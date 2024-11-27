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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Обренович Раде
Монако
1:1
Второй тайм: 53'
Бенфика
0'
6' Желтая карточка
Флорентину
1:0
13' Гол
Бен-Сегир Элисс
29' Желтая карточка
Альваро Фернандес
41' Желтая карточка
Закария Денис
41' Желтая карточка
Керер Тило
42' Желтая карточка
Актюркоглу Мухаммед
42' Желтая карточка
Синго Вилфред
1:1
48' Гол
Павлидис Вангелис
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Аклиуш Магнес

Ход матча

6'
 
Флорентину
13'
Бен-Сегир Элисс
(Головин Александр)
1:0
29'
 
Альваро Фернандес
41'
Закария Денис
 
41'
Керер Тило
 
42'
 
Актюркоглу Мухаммед
42'
Синго Вилфред
 
48'
1:1
Павлидис Вангелис
50'
Аклиуш Магнес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 226 Количество передач 231
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 129
Монако 60.5% (78)
X 27.1% (35)
Бенфика 12.4% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Бенфика
3.70
3.65
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3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маецки
Радослав
2
Вандерсон
V
17
Синго
Вилфред
5
Керер
Тило
12
Кайо
Энрике
15
Камара
Ламин
6
Закария
Денис
11
Аклиуш
Магнес
7
Бен-Сегир
Элисс
10
Головин
Александр
36
Эмболо
Брель
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
44
Араужу
Томаш
30
Отаменди
Николас
3
Альваро
Фернандес
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
11
Ди
Мария
Анхель
10
Кекчю
Оркун
17
Актюркоглу
Мухаммед
14
Павлидис
Вангелис
Монако
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Монако
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 2 0.4
Аклиуш Магнес 2 0.4
Эмболо Брель 1 0.2
Керер Тило 1 0.2
Синго Вилфред 1 0.2
Салису Мохаммед 1 0.2
Бен-Сегир Элисс 1 0.2
Иленикена Джордж 1 0.2
Закария Денис 1 (1) 0.2
Головин Александр 0 0
Вандерсон V 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 3 0.6
Кекчю Оркун 2 (1) 0.4
Бах Александр 1 0.2
Ди Мария Анхель 1 (1) 0.2
Эурснес Фредрик 0 0
Бесте Ян-Никлас 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 2 0
Закария Денис 2 0
Камара Ламин 2 0
Эмболо Брель 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Синго Вилфред 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Бен-Сегир Элисс 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 2 0
Эурснес Фредрик 2 0
Каборе Исса 2 0
Саншеш Ренату 1 0
Флорентину 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
4
Монако
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Бенфика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Монако - Брест 3:2 Страсбург - Монако 1:3 Болонья - Монако 0:1 Монако - Анже 0:1
Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Эштрела 7:0 Бенфика - Порту 4:1 Бавария - Бенфика 1:0 Фаренсе - Бенфика 1:2
Бенфика - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Риу Аве 5:0 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Певидем СК - Бенфика 0:2 Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1

