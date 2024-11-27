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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Ливерпуль
1:0
Второй тайм: 55'
Реал Мадрид
0'
13' Желтая карточка
Асенсио Рауль
13' Желтая карточка
Нуньес Дарвин
17' Желтая карточка
Гравенберх Райан
40' Желтая карточка
Макаллистер Алексис
1:0
52' Гол
Макаллистер Алексис

Ход матча

13'
 
Асенсио Рауль
13'
Нуньес Дарвин
 
17'
Гравенберх Райан
 
40'
Макаллистер Алексис
 
52'
Макаллистер Алексис
(Брэдли Конор)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 357 Количество передач 185
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 263
Ливерпуль 47.9% (126)
X 17.1% (45)
Реал Мадрид 35% (92)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
62
Келлехер
Каомхин
84
Брэдли
Конор
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
17
Джонс
Кёртис
7
Диас
Луис
9
Нуньес
Дарвин
1
Куртуа
Тибо
8
Вальверде
Федерико
35
Асенсио
Рауль
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
6
Камавинга
Эдуардо
10
Модрич
Лука
15
Гюлер
Арда
5
Беллингем
Джуд
21
Диас
Браим
9
Мбаппе
Килиан
Ливерпуль
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-2-2-2

История личных встреч

Ливерпуль
Реал Мадрид

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:5
ЛЧ
0:1
ЛЧ
0:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
4:0
ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Среднее время на гол

75
150

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Среднее время на гол

56
50

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 3 0.6
Салах Мохамед 1 0.2
Гакпо Коди 1 0.2
Собослаи Доминик 1 0.2
Ван Дейк Виргил 1 0.2
Конате Ибраима 1 0.2
Макаллистер Алексис 1 0.2
Нуньес Дарвин 1 0.2
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 4 (1) 0.8
Рюдигер Антонио 2 0.4
Мбаппе Килиан 1 0.2
Васкес Лукас 1 0.2
Эндрик II 1 0.2
Модрич Лука 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 3 0
Конате Ибраима 2 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Цимикас Костас 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 2 0
Васкес Лукас 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Милитао Эдер 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Рауль 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
8
Ливерпуль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Реал Мадрид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
2
20%
5
56%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Леганес - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Реал Мадрид - Милан 1:3 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Реал Мадрид

