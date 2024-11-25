Тур: 5. Стадион: Ренато Далл'Ара.
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|4 (2)
|1
|Жегрова Эдон
|1
|0.25
|Мёнье Тома
|0
|0
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пош Штефан
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Лукуми Джон
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
|Фаббьян Джованни
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Анхель
|1
|1
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Диаките Бафоде
|1
|0
|Туре Усман
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Болонья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лацио - Болонья 3:0 Рома - Болонья 2:3 Болонья - Монако 0:1 Болонья - Лечче 1:0
Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Ренн 1:0 Ницца - Лилль 2:2 Лилль - Ювентус 1:1 Лилль - Лион 1:1
Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1
Результаты матчей
Болонья
Лилль
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Болонья
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогнозы на матч Болонья - Лилль
Исход игры
Болонья
22% (9)
Ничья
39% (16)
Лилль
39% (16)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
82.5% (33)
Нет
17.5% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (16)
1:2 Лилль
29.3% (12)
2:1 Болонья
12.2% (5)
1:0 Болонья
9.8% (4)
0:1 Лилль
7.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!