Результаты матчей

Монако
Бенфика

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Монако
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 5 5 0 0 11 - 1 15
2.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Боруссия Д
 1:0 5 4 0 1 14 - 6 12
5.
Монако
 1:1 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
7.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
8.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
9.
Астон Вилла
 0:0 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
11.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
12.
Лилль
 1:0 5 3 1 1 6 - 4 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
15.
Брюгге
 1:0 5 3 0 2 4 - 6 9
16.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
17.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
18.
Ювентус
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Селтик
 0:1 5 2 1 2 9 - 10 7
20.
Динамо Загреб
 0:1 5 2 1 2 10 - 13 7
21.
Бенфика
 1:1 5 2 1 2 8 - 6 7
22.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
23.
Шахтёр Донецк
 2:0 5 2 1 2 4 - 5 7
24.
Реал Мадрид
 0:1 5 2 0 3 9 - 8 6
25.
ПСВ
 0:2 5 1 2 2 7 - 7 5
26.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
27.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
28.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
29.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
31.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
32.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
33.
Болонья
 0:1 5 0 1 4 0 - 6 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
5.
Монако
 1:1 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Астон Вилла
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Боруссия Д
 1:0 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
11.
Селтик
 0:1 3 2 0 1 8 - 3 6
12.
Реал Мадрид
 0:1 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
14.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 0:2 3 1 1 1 5 - 3 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 1:1 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2:0 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Боруссия Д
 1:0 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Лилль
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Динамо Загреб
 0:1 3 2 0 1 8 - 10 6
8.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Брюгге
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
11.
Ювентус
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Монако
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
15.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
16.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
17.
Бенфика
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Шахтёр Донецк
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
19.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
20.
Астон Вилла
 0:0 2 1 0 1 3 - 1 3
21.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
22.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
23.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
24.
Селтик
 0:1 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
ПСВ
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
31.
Болонья
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Александр Бах!!!
  • 53'
    Невероятно богат на события старт второго тайма. Видно, что обе команды горят желанием сегодня победить. Кому же в итоге повезёт? Лично я не берусь предположить.
  • Угловой
    53'
    Выполнили подачу углового лиссабонцы, но ничего опасного у ворот хозяев сейчас не произошло. Попытка контратаки от "Монако" также не прошла.
  • Опасный момент
    52'
    ОПАСНО! С левого фланга Актюркоглу с левого фланга вырезал подачу на голову Павлидису, который с шести метров пробил под перекладину, но Маецки блестяще среагировал и спас свою команду.
  • Видеоповтор
    51'
    ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 1:1! Видеоассистенты арбитра определили, что в момент паса Аклиуш был в положении "вне игры".
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Магнес Аклиуш!!!
    Эмболо выдал классный вертикальный пас на ход Аклиушу, который выскочил 1 на 1 с Трубиным, и хладнокровно пробил в левый нижний угол ворот мимо вратаря.
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Вангелис Павлидис!!!
    Пот это да! Кайо решил метров с 30 выполнить скидку головой на вратаря, но получилось слабовато, чем воспользовался Павлидис, который опередил Маецки, после чего просто вогнал мяч в сетку ворот.
  • Штанга
    48'
    ОПАСНО! Аклиуш неудачно попытался пробить из-за пределов штрафной площади, но мяч пришёл к Эмболо, который с 10 метров с разворота мощно пробил в правую штангу.
  • 47'
    Старается "Спортинг" сразу наладить контроль над мячом, но это непросто, так как монегаски включились в высокий коллективный прессинг.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Монако" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...
  • Угловой
    45'
    Угловой на левом фланге заработали "орлы", стараниями Альваро Фернандеса. От флажка пошла подача на ближнюю штангу, но там ближайший защитник отбил мяч в поле.
  • 45'
    Вертикальный пас следовал на рывок Эмболо в штрафную площадь гостей, но Трубин смело бросился в ноги сопернику, завладев мячом.
  • Угловой
    45'
    Подача углового с левого фланга последовала на ближний край вратарской площади, куда набежал Флорентину, но качественно переправить мяч в ворота ему не удалось - по высокой дуге игровой снаряд опустился на сетку.
