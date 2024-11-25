Тур: 5. Стадион: Луи II.
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Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Бенфика
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|2
|0.5
|Аклиуш Магнес
|2
|0.5
|Эмболо Брель
|1
|0.25
|Керер Тило
|1
|0.25
|Синго Вилфред
|1
|0.25
|Салису Мохаммед
|1
|0.25
|Иленикена Джордж
|1
|0.25
|Закария Денис
|1 (1)
|0.25
|Вандерсон V
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.75
|Кекчю Оркун
|2 (1)
|0.5
|Бах Александр
|1
|0.25
|Ди Мария Анхель
|1 (1)
|0.25
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Бесте Ян-Никлас
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Ламин
|2
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
|Салису Мохаммед
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Бен-Сегир Элисс
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|Каборе Исса
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
4
Монако
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Бенфика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Монако - Брест 3:2 Страсбург - Монако 1:3 Болонья - Монако 0:1 Монако - Анже 0:1
Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Эштрела 7:0 Бенфика - Порту 4:1 Бавария - Бенфика 1:0 Фаренсе - Бенфика 1:2
Бенфика - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Риу Аве 5:0 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Певидем СК - Бенфика 0:2 Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1
Результаты матчей
Монако
Бенфика
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Монако
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
13
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогнозы на матч Монако - Бенфика
Исход игры
Монако
70.7% (29)
Ничья
14.6% (6)
Бенфика
14.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (27)
Меньше
34.15% (14)
Обе команды забьют
Да
73.17% (30)
Нет
26.83% (11)
Популярный счёт
2:1 Монако
41.5% (17)
1:0 Монако
19.5% (8)
1:1 Ничья
9.8% (4)
1:2 Бенфика
9.8% (4)
2:2 Ничья
4.9% (2)
3:1 Монако
4.9% (2)
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