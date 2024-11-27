Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли "Астон Вилла" стараться сейчас играть в атаке более активно. По такому матчу команде Унаи Эмери лучше забить первой, а иначе затем вскрывать оборону "Ювентуса" будет ещё тяжелее.

Динь с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ногу Калюлю и ушёл на угловой.

Бэйли разыграл корнер с Тилемансом, далее на левом фланге подключился Макгинн, Джон выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, в итоге никто из партнёров по команде не смог зацепиться за него.

Макгинн при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Диню к лицевой линии поля, Люка под давлением Йылмаза выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ди Грегорио уверенно сыграл на выходе и спокойно выловил мяч.

Одну минуту добавил Хесус Хиль Мансано к основному времени первого тайма.

Динь со стандарта пробил в правый угол ворот на исполнение, мяч попал в перекладину, а затем ушёл за лицевую линию поля.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Бирмингеме между "Астон Виллой" и "Ювентусом" счёт не открыт. Под конец первой половины матча команды начали хотя бы более-менее активно работать в атаке, а поэтому есть надежда, что во втором тайме мы дождёмся и забитых голов.

Камара на левой половине поля выполнил хорошую передачу на ближний угол штрафной площади, Уоткинс быстро развернулся и плотно пробил в ближний угол ворот, Ди Грегорио сложился и отбил мяч на угловой.

Тилеманс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ди Грегорио сыграл на выходе и кулаком выбил мяч к линии штрафной площади на правую половину поля, Кэш был первым на подборе и пробил по воротам, мяч попал в грудь Гатти.

Удалось "Ювентусу" провести контратаку по левой половине поля, которая завершилась ударом в исполнении Веа из-за пределов штрафной площади в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Центральный защитник "Астон Виллы" Пау Торрес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Веа.

Калюлю на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Макгинна. "Астон Вилла" заработала достаточно неплохой стандарт.

Тилеманс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, Уоткинс всё же пробил по воротам, но попал в соперника.

Консейсау совершил рывок по правому флангу, далее Франсишку со входа в штрафную площадь пробил в ближний угол ворот, Мартинес хорошо сложился и намертво поймал мяч.

Центральный защитник "Ювентуса" Пьер Калюлю получил жёлтую карточку за грубую игру у радиуса своей штрафной площади против Уоткинса. "Астон Вилла" заработала очень опасный стандарт.

Камбьясо в центре поля нарушил правила против Бэйли. Игроки "Астон Виллы" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Не идут подачи с правого фланга у Консейсау сегодня, вновь Франсишку сыграл неудачно и при подаче направил мяч в руки Мартинесу.

Кэш при развитии атаки по правому флангу в борьбе с Йылдызом подыграл себе рукой, Хесус Хиль Мансано всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Ювентуса".

Консейсау в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля бирмингемского клуба нарушил правила против Диня.

Тилеманс из центра поля попытался по центру сделать проникающую передачу к линии штрафной площади на ход Уоткинсу, защитники "Ювентуса" сыграли без ошибок и уверенно перехватили мяч.

Камбьясо в центре поля нарушил правила против Бэйли. Игроки "Астон Виллы" достаточно быстро разыграли стандарт.

Заканчивается у нас постепенно первый тайм, пока что матч в Бирмингеме получается у нас очень закрытым.

Консейсау сделал рывок по правому флангу, а затем выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Кэш хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Камбьясо с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Тюрам в центре поля нарушил правила против Уоткинса. Игроки "Астон Виллы" на этот раз не смогли быстро разыграть стандарт.

28' Консейсау с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мартинес спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

27' Макгинн сделал смещение с правого фланга к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ювентуса".

26' Уоткинс получил заброс на ход по правому флангу из центра поля от Макгинна, Олли зацепился за мяч, но войти в штрафную площадь под давлением двух соперников ему не удалось.

25' Вновь Консейсау с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Веа под давлением соперника не смог завершить момент ударом головой по воротам.

24' Консейсау с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

23' Локателли из глубины поля выполнил заброс на ход Копмейнерсу по правой половине поля, Тён не был готов к рывку.

22' Достаточно неожиданно, что "Астон Вилла" с опаской играет против "Ювентуса" на домашнем поле, учитывая проблемы туринского клуба.

21' Йылдыз сделал смещение в центр с левой половины поля, а затем из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

20' Тилеманс при входе в штрафную площадь с левого фланга сыграл неудачно и в итоге под давлением Локателли потерял мяч попав им себе в лицо.

19' Динь со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Ювентуса", которую грамотно выстроил Ди Грегорио.

18' Локателли на правой половине поля у своей штрафной площади огрел по ногам Макгинна. "Астон Вилла" заработала достаточно опасный стандарт.

17' Бэйли с углового коварно закрутил мяч на ближний угол вратарской, Торрес головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

16' Уоткинс получил мяч на правом углу штрафной площади, Олли на этот раз под давлением Калюлю заработал угловой для своей команды.

15' Ещё один полузащитник "Астон Виллы" Бубакар Камара в центре поля нарушил правила против Йылдыза. Далее Леон Бэйли стал спорить с арбитром и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

14' Поднялся Консейсау после паузы, всё нормально с атакующим полузащитником "Ювентуса", Франсишку готов играть дальше.

13' Консейсау по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Ювентуса", пауза в игре.

12' Полузащитник "Астон Виллы" Юри Тилеманс получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля туринского клуба против Консейсау.

11' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Ювентуса" на ход Уоткинсу, Олли зацепился за мяч, но затем под давлением Калюлю не смог завершить момент ударом по воротам.

10' "Астон Вилла" перехватила контроль над мячом, но пока что хозяева поля также в атаку не спешат.

9' Из глубины поля последовал заброс от Локателли на ход Веа по правой половине поля, Мартинес выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут к центру поля.

8' Таже напомним, что в Бирмингеме сегодня порядка трёх градусов тепла вечером, а поэтому в особо медленный футбол играть будет довольно некомфортно.

7' "Астон Вилла" понимает, что "Ювентус" попросту зачастую выманивает на свою половину поля, а поэтому в высокий прессинг пока что идти не хочет.

6' Роджерс в центре поля нарушил правила против Консейсау. В очередной раз "Ювентус" долго разыгрывал стандарт.

5' Бэйли совершил рывок по правой половине поля, а затем Леон от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ювентуса".

4' Тилеманс на левой половине поля у штрафной площади "Ювентуса" огрел по ногам Копмейнерса, Хесус Хиль Мансано не сразу, но всё же дал свисток.

3' "Ювентус" сегодня конечно же не будет форсировать события на поле, пока что гости катают мяч у своей штрафной площади и ждут возможности для проведения контратак.

2' Уоткинс перестарался в борьбе за мяч на половине поля итальянского клуба, правила были нарушены против Локателли.