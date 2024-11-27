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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Динамо Загреб
0:1
Второй тайм: 55'
Боруссия Д
0'
19' Желтая карточка
Торренте Рауль
0:1
41' Гол
Байно-Гиттенс Джейми

Ход матча

19'
Торренте Рауль
 
41'
0:1
Байно-Гиттенс Джейми
46'
 
Рюэрсон Юлиан
Брандт Юлиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 120 Количество передач 351
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 126
Динамо Загреб 5.6% (7)
X 7.9% (10)
Боруссия Д 86.5% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Загреб
Ничья
Боруссия Д
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1
Загорац
Даниэль
28
Теофил-Катерин
Кевин
6
Берноэр
Максим
4
Торренте
Рауль
22
Ристовски
Стефан
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
30
Рог
Марко
66
Павич
Бранко
8
Качавенда
Лукас
7
Стойкович
Лука
10
Батурина
Мартин
1
Кобель
Грегор
13
Гросс
Паскаль
3
Антон
Вальдемар
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
8
Нмеча
Феликс
21
Мален
Дониэлл
20
Забитцер
Марсель
10
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
14
Байер
Максимилиан
Динамо Загреб
3-4-2-1
Боруссия Д
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куленович Сандро 3 0.6
Петкович Бруно 2 0.4
Сучич Петар 2 0.4
Батурина Мартин 1 0.2
Огивара Такуя 1 0.2
Шпикич Дарио 1 0.2
Пьяца Марко 0 0
Ристовски Стефан 0 0
Мишич Йосип 0 0
Рог Марко 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байно-Гиттенс Джейми 4 0.8
Гирасси Серу 3 (2) 0.6
Адейеми Карим 3 0.6
Мален Дониэлл 2 0.4
Нмеча Феликс 1 0.2
Джан Эмре 1 (1) 0.2
Брандт Юлиан 0 0
Шлоттербек Нико 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белица Ненад 1 1
Ристовски Стефан 2 0
Качавенда Лукас 2 0
Адеми Ариян 1 0
Петкович Бруно 1 0
Рог Марко 1 0
Огивара Такуя 1 0
Торренте Рауль 1 0
Батурина Мартин 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гросс Паскаль 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Мален Дониэлл 1 0

Результаты матчей

Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
8
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Боруссия Д
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
10%
1
100%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
5
38%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
4
33%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Загреб - Риека 0:0 ХНК Горица - Динамо Загреб 2:2 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Шибеник - Динамо Загреб 0:4
Динамо Загреб - Осиек 2:4 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 2:2 Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Монако 2:2 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 5:1 Славен - Динамо Загреб 4:1 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:1 Трнье - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:1 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1
Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3

