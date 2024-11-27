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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Хиль Хесус
Астон Вилла
0:0
Второй тайм: 48'
Ювентус
0'
10' Желтая карточка
Тилеманс Юри
12' Желтая карточка
Бэйли Леон
39' Желтая карточка
Торрес Пау
45' Желтая карточка
Калюлю Пьер

Ход матча

10'
Тилеманс Юри
 
12'
Бэйли Леон
 
39'
Торрес Пау
 
45'
 
Калюлю Пьер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 199 Количество передач 236
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 137
Астон Вилла 24.1% (33)
X 36.5% (50)
Ювентус 39.4% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Астон Вилла
Ничья
Ювентус
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23
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
44
Камара
Бубакар
I
8
Тилеманс
Юри
31
Бэйли
Леон
7
Макгинн
Джон
27
Роджерс
Морган
11
Уоткинс
Олли
29
Ди
Грегорио
Микеле
37
Савона
Николо
15
Калюлю
Пьер
4
Гатти
Федерико
27
Камбьясо
Андреа
5
Локателли
Мануэль
19
Тюрам
Кефрен
7
Консейсау
Франсишку
8
Копмейнерс
Тëн
10
Йылдыз
Кенан
22
Веа
Тимоти
Астон Вилла
4-2-3-1
Ювентус
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Ювентус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КМ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуран Джон 2 0.4
Макгинн Джон 1 0.2
Тилеманс Юри 1 0.2
Рамси Джакоб 1 0.2
Онана Амаду 1 0.2
Уоткинс Олли 0 0
Роджерс Морган 0 0
Торрес Пау II 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 (1) 0.6
Гонсалес Николас 1 0.2
Консейсау Франсишку 1 0.2
Маккенни Уэстон 1 0.2
Йылдыз Кенан 1 0.2
Камбьясо Андреа 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Диего Сантос 2 0
Дуран Джон 2 0
Баркли Росс 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Мингс Тайрон 1 0
Бэйли Леон 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Конса Эзри 1 0
Матсен Ян 1 0
Торрес Пау II 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 1 1
Ди Грегорио Микеле 0 1
Перин Маттиа 1 0
Кабаль Хуан 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Консейсау Франсишку 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Астон Вилла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ювентус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2
Ювентус
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Торино 2:0 Лилль - Ювентус 1:1 Удинезе - Ювентус 0:2
Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2

