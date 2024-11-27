  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Кабаков Георгий
Селтик
0:1
Второй тайм: 52'
Брюгге
0'
0:1
26' Гол в свои ворота
Картер-Викерс Кэмерон
48' Желтая карточка
Ордоньес Хоэль

Ход матча

26'
0:1
Картер-Викерс Кэмерон
48'
 
Ордоньес Хоэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 295 Количество передач 292
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 123
Селтик 82.1% (101)
X 14.6% (18)
Брюгге 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Брюгге
3.80
3.80
Реклама, bettery.ru
3.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
2
Джонстон
Алистер
20
Картер-Викерс
Кэмерон
6
Трасти
Остон
3
Тэйлор
Грэг
27
Энгельс
Арне
42
Макгрегор
Каллум
41
Хатате
Рео
10
Кюн
Николас
8
Фурухаси
Кёго
38
Маэда
Дайдзэн
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Де
Кёйпер
Максим
30
Яшари
Ардон
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
9
Ютгла
Ферран
Селтик
4-3-3
Брюгге
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюн Николас 2 0.4
Маэда Дайдзэн 2 0.4
Энгельс Арне 1 (1) 0.2
Хатате Рео 1 0.2
Скэйлз Лиам 1 0.2
Фурухаси Кёго 1 0.2
Айда Адам 1 0.2
Форрест Джеймс 0 0
Тэйлор Грэг 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 1 0.2
Саббе Кириани 1 0.2
Ванакен Ханс 1 (1) 0.2
Ветлесен Уго 0 0
Рафаэль Онедика 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонстон Алистер 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Картер-Викерс Кэмерон 1 0
Хатате Рео 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 2 0
Скораш Михал 2 0
Рафаэль Онедика 0 1
Нильсен Каспер 1 0
Яшари Ардон 1 0
Сейс Хоакин 1 0

Результаты матчей

Селтик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
1
Селтик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
100%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Хартс - Селтик 1:4 Килмарнок - Селтик 0:2 Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Абердин 6:0
Селтик - Данди 2:0 Мотеруэлл - Селтик 0:3 Аталанта - Селтик 0:0 Селтик - Абердин 2:2 Слайго Роверс - Селтик 2:3 Росс Каунти - Селтик 1:2 Боруссия Д - Селтик 7:1 Сент-Джонстон - Селтик 0:6 Селтик - Фалкирк 5:2 Селтик - Слован Братислава 5:1 Селтик - Хартс 2:0 Селтик - Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен - Селтик 0:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Селтик 0:2 Селтик - Килмарнок 4:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 7:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Брюгге - Астон Вилла 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1
Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1 Брюгге - Андерлехт 2:1 Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1