Результаты матчей

Динамо Загреб
Боруссия Д

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
9:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
9:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Динамо Загреб
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
2
2
1
3
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 5 5 0 0 11 - 1 15
2.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Боруссия Д
 1:0 5 4 0 1 14 - 6 12
5.
Монако
 1:1 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
7.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
8.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
9.
Астон Вилла
 0:0 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
11.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
12.
Лилль
 1:0 5 3 1 1 6 - 4 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
15.
Брюгге
 1:0 5 3 0 2 4 - 6 9
16.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
17.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
18.
Ювентус
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Селтик
 0:1 5 2 1 2 9 - 10 7
20.
Динамо Загреб
 0:1 5 2 1 2 10 - 13 7
21.
Бенфика
 1:1 5 2 1 2 8 - 6 7
22.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
23.
Шахтёр Донецк
 2:0 5 2 1 2 4 - 5 7
24.
Реал Мадрид
 0:1 5 2 0 3 9 - 8 6
25.
ПСВ
 0:2 5 1 2 2 7 - 7 5
26.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
27.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
28.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
29.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
31.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
32.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
33.
Болонья
 0:1 5 0 1 4 0 - 6 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
5.
Монако
 1:1 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Астон Вилла
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Боруссия Д
 1:0 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
11.
Селтик
 0:1 3 2 0 1 8 - 3 6
12.
Реал Мадрид
 0:1 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
14.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 0:2 3 1 1 1 5 - 3 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 1:1 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2:0 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Боруссия Д
 1:0 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Лилль
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Динамо Загреб
 0:1 3 2 0 1 8 - 10 6
8.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Брюгге
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
11.
Ювентус
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Монако
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
15.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
16.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
17.
Бенфика
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Шахтёр Донецк
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
19.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
20.
Астон Вилла
 0:0 2 1 0 1 3 - 1 3
21.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
22.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
23.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
24.
Селтик
 0:1 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
ПСВ
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
31.
Болонья
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Активный Байно-Гиттенс сейчас слева ворвался в штрафную хорватов и от лицевой пытался доставить игровой снаряд в центр, но эту попытку успел заблокировать Теофил-Катерин. 
  • 55'
    Много времени на чужой половине поля проводят дортмундцы, однако вся острота из действий футболистов исчезла. Даже нет намеков на опасные подходы к штрафной хозяев. 
  • 54'
    Шикарная поддержка сегодня у "Динамо", но вот футболисты пока не могут ответить взаимностью своим болельщикам. Бесспорно, огромное количество травм негативно сказывается на игре команды из Загреба. 
  • 53'
    Абсолютно ничего интересного не происходит в эти минуты на поле. Шлоттербек из глубины сейчас сделал заброс на правый фланг атаки, вот только эта передача получилась сильной, и мяч улетел за лицевую. 
  • Травма, повреждение
    52'
    Забитцер активно боролся за мяч на чужой половине поля и получил повреждение в борьбе с Торренте. Австриец недолго полежал на газоне, а затем мужественно поднялся и продолжил встречу. 
  • 51'
    Затяжная позиционная атака получилась у гостей, в ходе которой Антон из глубины сделал заброс в правую часть штрафной соперника, однако эту передачу остановил Ристовски. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Павич слишком активно прессинговал на чужой половине поля и нарушил правила против Нмечи. Французский рефери находился рядом с эпизодом и сразу же дал свисток. 
  • 49'