Результаты матчей

Астон Вилла
Ювентус

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 5 4 1 0 10 - 1 13
2.
Монако
 1:0 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
4.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
Боруссия Д
 1:0 5 4 0 1 14 - 6 12
6.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
7.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
8.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
9.
Астон Вилла
 0:0 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
11.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
12.
Лилль
 1:0 5 3 1 1 6 - 4 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
15.
Брюгге
 1:0 5 3 0 2 4 - 6 9
16.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
17.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
18.
Ювентус
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Селтик
 0:1 5 2 1 2 9 - 10 7
20.
Динамо Загреб
 0:1 5 2 1 2 10 - 13 7
21.
Реал Мадрид
 0:0 5 2 1 2 9 - 7 7
22.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
23.
Шахтёр Донецк
 2:0 5 2 1 2 4 - 5 7
24.
Бенфика
 0:1 5 2 0 3 7 - 6 6
25.
ПСВ
 0:2 5 1 2 2 7 - 7 5
26.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
27.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
28.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
29.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
31.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
32.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
33.
Болонья
 0:1 5 0 1 4 0 - 6 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
5.
Ливерпуль
 0:0 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Астон Вилла
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Боруссия Д
 1:0 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
11.
Селтик
 0:1 3 2 0 1 8 - 3 6
12.
Реал Мадрид
 0:0 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
14.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 0:2 3 1 1 1 5 - 3 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 0:1 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2:0 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Боруссия Д
 1:0 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Лилль
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Динамо Загреб
 0:1 3 2 0 1 8 - 10 6
8.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Брюгге
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
11.
Ювентус
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Монако
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
15.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
16.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
17.
Шахтёр Донецк
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
19.
Астон Вилла
 0:0 2 1 0 1 3 - 1 3
20.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Бенфика
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
22.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
23.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
24.
Селтик
 0:1 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
Реал Мадрид
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
26.
ПСВ
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
27.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
28.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
31.
Болонья
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Макгинн при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Диню к лицевой линии поля, Люка под давлением Йылмаза выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ди Грегорио уверенно сыграл на выходе и спокойно выловил мяч. 
  • Угловой
    48'
    Бэйли разыграл корнер с Тилемансом, далее на левом фланге подключился Макгинн, Джон выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, в итоге никто из партнёров по команде не смог зацепиться за него. 
  • 47'
    Динь с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ногу Калюлю и ушёл на угловой. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли "Астон Вилла" стараться сейчас играть в атаке более активно. По такому матчу команде Унаи Эмери лучше забить первой, а иначе затем вскрывать оборону "Ювентуса" будет ещё тяжелее. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Бирмингеме между "Астон Виллой" и "Ювентусом" счёт не открыт. Под конец первой половины матча команды начали хотя бы более-менее активно работать в атаке, а поэтому есть надежда, что во втором тайме мы дождёмся и забитых голов. 
  • Штанга
    45'
    Динь со стандарта пробил в правый угол ворот на исполнение, мяч попал в перекладину, а затем ушёл за лицевую линию поля. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Хесус Хиль Мансано к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    45'
    Центральный защитник "Ювентуса" Пьер Калюлю получил жёлтую карточку за грубую игру у радиуса своей штрафной площади против Уоткинса. "Астон Вилла" заработала очень опасный стандарт. 
  • 45'
    Консейсау совершил рывок по правому флангу, далее Франсишку со входа в штрафную площадь пробил в ближний угол ворот, Мартинес хорошо сложился и намертво поймал мяч. 
  • 44'
    Тилеманс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, Уоткинс всё же пробил по воротам, но попал в соперника. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Калюлю на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Макгинна. "Астон Вилла" заработала достаточно неплохой стандарт. 
  • Желтая карточка
    42'
    Центральный защитник "Астон Виллы" Пау Торрес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Веа. 
  • Опасный момент
    41'
    Удалось "Ювентусу" провести контратаку по левой половине поля, которая завершилась ударом в исполнении Веа из-за пределов штрафной площади в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    40'
    Тилеманс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ди Грегорио сыграл на выходе и кулаком выбил мяч к линии штрафной площади на правую половину поля, Кэш был первым на подборе и пробил по воротам, мяч попал в грудь Гатти. 
  • Опасный момент
    39'
    Камара на левой половине поля выполнил хорошую передачу на ближний угол штрафной площади, Уоткинс быстро развернулся и плотно пробил в ближний угол ворот, Ди Грегорио сложился и отбил мяч на угловой. 
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    • Фол, нарушение
      38'
      Тюрам в центре поля нарушил правила против Уоткинса. Игроки "Астон Виллы" на этот раз не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 37'
