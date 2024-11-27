Тур: 5. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Хиль Хесус
0:0
Второй тайм: 48'
0'
10' Желтая карточкаТилеманс Юри
12' Желтая карточкаБэйли Леон
39' Желтая карточкаТоррес Пау
45' Желтая карточкаКалюлю Пьер
Ход матча
10'
12'
39'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
199 Количество передач 236
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
15
Калюлю
Пьер
19
Тюрам
Кефрен
10
Йылдыз
Кенан
22
Веа
Тимоти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Гаучи ДжоВратарь
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
-
26 Богард ЛамарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йылдыз КенанПолузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Рухи ЮнасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Ювентус
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуран Джон
|2
|0.4
|Макгинн Джон
|1
|0.2
|Тилеманс Юри
|1
|0.2
|Рамси Джакоб
|1
|0.2
|Онана Амаду
|1
|0.2
|Уоткинс Олли
|0
|0
|Роджерс Морган
|0
|0
|Торрес Пау II
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|3 (1)
|0.6
|Гонсалес Николас
|1
|0.2
|Консейсау Франсишку
|1
|0.2
|Маккенни Уэстон
|1
|0.2
|Йылдыз Кенан
|1
|0.2
|Камбьясо Андреа
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Мингс Тайрон
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данило Луис
|1
|1
|Ди Грегорио Микеле
|0
|1
|Перин Маттиа
|1
|0
|Кабаль Хуан
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Астон Вилла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ювентус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2
Ювентус
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Торино 2:0 Лилль - Ювентус 1:1 Удинезе - Ювентус 0:2
Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2
Результаты матчей
Астон Вилла
Ювентус
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|9.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|12.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|14.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|15.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 6
|9
|16.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|18.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|19.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|20.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|21.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|22.
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|23.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|24.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|25.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|27.
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|28.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|29.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|30.
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|31.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|32.
|5
|1
|0
|4
|9 - 17
|3
|33.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|0 - 6
|1
|34.
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|35.
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
|36.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|11.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|12.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|8 - 3
|5
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|24.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|8 - 8
|3
|28.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|29.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|17.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|19.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|21.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|24.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|30.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Ювентус
Исход игры
Астон Вилла
24.1% (33)
Ничья
36.5% (50)
Ювентус
39.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
45.13% (51)
Меньше
54.87% (62)
Обе команды забьют
Да
83.19% (94)
Нет
16.81% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (43)
1:2 Ювентус
20.4% (28)
2:1 Астон Вилла
12.4% (17)
1:0 Астон Вилла
5.8% (8)
0:1 Ювентус
5.1% (7)
0:2 Ювентус
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:3 Ювентус
1.5% (2)
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