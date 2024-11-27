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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Црвена Звезда
2:1
Перерыв
Штутгарт
0'
0:1
5' Гол
Демирович Эрмедин
1:1
12' Гол
Мвумпа Силас
2:1
31' Гол
Крунич Раде
45' Желтая карточка
Максимович Андрия
45' Желтая карточка
Ндиайе Чериф
45' Желтая карточка
Vladan Milojevic

Ход матча

5'
0:1
Демирович Эрмедин
(Мийо Энцо)
12'
Мвумпа Силас
1:1
31'
Крунич Раде
(Соль Ен У)
2:1
45'
Максимович Андрия
 
45'
Ндиайе Чериф
 
45'
Vladan Milojevic
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 183 Количество передач 318
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 122
Црвена Звезда 11.5% (14)
X 13.9% (17)
Штутгарт 74.6% (91)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Црвена Звезда
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Гутеша
Иван
66
Соль
Ен
У
24
Джига
Нассер
5
Спайич
Урош
70
Мимович
Огнен
6
Крунич
Раде
21
Элшник
Тими
Макс
15
Мвумпа
Силас
55
Максимович
Андрия
27
Милсон
9
Ндиайе
Чериф
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
4
Вагноман
Йоша
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
9
Демирович
Эрмедин
Црвена Звезда
4-2-3-1
Штутгарт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мвумпа Силас 2 0.4
Милсон 2 0.4
Крунич Раде 1 0.2
Ндиайе Чериф 1 (1) 0.2
Соль Ен У 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мийо Энцо 1 0.2
Ундав Дениз 1 0.2
Демирович Эрмедин 1 0.2
Туре Эль Билал 1 0.2
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Левелинг Джейми 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спайич Урош 1 0
Элшник Тими Макс 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Соль Ен У 1 0
Максимович Андрия 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 2 0
Штенцель Паскаль 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Руо Антони 1 0
Чейз Анри 1 0

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
1
Црвена Звезда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
ОФК Белград - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 3:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:5
Монако - Црвена Звезда 5:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 5:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:3 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1 Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0
Штутгарт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штутгарт - Бохум 2:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0
Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2

