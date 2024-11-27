Тур: 5. Стадион: Максимир. Главный судья: Тюрпен Клеман
0:1
Второй тайм: 55'
Ход матча
19'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
120 Количество передач 351
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Рог
Марко
66
Павич
Бранко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Рог МаркоПолузащитник
-
66 Павич БранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Ходжа АрберПолузащитник
-
20 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
2 Коуту ЯнЗащитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куленович Сандро
|3
|0.6
|Петкович Бруно
|2
|0.4
|Сучич Петар
|2
|0.4
|Батурина Мартин
|1
|0.2
|Огивара Такуя
|1
|0.2
|Шпикич Дарио
|1
|0.2
|Пьяца Марко
|0
|0
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Мишич Йосип
|0
|0
|Рог Марко
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байно-Гиттенс Джейми
|4
|0.8
|Гирасси Серу
|3 (2)
|0.6
|Адейеми Карим
|3
|0.6
|Мален Дониэлл
|2
|0.4
|Нмеча Феликс
|1
|0.2
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.2
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белица Ненад
|1
|1
|Ристовски Стефан
|2
|0
|Качавенда Лукас
|2
|0
|Адеми Ариян
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Рог Марко
|1
|0
|Огивара Такуя
|1
|0
|Торренте Рауль
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
6
8
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Боруссия Д
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
10%
1
100%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
4
33%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Загреб - Риека 0:0 ХНК Горица - Динамо Загреб 2:2 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Шибеник - Динамо Загреб 0:4
Динамо Загреб - Осиек 2:4 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 2:2 Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Монако 2:2 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 5:1 Славен - Динамо Загреб 4:1 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:1 Трнье - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:1 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1
Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3
Результаты матчей
Динамо Загреб
Боруссия Д
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
9:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
9:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Динамо Загреб
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 1
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|5.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|9.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|12.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|14.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|15.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 6
|9
|16.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|18.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|19.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|20.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|21.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|22.
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|23.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|24.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|25.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|27.
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|28.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|29.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|30.
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|31.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|32.
|5
|1
|0
|4
|9 - 17
|3
|33.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|0 - 6
|1
|34.
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|35.
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
|36.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|5.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|11.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|12.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|8 - 3
|5
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|24.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|8 - 8
|3
|28.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|29.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|17.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|19.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|20.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|24.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|25.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|27.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|30.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:1 Боруссия Д
Исход игры
Динамо Загреб
5.6% (7)
Ничья
7.9% (10)
Боруссия Д
86.5% (109)
Тотал 2.5
Больше
80.18% (89)
Меньше
19.82% (22)
Обе команды забьют
Да
78.38% (87)
Нет
21.62% (24)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
52.4% (66)
0:2 Боруссия Д
9.5% (12)
0:3 Боруссия Д
4% (5)
1:1 Ничья
4% (5)
1:3 Боруссия Д
4% (5)
0:1 Боруссия Д
4% (5)
2:2 Ничья
3.2% (4)
2:3 Боруссия Д
1.6% (2)
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