Результаты матчей

Селтик
Брюгге

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Селтик
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 5 4 1 0 10 - 1 13
2.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Боруссия Д
 1:0 5 4 0 1 14 - 6 12
5.
Монако
 1:1 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
7.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
8.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
9.
Астон Вилла
 0:0 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
11.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
12.
Лилль
 1:0 5 3 1 1 6 - 4 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
15.
Брюгге
 1:0 5 3 0 2 4 - 6 9
16.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
17.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
18.
Ювентус
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Селтик
 0:1 5 2 1 2 9 - 10 7
20.
Динамо Загреб
 0:1 5 2 1 2 10 - 13 7
21.
Реал Мадрид
 0:0 5 2 1 2 9 - 7 7
22.
Бенфика
 1:1 5 2 1 2 8 - 6 7
23.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
24.
Шахтёр Донецк
 2:0 5 2 1 2 4 - 5 7
25.
ПСВ
 0:2 5 1 2 2 7 - 7 5
26.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
27.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
28.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
29.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
31.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
32.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
33.
Болонья
 0:1 5 0 1 4 0 - 6 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
3.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
4.
Ливерпуль
 0:0 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Монако
 1:1 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Астон Вилла
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Боруссия Д
 1:0 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
11.
Селтик
 0:1 3 2 0 1 8 - 3 6
12.
Реал Мадрид
 0:0 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
14.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 0:2 3 1 1 1 5 - 3 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 1:1 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2:0 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Боруссия Д
 1:0 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Лилль
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Динамо Загреб
 0:1 3 2 0 1 8 - 10 6
8.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Брюгге
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
11.
Ювентус
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Монако
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
15.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
16.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
17.
Бенфика
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Шахтёр Донецк
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
19.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
20.
Астон Вилла
 0:0 2 1 0 1 3 - 1 3
21.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
22.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
23.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
24.
Селтик
 0:1 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
Реал Мадрид
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
26.
ПСВ
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
27.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
28.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
31.
Болонья
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    50'
    Хатате с двадцати двух метров пробил рядом с правой штангой.
  • Желтая карточка
    49'
    Ордоньес у центрального круга руками завалил на газон Маэду и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    48'
    Подачу Де Кёйпера от углового флага на ближней штанге соперники перехватили.
  • Опасный момент
    47'
    Де Кёйпер неожиданно оказался на позиции центрального нападающег8о и с восемнадцати метров пробил рядом  правой штангой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Глазго!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Селтик" (Глазго, Шотландия) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:1.
  • Фол, нарушение
    45'
    Ютгла на фланге толкнул в спину Трасти.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Кабаков в первом тайме.
  • Травма, повреждение
    45'
    Сков-Ольсен неудачно упал на руку и повредил плечо, С медиками отправился он за пределы поля.
  • 44'
    Де Кёйпер слева сделал пас вперёд на Цолиса, который поскользнулся и упустил мяч за пределы поля.
  • 43'
    Макгрегор слева навесил к дальней штанге, где Миньоле опередил всех вверху и забрал мяч в руки.
  • 42'
    Кюн активен на правом фланге, но его действий пока не хватает хозяевам для создания опасных моментов у чужих ворот.
  • 41'
    Джонстон сделал пас назад на Картер-Викерса, который под давлением соперников сыграл уверенно и выбил мяч вперёд точно на партнёра.
  • 40'
    Передачу Макгрегора слева в штрафную площадь перехватил Ордоньес.
  • 38'
    "Брюгге" при перехвате мяча небольшими силами стараются организовывать выпады вперёд.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Кюн справа стал смещаться к центру и сделал заброс к воротам, где Хатате головой в падении пробил в ближний угол ворот. Миньоле оказался в нужном месте и забрал мяч в руки.
    • 36'
      Маэда слева не решился доставить мяч к воротам и откати его назад.
    • 35'
      Де Кёйпер от центральной линии  поля направил мяч в руки Шмейхелю.
    • 34'
      Сков-Ольсен справа навесил к дальней штанге исполнил слишком сильно. Яшари ногой достал мяч уже за пределами поля.