    Спокойно действуют оба коллектива на старте второго тайма. Хорваты забрали игровой снаряд под свой контроль, но пробраться к штрафной соперника у них пока не получается. 
  • 48'
    Напомню, что в концовке первой половины встречи Брандт получил повреждение. Думаю, что только после окончания матча будет известно о тяжести травмы игрока "Боруссии". 
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве случилась в составе "Боруссии". Вместо Брандта на поле появился Рюэрсон. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Динамо" Загреб - "Боруссия" Дортмунд 0-1. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту к первому тайму компенсировал Тюрпен. 
  • Травма, повреждение
    44'
    Неприятные новости для тренерского штаба "Боруссии". Брандт присел на газон и нуждается в медицинской помощи. Пока непонятно, в каком эпизоде игрок немецкого клуба получил повреждение. 
  • Судья
    43'
    Батурина справа влетел в штрафную соперника, и его в спину подтолкнул Бенсебаини. Французский рефери сразу же показал, что пенальти назначать не планирует. 
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    • Описание гола
      42'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! БАЙНО-ГИТТЕНС! Байно-Гиттенс подхватил игровой снаряд на левом фланге, добрался до штрафной и с 17 метров по обводящей траектории пробил в дальний верхний угол! Удалось всё-таки дортмундцам открыть счёт до перерыва!
    • Опасный момент
      41'
      КАКОЙ ШАНС! Байно-Гиттенс с левого фланга выполнил зрячий кросс к дальней штанге, а там остался совсем один Мален. Голландец пробил в упор головой, но Загорац невероятным образом спас свою команду!
    • 41'
      Байно-Гиттенс снова вошёл в штрафную хозяев с левого фланга, но на этот раз не стал обыгрывать Ристовски, а сам пробил по воротам. Мяч полетел сильно выше перекладины. 
    • 40'
      Байно-Гиттенс в очередной раз слева ворвался в штрафную соперника, но обыграть Ристовски у него не получилось. Здорово сегодня действует капитан "Динамо". 
    • 39'
      Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Хорваты "выстроили" мощные оборонительные редуты и пока не позволяют сопернику "распечатать" ворота Загораца. 
    • Офсайд
      37'
      Довольно много офсайдов в первой половине встречи. Забитцер продвинулся вперёд по правому флангу и отдал передачу на Малена, а вот голландец находился в положении вне игры. 
    • 36'
      Бенсебаини получил мяч на левом фланге и выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Забитцер в одно касание пробил гораздо правее намеченной цели.
    • 35'
      Снова расположились дортмундцы на чужой половине поля. Думаю, что гости приложат максимум усилий, дабы в концовке первого тайма всё-таки открыть счёт. 
    • Угловой
      34'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Боруссии". Последовал короткий розыгрыш, после которого Брандт навесил в центр вратарской, вот только этот кросс спокойно перехватил Загорац. 
    • 33'
      Байно-Гиттенс на левом фланге легко ушёл от оппонента, после чего ворвался в штрафную и пытался прострелить в центр, но эту передачу перехватил Ристовски. 
    • 31'
      Бенсебаини выполнил классный заброс в правую часть штрафной "Динамо" на Малена, а вот у голландца в самый важный момент поехала нога, поэтому перспективный шанс он упустил. 
    • 30'
      Антон подхватил мяч на чужой половине поля, по центру продвинулся вперёд и с 26 метров пальнул по воротам, однако игровой снаряд полетел значительно выше перекладины. 
    • 29'
      Стоит отметить в предыдущем моменте Торренте, который навязал борьбу Малену и не позволил ему беспрепятственно пробить по воротам. Никак не удаётся гостям пока открыть счёт. 
    • Штанга
      28'
      ШАНСИЩЕ! Забитцер отдал пас в правую часть штрафной на Малена. Голландец под углом выскочил к воротам и аккуратно перекинул Загораца, однако мяч только "чиркнул" по перекладине!
    • Фол, нарушение
      27'
      Мален зацепился за мяч в центральной части поля, и его недозволенным приёмом на газон уложил Торренте. Аккуратнее нужно действовать защитнику хорватской команды. 
    • 26'
      Качавенда выполнил передачу в левую часть штрафной "Боруссии" на Стойковича, который не стал ничего придумывать и в одно касание пробил по воротам. Шлоттербек сыграл внимательно и заблокировал угрозу. 
    • Угловой
      25'
      Теперь уже корнер на левом фланге заработали дортмундцы. Брандт навесил в центр вратарской, а там никого из партнёров не оказалось, и Павич игровой снаряд выбил. 
    • Угловой
      24'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Динамо". Батурина плохо навесил к ближней штанге, и Мален перехватил эту передачу. Ответственнее к таким шансам нужно подходить хорватам. 
    • 23'
      Качавенда на высокой скорости по правому флангу рвался к штрафной соперника, но его в шикарном подкате остановил Бенсебаини. Здорово сыграл защитник "Боруссии" в этом эпизоде. 
    • 22'