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 5 5 0 0 11 - 1 15
2.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Боруссия Д
 1:0 5 4 0 1 14 - 6 12
5.
Монако
 1:1 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
7.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
8.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
9.
Астон Вилла
 0:0 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
11.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
12.
Лилль
 1:0 5 3 1 1 6 - 4 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
15.
Брюгге
 1:0 5 3 0 2 4 - 6 9
16.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
17.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
18.
Ювентус
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Селтик
 0:1 5 2 1 2 9 - 10 7
20.
Динамо Загреб
 0:1 5 2 1 2 10 - 13 7
21.
Бенфика
 1:1 5 2 1 2 8 - 6 7
22.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
23.
Шахтёр Донецк
 2:0 5 2 1 2 4 - 5 7
24.
Реал Мадрид
 0:1 5 2 0 3 9 - 8 6
25.
ПСВ
 0:2 5 1 2 2 7 - 7 5
26.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
27.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
28.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
29.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
31.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
32.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
33.
Болонья
 0:1 5 0 1 4 0 - 6 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
5.
Монако
 1:1 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Астон Вилла
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Боруссия Д
 1:0 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
11.
Селтик
 0:1 3 2 0 1 8 - 3 6
12.
Реал Мадрид
 0:1 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
14.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 0:2 3 1 1 1 5 - 3 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 1:1 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2:0 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Боруссия Д
 1:0 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Лилль
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Динамо Загреб
 0:1 3 2 0 1 8 - 10 6
8.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Брюгге
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
11.
Ювентус
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Монако
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
15.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
16.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
17.
Бенфика
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Шахтёр Донецк
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
19.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
20.
Астон Вилла
 0:0 2 1 0 1 3 - 1 3
21.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
22.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
23.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
24.
Селтик
 0:1 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
ПСВ
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
31.
Болонья
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    55'
    Эдуардо Камавинга держится за бедро, требуется медицинская помощь игроку "Реала". Новая травма у "сливочных"?
  • Опасный момент
    54'
    Едва не дубль Макаллистера! Пробил с линии штрафной площади Алексис обводящим ударом и не попал в правый угол.
  • 53'
    Наверное, закономерно, всё-таки "Ливерпуль" получше смотрелся на сыгранном отрезке встечи.
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! АЛЕКСИС МАКАЛЛИСТЕР!
    Устроил Алексис Макаллистер стеночку с Конором Брэдли на входе в штрафную площадь "Реала" и уверенно отправил мяч в дальний (левый) нижний угол.
  • Опасный момент
    51'
    Момент! Подача с левого фланга у мерсисайдцев от Алексиса Макаллистера, и пробивает головой Конор Брэдли, а Тибо Куртуа отражает мяч.
  • Судья
    50'
    А вот теперь Кёртис Джонс падает в чужой штрафной площади, после того как Антонио Рюдигер потерял мяч. Нет и здесь пенальти.
  • Судья
    49'
    Мохамед Салах упал справа в чужой штрафной площади. Арбитр не собирается ставить пенальти.
  • Угловой
    48'
    Кёртис Джонс пробил с рикошетом от Эдуардо Камавинги после углового и заработал ещё один угловой. Эндрю Робертсон подал новый стандарт, Джуд Беллингем сыграл головой, и мяч зафиксировал Тибо Куртуа.
  • Угловой
    47'
    Конор Брэдли выполнил подачу с правой стороны, а Джуд Беллингем выбил мяч на угловой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. "Ливерпуль" - "Реал" - 0:0 (промежуточный счёт).
  • 45'
    Килиан Мбаппе вошёл в левую часть чужой штрафной площади и легко утратил мяч.
  • Офсайд
    45'
    С временным лагом зафиксирован офсайд на левом фланге у Кёртиса Джонса.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • 45'
    Слишком неточно пробил Арда Гюлер с правого полуфланга с линии штрафной площади. Мимо дальнего угла створа.
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    • 44'
      Федерико Вальверде справа отдал пас в центр на Килианна Мбаппе, которого на линии штрафной обокрал Виргил ван Дейк.
    • Угловой
      43'
      Угловой "Реала" на правом фланге. Лука Модрич выполняет подачу стандарта. С подбора Браим Диас подкидывает мяч в соперника.
    • 42'
      Арда Гюлер планировал на правом фланге атаки "Реала" отдать пас Федерико Вальверде, но потеряли владение мадридцы.
    • Фол, нарушение
      41'
      Лука Модрич слева в атаке "Реала" остался без мяча, затем чисто подкатился против Конора Брэдли, а потом уже сфолил в отношении Ибраима Конате.
    • Желтая карточка
      40'
      Алексис Макаллистер нарушил правила в середине поля и получил жёлтую карточку. Арда Гюлер испытал на себе фол соперника.
    • Судья
      39'
      Райан Гравенберх упал слева от чужих ворот после подката Эдуардо Камавинги. Ни штрафного, ни углового для "Ливерпуля".
    • 38'
      Эндрю Робертсон прострелил слева, а Антонио Рюдигер в падении вынес мяч в обратную сторону.
