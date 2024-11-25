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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Астон Вилла
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 45
Астон Вилла 20% (9)
X 31.1% (14)
Ювентус 48.9% (22)
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Астон Вилла
Ничья
Ювентус
3.35
3.40
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Астон Вилла
Ювентус

История личных встреч

Астон Вилла
Ювентус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КМ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуран Джон 2 0.5
Макгинн Джон 1 0.25
Тилеманс Юри 1 0.25
Рамси Джакоб 1 0.25
Онана Амаду 1 0.25
Уоткинс Олли 0 0
Роджерс Морган 0 0
Торрес Пау II 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 (1) 0.75
Гонсалес Николас 1 0.25
Консейсау Франсишку 1 0.25
Маккенни Уэстон 1 0.25
Йылдыз Кенан 1 0.25
Камбьясо Андреа 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Диего Сантос 2 0
Дуран Джон 2 0
Баркли Росс 1 0
Мингс Тайрон 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Конса Эзри 1 0
Матсен Ян 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 1 1
Ди Грегорио Микеле 0 1
Перин Маттиа 1 0
Кабаль Хуан 1 0
Консейсау Франсишку 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Астон Вилла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ювентус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2
Ювентус
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Торино 2:0 Лилль - Ювентус 1:1 Удинезе - Ювентус 0:2
Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2

Результаты матчей

Астон Вилла
Ювентус

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Брест
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Интер Милан
 4 3 1 0 6 - 0 10
6.
Барселона
 4 3 0 1 15 - 5 9
7.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
8.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
9.
Аталанта
 4 2 2 0 5 - 0 8
10.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
11.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Арсенал
 4 2 1 1 3 - 1 7
13.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
15.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
16.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
17.
Бавария
 4 2 0 2 11 - 7 6
18.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
19.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
20.
Милан
 4 2 0 2 7 - 6 6
21.
Фейеноорд
 4 2 0 2 7 - 10 6
22.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
23.
Атлетико М
 4 2 0 2 5 - 9 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Спарта Прага
 4 1 1 2 5 - 8 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 4 1 0 3 3 - 10 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Янг Бойз
 4 0 0 4 1 - 11 0
35.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Интер Милан
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
7.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
Бавария
 2 2 0 0 10 - 2 6
11.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
12.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
14.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
16.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 2 1 0 1 4 - 2 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
31.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аталанта
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
5.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
12.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
14.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
15.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Милан
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
20.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Ред Булл Зальцбург
 2 1 0 1 3 - 4 3
22.
Арсенал
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
26.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 45
    Астон Вилла 20% (9)
    X 31.1% (14)
    Ювентус 48.9% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Ювентус
    3.35
    3.40
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    Где смотреть матч Астон Вилла - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Ювентус

    Исход игры
    Астон Вилла
    20% (9)
    Ничья
    31.1% (14)
    Ювентус
    48.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.9% (13)
    1:2 Ювентус
    28.9% (13)
    2:1 Астон Вилла
    11.1% (5)
    0:1 Ювентус
    8.9% (4)
    0:2 Ювентус
    6.7% (3)
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