  • Судья
    45'
    Из глубины поля прошёл заброс в штрафную площадку на Павлидиса, который упал под давлением Синго. Но это не пенальти - будет только угловой.
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    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты компенсировано.
    • Судья
      44'
      Головин жёстко сыграл в стыке в середине поля. Бах закричал так, словно ему оторвали ногу, но судья понял, что это преувеличение, не став делать даже устное замечание россиянину.
    • Желтая карточка
      43'
      Страсти продолжают нарастать, так что что в очередной конфликтной ситуации судья показал ещё две жёлтые карточки - наказаны Синго и Актюркоглу.
    • Желтая карточка
      42'
      Альваро Фернандес в центре поля грубо сыграл против соперника, но судья не стал наказывать соперника. В итоге за высказывание недовольства по "горчичнику" получили Закария и Керер.
    • 41'
      За кромкой поля большая группа запасных игроков "Бенфики" разогревается. Вполне возможно, что первые замены Бруну Лаге произведёт уже в перерыве.
    • 40'
      Наиграли на гол лиссабонцы в первом тайме, но реализация их подводит, так что они продолжают уступать в счёте. "Монако" стоило бы прибавить в динамике в концовке.
    • Опасный момент
      39'
      ОПАСНО! После подачи углового с левого фланга Отаменди головой подрезал мяч в дальнюю "девятку", но игровой снаряд прошёл в сантиметрах выше цели.
    • Опасный момент
      38'
      ОПАСНО! При перепасовке на своей половине поля монегаски подарили мяч ди Марии, но тот не реализовал чистый выход 1 на 1 - Маецки ногой парировал мяч на угловой.
    • 37'
      Бах выполнил длинный заброс мяча к штрафной площади на рывок ди Марии, которому перекрыл путь защитник, и мяч спокойно забрал Маецки.
    • Фол, нарушение
      36'
      Штрафной удар в глубине поля заработали хозяева поля, стараниями Аклиуша, который грамотно укрыл мяч корпусом от Отаменди. Сам пострадавший в итоге решил нанести прямой удар с внушительной дистанции, который не выглядел опасно.
    • 35'
      Монегаски стараются сейчас всячески сбивать игровой темп. Они уже выполнили план минимум на первый тайм, так что главной задачей является не пропустить до перерыва.
    • Угловой
      34'
      Угловой с левого фланга подали игроки "Спортинга", но не смогли извлечь положительных для себя дивидендов. Атака вторым темпом закончилась фиксацией положения "вне игры".
    • Опасный момент
      33'
      ОПАСНО! С левого фланга Альваро Фернандес сместился в центр и нанёс удар в дальний угол, но мяч рикошетом от защитника едва не влетел в ближний угол, но всё же прошёл чуть-чуть мимо створа ворот. Маецки своей команде здесь не мог помочь.
    • 32'
      Левым флангом провели атаку лиссабонцы, прошла прострельная передача в район 11-метровой отметки на Павлидиса, который выполнил скидку правее на ди Марию, однако выстрел последнего был накрыт.
    • Желтая карточка
      30'
      Отложенную жёлтую карточку за грубый фол получил Альваро Фернандес. Судья не даёт свистки, чтобы не сбивать игровой темп, но память у него хорошая.
    • 29'
      Игра пошла более жёсткой в последние минуты. При этом судья не даёт свистки после каждого стыка, позволяя на поле подобную борьбу. Бен-Сегир сейчас пробил издали, но мяч полетел выше ворот.
    • Фол, нарушение
      28'
      Отаменди в средней зоне принял на бедро Эмболо. Арбитр решил ограничиться устным замечанием для аргентинского возрастного защитника.
    • 27'
      Постепенно игровое преимущество снова начало переходить к "Монако". "Бенфике" не удалось оперативно сравнять счёт, выдав небольшой всплеск активности.
    • 26'
      Небольшое задымление наблюдается в чаше стадиона. Похоже, что какие-то фанаты решили зажечь дымовую шашку. За такое хозяев стоит штрафовать.
    • Угловой
      25'
      В ответной атаке монегаски заработали угловой на левом фланге. Камара от флажка выполнил навес во вратарскую площадь, но Трубин там сработал кулаками, да ещё и судья зафиксировал фол против вратаря.
    • 24'
      С левого края обостряющая передача следовала в центр на ход Павлидиса, которому надо было обыграть одного соперника, чтобы оказаться на ударной позиции, но нападающий с этой задачей не справился.
    • Судья
      23'
      Бен-Сегир левым краем попытался разогнать контратаку, но упал в борьбе с Араужу. У недовольству местной публики, судья здесь не зафиксировал нарушение правил.
    • 22'
      С правого фланга прошла прострельная передача в штрафную площадь хозяев поля, но защитники "Монако" в этим эпизоде смогли разобраться и разрядить обстановку.
    • 21'
      Лиссабонцы сейчас катают мяч поперёк поля в районе центральной линии, постепенно выравнивая статистику по владению игровым снарядом, стараясь раскачать оборонительные порядки соперника.
    • 20'
      Ади Хюттер активно старается подсказывать что-то своим футболистам от кромки поля. Не нравится ему, что команда после забитого гола потеряла инициативу в середине поля.
    • Угловой
      19'
      Угловой на правом фланге заработали игроки португальского клуба. Ди Мария выполнил навес на дальнюю штангу в направлении Отаменди, но тот не смог пробить головой в борьбе с двумя оппонентами.
    • 18'
      65 на 35 - таково сейчас преимущество "Монако" по владению мячом в процентном соотношении. Лиссабонцы провели атаку левым флангом с подачей в центр, но там на выходе спокойно сработал Маецки.
    • Офсайд
      17'
