Теперь Фернандес-Пардо после передачи Мукау стремился к мячу на углу вратарской, но Скорупски был первым на выходе.

Дэвид провел некоторое время на газоне после контакта с соперником, но готов канадец продолжать игру.

Фернандес-Пардо снова открылся на правом фланге атаки, но в этот раз оказался в офсайде.

Даллинга вошел в штрафную с правого края и мощно пробил в дальний угол, заставив Шевалье спасать, плюс у форварда "Болоньи" снова зафиксирован офсайд.

Андре стал адресатом передачи в штрафную от Гудмундссона, однако Скорупски на выходе опередил ветерана "Лилля".

Менье получает желтую карточку за фол против Ндоя на фланге.

Гудмундссон ворвался в штрафную хозяев с левого края, обыграл на паузе поочередно нескольких соперников, но завершающий удар не стал проблемой для Скорупски.

Фернандес-Пардо вошел в штрафную и пробил по воротам низом, но попал в одного из защитников "Болоньи".

Фернандес-Пардо после проникающей передачи партнера ворвался в штрафную хозяев, однако Скорупски на выходе накрыл соперника.

В ответной атаке Фройлер после паса партнера пробил в касание с 15 метров, но мяч полетел очень высоко.

Быструю атаку через правый фланг провернули гости, Фернандес-Пардо навешивал на дальнюю штангу, но мяч прошел очень высоко.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! НГАЛАЙЕЛЬ МУКАУ! Ошиблись хозяева на правом фланге обороны, Дэвид подхватил мяч, прошел в лицевую и прострелил на Мукау, первый удар заблокировал на ленточке Пош, но со второй попытки 17-й номер гостей направил снаряд в дальний угол!

2 минуты добавлено к основному времени первого тайма.

44 на 56 по владению мячом к этой минуте, хотя визуально картина кажется несколько иной.

Ндой получил мяч в штрафной, развернулся и пробил мимо створа, плюс у швейцарца зафиксирован офсайд.

Полчаса игры позади, пока нет забитых мячей и не так много острых моментов, вряд ли сегодня нам ждет верховой тотал.

Ндой с левого фланга направил мяч в штрафную в расчёте на Даллингу, однако Тийс обработать снаряд после отскока от газона не сумел.

Сахрауи ворвался в штрафную с левого края, однако техника игрока "Лилля" подвела, мяч выкатился за пределы поля.

Орсолини оказался на газоне около штрафной соперника, в итоге выбивают хозяева мяч за пределы поля.

23' Орсолини со штрафного слабо пробил низом в ближний угол, никаких проблем у Шевалье не возникло.

22' Рибейро получает желтую карточку за фол против Даллинги неподалеку от своей штрафной площади.

20' Ликоянник жестковато встретил на фланге Фернандеса-Пардо, но Майкл Оливер пока обходится без карточек.

19' Не самый выдающийся темп демонстрируют команды в середине первого тайма, взять соперника с наскока им не удается.

17' Фернандес-Пардо исполнил угловой с левого фланга, однако мяч был выбит игроками "Болоньи".

16' Напомним, что "Лилль" в Лиге 1 идет на четвертом месте, в восьми последних турах команда Бруно Женезьо не проигрывает. Вообще во всех турнирах "Лилль" не уступал с 17 сентября.

15' Дэвид вошел в штрафную с левого края, однако Бекема удачно вступил в единоборство, организовав удар от ворот.

14' Ндой на левом краю штрафной пустился в дриблинг, но в итоге много защитников накрыли швейцарца.

13' Рибейро после навеса с углового пробил головой на дальней штанге, однако мяч попал в каркас ворот Скорупски!

12' Напомним, что "Болонья" в минувшем туре уступила "Лацио" в Риме со счётом 0:3, потерпев всего второе поражение в Серии А. Правда, отставание от топ-4 из-за большого количества ничьих уже внушительное.

11' Разыграли хозяева поля угловой на правом фланге, однако ничего опасного подача Орсолини не принесла.

10' Фаббьян получил мяч на правом краю штрафной от Даллинги, однако прострел привел лишь к угловому.

9' В спокойное русло переводит игру "Болонья", на правах хозяев итальянцы чуть больше владеют мячом.

7' Были у "Болоньи" и в прошлых матчах отмененные голы, а вот засчитанных нет. Удивительное дело для Винченцо Итальяно.

6' Впрочем, с первым голом "Болонье" придется повременить, у Даллинги зафиксирован офсайд!

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ТИЙС ДАЛЛИНГА!

Орсолини исполнил передачу на ход Даллинге, тот ворвался в штрафную правее центра и пробил в дальний угол с рикошетом от штанги!

4' Первый удар в этой встрече в активе Дэвида - канадец пробил с разворота с линии штрафной, но в дальний угол не попал.

3' А вот "Лилль" в главном европейском турнире пока выступает неплохо - после поражения в Лиссабоне французы обыграли "Реал" и "Атлетико", а затем сыграли вничью с "Ювентусом".

2' Напомним, что "Болонья" набрала всего одно очко в четырех турах и остается единственной командой, которая не забила голов. В прошлом туре итальянцы дома уступили другой французской команде "Монако"- 0:1.