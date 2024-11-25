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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Црвена Звезда
 
Позже
Штутгарт
Прогнозы 42
Црвена Звезда 16.7% (7)
X 11.9% (5)
Штутгарт 71.4% (30)
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Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Штутгарт
4.50
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Црвена Звезда
Штутгарт

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милсон 2 0.5
Ндиайе Чериф 1 (1) 0.25
Мвумпа Силас 1 0.25
Крунич Раде 0 0
Соль Ен У 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мийо Энцо 1 0.25
Ундав Дениз 1 0.25
Туре Эль Билал 1 0.25
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Левелинг Джейми 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спайич Урош 1 0
Элшник Тими Макс 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Соль Ен У 1 0
Максимович Андрия 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 2 0
Штенцель Паскаль 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Руо Антони 1 0
Чейз Анри 1 0

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
1
Црвена Звезда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
ОФК Белград - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 3:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:5
Монако - Црвена Звезда 5:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 5:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:3 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1 Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0
Штутгарт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штутгарт - Бохум 2:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0
Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2

Результаты матчей

Црвена Звезда
Штутгарт

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Брест
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Интер Милан
 4 3 1 0 6 - 0 10
6.
Барселона
 4 3 0 1 15 - 5 9
7.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
8.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
9.
Аталанта
 4 2 2 0 5 - 0 8
10.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
11.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Арсенал
 4 2 1 1 3 - 1 7
13.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
15.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
16.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
17.
Бавария
 4 2 0 2 11 - 7 6
18.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
19.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
20.
Милан
 4 2 0 2 7 - 6 6
21.
Фейеноорд
 4 2 0 2 7 - 10 6
22.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
23.
Атлетико М
 4 2 0 2 5 - 9 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Спарта Прага
 4 1 1 2 5 - 8 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 4 1 0 3 3 - 10 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Янг Бойз
 4 0 0 4 1 - 11 0
35.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Интер Милан
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
7.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
Бавария
 2 2 0 0 10 - 2 6
11.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
12.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
14.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
16.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 2 1 0 1 4 - 2 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
31.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аталанта
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
5.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
12.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
14.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
15.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Милан
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
20.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Ред Булл Зальцбург
 2 1 0 1 3 - 4 3
22.
Арсенал
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
26.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Штутгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 42
    Црвена Звезда 16.7% (7)
    X 11.9% (5)
    Штутгарт 71.4% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Штутгарт
    4.50
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    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Штутгарт

    Исход игры
    Црвена Звезда
    16.7% (7)
    Ничья
    11.9% (5)
    Штутгарт
    71.4% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.73% (29)
    Меньше
    29.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    50% (21)
    0:1 Штутгарт
    11.9% (5)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    2:1 Црвена Звезда
    9.5% (4)
    1:0 Црвена Звезда
    4.8% (2)
    1:3 Штутгарт
    4.8% (2)
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