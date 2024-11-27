Тур: 5. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Оливер Майкл
0'
5' Undefined phrase: football_event_Даллинга Тийс
22' Желтая карточкаРибейро Алешандро
33' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
0:1
44' ГолМукау Нгалайель
54' Желтая карточкаМёнье Тома
Ход матча
44'
0:1
54'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
234 Количество передач 211
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
11
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|4 (2)
|0.8
|Жегрова Эдон
|1
|0.2
|Мукау Нгалайель
|1
|0.2
|Мёнье Тома
|0
|0
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Лукуми Джон
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
|Фаббьян Джованни
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Анхель
|1
|1
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Диаките Бафоде
|1
|0
|Рибейро Алешандро
|1
|0
|Туре Усман
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Болонья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лацио - Болонья 3:0 Рома - Болонья 2:3 Болонья - Монако 0:1 Болонья - Лечче 1:0
Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Ренн 1:0 Ницца - Лилль 2:2 Лилль - Ювентус 1:1 Лилль - Лион 1:1
Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1
Результаты матчей
Болонья
Лилль
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Болонья
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 1
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|9.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|12.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|14.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|15.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|16.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 6
|9
|17.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|18.
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|19.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|20.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|21.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|22.
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|23.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|24.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|25.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|27.
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|28.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|29.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|30.
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|31.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|32.
|5
|1
|0
|4
|9 - 17
|3
|33.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|0 - 6
|1
|34.
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|35.
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
|36.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|1:2
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|11.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|12.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|8 - 3
|5
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|24.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|8 - 8
|3
|28.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|29.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|8.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|12.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|18.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|19.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|20.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|24.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|25.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|27.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|30.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 0:1 Лилль
Исход игры
Болонья
22% (26)
Ничья
48.3% (57)
Лилль
29.7% (35)
Тотал 2.5
Больше
30% (33)
Меньше
70% (77)
Обе команды забьют
Да
77.27% (85)
Нет
22.73% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (52)
1:2 Лилль
16.1% (19)
1:0 Болонья
10.2% (12)
2:1 Болонья
9.3% (11)
0:1 Лилль
7.6% (9)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:3 Лилль
1.7% (2)
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