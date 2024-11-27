Мохамед Салах упал справа в чужой штрафной площади. Арбитр не собирается ставить пенальти.

А вот теперь Кёртис Джонс падает в чужой штрафной площади, после того как Антонио Рюдигер потерял мяч. Нет и здесь пенальти.

Момент! Подача с левого фланга у мерсисайдцев от Алексиса Макаллистера, и пробивает головой Конор Брэдли, а Тибо Куртуа отражает мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! АЛЕКСИС МАКАЛЛИСТЕР! Устроил Алексис Макаллистер стеночку с Конором Брэдли на входе в штрафную площадь "Реала" и уверенно отправил мяч в дальний (левый) нижний угол.

Едва не дубль Макаллистера! Пробил с линии штрафной площади Алексис обводящим ударом и не попал в правый угол.

Эдуардо Камавинга держится за бедро, требуется медицинская помощь игроку "Реала". Новая травма у "сливочных"?

Конор Брэдли выполнил подачу с правой стороны, а Джуд Беллингем выбил мяч на угловой.

Кёртис Джонс пробил с рикошетом от Эдуардо Камавинги после углового и заработал ещё один угловой. Эндрю Робертсон подал новый стандарт, Джуд Беллингем сыграл головой, и мяч зафиксировал Тибо Куртуа.

Слишком неточно пробил Арда Гюлер с правого полуфланга с линии штрафной площади. Мимо дальнего угла створа.

С временным лагом зафиксирован офсайд на левом фланге у Кёртиса Джонса.

Килиан Мбаппе вошёл в левую часть чужой штрафной площади и легко утратил мяч.

Кёртис Джонс прострелил с левой стороны, и Антонио Рюдигер в подкате вынес мяч в обратную сторону.

Кёртис Джонс пробил с правого полуфланга с линии штрафной площади и отправил мяч крутиться рядом с левой девяткой створа.

Эндрю Робертсон прострелил слева, а Антонио Рюдигер в падении вынес мяч в обратную сторону.

Райан Гравенберх упал слева от чужих ворот после подката Эдуардо Камавинги. Ни штрафного, ни углового для "Ливерпуля".

Алексис Макаллистер нарушил правила в середине поля и получил жёлтую карточку. Арда Гюлер испытал на себе фол соперника.

Лука Модрич слева в атаке "Реала" остался без мяча, затем чисто подкатился против Конора Брэдли, а потом уже сфолил в отношении Ибраима Конате.

Арда Гюлер планировал на правом фланге атаки "Реала" отдать пас Федерико Вальверде, но потеряли владение мадридцы.

Угловой "Реала" на правом фланге. Лука Модрич выполняет подачу стандарта. С подбора Браим Диас подкидывает мяч в соперника.

Федерико Вальверде справа отдал пас в центр на Килианна Мбаппе, которого на линии штрафной обокрал Виргил ван Дейк.

34' Теперь Луис Диас бьёт головой не в падении в правый угол, но Тибо Куртуа не пришлось даже падать, чтобы отразить удар.

33' Алексис Макаллистер закинул в область правого угла вратарской, а Дарвин Нуньес в падении ударил головой и не попал в дальний угол.

31' Тибо Куртуа кулаками выбил мяч после подачи хозяев со штрафного. Пошла контратака "Реала", и Конор Брэдли справа в обороне чисто подкатом оставил без мяча Килиана Мбаппе.

30' Мохамед Салах заработал "Ливерпулю" штрафной удар на правом фланге нападения. Сфолил Ферлан Менди.

29' Эндрю Робертсон выбил мяч на угловой, чтобы Джуд Беллингем не натворил остроты какой-то. Лука Модрич подал угловой с левого фланга, а Арда Гюлер издали не попал в левый угол.

28' Как обычно, параллельно проходят ещё шесть матчей в общем этапе Лиги чемпионов.

27' Долго уже занимается контролем мяча "Ливерпуль". Как никак "красные" убаюкивают "сливочных"?

26' Райан Гравенберх, уже имеющий жёлтую карточку, сфолил справа на чужой половине поля против Джуда Беллингема.

