Тур: 5. Стадион: Максимир.
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Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куленович Сандро
|3
|0.75
|Петкович Бруно
|2
|0.5
|Сучич Петар
|2
|0.5
|Батурина Мартин
|1
|0.25
|Огивара Такуя
|1
|0.25
|Шпикич Дарио
|1
|0.25
|Пьяца Марко
|0
|0
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Мишич Йосип
|0
|0
|Рог Марко
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|3 (2)
|0.75
|Адейеми Карим
|3
|0.75
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.75
|Мален Дониэлл
|2
|0.5
|Нмеча Феликс
|1
|0.25
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.25
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белица Ненад
|1
|1
|Ристовски Стефан
|2
|0
|Качавенда Лукас
|2
|0
|Адеми Ариян
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Рог Марко
|1
|0
|Огивара Такуя
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
6
8
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Боруссия Д
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
10%
1
100%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
4
33%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Загреб - Риека 0:0 ХНК Горица - Динамо Загреб 2:2 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Шибеник - Динамо Загреб 0:4
Динамо Загреб - Осиек 2:4 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 2:2 Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Монако 2:2 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 5:1 Славен - Динамо Загреб 4:1 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:1 Трнье - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:1 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1
Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3
Результаты матчей
Динамо Загреб
Боруссия Д
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
9:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
9:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Динамо Загреб
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогнозы на матч Динамо Загреб - Боруссия Д
Исход игры
Динамо Загреб
2.4% (1)
Ничья
7.3% (3)
Боруссия Д
90.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
70.73% (29)
Меньше
29.27% (12)
Обе команды забьют
Да
65.85% (27)
Нет
34.15% (14)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
56.1% (23)
0:2 Боруссия Д
22% (9)
0:3 Боруссия Д
7.3% (3)
2:2 Ничья
4.9% (2)
0:1 Боруссия Д
4.9% (2)
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