      С правого фланга диагональная подача последовала в штрафную площадку на Актюркоглу, который "ножницами" с лёту не смог пробить. Получился скидка на Павлидиса, но тот находился в очевидном положении "вне игры".
    • 16'
      Можно сказать, что "Монако" заслужил этот быстрый гол. Команда Ади Хюттера здорово давила на ворота гостей, создав уже несколько интересных моментов у ворот Трубина. Ждём ответа от "Бенфики".
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Элисс Бен-Сегир!!!
      Вандерсон ворвался на правый край штрафной площади, пробил в дальний нижний угол, Трубин парировал мяч, но на подборе оказался Головин, который тут же покатил игровой снаряд на Бен-Сегира, и того уже не имел права не забить с трёх метров в полупустые ворота.
    • Опасный момент
      13'
      После скидки от Аклиуша, Закария метров с 20 пробил в касание щекой. Получилось достаточно плотно, но прямо по центру ворот, где и находился Трубин.
    • 12'
      Вандерсон на ровном месте умудрился потерять бутсу. Такое ощущение, что не по размеру подобрал сегодня обувь этот парень.
    • 11'
      После достаточно вялого старта матча, команды начали взвинчивать темп. Это радует и дарует нам надежду, что в этой встрече мы увидим с вами много интересного.
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! С левого фланга последовал заброс в штрафную площадку, мяч рикошетом от защитника "Бенфики" оказался на ноге Бен-Сегира, но тот из убойной позиции пробил в касание мимо ворот.
    • Опасный момент
      9'
      Первой контратакой огрызнулись "орлы", которая была завершена плотным дальним ударом от ди Марии, но Маецки всё прекрасно видел, поймав мяч намертво.
    • 8'
      Преимущественно флангами стараются строить свои атаки монегаски. Головин остаётся в центре и пока что практически незаметен. Достаточно плотно его опекают.
    • Желтая карточка
      7'
      Флорентину грубовато сыграл в средней зоне. Арбитр, немного поразмыслив, расчехлил карман, достав жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      6'
      Закария нарушил правила на чужой половине поля, хотя сам нарушитель негодует, полагая, что вёл силовую борьбу в рамках правил.
    • 5'
      Разыграли стандартное положение накоротке футболисты "Монако", после чего следовала подача в штрафную площадку от Аклиуша, но защитники "Бенфики" были на высоте.
    • Угловой
      4'
      Левым флангом впервые обострили игру монегаски. Кайо выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но попытка была блокирована - мяч ушёл на угловой.
    • 3'
      Хозяева поля захватили территорию в средней зоне на первых минутах, но пока что какой-то агрессии в атаке не демонстрируется - идёт катание мяча поперёк поля.
    • 2'
      Не заполнены трибуны небольшого стадиона "Луи II", но пустых мест не так уж много. Местная публика пока тихо наблюдает за игрой. Фан-сектор "Бенфики" же начал рвать глотки.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Второй тайм
    • 53'
      Бенфика контролирует мяч.
    • 52'
      Бенфика пытается что-то создать.
    • 52'
      Ди Мария Анхель из команды Бенфика разыграл угловой с правого угла.
    • 52'
      Маецки Радослав делает важнейший сейв!
    • 52'
      Павлидис Вангелис нанес удар головой, но Радослав Маецкий спокойно отбил мяч.
    • 51'
      Бенфика совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Аклиуш Магнес из команды Монако в офсайде
    • 51'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Монако отменен из-за положения "вне игры".
    • 51'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монако.
    • 50'
      Контроль мяча: Монако: 50%, Бенфика: 50%.
    • 50'
      Г О О О О О Л! Монако забивает! Аклиуш Магнес отличился.
    • 50'
      Эмболо Брель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Монако начинает контратаку
    • 49'
      Бенфика пытается что-то создать.
    • 49'
      Бенфика совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Бенфика контролирует мяч.
    • 49'
      Команда Бенфика сравняла счет! Игра продолжается!
    • 49'
      Кайо Энрике плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 48'
      Маецки Радослав плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 48'
      Г О О О О О Л - Павлидис Вангелис из команды Бенфика легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 48'
      Бенфика начинает контратаку
    • 48'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Альваро Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Эмболо Брель нанес удар в каркас ворот!
    • 47'
      Трубин Анатолий из команды Бенфика перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Камара Ламин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Флорентину выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Монако контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 1:1 Бенфика

    Исход игры
    Монако
    60.5% (78)
    Ничья
    27.1% (35)
    Бенфика
    12.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (66)
    Меньше
    40.54% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    77.48% (86)
    Нет
    22.52% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    34.1% (44)
    1:1 Ничья
    16.3% (21)
    1:0 Монако
    13.2% (17)
    1:2 Бенфика
    8.5% (11)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    3:2 Монако
    2.3% (3)
    0:1 Бенфика
    2.3% (3)
    2:0 Монако
    2.3% (3)
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