      Камбьясо с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 36'
      Консейсау сделал рывок по правому флангу, а затем выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Кэш хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 35'
      Заканчивается у нас постепенно первый тайм, пока что матч в Бирмингеме получается у нас очень закрытым. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Камбьясо в центре поля нарушил правила против Бэйли. Игроки "Астон Виллы" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 33'
      Тилеманс из центра поля попытался по центру сделать проникающую передачу к линии штрафной площади на ход Уоткинсу, защитники "Ювентуса" сыграли без ошибок и уверенно перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Консейсау в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля бирмингемского клуба нарушил правила против Диня. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Кэш при развитии атаки по правому флангу в борьбе с Йылдызом подыграл себе рукой, Хесус Хиль Мансано всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Ювентуса". 
    • 30'
      Не идут подачи с правого фланга у Консейсау сегодня, вновь Франсишку сыграл неудачно и при подаче направил мяч в руки Мартинесу. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Камбьясо в центре поля нарушил правила против Бэйли. Игроки "Астон Виллы" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 28'
      Консейсау с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мартинес спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 27'
      Макгинн сделал смещение с правого фланга к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ювентуса". 
    • 26'
      Уоткинс получил заброс на ход по правому флангу из центра поля от Макгинна, Олли зацепился за мяч, но войти в штрафную площадь под давлением двух соперников ему не удалось. 
    • 25'
      Вновь Консейсау с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Веа под давлением соперника не смог завершить момент ударом головой по воротам. 
    • 24'
      Консейсау с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 23'
      Локателли из глубины поля выполнил заброс на ход Копмейнерсу по правой половине поля, Тён не был готов к рывку. 
    • 22'
      Достаточно неожиданно, что "Астон Вилла" с опаской играет против "Ювентуса" на домашнем поле, учитывая проблемы туринского клуба. 
    • 21'
      Йылдыз сделал смещение в центр с левой половины поля, а затем из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 20'
      Тилеманс при входе в штрафную площадь с левого фланга сыграл неудачно и в итоге под давлением Локателли потерял мяч попав им себе в лицо. 
    • 19'
      Динь со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Ювентуса", которую грамотно выстроил Ди Грегорио. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Локателли на правой половине поля у своей штрафной площади огрел по ногам Макгинна. "Астон Вилла" заработала достаточно опасный стандарт. 
    • Угловой
      17'
      Бэйли с углового коварно закрутил мяч на ближний угол вратарской, Торрес головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 16'
      Уоткинс получил мяч на правом углу штрафной площади, Олли на этот раз под давлением Калюлю заработал угловой для своей команды. 
    • Желтая карточка
      15'
      Ещё один полузащитник "Астон Виллы" Бубакар Камара в центре поля нарушил правила против Йылдыза. Далее Леон Бэйли стал спорить с арбитром и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • 14'
      Поднялся Консейсау после паузы, всё нормально с атакующим полузащитником "Ювентуса", Франсишку готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      13'
      Консейсау по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Ювентуса", пауза в игре. 
    • Желтая карточка
      12'
      Полузащитник "Астон Виллы" Юри Тилеманс получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля туринского клуба против Консейсау. 
    • 11'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Ювентуса" на ход Уоткинсу, Олли зацепился за мяч, но затем под давлением Калюлю не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 10'
      "Астон Вилла" перехватила контроль над мячом, но пока что хозяева поля также в атаку не спешат. 
    • 9'
      Из глубины поля последовал заброс от Локателли на ход Веа по правой половине поля, Мартинес выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут к центру поля. 
    • 8'
      Таже напомним, что в Бирмингеме сегодня порядка трёх градусов тепла вечером, а поэтому в особо медленный футбол играть будет довольно некомфортно. 
    • 7'
      "Астон Вилла" понимает, что "Ювентус" попросту зачастую выманивает на свою половину поля, а поэтому в высокий прессинг пока что идти не хочет. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Роджерс в центре поля нарушил правила против Консейсау. В очередной раз "Ювентус" долго разыгрывал стандарт. 
    • 5'
      Бэйли совершил рывок по правой половине поля, а затем Леон от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ювентуса". 
    • Фол, нарушение
      4'
      Тилеманс на левой половине поля у штрафной площади "Ювентуса" огрел по ногам Копмейнерса, Хесус Хиль Мансано не сразу, но всё же дал свисток. 
    • 3'
      "Ювентус" сегодня конечно же не будет форсировать события на поле, пока что гости катают мяч у своей штрафной площади и ждут возможности для проведения контратак. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Уоткинс перестарался в борьбе за мяч на половине поля итальянского клуба, правила были нарушены против Локателли. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра в Бирмингеме. "Астон Вилла" при своих болельщиках имеет очень хорошие шансы набрать три очка, учитывая огромные проблемы с составом у "Ювентуса", сегодня Тьяго Мотта смог собрать в запас только четыре полевых футболиста. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Астон Вилла
    24.1% (33)
    Ничья
    36.5% (50)
    Ювентус
    39.4% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.13% (51)
    Меньше
    54.87% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (94)
    Нет
    16.81% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.4% (43)
    1:2 Ювентус
    20.4% (28)
    2:1 Астон Вилла
    12.4% (17)
    1:0 Астон Вилла
    5.8% (8)
    0:1 Ювентус
    5.1% (7)
    0:2 Ювентус
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    1:3 Ювентус
    1.5% (2)
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