      Мален справа ворвался в штрафную хозяев, выиграл борьбу у Пьер-Габриэля и от лицевой прострелил к ближней штанге, но эту передачу спокойно перехватил Загорац. 
    • 21'
      Завершились стартовые минуты этого противостояния. Футболисты "Боруссии" имеют преимущество над соперником, но хозяева в любой момент готовы ответить своим острым выпадом. 
    • Желтая карточка
      20'
      А вот и первая жёлтая карточка в матче. Торренте наказан предупреждением в составе "Динамо". Байно-Гиттенс по правому флангу пытался начать быструю атаку, а защитник домашней команды откровенно уложил его на газон. 
    • Угловой
      19'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Динамо". Батурина перспективно навесил к воротам гостей, однако эту попытку всё-таки сумел перехватить Кобель. 
    • 18'
      Забитцер агрессивно повёл себя в штрафной соперника и оттолкнул Берноэра. Арбитр остановил игру и провёл профилактическую беседу с австрийским полузащитником "Боруссии". 
    • Опасный момент
      17'
      ХОРОШО! Пьер-Габриэль подхватил мяч на левом фланге, сместился в центр и с 19 метров пробил немного выше перекладины. Сомневаюсь, что Кобель смог бы выручить свою команду!
    • Фол, нарушение
      16'
      Стойкович успел избавиться от мяча на своей половине поля, после чего в него жёстко врезался Байер. Минимальное количество нарушений в стартовые минуты матча. 
    • Офсайд
      15'
      Брандт из глубины отдал проникающий пас в левую часть штрафной на Байера, который находился в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал линейный арбитр. 
    • 14'
      Всем составом сейчас перебрались футболисты "Боруссии" на чужую половину поля. Гости здорово перекатывают мяч у штрафной соперника и находятся в опасной близости от владений Загораца. 
    • 13'
      Продолжают дортмундцы нагнетать обстановку у штрафной соперника. Байно-Гиттенс с левого фланга сместился в центр и отдал проникающий пас на Байера, вот только хозяева эту перспективную попытку перехватили. 
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали немцы. Брандт навесил в центр к линии вратарской, а там Бенсебаини выиграл верховое единоборство у оппонента и головой пробил правее створа!
    • 11'
      Мален по правому флангу на высокой скорости прорвался вперёд и пытался прострелить в штрафную хорватов, но эту попытку в падении успел заблокировать Пьер-Габриэль. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Шлоттербек сделал очередной заброс в штрафную "Динамо", однако эту передачу перехватил Загорац, после чего в него врезался Забитцер. Рефери всё прекрасно видел и дал свисток. 
    • Штанга
      9'
      МОМЕНТИЩЕ! Шлоттербек из глубины выполнил заброс к левому углу вратарской, откуда головой в дальний угол пробил Бенсебаини, но хозяев в этом эпизоде выручила перекладина!
    • 8'
      В неспешном темпе проходят первые минуты этого противостояния. Дортмундцы имеют большое территориальное преимущество, однако "вскрыть" насыщенную оборону соперника проблематично. 
    • Угловой
      7'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Боруссии". Брандт навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Шлоттербек пробил в соперника. Плюсом, Тюрпен зафиксировал нарушение со стороны гостей в атаке. 
    • Офсайд
      6'
      По левому флангу выбрались в атаку хорваты. Батурина получил игровой снаряд у линии штрафной, вот только футболист "Динамо" забрался в положение вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен. 
    • Опасный момент
      5'
      ОПАСНО! Забитцер зацепился за мяч в центре штрафной соперника и с убойной позиции пробил по воротам, однако этот выстрел в падении успел заблокировать Берноэр! 
    • 4'
      Бенсебаини по левому флангу продвинулся вперёд и отдал проникающий пас в штрафную соперника. Брандт такого развития событий не ожидал и упустил мяч за лицевую. 
    • 3'
      Довольно спокойно проходят первые минуты нашего матча. Футболисты "Боруссии" забрали игровой снаряд под контроль и уверенно перекатывают его на своей половине поля. 
    • 2'
      Футболисты "Динамо" вышли на эту встречу в синем комплекте формы, дортмундцы играют в жёлтых футболках и чёрных трусах. Ворота Кобеля в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:1 Боруссия Д

    Исход игры
    Динамо Загреб
    5.6% (7)
    Ничья
    7.9% (10)
    Боруссия Д
    86.5% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.18% (89)
    Меньше
    19.82% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (87)
    Нет
    21.62% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    52.4% (66)
    0:2 Боруссия Д
    9.5% (12)
    0:3 Боруссия Д
    4% (5)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    1:3 Боруссия Д
    4% (5)
    0:1 Боруссия Д
    4% (5)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    2:3 Боруссия Д
    1.6% (2)
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