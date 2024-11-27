Второй тайм в Глазго!

Де Кёйпер неожиданно оказался на позиции центрального нападающег8о и с восемнадцати метров пробил рядом правой штангой.

Подачу Де Кёйпера от углового флага на ближней штанге соперники перехватили.

Ордоньес у центрального круга руками завалил на газон Маэду и получил жёлтую карточку.

Хатате с двадцати двух метров пробил рядом с правой штангой.

Ютгла на фланге толкнул в спину Трасти.

Джонстон сделал пас назад на Картер-Викерса, который под давлением соперников сыграл уверенно и выбил мяч вперёд точно на партнёра.

Кюн активен на правом фланге, но его действий пока не хватает хозяевам для создания опасных моментов у чужих ворот.

Макгрегор слева навесил к дальней штанге, где Миньоле опередил всех вверху и забрал мяч в руки.

Де Кёйпер слева сделал пас вперёд на Цолиса, который поскользнулся и упустил мяч за пределы поля.

Сков-Ольсен неудачно упал на руку и повредил плечо, С медиками отправился он за пределы поля.

АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! КАРТЕР-ВИКЕРС!!! Картер-Викерс не глядя назад сделал пас на Шмейхеля к дальней штанге, а Каспер располагался у ближней. Мяч закатился в угол ворот.

Кюн сделал сделал длинный заброс вперёд на Фурухаси, у которого удар в прыжке ногой не получился, а мяч оказался в руках Миньоле.

Кюн справа прорвался в штрафную площадь, а его прострел в центр перехватил Ордоньес.

Угловой удар хозяева быстро разыграли и не смогли доставить мяч к воротам.

"Селтик" после пропущенного мяча прибавил в движении, но это не позволяет хозяевам создавать моменты у ворот бельгийцев.

Сков-Ольсен справа навесил к дальней штанге исполнил слишком сильно. Яшари ногой достал мяч уже за пределами поля.

Де Кёйпер от центральной линии поля направил мяч в руки Шмейхелю.

Маэда слева не решился доставить мяч к воротам и откати его назад.

Кюн справа стал смещаться к центру и сделал заброс к воротам, где Хатате головой в падении пробил в ближний угол ворот. Миньоле оказался в нужном месте и забрал мяч в руки.

25' Маэда слева сделал неточный пас в штрафную площадь на Фурухаси. Мяч покинул пределы поля.

24' Сков-Ольсен справа вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

23' Ютгла по центру ворвался в штрафную площадь и в борьбе с двумя соперниками оказался на газоне. Кабаков находился рядом и повода для назначения пенальти не усмотрел.

22' Прострел Ютглы слева к воротам заблокировал Кюн.

20' Картер-Викерс со своей половины поля заброс вперёд исполнил слишком сильно. Мяч прилетел в руки Миньоле.

19' Цолис от углового флага навесил на Ютглу, после удара которого мяч попал в соперника и покинул пределы поля. Следующий угловой удар арбитры не назначили.

18' Навес Фурухаси слева к воротам также перехватил голкипер, только теперь это был Миньоле.

17' Прострел Сейса справа к воротам прервал Шмейхель, сыгравший на выходе.

16' "Селтик" постепенно налаживает контроль мяча в центре поля. Гости реже совершают вылазки вперёд, а удары по воротам в их арсенале и вовсе исчезли.

15' Слева прошёл прострел на Энгельса, который с двенадцати метров в касание пробил выше ворот.

14' "Селтик" левым флангом сделал выпад вперёд, но мяч к воротам так и не было доставлен.

12' Гости подержали мяч в центре поля.

11' "Селтик" ограничивается контролем мяча у центрального круга. Продвижение вперёд хозяевам даётся с трудом.

10' Стартовый отрезок матча активнее проводит "Брюгге", что немного необычно, учитывая активную поддержку болельщиками своей команды.

9' Цолис неудачно исполнил первый угловой удар в матче. Мяч едва долетел до ближней штанги и достался соперникам.

8' Удар Ванакена с линии штрафной площади соперники заблокировали.

7' Яшари у чужой штрафной площади нарушил правила.

6' Яшари слева попытался вывести к воротам Цолиса, но пас сделал немного слабо и мяч соперники перехватили.

5' МОМЕНТ!!! Ютгла с восемнадцати метров пробил рядом с правой штангой.

4' Сков-Ольсен справа устремился в слаломный проход и при входе в штрафную площадь хозяев потерял мяч.

3' Обе команды попробовали начинать атаки длинными забросами вперёд. Борьбу за мяч у мобильной защиты соперников никому выиграть не удалось.

2' "Селтик" играет в полосатых бело-зелёных футболках и белых трусах, "Брюгге" - в полосатых сине-чёрных футболках и синих трусах.