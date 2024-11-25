  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Ливерпуль
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 60
Ливерпуль 61.7% (37)
X 20% (12)
Реал Мадрид 18.3% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Реал Мадрид
3.70
3.80
Реклама, betcity.ru
3.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ливерпуль
Реал Мадрид

История личных встреч

Ливерпуль
Реал Мадрид

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:5
ЛЧ
0:1
ЛЧ
0:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
4:0
ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Среднее время на гол

75
150

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Среднее время на гол

56
50

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 3 0.75
Салах Мохамед 1 0.25
Гакпо Коди 1 0.25
Собослаи Доминик 1 0.25
Ван Дейк Виргил 1 0.25
Конате Ибраима 1 0.25
Макаллистер Алексис 1 0.25
Нуньес Дарвин 1 0.25
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 4 (1) 1
Рюдигер Антонио 2 0.5
Мбаппе Килиан 1 0.25
Васкес Лукас 1 0.25
Эндрик II 1 0.25
Модрич Лука 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Ибраима 2 0
Макаллистер Алексис 2 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Цимикас Костас 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 2 0
Васкес Лукас 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Милитао Эдер 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Рюдигер Антонио 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
8
Ливерпуль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Реал Мадрид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
2
20%
5
56%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Леганес - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Реал Мадрид - Милан 1:3 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Реал Мадрид

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Брест
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Интер Милан
 4 3 1 0 6 - 0 10
6.
Барселона
 4 3 0 1 15 - 5 9
7.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
8.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
9.
Аталанта
 4 2 2 0 5 - 0 8
10.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
11.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Арсенал
 4 2 1 1 3 - 1 7
13.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
15.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
16.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
17.
Бавария
 4 2 0 2 11 - 7 6
18.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
19.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
20.
Милан
 4 2 0 2 7 - 6 6
21.
Фейеноорд
 4 2 0 2 7 - 10 6
22.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
23.
Атлетико М
 4 2 0 2 5 - 9 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Спарта Прага
 4 1 1 2 5 - 8 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 4 1 0 3 3 - 10 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Янг Бойз
 4 0 0 4 1 - 11 0
35.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Интер Милан
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
7.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
Бавария
 2 2 0 0 10 - 2 6
11.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
12.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
14.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
16.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 2 1 0 1 4 - 2 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
31.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аталанта
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
5.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
12.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
14.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
15.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Милан
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
20.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Ред Булл Зальцбург
 2 1 0 1 3 - 4 3
22.
Арсенал
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
26.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 35 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.03. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.03 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 60
    Ливерпуль 61.7% (37)
    X 20% (12)
    Реал Мадрид 18.3% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.70
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    3.70
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ливерпуль - Реал Мадрид онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Ливерпуль - Реал Мадрид

    Исход игры
    Ливерпуль
    61.7% (37)
    Ничья
    20% (12)
    Реал Мадрид
    18.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.37% (35)
    Меньше
    14.63% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    92.68% (38)
    Нет
    7.32% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    36.7% (22)
    1:1 Ничья
    6.7% (4)
    3:2 Ливерпуль
    5% (3)
    3:1 Ливерпуль
    5% (3)
    2:2 Ничья
    5% (3)
    1:2 Реал Мадрид
    3.3% (2)
    1:0 Ливерпуль
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ливерпуль
    Реал Мадрид
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный