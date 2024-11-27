Тур: 5. Стадион: Райко Митич. Главный судья: Ламбрехтс Эрик
2:1
Перерыв
0'
0:1
5' ГолДемирович Эрмедин
1:1
12' ГолМвумпа Силас
2:1
31' ГолКрунич Раде
45' Желтая карточкаМаксимович Андрия
45' Желтая карточкаНдиайе Чериф
45' Желтая карточкаVladan Milojevic
Ход матча
5'
0:1
12'
1:1
31'
2:1
45'
45'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
183 Количество передач 318
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Гутеша
Иван
66
Соль
Ен
У
24
Джига
Нассер
15
Мвумпа
Силас
27
Милсон
- Основной состав
-
77 Гутеша ИванВратарь
-
66 Соль Ен УЗащитник
-
24 Джига НассерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
27 МилсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Драшкич ВукВратарь
- Вратарь
-
23 Родич МиланЗащитник
-
33 Дркушич ВаняЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Дуарте БруноНападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Чейз АнриЗащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мвумпа Силас
|2
|0.4
|Милсон
|2
|0.4
|Крунич Раде
|1
|0.2
|Ндиайе Чериф
|1 (1)
|0.2
|Соль Ен У
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мийо Энцо
|1
|0.2
|Ундав Дениз
|1
|0.2
|Демирович Эрмедин
|1
|0.2
|Туре Эль Билал
|1
|0.2
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спайич Урош
|1
|0
|Элшник Тими Макс
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Соль Ен У
|1
|0
|Максимович Андрия
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Руо Антони
|1
|0
|Чейз Анри
|1
|0
Результаты матчей
Црвена Звезда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
0
1
Црвена Звезда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
ОФК Белград - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 3:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:5
Монако - Црвена Звезда 5:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 5:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:3 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1 Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0
Штутгарт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штутгарт - Бохум 2:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0
Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2
Результаты матчей
Црвена Звезда
Штутгарт
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Црвена Звезда
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|10.
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|11.
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|12.
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|13.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|14.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|19.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|21.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|23.
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|24.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|25.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|27.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|28.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|29.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|30.
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|31.
|2:1
|5
|1
|0
|4
|6 - 17
|3
|32.
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|33.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|34.
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|35.
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
|36.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|11.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|8 - 3
|5
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|25.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|26.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|27.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|28.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|29.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|31.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|23.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|33.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|2:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:1 Штутгарт
Исход игры
Црвена Звезда
12.1% (15)
Ничья
13.7% (17)
Штутгарт
74.2% (92)
Тотал 2.5
Больше
76.58% (85)
Меньше
23.42% (26)
Обе команды забьют
Да
84.68% (94)
Нет
15.32% (17)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
53.2% (66)
1:1 Ничья
8.9% (11)
0:1 Штутгарт
8.1% (10)
2:1 Црвена Звезда
4.8% (6)
1:3 Штутгарт
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:3 Штутгарт
1.6% (2)
0:2 Штутгарт
1.6% (2)
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