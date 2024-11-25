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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Монако
 
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Бенфика
Прогнозы 41
Монако 70.7% (29)
X 14.6% (6)
Бенфика 14.6% (6)
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История личных встреч

Монако
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 2 0.5
Аклиуш Магнес 2 0.5
Эмболо Брель 1 0.25
Керер Тило 1 0.25
Синго Вилфред 1 0.25
Салису Мохаммед 1 0.25
Иленикена Джордж 1 0.25
Закария Денис 1 (1) 0.25
Вандерсон V 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 3 0.75
Кекчю Оркун 2 (1) 0.5
Бах Александр 1 0.25
Ди Мария Анхель 1 (1) 0.25
Эурснес Фредрик 0 0
Бесте Ян-Никлас 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 2 0
Керер Тило 1 0
Эмболо Брель 1 0
Закария Денис 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Бен-Сегир Элисс 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 2 0
Каборе Исса 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
4
Монако
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Бенфика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Монако - Брест 3:2 Страсбург - Монако 1:3 Болонья - Монако 0:1 Монако - Анже 0:1
Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Эштрела 7:0 Бенфика - Порту 4:1 Бавария - Бенфика 1:0 Фаренсе - Бенфика 1:2
Бенфика - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Риу Аве 5:0 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Певидем СК - Бенфика 0:2 Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1

Результаты матчей

Монако
Бенфика

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Монако
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Брест
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Интер Милан
 4 3 1 0 6 - 0 10
6.
Барселона
 4 3 0 1 15 - 5 9
7.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
8.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
9.
Аталанта
 4 2 2 0 5 - 0 8
10.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
11.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Арсенал
 4 2 1 1 3 - 1 7
13.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
15.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
16.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
17.
Бавария
 4 2 0 2 11 - 7 6
18.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
19.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
20.
Милан
 4 2 0 2 7 - 6 6
21.
Фейеноорд
 4 2 0 2 7 - 10 6
22.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
23.
Атлетико М
 4 2 0 2 5 - 9 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Спарта Прага
 4 1 1 2 5 - 8 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 4 1 0 3 3 - 10 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Янг Бойз
 4 0 0 4 1 - 11 0
35.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Интер Милан
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
7.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
Бавария
 2 2 0 0 10 - 2 6
11.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
12.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
14.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
16.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 2 1 0 1 4 - 2 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
31.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аталанта
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
5.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
12.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
14.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
15.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Милан
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
20.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Ред Булл Зальцбург
 2 1 0 1 3 - 4 3
22.
Арсенал
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
26.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 41
    Монако 70.7% (29)
    X 14.6% (6)
    Бенфика 14.6% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Бенфика
    3.70
    3.80
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    Прогнозы на матч Монако - Бенфика

    Исход игры
    Монако
    70.7% (29)
    Ничья
    14.6% (6)
    Бенфика
    14.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    73.17% (30)
    Нет
    26.83% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    41.5% (17)
    1:0 Монако
    19.5% (8)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
    1:2 Бенфика
    9.8% (4)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
    3:1 Монако
    4.9% (2)
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