    • Опасный момент
      37'
      Кёртис Джонс пробил с правого полуфланга с линии штрафной площади и отправил мяч крутиться рядом с левой девяткой створа.
    • 36'
      Слабым дальним ударом Конор Брэдли отправил мяч левее ворот "Реала".
    • 35'
      Кёртис Джонс прострелил с левой стороны, и Антонио Рюдигер в подкате вынес мяч в обратную сторону.
    • Опасный момент
      34'
      Теперь Луис Диас бьёт головой не в падении в правый угол, но Тибо Куртуа не пришлось даже падать, чтобы отразить удар.
    • Опасный момент
      33'
      Алексис Макаллистер закинул в область правого угла вратарской, а Дарвин Нуньес в падении ударил головой и не попал в дальний угол.
    • 31'
      Тибо Куртуа кулаками выбил мяч после подачи хозяев со штрафного. Пошла контратака "Реала", и Конор Брэдли справа в обороне чисто подкатом оставил без мяча Килиана Мбаппе.
    • Фол, нарушение
      30'
      Мохамед Салах заработал "Ливерпулю" штрафной удар на правом фланге нападения. Сфолил Ферлан Менди.
    • Угловой
      29'
      Эндрю Робертсон выбил мяч на угловой, чтобы Джуд Беллингем не натворил остроты какой-то. Лука Модрич подал угловой с левого фланга, а Арда Гюлер издали не попал в левый угол.
    • 28'
      Как обычно, параллельно проходят ещё шесть матчей в общем этапе Лиги чемпионов.
    • 27'
      Долго уже занимается контролем мяча "Ливерпуль". Как никак "красные" убаюкивают "сливочных"?
    • Фол, нарушение
      26'
      Райан Гравенберх, уже имеющий жёлтую карточку, сфолил справа на чужой половине поля против Джуда Беллингема.
    • 24'
      "Ливерпуль" контролирует мяч в центре поля. "Красно-белые" наверняка не хотят сегодня первый раз в сезоне терять очки в рамках Лиги чемпионов.
    • Опасный момент
      23'
      Момент у "Ливерпуля"! Оборона "Реала" затрещала, однако Дарвин Нуньес не пробил мяч с близкого расстояния сквозь Тибо Куртуа.
    • Опасный момент
      22'
      Арда Гюлер пробил прямым ударом с правого полуфланга со штрафного и перекинул мяч через ближнюю девятку.
    • Фол, нарушение
      21'
      Эдуардо Камавинга подхватил мяч справа в атаке у "Реала", а Дарвин Нуньес подобрался сзади и нарушил правила.
    • 19'
      Дарвин Нуньес давил в правой зоне атаки "Ливерпуля" на Рауля Асенсио, который сумел выбить в аут.
    • 19'
      Федерике Вальверде осуществил подачу с правого фланга - слишком сильно навесил. Мяч на дальнем фланге подобрал Мохамед Салах.
    • 18'
      "Реал" не лидирует на данный момент в чемпионате Испании, а вот "Ливерпуль" сейчас занимает первую строчку в чемпионате Англии.
    • Желтая карточка
      17'
      Килиан Мбаппе упал слева на чужой половине поля. Сфолил Виргил ван Дейк - отмахнулся локтем. А жёлтую карточку за неспортивное поведение схватил Райан Гравенберх.
    • 16'
      57 процентов - владение мячом у "Ливерпуля". 43 процента - владение мячом у "Реала".
    • Угловой
      16'
      Угловой на правом фланге у "Реала". Лука Модрич навесил со стандарта на ближний край вратарской, а Эндрю Робертсон головой выбил мяч за боковую.
    • Фол, нарушение
      15'
      Райан Гравенберх отметился нарушением правил в центре половины поля "Ливерпуля" против Джуда Беллингема.
    • 14'
      Контратака возникла у "Реала" после углового у его ворот, но Джуду Беллингему не удалось продвинуться далеко вперёд по левому флангу, закрыли хозяева ему такую возможность.
    • Желтая карточка
      13'
      Рауль Асенсио и Дарвин Нуньес получили по жёлтой карточке.
    • Травма, повреждение
      12'
      Рауль Асенсио и Дарвин Нуньес без мяча потолкались в центре штрафной площади "Реала". В конце концов Асенсио толкнул Нуньеса на газон. Ему теперь оказывается медпомощь.
    • Угловой
      11'
      Мохамед Салах на правом фланге ткнул мяч в ногу Ферлана Менди. Дальше мяч ушёл за лицевую линию. Угловой будет.
    • 10'
      "Ливерпуль" побольше контролировал мяч в первые десять минут. У "Реала" полно травмированных - в частности, нет Винисиуса на поле.
    • Опасный момент
      9'
      Луис Диас обыгрался с Эндрю Робертсоном и пробил из левой зоны чужой штрафной площади низом мимо ближнего угла створа.
    • 8'
      Виргил ван Дейк ошибся в передаче на своей половине поля. Арда Гюлер вошёл в правую часть штрафной площади "Ливерпуля" и упустил мяч за лицевую линию.
    • Офсайд
      7'
      Арда Гюлер длинно перевёл мяч на левый фланг, и у Килиана Мбаппе оказалось положение "вне игры".
    • Фол, нарушение
      5'
      Угловой "Ливерпуля" с правого фланга подал Алексис Макаллистер, после чего был зафиксирован фол в атаке Дарвина Нуньеса против Браима Диаса.
    • Опасный момент
      4'
      Нет гола? Килиан Мбаппе намудрил на левом фланге чужой половины поля, стал смещаться к центру и потерял мяч - отбор у него совершил Мохамед Салах. Пошла контратака "Ливерпуля". Дарвин Нуньес пробил с правого полуфланга, Тибо Куртуа коснулся мяча. Коснулся его и Рауль Асенсио, в результате чего мяч стал катиться в створ. Но Асенсио всё же успел в подкате вынести его с ленточки. Угловой будет.
    • 3'
      "Ливерпуль" имеет двенадцать очков в своём активе, "Реалом" на данный момент набрана половина от этого числа баллов. 
    • 2'
      Федерико Вальверде отдал передачу назад Тибо Куртуа, который вынес мяч вправо за боковую линию.
    • 1'
      "Ливерпуль" играет в красной форме, у "Реала" белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид

    Исход игры
    Ливерпуль
    47.9% (126)
    Ничья
    17.1% (45)
    Реал Мадрид
    35% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.3% (93)
    Меньше
    17.7% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    91.15% (103)
    Нет
    8.85% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    23.2% (61)
    1:1 Ничья
    4.6% (12)
    2:2 Ничья
    4.2% (11)
    1:2 Реал Мадрид
    2.7% (7)
    1:0 Ливерпуль
    2.3% (6)
    3:2 Ливерпуль
    1.9% (5)
    3:1 Ливерпуль
    1.5% (4)
    3:0 Ливерпуль
    0.8% (2)
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