    • 32'
      "Селтик" после пропущенного мяча прибавил в движении, но это не позволяет хозяевам создавать моменты у ворот бельгийцев.
    • Угловой
      31'
      Угловой удар хозяева быстро разыграли и не смогли доставить мяч к воротам.
    • 30'
      Кюн справа прорвался в штрафную площадь, а его прострел в центр перехватил Ордоньес.
    • Фол, нарушение
      29'
      Джонстон в центре поля сбил Де Кёйпера.
    • 28'
      Кюн сделал сделал длинный заброс вперёд на Фурухаси, у которого удар в прыжке ногой не получился, а мяч оказался в руках Миньоле.
    • Гол в свои ворота
      26'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      КАРТЕР-ВИКЕРС!!! Картер-Викерс не глядя назад сделал пас на Шмейхеля к дальней штанге, а Каспер располагался у ближней. Мяч закатился в угол ворот.
    • 25'
      Маэда слева сделал неточный пас в штрафную площадь на Фурухаси. Мяч покинул пределы поля.
    • Опасный момент
      24'
      Сков-Ольсен справа вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
    • 23'
      Ютгла по центру ворвался в штрафную площадь и в борьбе с двумя соперниками оказался на газоне. Кабаков находился рядом и повода для назначения пенальти не усмотрел.
    • 22'
      Прострел Ютглы слева к воротам заблокировал Кюн.
    • 20'
      Картер-Викерс со своей половины поля заброс вперёд исполнил слишком сильно. Мяч прилетел в руки Миньоле.
    • Угловой
      19'
      Цолис от углового флага навесил на Ютглу, после удара которого мяч попал в соперника и покинул пределы поля. Следующий угловой удар арбитры не назначили.
    • 18'
      Навес Фурухаси слева к воротам также перехватил голкипер, только теперь это был Миньоле.
    • 17'
      Прострел Сейса справа к воротам прервал Шмейхель, сыгравший на выходе.
    • 16'
      "Селтик" постепенно налаживает контроль мяча в центре поля. Гости реже совершают вылазки вперёд, а удары по воротам в их арсенале и вовсе исчезли.
    • 15'
      Слева прошёл прострел на Энгельса, который с двенадцати метров в касание пробил выше ворот.
    • 14'
      "Селтик" левым флангом сделал выпад вперёд, но мяч к воротам так и не было доставлен.
    • 12'
      Гости подержали мяч в центре поля.
    • 11'
      "Селтик" ограничивается контролем мяча у центрального круга. Продвижение вперёд хозяевам даётся с трудом.
    • 10'
      Стартовый отрезок матча активнее проводит "Брюгге", что немного необычно, учитывая активную поддержку болельщиками своей команды.
    • Угловой
      9'
      Цолис неудачно исполнил первый угловой удар в матче. Мяч едва долетел до ближней штанги и достался соперникам.
    • 8'
      Удар Ванакена с линии штрафной площади соперники заблокировали.
    • Фол, нарушение
      7'
      Яшари у чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 6'
      Яшари слева попытался вывести к воротам Цолиса, но пас сделал немного слабо и мяч соперники перехватили.
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ!!! Ютгла с восемнадцати метров пробил рядом с правой штангой.
    • 4'
      Сков-Ольсен справа устремился в слаломный проход и при входе в штрафную площадь хозяев потерял мяч.
    • 3'
      Обе команды попробовали начинать атаки длинными забросами вперёд. Борьбу за мяч у мобильной защиты соперников никому выиграть не удалось.
    • 2'
      "Селтик" играет в полосатых бело-зелёных футболках и белых трусах, "Брюгге" - в полосатых сине-чёрных футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Селтик Парк"!
    • Второй тайм
    • 51'
      Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Ордоньес Хоэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Селтик пытается что-то создать.
    • 50'
      Селтик контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Селтик: 51%, Брюгге: 49%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Брюгге
    • 50'
      Рэо Хататэ из команды Селтик наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 49'
      Селтик пытается что-то создать.
    • 49'
      Мехеле Брэндон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Селтик пытается что-то создать.
    • 48'
      Ордоньес Хоэль получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Ордоньес Хоэль наказан за толчок Маэда Дайдзэн
    • 48'
      Селтик начинает контратаку
    • 48'
      Рэо Хататэ из команды Селтик перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Де Кёйпер Максим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Де Кёйпер Максим пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем
    • 47'
      Брюгге начинает контратаку
    • 47'
      Де Кёйпер Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Селтик пытается что-то создать.
    • 46'
      Селтик контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Celtic Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.04. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.04 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Селтик 0:1 Брюгге онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Селтик 0:1 Брюгге

    Исход игры
    Селтик
    82.1% (101)
    Ничья
    14.6% (18)
    Брюгге
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (74)
    Меньше
    33.33% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    77.48% (86)
    Нет
    22.52% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Селтик
    46.3% (57)
    1:0 Селтик
    11.4% (14)
    1:1 Ничья
    10.6% (13)
    2:0 Селтик
    7.3% (9)
    3:1 Селтик
    6.5% (8)
    1:2 Брюгге
    3.3% (4)
    3:2 Селтик
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Селтик
    Брюгге
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный