Протащил мяч по флангу Милсон, сместился в штрафную и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.

21' Зацепился за мяч на чужой половине поля Вагноманн и отдал поперек на Мийо, но тот с ходу пробил крайне неточно.

20' Ушел от соперника по флангу Мийо и покатил в центр на Димировича, но тот проиграл борьбу за мяч Спайичу и пробить так и не сумел.

19' Мог убегать на ворота Максимович после паса от Спайича, но в борьбе против Шабо оказался он на газоне, что не осталось без внимания арбитра.

18' В центре поля Ндиайе получил локтем по затылку от Руо. Штрафной удар в пользу хозяев арбитр назначил.

17' Каразор с центра поля дальний заброс выполнил в штрафную на Демировича, но тому добраться до мяча Спайич не позволил.

16' Ушел от соперника по флангу Мвумпа и навесил в штрафную, но здесь Нюбель оказался первым на мяче на выходе.

15' Теперь уже Мимович оказался на газоне в борьбе против Штиллера. Штрафной удар в пользу сербов судья назначил.

14' На фланге грамотно подставился Демирович и вынудил нарушить правила Спайича. Штрафной удар исполнять будут гости.

13' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Мвумпа Силас! Сумели отыграться хозяева. Зацепился за мяч на чужой половине поля Ндиайе и сбросил поперек на Силаса, который ворвался в штрафную и пробил точно в ближний нижний угол, застав врасплох Нюбеля.

12' Дальний удар исполнил Максимович после скидки от Ндиайе, но мяч полетел гораздо выше перекладины.

11' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Милсон на ход Ндиайе, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

9' Милсон со штрафного навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

8' Милсон на фланге получил по ногам в борьбе против Вагноманна. Штрафной удар исполнять будет "Црвена Звезда".

7' Мог убегать на ворота соперника Фюрих после заброса от Каразора. Вернулся в оборону Соль и вынес сферу за пределы поля.

6' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Эрмедин Демирович! Удалось открыть счёт в матче быстро игрокам "Штутгарта". Зацепился за мяч в чужой штрафной Мийо и головой сбросил поперек на Демировича, который с лету пробил с разворота точно под перекладину.

5' Сместился с фланга в штрафную соперника Фюрих, но удар его заблокировал в чистом подкате защитник.

4' Мог убегать на ворота соперника Максимович на ход Ндиайе, но тот проиграл борьбу за мяч Шабо и не смог пробить.

3' С правого фланга Вагноманн отдавал в центр на Мийо, но мяч полетел выше перекладины на этот раз.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.