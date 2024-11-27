ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Вангелис Павлидис!!! Пот это да! Кайо решил метров с 30 выполнить скидку головой на вратаря, но получилось слабовато, чем воспользовался Павлидис, который опередил Маецки, после чего просто вогнал мяч в сетку ворот.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Магнес Аклиуш!!! Эмболо выдал классный вертикальный пас на ход Аклиушу, который выскочил 1 на 1 с Трубиным, и хладнокровно пробил в левый нижний угол ворот мимо вратаря.

ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 1:1! Видеоассистенты арбитра определили, что в момент паса Аклиуш был в положении "вне игры".

ОПАСНО! С левого фланга Актюркоглу с левого фланга вырезал подачу на голову Павлидису, который с шести метров пробил под перекладину, но Маецки блестяще среагировал и спас свою команду.

Выполнили подачу углового лиссабонцы, но ничего опасного у ворот хозяев сейчас не произошло. Попытка контратаки от "Монако" также не прошла.

Невероятно богат на события старт второго тайма. Видно, что обе команды горят желанием сегодня победить. Кому же в итоге повезёт? Лично я не берусь предположить.

Старается "Спортинг" сразу наладить контроль над мячом, но это непросто, так как монегаски включились в высокий коллективный прессинг.

ОПАСНО! Аклиуш неудачно попытался пробить из-за пределов штрафной площади, но мяч пришёл к Эмболо, который с 10 метров с разворота мощно пробил в правую штангу.

Из глубины поля прошёл заброс в штрафную площадку на Павлидиса, который упал под давлением Синго. Но это не пенальти - будет только угловой.

Подача углового с левого фланга последовала на ближний край вратарской площади, куда набежал Флорентину, но качественно переправить мяч в ворота ему не удалось - по высокой дуге игровой снаряд опустился на сетку.

Вертикальный пас следовал на рывок Эмболо в штрафную площадь гостей, но Трубин смело бросился в ноги сопернику, завладев мячом.

Угловой на левом фланге заработали "орлы", стараниями Альваро Фернандеса. От флажка пошла подача на ближнюю штангу, но там ближайший защитник отбил мяч в поле.

Первый тайм окончен! "Монако" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...

Штрафной удар в глубине поля заработали хозяева поля, стараниями Аклиуша, который грамотно укрыл мяч корпусом от Отаменди. Сам пострадавший в итоге решил нанести прямой удар с внушительной дистанции, который не выглядел опасно.

Бах выполнил длинный заброс мяча к штрафной площади на рывок ди Марии, которому перекрыл путь защитник, и мяч спокойно забрал Маецки.

ОПАСНО! При перепасовке на своей половине поля монегаски подарили мяч ди Марии, но тот не реализовал чистый выход 1 на 1 - Маецки ногой парировал мяч на угловой.

ОПАСНО! После подачи углового с левого фланга Отаменди головой подрезал мяч в дальнюю "девятку", но игровой снаряд прошёл в сантиметрах выше цели.

Наиграли на гол лиссабонцы в первом тайме, но реализация их подводит, так что они продолжают уступать в счёте. "Монако" стоило бы прибавить в динамике в концовке.

За кромкой поля большая группа запасных игроков "Бенфики" разогревается. Вполне возможно, что первые замены Бруну Лаге произведёт уже в перерыве.

Альваро Фернандес в центре поля грубо сыграл против соперника, но судья не стал наказывать соперника. В итоге за высказывание недовольства по "горчичнику" получили Закария и Керер.

Страсти продолжают нарастать, так что что в очередной конфликтной ситуации судья показал ещё две жёлтые карточки - наказаны Синго и Актюркоглу.

Головин жёстко сыграл в стыке в середине поля. Бах закричал так, словно ему оторвали ногу, но судья понял, что это преувеличение, не став делать даже устное замечание россиянину.

35' Монегаски стараются сейчас всячески сбивать игровой темп. Они уже выполнили план минимум на первый тайм, так что главной задачей является не пропустить до перерыва.

34' Угловой с левого фланга подали игроки "Спортинга", но не смогли извлечь положительных для себя дивидендов. Атака вторым темпом закончилась фиксацией положения "вне игры".

33' ОПАСНО! С левого фланга Альваро Фернандес сместился в центр и нанёс удар в дальний угол, но мяч рикошетом от защитника едва не влетел в ближний угол, но всё же прошёл чуть-чуть мимо створа ворот. Маецки своей команде здесь не мог помочь.

32' Левым флангом провели атаку лиссабонцы, прошла прострельная передача в район 11-метровой отметки на Павлидиса, который выполнил скидку правее на ди Марию, однако выстрел последнего был накрыт.

30' Отложенную жёлтую карточку за грубый фол получил Альваро Фернандес. Судья не даёт свистки, чтобы не сбивать игровой темп, но память у него хорошая.

