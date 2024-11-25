Тур: 5. Стадион: Райко Митич.
Позже
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Главный тренер: Милоевич Владан
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Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милсон
|2
|0.5
|Ндиайе Чериф
|1 (1)
|0.25
|Мвумпа Силас
|1
|0.25
|Крунич Раде
|0
|0
|Соль Ен У
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мийо Энцо
|1
|0.25
|Ундав Дениз
|1
|0.25
|Туре Эль Билал
|1
|0.25
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спайич Урош
|1
|0
|Элшник Тими Макс
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Соль Ен У
|1
|0
|Максимович Андрия
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Руо Антони
|1
|0
|Чейз Анри
|1
|0
Результаты матчей
Црвена Звезда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
0
1
Црвена Звезда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
ОФК Белград - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 3:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:5
Монако - Црвена Звезда 5:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 5:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:3 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1 Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0
Штутгарт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штутгарт - Бохум 2:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0
Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2
Результаты матчей
Црвена Звезда
Штутгарт
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Црвена Звезда
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Штутгарт
Исход игры
Црвена Звезда
16.7% (7)
Ничья
11.9% (5)
Штутгарт
71.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
70.73% (29)
Меньше
29.27% (12)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
50% (21)
0:1 Штутгарт
11.9% (5)
1:1 Ничья
9.5% (4)
2:1 Црвена Звезда
9.5% (4)
1:0 Црвена Звезда
4.8% (2)
1:3 Штутгарт
4.8% (2)
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