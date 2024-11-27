Павич слишком активно прессинговал на чужой половине поля и нарушил правила против Нмечи. Французский рефери находился рядом с эпизодом и сразу же дал свисток.

Затяжная позиционная атака получилась у гостей, в ходе которой Антон из глубины сделал заброс в правую часть штрафной соперника, однако эту передачу остановил Ристовски.

Забитцер активно боролся за мяч на чужой половине поля и получил повреждение в борьбе с Торренте. Австриец недолго полежал на газоне, а затем мужественно поднялся и продолжил встречу.

Абсолютно ничего интересного не происходит в эти минуты на поле. Шлоттербек из глубины сейчас сделал заброс на правый фланг атаки, вот только эта передача получилась сильной, и мяч улетел за лицевую.

Шикарная поддержка сегодня у "Динамо", но вот футболисты пока не могут ответить взаимностью своим болельщикам. Бесспорно, огромное количество травм негативно сказывается на игре команды из Загреба.

Много времени на чужой половине поля проводят дортмундцы, однако вся острота из действий футболистов исчезла. Даже нет намеков на опасные подходы к штрафной хозяев.

Активный Байно-Гиттенс сейчас слева ворвался в штрафную хорватов и от лицевой пытался доставить игровой снаряд в центр, но эту попытку успел заблокировать Теофил-Катерин.

Замена в перерыве случилась в составе "Боруссии". Вместо Брандта на поле появился Рюэрсон.

Напомню, что в концовке первой половины встречи Брандт получил повреждение. Думаю, что только после окончания матча будет известно о тяжести травмы игрока "Боруссии".

Спокойно действуют оба коллектива на старте второго тайма. Хорваты забрали игровой снаряд под свой контроль, но пробраться к штрафной соперника у них пока не получается.

Батурина справа влетел в штрафную соперника, и его в спину подтолкнул Бенсебаини. Французский рефери сразу же показал, что пенальти назначать не планирует.

Неприятные новости для тренерского штаба "Боруссии". Брандт присел на газон и нуждается в медицинской помощи. Пока непонятно, в каком эпизоде игрок немецкого клуба получил повреждение.

Байно-Гиттенс на левом фланге легко ушёл от оппонента, после чего ворвался в штрафную и пытался прострелить в центр, но эту передачу перехватил Ристовски.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Боруссии". Последовал короткий розыгрыш, после которого Брандт навесил в центр вратарской, вот только этот кросс спокойно перехватил Загорац.

Снова расположились дортмундцы на чужой половине поля. Думаю, что гости приложат максимум усилий, дабы в концовке первого тайма всё-таки открыть счёт.

Бенсебаини получил мяч на левом фланге и выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Забитцер в одно касание пробил гораздо правее намеченной цели.

Довольно много офсайдов в первой половине встречи. Забитцер продвинулся вперёд по правому флангу и отдал передачу на Малена, а вот голландец находился в положении вне игры.

Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Хорваты "выстроили" мощные оборонительные редуты и пока не позволяют сопернику "распечатать" ворота Загораца.

Байно-Гиттенс в очередной раз слева ворвался в штрафную соперника, но обыграть Ристовски у него не получилось. Здорово сегодня действует капитан "Динамо".

Байно-Гиттенс снова вошёл в штрафную хозяев с левого фланга, но на этот раз не стал обыгрывать Ристовски, а сам пробил по воротам. Мяч полетел сильно выше перекладины.

КАКОЙ ШАНС! Байно-Гиттенс с левого фланга выполнил зрячий кросс к дальней штанге, а там остался совсем один Мален. Голландец пробил в упор головой, но Загорац невероятным образом спас свою команду!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! БАЙНО-ГИТТЕНС! Байно-Гиттенс подхватил игровой снаряд на левом фланге, добрался до штрафной и с 17 метров по обводящей траектории пробил в дальний верхний угол! Удалось всё-таки дортмундцам открыть счёт до перерыва!

31' Бенсебаини выполнил классный заброс в правую часть штрафной "Динамо" на Малена, а вот у голландца в самый важный момент поехала нога, поэтому перспективный шанс он упустил.

30' Антон подхватил мяч на чужой половине поля, по центру продвинулся вперёд и с 26 метров пальнул по воротам, однако игровой снаряд полетел значительно выше перекладины.

29' Стоит отметить в предыдущем моменте Торренте, который навязал борьбу Малену и не позволил ему беспрепятственно пробить по воротам. Никак не удаётся гостям пока открыть счёт.

28' ШАНСИЩЕ! Забитцер отдал пас в правую часть штрафной на Малена. Голландец под углом выскочил к воротам и аккуратно перекинул Загораца, однако мяч только "чиркнул" по перекладине!

