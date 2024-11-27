  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Болонья
0:1
Второй тайм: 57'
Лилль
0'
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Даллинга Тийс
22' Желтая карточка
Рибейро Алешандро
33' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
0:1
44' Гол
Мукау Нгалайель
54' Желтая карточка
Мёнье Тома

Ход матча

5'
Даллинга Тийс
 
22'
 
Рибейро Алешандро
33'
Ликояннис Хараламбос
 
44'
0:1
Мукау Нгалайель
54'
 
Мёнье Тома

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 234 Количество передач 211
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 118
Болонья 22% (26)
X 48.3% (57)
Лилль 29.7% (35)
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Фройлер
Ремо
19
Фергюсон
Льюис
7
Орсолини
Риккардо
80
Фаббьян
Джованни
11
Ндой
Дан
24
Даллинга
Тийс
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
4
Рибейро
Алешандро
18
Диаките
Бафоде
5
Гудмундссон
Габриэль
17
Мукау
Нгалайель
21
Андре
Бенжамин
32
Буадди
Айюб
19
Фернандес-Пардо
Матиас
9
Дэвид
Джонатан
11
Сахрауи
Осам
Болонья
4-2-3-1
Лилль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 4 (2) 0.8
Жегрова Эдон 1 0.2
Мукау Нгалайель 1 0.2
Мёнье Тома 0 0
Гудмундссон Габриэль 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ликояннис Хараламбос 2 0
Пош Штефан 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Моро Никола 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Лукуми Джон 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Кастро Сантьяго 1 0
Фаббьян Джованни 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Анхель 1 1
Андре Бенжамин 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Мёнье Тома 1 0
Диаките Бафоде 1 0
Рибейро Алешандро 1 0
Туре Усман 1 0
Буадди Айюб 1 0

Результаты матчей

Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Болонья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лацио - Болонья 3:0 Рома - Болонья 2:3 Болонья - Монако 0:1 Болонья - Лечче 1:0
Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Ренн 1:0 Ницца - Лилль 2:2 Лилль - Ювентус 1:1 Лилль - Лион 1:1
Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1

