Тур: 5. Стадион: Луи II. Главный судья: Обренович Раде
0'
6' Желтая карточкаФлорентину
1:0
13' ГолБен-Сегир Элисс
29' Желтая карточкаАльваро Фернандес
41' Желтая карточкаЗакария Денис
41' Желтая карточкаКерер Тило
42' Желтая карточкаАктюркоглу Мухаммед
42' Желтая карточкаСинго Вилфред
1:1
48' ГолПавлидис Вангелис
50' Undefined phrase: football_event_Аклиуш Магнес
Ход матча
6'
13'
41'
41'
42'
48'
50'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
226 Количество передач 231
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кайо
Энрике
15
Камара
Ламин
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
15 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
-
50 Льенар ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Тинкр ЖоанНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
-
60 Феликс НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Бенфика
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|2
|0.4
|Аклиуш Магнес
|2
|0.4
|Эмболо Брель
|1
|0.2
|Керер Тило
|1
|0.2
|Синго Вилфред
|1
|0.2
|Салису Мохаммед
|1
|0.2
|Бен-Сегир Элисс
|1
|0.2
|Иленикена Джордж
|1
|0.2
|Закария Денис
|1 (1)
|0.2
|Головин Александр
|0
|0
|Вандерсон V
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.6
|Кекчю Оркун
|2 (1)
|0.4
|Бах Александр
|1
|0.2
|Ди Мария Анхель
|1 (1)
|0.2
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Бесте Ян-Никлас
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|2
|0
|Закария Денис
|2
|0
|Камара Ламин
|2
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Салису Мохаммед
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Бен-Сегир Элисс
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альваро Фернандес
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|Каборе Исса
|2
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
4
Монако
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Бенфика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Монако - Брест 3:2 Страсбург - Монако 1:3 Болонья - Монако 0:1 Монако - Анже 0:1
Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Эштрела 7:0 Бенфика - Порту 4:1 Бавария - Бенфика 1:0 Фаренсе - Бенфика 1:2
Бенфика - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Риу Аве 5:0 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Певидем СК - Бенфика 0:2 Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1
Результаты матчей
Монако
Бенфика
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Монако
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 1
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|5.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|9.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|12.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|14.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|15.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 6
|9
|16.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|18.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|19.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|20.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|21.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|22.
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|23.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|24.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|25.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|27.
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|28.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|29.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|30.
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|31.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|32.
|5
|1
|0
|4
|9 - 17
|3
|33.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|0 - 6
|1
|34.
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|35.
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
|36.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|5.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|11.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|12.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|8 - 3
|5
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|24.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|8 - 8
|3
|28.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|29.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|17.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|19.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|20.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|24.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|25.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|27.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|30.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако 1:1 Бенфика
Исход игры
Монако
60.5% (78)
Ничья
27.1% (35)
Бенфика
12.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (66)
Меньше
40.54% (45)
Обе команды забьют
Да
77.48% (86)
Нет
22.52% (25)
Популярный счёт
2:1 Монако
34.1% (44)
1:1 Ничья
16.3% (21)
1:0 Монако
13.2% (17)
1:2 Бенфика
8.5% (11)
2:2 Ничья
3.1% (4)
3:2 Монако
2.3% (3)
0:1 Бенфика
2.3% (3)
2:0 Монако
2.3% (3)
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