24' "Ливерпуль" контролирует мяч в центре поля. "Красно-белые" наверняка не хотят сегодня первый раз в сезоне терять очки в рамках Лиги чемпионов.

23' Момент у "Ливерпуля"! Оборона "Реала" затрещала, однако Дарвин Нуньес не пробил мяч с близкого расстояния сквозь Тибо Куртуа.

22' Арда Гюлер пробил прямым ударом с правого полуфланга со штрафного и перекинул мяч через ближнюю девятку.

21' Эдуардо Камавинга подхватил мяч справа в атаке у "Реала", а Дарвин Нуньес подобрался сзади и нарушил правила.

19' Дарвин Нуньес давил в правой зоне атаки "Ливерпуля" на Рауля Асенсио, который сумел выбить в аут.

19' Федерике Вальверде осуществил подачу с правого фланга - слишком сильно навесил. Мяч на дальнем фланге подобрал Мохамед Салах.

18' "Реал" не лидирует на данный момент в чемпионате Испании, а вот "Ливерпуль" сейчас занимает первую строчку в чемпионате Англии.

17' Килиан Мбаппе упал слева на чужой половине поля. Сфолил Виргил ван Дейк - отмахнулся локтем. А жёлтую карточку за неспортивное поведение схватил Райан Гравенберх.

16' 57 процентов - владение мячом у "Ливерпуля". 43 процента - владение мячом у "Реала".

16' Угловой на правом фланге у "Реала". Лука Модрич навесил со стандарта на ближний край вратарской, а Эндрю Робертсон головой выбил мяч за боковую.

15' Райан Гравенберх отметился нарушением правил в центре половины поля "Ливерпуля" против Джуда Беллингема.

14' Контратака возникла у "Реала" после углового у его ворот, но Джуду Беллингему не удалось продвинуться далеко вперёд по левому флангу, закрыли хозяева ему такую возможность.

13' Рауль Асенсио и Дарвин Нуньес получили по жёлтой карточке.

12' Рауль Асенсио и Дарвин Нуньес без мяча потолкались в центре штрафной площади "Реала". В конце концов Асенсио толкнул Нуньеса на газон. Ему теперь оказывается медпомощь.

11' Мохамед Салах на правом фланге ткнул мяч в ногу Ферлана Менди. Дальше мяч ушёл за лицевую линию. Угловой будет.

10' "Ливерпуль" побольше контролировал мяч в первые десять минут. У "Реала" полно травмированных - в частности, нет Винисиуса на поле.

9' Луис Диас обыгрался с Эндрю Робертсоном и пробил из левой зоны чужой штрафной площади низом мимо ближнего угла створа.

8' Виргил ван Дейк ошибся в передаче на своей половине поля. Арда Гюлер вошёл в правую часть штрафной площади "Ливерпуля" и упустил мяч за лицевую линию.

7' Арда Гюлер длинно перевёл мяч на левый фланг, и у Килиана Мбаппе оказалось положение "вне игры".

5' Угловой "Ливерпуля" с правого фланга подал Алексис Макаллистер, после чего был зафиксирован фол в атаке Дарвина Нуньеса против Браима Диаса.

4' Нет гола? Килиан Мбаппе намудрил на левом фланге чужой половины поля, стал смещаться к центру и потерял мяч - отбор у него совершил Мохамед Салах. Пошла контратака "Ливерпуля". Дарвин Нуньес пробил с правого полуфланга, Тибо Куртуа коснулся мяча. Коснулся его и Рауль Асенсио, в результате чего мяч стал катиться в створ. Но Асенсио всё же успел в подкате вынести его с ленточки. Угловой будет.

3' "Ливерпуль" имеет двенадцать очков в своём активе, "Реалом" на данный момент набрана половина от этого числа баллов.

2' Федерико Вальверде отдал передачу назад Тибо Куртуа, который вынес мяч вправо за боковую линию.

1' "Ливерпуль" играет в красной форме, у "Реала" белая экипировка.