Результаты матчей

Болонья
Лилль

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Болонья
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 5 5 0 0 11 - 1 15
2.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Боруссия Д
 1:0 5 4 0 1 14 - 6 12
5.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Монако
 1:2 5 3 1 1 11 - 6 10
8.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
9.
Астон Вилла
 0:0 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
11.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
12.
Лилль
 1:0 5 3 1 1 6 - 4 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Бенфика
 2:1 5 3 0 2 9 - 6 9
15.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
16.
Брюгге
 1:0 5 3 0 2 4 - 6 9
17.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
18.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
19.
Ювентус
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
20.
Селтик
 0:1 5 2 1 2 9 - 10 7
21.
Динамо Загреб
 0:1 5 2 1 2 10 - 13 7
22.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
23.
Шахтёр Донецк
 2:0 5 2 1 2 4 - 5 7
24.
Реал Мадрид
 0:1 5 2 0 3 9 - 8 6
25.
ПСВ
 0:2 5 1 2 2 7 - 7 5
26.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
27.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
28.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
29.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
31.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
32.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
33.
Болонья
 0:1 5 0 1 4 0 - 6 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
5.
Астон Вилла
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Монако
 1:2 3 2 0 1 8 - 4 6
8.
Боруссия Д
 1:0 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
11.
Селтик
 0:1 3 2 0 1 8 - 3 6
12.
Реал Мадрид
 0:1 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
14.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 0:2 3 1 1 1 5 - 3 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 2:1 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2:0 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Боруссия Д
 1:0 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Лилль
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Динамо Загреб
 0:1 3 2 0 1 8 - 10 6
8.
Бенфика
 2:1 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Брюгге
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
12.
Ювентус
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
13.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Монако
 1:2 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
16.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
17.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
18.
Шахтёр Донецк
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
19.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
20.
Астон Вилла
 0:0 2 1 0 1 3 - 1 3
21.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
22.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
23.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
24.
Селтик
 0:1 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
ПСВ
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
31.
Болонья
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Гудмундссон ворвался в штрафную хозяев с левого края, обыграл на паузе поочередно нескольких соперников, но завершающий удар не стал проблемой для Скорупски.
  • Желтая карточка
    54'
    Менье получает желтую карточку за фол против Ндоя на фланге.
  • 53'
    Андре стал адресатом передачи в штрафную от Гудмундссона, однако Скорупски на выходе опередил ветерана "Лилля".
  • Офсайд
    52'
    Даллинга вошел в штрафную с правого края и мощно пробил в дальний угол, заставив Шевалье спасать, плюс у форварда "Болоньи" снова зафиксирован офсайд.
  • Офсайд
    51'
    Фернандес-Пардо снова открылся на правом фланге атаки, но в этот раз оказался в офсайде.
  • 50'
    Дэвид провел некоторое время на газоне после контакта с соперником, но готов канадец продолжать игру.
  • 48'
    Теперь Фернандес-Пардо после передачи Мукау стремился к мячу на углу вратарской, но Скорупски был первым на выходе.
  • 47'
    Фернандес-Пардо вошел в штрафную и пробил по воротам низом, но попал в одного из защитников "Болоньи".
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено к основному времени первого тайма.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! НГАЛАЙЕЛЬ МУКАУ!
    Ошиблись хозяева на правом фланге обороны, Дэвид подхватил мяч, прошел в лицевую и прострелил на Мукау, первый удар заблокировал на ленточке Пош, но со второй попытки 17-й номер гостей направил снаряд в дальний угол!
  • 43'
    Быструю атаку через правый фланг провернули гости, Фернандес-Пардо навешивал на дальнюю штангу, но мяч прошел очень высоко.
  • 41'
    В ответной атаке Фройлер после паса партнера пробил в касание с 15 метров, но мяч полетел очень высоко.
  • 40'
    Фернандес-Пардо после проникающей передачи партнера ворвался в штрафную хозяев, однако Скорупски на выходе накрыл соперника.
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    • 39'
      Фаббьян отметился ударом из-за пределов штрафной площади, однако мяч миновал створ ворот.
    • Травма, повреждение
      37'
      Врачи "Лилля" появляются на поле, Фернандесу-Пардо требуется вмешательство медиков.
    • 35'
      Орсолини оказался на газоне около штрафной соперника, в итоге выбивают хозяева мяч за пределы поля.
    • Желтая карточка
      33'
      Ликояннис получил отложенную желтую карточку за попытку срыва атаки.
    • 32'
      Сахрауи ворвался в штрафную с левого края, однако техника игрока "Лилля" подвела, мяч выкатился за пределы поля.
    • 31'
      Ндой с левого фланга направил мяч в штрафную в расчёте на Даллингу, однако Тийс обработать снаряд после отскока от газона не сумел.
    • 30'
      Полчаса игры позади, пока нет забитых мячей и не так много острых моментов, вряд ли сегодня нам ждет верховой тотал.
    • Офсайд
      29'
      Ндой получил мяч в штрафной, развернулся и пробил мимо створа, плюс у швейцарца зафиксирован офсайд.
    • 28'
      Затяжная позиционная атака "Лилля" завершается мощным ударом Дэвида с 22 метров - мяч пролетает намного выше створа.
    • 25'
      44 на 56 по владению мячом к этой минуте, хотя визуально картина кажется несколько иной.
    • 23'
      Орсолини со штрафного слабо пробил низом в ближний угол, никаких проблем у Шевалье не возникло.
    • Желтая карточка
      22'
      Рибейро получает желтую карточку за фол против Даллинги неподалеку от своей штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      20'
      Ликоянник жестковато встретил на фланге Фернандеса-Пардо, но Майкл Оливер пока обходится без карточек.
    • 19'
      Не самый выдающийся темп демонстрируют команды в середине первого тайма, взять соперника с наскока им не удается.
    • Угловой
      17'
      Фернандес-Пардо исполнил угловой с левого фланга, однако мяч был выбит игроками "Болоньи".
    • 16'
      Напомним, что "Лилль" в Лиге 1 идет на четвертом месте, в восьми последних турах команда Бруно Женезьо не проигрывает. Вообще во всех турнирах "Лилль" не уступал с 17 сентября.
    • 15'
      Дэвид вошел в штрафную с левого края, однако Бекема удачно вступил в единоборство, организовав удар от ворот.
    • 14'
      Ндой на левом краю штрафной пустился в дриблинг, но в итоге много защитников накрыли швейцарца.
    • Опасный момент
      13'
      Рибейро после навеса с углового пробил головой на дальней штанге, однако мяч попал в каркас ворот Скорупски!
    • 12'
      Напомним, что "Болонья" в минувшем туре уступила "Лацио" в Риме со счётом 0:3, потерпев всего второе поражение в Серии А. Правда, отставание от топ-4 из-за большого количества ничьих уже внушительное.
    • Угловой
      11'
      Разыграли хозяева поля угловой на правом фланге, однако ничего опасного подача Орсолини не принесла.
    • 10'
      Фаббьян получил мяч на правом краю штрафной от Даллинги, однако прострел привел лишь к угловому.
    • 9'
      В спокойное русло переводит игру "Болонья", на правах хозяев итальянцы чуть больше владеют мячом.
    • 7'
      Были у "Болоньи" и в прошлых матчах отмененные голы, а вот засчитанных нет. Удивительное дело для Винченцо Итальяно.
    • Видеоповтор
      6'
      Впрочем, с первым голом "Болонье" придется повременить, у Даллинги зафиксирован офсайд!
    • Офсайд
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ТИЙС ДАЛЛИНГА!
      Орсолини исполнил передачу на ход Даллинге, тот ворвался в штрафную правее центра и пробил в дальний угол с рикошетом от штанги!
    • 4'
      Первый удар в этой встрече в активе Дэвида - канадец пробил с разворота с линии штрафной, но в дальний угол не попал.
    • 3'
      А вот "Лилль" в главном европейском турнире пока выступает неплохо - после поражения в Лиссабоне французы обыграли "Реал" и "Атлетико", а затем сыграли вничью с "Ювентусом".
    • 2'
      Напомним, что "Болонья" набрала всего одно очко в четырех турах и остается единственной командой, которая не забила голов. В прошлом туре итальянцы дома уступили другой французской команде "Монако"- 0:1.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 0:1 Лилль

    Исход игры
    Болонья
    22% (26)
    Ничья
    48.3% (57)
    Лилль
    29.7% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (33)
    Меньше
    70% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (85)
    Нет
    22.73% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.1% (52)
    1:2 Лилль
    16.1% (19)
    1:0 Болонья
    10.2% (12)
    2:1 Болонья
    9.3% (11)
    0:1 Лилль
    7.6% (9)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Лилль
    1.7% (2)
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