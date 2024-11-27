Тур: 5. Стадион: Селтик Парк. Главный судья: Кабаков Георгий
Ход матча
26'
48'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
295 Количество передач 292
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Энгельс
Арне
41
Хатате
Рео
10
Кюн
Николас
65
Сейс
Хоакин
30
Яшари
Ардон
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Хатате РеоПолузащитник
-
10 Кюн НиколасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Валле АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
-
14 Маккоуэн ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Чжун Ян ХёнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюн Николас
|2
|0.4
|Маэда Дайдзэн
|2
|0.4
|Энгельс Арне
|1 (1)
|0.2
|Хатате Рео
|1
|0.2
|Скэйлз Лиам
|1
|0.2
|Фурухаси Кёго
|1
|0.2
|Айда Адам
|1
|0.2
|Форрест Джеймс
|0
|0
|Тэйлор Грэг
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|1
|0.2
|Саббе Кириани
|1
|0.2
|Ванакен Ханс
|1 (1)
|0.2
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Карточки
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Картер-Викерс Кэмерон
|1
|0
|Хатате Рео
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|2
|0
|Скораш Михал
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|1
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Яшари Ардон
|1
|0
|Сейс Хоакин
|1
|0
Результаты матчей
Селтик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
1
Селтик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
100%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Селтик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Хартс - Селтик 1:4 Килмарнок - Селтик 0:2 Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Абердин 6:0
Селтик - Данди 2:0 Мотеруэлл - Селтик 0:3 Аталанта - Селтик 0:0 Селтик - Абердин 2:2 Слайго Роверс - Селтик 2:3 Росс Каунти - Селтик 1:2 Боруссия Д - Селтик 7:1 Сент-Джонстон - Селтик 0:6 Селтик - Фалкирк 5:2 Селтик - Слован Братислава 5:1 Селтик - Хартс 2:0 Селтик - Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен - Селтик 0:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Селтик 0:2 Селтик - Килмарнок 4:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 7:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Брюгге - Астон Вилла 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1
Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1 Брюгге - Андерлехт 2:1 Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1
Результаты матчей
Селтик
Брюгге
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Селтик
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|5.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|9.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|12.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|14.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|15.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 6
|9
|16.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|18.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|19.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|20.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|21.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|22.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|23.
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|24.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|25.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|27.
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|28.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|29.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|30.
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|31.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|32.
|5
|1
|0
|4
|9 - 17
|3
|33.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|0 - 6
|1
|34.
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|35.
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
|36.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|11.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|12.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|8 - 3
|5
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|24.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|8 - 8
|3
|28.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|29.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|17.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|19.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|20.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|24.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|30.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Селтик 0:1 Брюгге
Исход игры
Селтик
82.1% (101)
Ничья
14.6% (18)
Брюгге
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (74)
Меньше
33.33% (37)
Обе команды забьют
Да
77.48% (86)
Нет
22.52% (25)
Популярный счёт
2:1 Селтик
46.3% (57)
1:0 Селтик
11.4% (14)
1:1 Ничья
10.6% (13)
2:0 Селтик
7.3% (9)
3:1 Селтик
6.5% (8)
1:2 Брюгге
3.3% (4)
3:2 Селтик
2.4% (3)
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