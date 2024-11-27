Тур: 5. Стадион: Филипс. Главный судья: Шнидер Урс
0:2
Второй тайм: 57'
Ход матча
8'
0:1
37'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
332 Количество передач 177
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Дамс
Маттео
17
Жуниор
Мауро
10
Ланг
Ноа
26
Конопля
Ефим
13
Педринью
XXV
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
28 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ПедриньюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Грам АлааЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
39 НевертонНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тильман Малик
|1
|0.2
|Ланг Ноа
|1
|0.2
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.2
|Бакайоко Жоан
|1
|0.2
|Схаутен Йерди
|1
|0.2
|Фламинго Райан
|1
|0.2
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зубков Александр
|2
|0.4
|Судаков Георгий
|1
|0.2
|Сикан Даниил
|1
|0.2
|Конопля Ефим
|0
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Жуниор Мауро
|2
|0
|Дамс Маттео
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Ланг Ноа
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Грам Алаа
|1
|0
|Винисиус Тобиас
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
|Педринью XXV
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
2
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ПСВ - Гронинген 5:0 НАК Бреда - ПСВ 0:3 ПСВ - Жирона 4:0 Аякс - ПСВ 3:2
ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Ингулец 6:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1
Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2
Результаты матчей
ПСВ
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 1
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|5.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|9.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|12.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|14.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|15.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 6
|9
|16.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|18.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|19.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|20.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|21.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|22.
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|23.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|24.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|25.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|27.
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|28.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|29.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|30.
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|31.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|32.
|5
|1
|0
|4
|9 - 17
|3
|33.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|0 - 6
|1
|34.
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|35.
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
|36.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|5.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|11.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|12.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|8 - 3
|5
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|24.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|8 - 8
|3
|28.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|29.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|17.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|19.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|20.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|24.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|25.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|27.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|30.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСВ 0:2 Шахтёр Донецк
Исход игры
ПСВ
89.9% (124)
Ничья
5.8% (8)
Шахтёр Донецк
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (76)
Меньше
32.14% (36)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
36.2% (50)
2:0 ПСВ
20.3% (28)
3:1 ПСВ
10.9% (15)
1:0 ПСВ
3.6% (5)
4:0 ПСВ
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:0 ПСВ
2.2% (3)
3:2 ПСВ
1.4% (2)
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