29' Игра пошла более жёсткой в последние минуты. При этом судья не даёт свистки после каждого стыка, позволяя на поле подобную борьбу. Бен-Сегир сейчас пробил издали, но мяч полетел выше ворот.

28' Отаменди в средней зоне принял на бедро Эмболо. Арбитр решил ограничиться устным замечанием для аргентинского возрастного защитника.

27' Постепенно игровое преимущество снова начало переходить к "Монако". "Бенфике" не удалось оперативно сравнять счёт, выдав небольшой всплеск активности.

26' Небольшое задымление наблюдается в чаше стадиона. Похоже, что какие-то фанаты решили зажечь дымовую шашку. За такое хозяев стоит штрафовать.

25' В ответной атаке монегаски заработали угловой на левом фланге. Камара от флажка выполнил навес во вратарскую площадь, но Трубин там сработал кулаками, да ещё и судья зафиксировал фол против вратаря.

24' С левого края обостряющая передача следовала в центр на ход Павлидиса, которому надо было обыграть одного соперника, чтобы оказаться на ударной позиции, но нападающий с этой задачей не справился.

23' Бен-Сегир левым краем попытался разогнать контратаку, но упал в борьбе с Араужу. У недовольству местной публики, судья здесь не зафиксировал нарушение правил.

22' С правого фланга прошла прострельная передача в штрафную площадь хозяев поля, но защитники "Монако" в этим эпизоде смогли разобраться и разрядить обстановку.

21' Лиссабонцы сейчас катают мяч поперёк поля в районе центральной линии, постепенно выравнивая статистику по владению игровым снарядом, стараясь раскачать оборонительные порядки соперника.

20' Ади Хюттер активно старается подсказывать что-то своим футболистам от кромки поля. Не нравится ему, что команда после забитого гола потеряла инициативу в середине поля.

19' Угловой на правом фланге заработали игроки португальского клуба. Ди Мария выполнил навес на дальнюю штангу в направлении Отаменди, но тот не смог пробить головой в борьбе с двумя оппонентами.

18' 65 на 35 - таково сейчас преимущество "Монако" по владению мячом в процентном соотношении. Лиссабонцы провели атаку левым флангом с подачей в центр, но там на выходе спокойно сработал Маецки.

17' С правого фланга диагональная подача последовала в штрафную площадку на Актюркоглу, который "ножницами" с лёту не смог пробить. Получился скидка на Павлидиса, но тот находился в очевидном положении "вне игры".

16' Можно сказать, что "Монако" заслужил этот быстрый гол. Команда Ади Хюттера здорово давила на ворота гостей, создав уже несколько интересных моментов у ворот Трубина. Ждём ответа от "Бенфики".

14' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Элисс Бен-Сегир!!!

Вандерсон ворвался на правый край штрафной площади, пробил в дальний нижний угол, Трубин парировал мяч, но на подборе оказался Головин, который тут же покатил игровой снаряд на Бен-Сегира, и того уже не имел права не забить с трёх метров в полупустые ворота.

13' После скидки от Аклиуша, Закария метров с 20 пробил в касание щекой. Получилось достаточно плотно, но прямо по центру ворот, где и находился Трубин.

12' Вандерсон на ровном месте умудрился потерять бутсу. Такое ощущение, что не по размеру подобрал сегодня обувь этот парень.

11' После достаточно вялого старта матча, команды начали взвинчивать темп. Это радует и дарует нам надежду, что в этой встрече мы увидим с вами много интересного.

10' ОПАСНО! С левого фланга последовал заброс в штрафную площадку, мяч рикошетом от защитника "Бенфики" оказался на ноге Бен-Сегира, но тот из убойной позиции пробил в касание мимо ворот.

9' Первой контратакой огрызнулись "орлы", которая была завершена плотным дальним ударом от ди Марии, но Маецки всё прекрасно видел, поймав мяч намертво.

8' Преимущественно флангами стараются строить свои атаки монегаски. Головин остаётся в центре и пока что практически незаметен. Достаточно плотно его опекают.

7' Флорентину грубовато сыграл в средней зоне. Арбитр, немного поразмыслив, расчехлил карман, достав жёлтую карточку.

6' Закария нарушил правила на чужой половине поля, хотя сам нарушитель негодует, полагая, что вёл силовую борьбу в рамках правил.

5' Разыграли стандартное положение накоротке футболисты "Монако", после чего следовала подача в штрафную площадку от Аклиуша, но защитники "Бенфики" были на высоте.

4' Левым флангом впервые обострили игру монегаски. Кайо выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но попытка была блокирована - мяч ушёл на угловой.

3' Хозяева поля захватили территорию в средней зоне на первых минутах, но пока что какой-то агрессии в атаке не демонстрируется - идёт катание мяча поперёк поля.

2' Не заполнены трибуны небольшого стадиона "Луи II", но пустых мест не так уж много. Местная публика пока тихо наблюдает за игрой. Фан-сектор "Бенфики" же начал рвать глотки.