Результаты матчей

Црвена Звезда
Штутгарт

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
5.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
7.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
9.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
10.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
11.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
12.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
13.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
14.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
15.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
16.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
17.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
19.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
20.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
21.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
22.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
23.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
26.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
27.
Штутгарт
 1:2 5 1 1 3 4 - 8 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 0:0 5 1 1 3 4 - 8 4
30.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
31.
Црвена Звезда
 2:1 5 1 0 4 6 - 17 3
32.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
33.
Штурм Грац
 0:0 5 0 1 4 1 - 6 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
3.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
4.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
11.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
12.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
14.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Црвена Звезда
 2:1 3 1 0 2 5 - 8 3
27.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
28.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
29.
Штутгарт
 1:2 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
31.
Штурм Грац
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
6.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
13.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
15.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Штутгарт
 1:2 3 1 0 2 3 - 5 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
26.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
27.
Жирона
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
28.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2:1 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне игроков "Црвены Звезды"!
  • Желтая карточка
    45'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Милоевич, за что в итоге увидел перед собой желтую карточку.
  • Желтая карточка
    45'
    Грубо в подкате сыграл Ндиайе в ногу соперника в центре поля. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой.
  • 45'
    Со штрафного навесил Каразор в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Соль.
  • Желтая карточка
    45'
    Максимович в центре поля заехал в грубом подкате по ногам Каразору, за что тут же был наказан желтой карточкой.
  • 44'
    Перехватил мяч Крунич на чужой половине поля и выдал пас вперед на Ндиайе, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • Офсайд
    43'
    По флангу отдавал Элшник на ход Милсону, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 42'
    Пробивал головой из пределов штрафной Мийо после подачи от Миттельштедта, но мяч прошел над перекладиной. 
  • 41'
    Диагональ исполнял Каразор, куда забегал на скорости Миттельштедт, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 40'
    Долго катают мяч у чужой штрафной игроки "Штутгарта", но до опасных моментов дело давно не доходит.
  • 39'
    Догнал мяч у лицевой линии Миттельштедт, убрал защитника финтом и упал на газон. Судья не стал назначать пенальти.
  • 38'
    Силас отдавал пас в штрафную соперника на ход Ндиайе, но в последний момент мяч перехватил в подкате Руо.
  • 37'
    С угла поля навесил Каразор на линию вратарской, но здесь на выходе кулаком в падении подальше от ворот выбил Гутеша.
  • Угловой
    36'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Мийо и пробил с лету, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.
  • 35'
    Пробивал головой Демирович из пределов штрафной после заброса от Вагноманна, но мяч прошел рядом со штангой.
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    • 34'
      Милсон оказался на газоне в борьбе против Вагноманна. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 33'
      Демироваич мог убегать один на один с голкипером после заброса от Мийо, но нарушил он правила в борьбе против Джиги.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Раде Крунич! Вот это да, вышли вперед игроки "Црвены Звезды"! Подключился в очередной раз к атаке своей команды Соль по флангу и прострелил в центр штрафной, где с разворота вторым касанием без сопротивления пробил под перекладину Крунич.
    • 31'
      Соль на фланге подхватил мяч и тут же покатил в штрафную, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.
    • 30'
      Отдавал проникающий пас в штрафную с фланга теперь уже Соль на Мвумпу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 29'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Милсон после паса от Максимовича, но пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • Офсайд
      28'
      После проникающего паса с фланга от Мийо выскочил один на один с голкипером Вагноманн и отправил снарял точно в дальний нижний угол. Гол был отменен из-за офсайда.
    • 27'
      Диагональ Крунич исполнял в штрафную на Милсона, но тот проиграл силовую борьбу за мяч защитнику.
    • 26'
      Отобрал мяч в центре поля Штиллер и ту же забросил в штрафную на Демировича, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 25'
      Забросил Крунич в штрафную на ход Ндиайе, но того опередил Руо и головой сбросил мяч в руки Нюбелю.
    • 24'
      В центре поля Каразор наступил грубо на ногу Мимовичу, но судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 23'
      С угла поля Крунич навесил в центр штрафной, где пробил головой Максимович, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 22'
      Протащил мяч по флангу Милсон, сместился в штрафную и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.
    • 21'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Вагноманн и отдал поперек на Мийо, но тот с ходу пробил крайне неточно.
    • 20'
      Ушел от соперника по флангу Мийо и покатил в центр на Димировича, но тот проиграл борьбу за мяч Спайичу и пробить так и не сумел.
    • 19'
      Мог убегать на ворота Максимович после паса от Спайича, но в борьбе против Шабо оказался он на газоне, что не осталось без внимания арбитра.
    • 18'
      В центре поля Ндиайе получил локтем по затылку от Руо. Штрафной удар в пользу хозяев арбитр назначил.
    • 17'
      Каразор с центра поля дальний заброс выполнил в штрафную на Демировича, но тому добраться до мяча Спайич не позволил.
    • 16'
      Ушел от соперника по флангу Мвумпа и навесил в штрафную, но здесь Нюбель оказался первым на мяче на выходе.
    • 15'
      Теперь уже Мимович оказался на газоне в борьбе против Штиллера. Штрафной удар в пользу сербов судья назначил.
    • 14'
      На фланге грамотно подставился Демирович и вынудил нарушить правила Спайича. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Мвумпа Силас! Сумели отыграться хозяева. Зацепился за мяч на чужой половине поля Ндиайе и сбросил поперек на Силаса, который ворвался в штрафную и пробил точно в ближний нижний угол, застав врасплох Нюбеля.
    • 12'
      Дальний удар исполнил Максимович после скидки от Ндиайе, но мяч полетел гораздо выше перекладины.
    • 11'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Милсон на ход Ндиайе, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 9'
      Милсон со штрафного навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 8'
      Милсон на фланге получил по ногам в борьбе против Вагноманна. Штрафной удар исполнять будет "Црвена Звезда".
    • 7'
      Мог убегать на ворота соперника Фюрих после заброса от Каразора. Вернулся в оборону Соль и вынес сферу за пределы поля.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Эрмедин Демирович! Удалось открыть счёт в матче быстро игрокам "Штутгарта". Зацепился за мяч в чужой штрафной Мийо и головой сбросил поперек на Демировича, который с лету пробил с разворота точно под перекладину.
    • 5'
      Сместился с фланга в штрафную соперника Фюрих, но удар его заблокировал в чистом подкате защитник.
    • 4'
      Мог убегать на ворота соперника Максимович на ход Ндиайе, но тот проиграл борьбу за мяч Шабо и не смог пробить.
    • 3'
      С правого фланга Вагноманн отдавал в центр на Мийо, но мяч полетел выше перекладины на этот раз.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, мата начался!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 53.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:1 Штутгарт

    Исход игры
    Црвена Звезда
    12.1% (15)
    Ничья
    13.7% (17)
    Штутгарт
    74.2% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.58% (85)
    Меньше
    23.42% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    84.68% (94)
    Нет
    15.32% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    53.2% (66)
    1:1 Ничья
    8.9% (11)
    0:1 Штутгарт
    8.1% (10)
    2:1 Црвена Звезда
    4.8% (6)
    1:3 Штутгарт
    4% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:3 Штутгарт
    1.6% (2)
    0:2 Штутгарт
    1.6% (2)
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