27' Мален зацепился за мяч в центральной части поля, и его недозволенным приёмом на газон уложил Торренте. Аккуратнее нужно действовать защитнику хорватской команды.

26' Качавенда выполнил передачу в левую часть штрафной "Боруссии" на Стойковича, который не стал ничего придумывать и в одно касание пробил по воротам. Шлоттербек сыграл внимательно и заблокировал угрозу.

25' Теперь уже корнер на левом фланге заработали дортмундцы. Брандт навесил в центр вратарской, а там никого из партнёров не оказалось, и Павич игровой снаряд выбил.

24' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Динамо". Батурина плохо навесил к ближней штанге, и Мален перехватил эту передачу. Ответственнее к таким шансам нужно подходить хорватам.

23' Качавенда на высокой скорости по правому флангу рвался к штрафной соперника, но его в шикарном подкате остановил Бенсебаини. Здорово сыграл защитник "Боруссии" в этом эпизоде.

22' Мален справа ворвался в штрафную хозяев, выиграл борьбу у Пьер-Габриэля и от лицевой прострелил к ближней штанге, но эту передачу спокойно перехватил Загорац.

21' Завершились стартовые минуты этого противостояния. Футболисты "Боруссии" имеют преимущество над соперником, но хозяева в любой момент готовы ответить своим острым выпадом.

20' А вот и первая жёлтая карточка в матче. Торренте наказан предупреждением в составе "Динамо". Байно-Гиттенс по правому флангу пытался начать быструю атаку, а защитник домашней команды откровенно уложил его на газон.

19' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Динамо". Батурина перспективно навесил к воротам гостей, однако эту попытку всё-таки сумел перехватить Кобель.

18' Забитцер агрессивно повёл себя в штрафной соперника и оттолкнул Берноэра. Арбитр остановил игру и провёл профилактическую беседу с австрийским полузащитником "Боруссии".

17' ХОРОШО! Пьер-Габриэль подхватил мяч на левом фланге, сместился в центр и с 19 метров пробил немного выше перекладины. Сомневаюсь, что Кобель смог бы выручить свою команду!

16' Стойкович успел избавиться от мяча на своей половине поля, после чего в него жёстко врезался Байер. Минимальное количество нарушений в стартовые минуты матча.

15' Брандт из глубины отдал проникающий пас в левую часть штрафной на Байера, который находился в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал линейный арбитр.

14' Всем составом сейчас перебрались футболисты "Боруссии" на чужую половину поля. Гости здорово перекатывают мяч у штрафной соперника и находятся в опасной близости от владений Загораца.

13' Продолжают дортмундцы нагнетать обстановку у штрафной соперника. Байно-Гиттенс с левого фланга сместился в центр и отдал проникающий пас на Байера, вот только хозяева эту перспективную попытку перехватили.

12' ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали немцы. Брандт навесил в центр к линии вратарской, а там Бенсебаини выиграл верховое единоборство у оппонента и головой пробил правее створа!

11' Мален по правому флангу на высокой скорости прорвался вперёд и пытался прострелить в штрафную хорватов, но эту попытку в падении успел заблокировать Пьер-Габриэль.

10' Шлоттербек сделал очередной заброс в штрафную "Динамо", однако эту передачу перехватил Загорац, после чего в него врезался Забитцер. Рефери всё прекрасно видел и дал свисток.

9' МОМЕНТИЩЕ! Шлоттербек из глубины выполнил заброс к левому углу вратарской, откуда головой в дальний угол пробил Бенсебаини, но хозяев в этом эпизоде выручила перекладина!

8' В неспешном темпе проходят первые минуты этого противостояния. Дортмундцы имеют большое территориальное преимущество, однако "вскрыть" насыщенную оборону соперника проблематично.

7' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Боруссии". Брандт навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Шлоттербек пробил в соперника. Плюсом, Тюрпен зафиксировал нарушение со стороны гостей в атаке.

6' По левому флангу выбрались в атаку хорваты. Батурина получил игровой снаряд у линии штрафной, вот только футболист "Динамо" забрался в положение вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен.

5' ОПАСНО! Забитцер зацепился за мяч в центре штрафной соперника и с убойной позиции пробил по воротам, однако этот выстрел в падении успел заблокировать Берноэр!

4' Бенсебаини по левому флангу продвинулся вперёд и отдал проникающий пас в штрафную соперника. Брандт такого развития событий не ожидал и упустил мяч за лицевую.

3' Довольно спокойно проходят первые минуты нашего матча. Футболисты "Боруссии" забрали игровой снаряд под контроль и уверенно перекатывают его на своей половине поля.

2' Футболисты "Динамо" вышли на эту встречу в синем комплекте формы, дортмундцы играют в жёлтых футболках и чёрных трусах. Ворота Кобеля в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.