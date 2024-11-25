Тур: 5. Стадион: Энфилд.
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Главный тренер: Слот Арне
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Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Ливерпуль
Реал Мадрид
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Среднее время на гол
75
150
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Среднее время на гол
56
50
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|3
|0.75
|Салах Мохамед
|1
|0.25
|Гакпо Коди
|1
|0.25
|Собослаи Доминик
|1
|0.25
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.25
|Конате Ибраима
|1
|0.25
|Макаллистер Алексис
|1
|0.25
|Нуньес Дарвин
|1
|0.25
|Цимикас Костас
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|1
|Рюдигер Антонио
|2
|0.5
|Мбаппе Килиан
|1
|0.25
|Васкес Лукас
|1
|0.25
|Эндрик II
|1
|0.25
|Модрич Лука
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Ибраима
|2
|0
|Макаллистер Алексис
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|2
|0
|Васкес Лукас
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
8
Ливерпуль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Реал Мадрид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
2
20%
5
56%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Леганес - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Реал Мадрид - Милан 1:3 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2
Результаты матчей
Ливерпуль
Реал Мадрид
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
13
13
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогнозы на матч Ливерпуль - Реал Мадрид
Исход игры
Ливерпуль
61.7% (37)
Ничья
20% (12)
Реал Мадрид
18.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
85.37% (35)
Меньше
14.63% (6)
Обе команды забьют
Да
92.68% (38)
Нет
7.32% (3)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
36.7% (22)
1:1 Ничья
6.7% (4)
3:2 Ливерпуль
5% (3)
3:1 Ливерпуль
5% (3)
2:2 Ничья
5% (3)
1:2 Реал Мадрид
3.3% (2)
1:0 Ливерпуль
3.3% (2)
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