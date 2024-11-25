Тур: 5. Стадион: Вилла Парк.
Позже
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Ювентус
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуран Джон
|2
|0.5
|Макгинн Джон
|1
|0.25
|Тилеманс Юри
|1
|0.25
|Рамси Джакоб
|1
|0.25
|Онана Амаду
|1
|0.25
|Уоткинс Олли
|0
|0
|Роджерс Морган
|0
|0
|Торрес Пау II
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|3 (1)
|0.75
|Гонсалес Николас
|1
|0.25
|Консейсау Франсишку
|1
|0.25
|Маккенни Уэстон
|1
|0.25
|Йылдыз Кенан
|1
|0.25
|Камбьясо Андреа
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Мингс Тайрон
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данило Луис
|1
|1
|Ди Грегорио Микеле
|0
|1
|Перин Маттиа
|1
|0
|Кабаль Хуан
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Астон Вилла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ювентус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2
Ювентус
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Торино 2:0 Лилль - Ювентус 1:1 Удинезе - Ювентус 0:2
Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2
Результаты матчей
Астон Вилла
Ювентус
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
22
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогнозы на матч Астон Вилла - Ювентус
Исход игры
Астон Вилла
20% (9)
Ничья
31.1% (14)
Ювентус
48.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
48.78% (20)
Меньше
51.22% (21)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (13)
1:2 Ювентус
28.9% (13)
2:1 Астон Вилла
11.1% (5)
0:1 Ювентус
8.9% (4)
0:2 Ювентус
6.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!