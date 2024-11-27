В центре поля получил Сикан по ногам в борьбе против Тильмана. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шахтёра".

Прострелил Ланг с левого фланга в центр на Пепи, но мяч перехватил Крыськив в последний момент.

Убегал в контратаку Сикан по центру, но откровенно передержал мяч и в итоге потерял его в борьбе с защитником.

С угла поля Карсдорп подавал на ближнюю штангу, где головой вынес мяч обратно на фланг Крыськив.

Продавил соперника по флангу Бакайоко и навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Конопля вынес сферу подальше от ворот.

А вот и первая замена в составе "Шахтёра" произошла. Вместо Даниила Сикана игру продолжать будет Эгиналдо.

Прострелил вновь с правого фланга Бакайоко в штрафную низом, но Ризнык на выходе забрал мяч в руки.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Замена в перерыве произошла в составе ПСВ. Вместо Маттео Дамса на второй тайм вышел Рикардо Пепи.

С фланга забросил Кевин в штрафную на ход Зубкову, но прочитал эпизод Бенитес и забрал мяч в руки.

После скидки головой от Пепи пробил Тильман с дальней дистанции, но точности ему явно не хватило.

С фланга вырезал в штрафную соперника Бакайоко на ход Де Йонгу, но тому пробить Бондарь не позволил.

С угла поля Зубков подал на ближнюю штангу, где головой пробил Матвиенко, но мяч головой с линии ворот вынес Боскальи.

Теперь уже разыграли угловой гости, после чего подал с фланга Зубков на линию вратарской, где головой Матвиенко пробил выше перекладины.

Своим свистком завершил этот феноменальный первый тайм арбитр. Впереди пока украинцы!

Сместился с фланга к линии штрафной Крыськив, обыграл защитника, но пробить ему не позволил Фламинго.

Мог убегать на ворота соперника Ланг после заброса от Боскальи, но в последний момент мяч перехватил Бондарь.

Забросил Зубков по флангу на ход Бондаренко, но тому не хватило скорости, чтобы выиграть дуэль у Тильмана.

Перехватил мяч Бонадренко и тут же забросил вперед на ход Сикану, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.

Забросил по флангу Педринью на ход Сикану, но того опередил Фламинго и вынес мяч за пределы поля.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Александр Зубков! Поймали соперника на ошибке дончане. После обрезки Дамса перехватил мяч Конопля и тут же вырезал в центр на Зубкова, который из-под защитника пробил точно в дальний нижний угол ворот.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Де Йонг и головой сбросил поперек, но на выходе перехватил этот пас Ризнык.

Отдавал пас по флангу Зубков в прорыв на Коноплю, но перехватил Дамс мяч в подкате.

После скидки головой от Тильмана пробил с линии штрафной Боскальи, но мяч отправился далеко на трибуну.

Протащил мяч к штрафной соперника Сикан и отдал поперек на Судакова, который ворвался в штрафную, но пробить ему Фламинго не позволил.

32' Зацепился за мяч Жуниор на линии штрафной и сбросил головой на Бакайоко, который пробил с разворота, но точно в руки Ризныку.

31' Тонким пасом Кевин запустил в штрафную соперника Педринью, но на выходе Бенитес перехватил снаряд.

30' Провалилась оборона "горняков", позволив пробить с двадцати метров Сайбари, но снова Ризнык спас свою команду.

29' Отобрал мяч на чужой половине поля Сайбари и выдал поперек на Ланга, который пробил из-под защитника, но в падении забрал мяч в свои руки Ризнык.

28' После подачи с фланга от Конопли пробил из пределов штрафной Сикан, но мяч стал легкой добычей для Бенитеса.

27' С фланга забросил на дальнюю штангу Сайбари. Здесь в прыжке с лету пробил Де Йонг, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.

26' Диагональ исполнял Жуниор на левый фланг, куда забегал Ланг, но его опередил Зубков и вынес мяч в аут.

25' Успокоилась игра в последние минуты. Команды катают мяч в центре поля, но без остроты у ворот.

24' Убегал по флангу Зубков после заброса от Судакова, но вернулся Дамс в оборону и перехватил мяч.

23' Тонко отдавал пас в штрафную Бакайоко на ход Карсдорпу, но тому догнать мяч до лицевой линии Крыськив не позволил.

22' После скидки от Де Йонга пробил с двадцати трех метров Жуниор, но точности ему явно не хватило.

21' Бакайоко обыграл соперника финтом на фланге и отдал в центр на Де Йонга, который пробил головой точно в руки Ризныку.

20' С правого фланга вновь прострелил Конопля на ближнюю штангу, где пробил в касание Зубков, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

19' С угла поля навесил Зубков на линию вратарской, но здесь головой Боскальи спокойно вынес мяч обратно на фланг.

18' Догнал мяч на правом фланге Конопля и прострелил вдоль ворот, но от ноги Боскальи мяч полетел на первый для "горняков" угловой.

17' Выиграл в центре поля Судаков борьбу за мяч и отдал вперед на Зубкова, но тот оторваться от Дамса не смог.

16' Зацепился за мяч в чужой штрафной Сикан и покатил поперек на Крыськива, но тот с ходу пробил рядом со штангой.

15' Ушел от соперника по флангу Бакайоко и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

14' Жуниор перехватил мяч в центре поля и тут же забросил в штрафную на ход Де Йонгу, но снова первым оказался Ризнык.

13' После скидки от Бакайоко с линии чужой штрафной пробил Жуниор с лету, но мяч полетел гораздо выше переклдины.

12' Подхватил мяч на фланге Ланг и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Ризнык буквально снял мяч с головы Де Йонга.

11' С угла поля навесил Ланг на ближнюю штангу, но здесь головой вынес мяч подальше от ворот Конопля.

10' Зацепился за мяч в центре поля Сикан и сбросил на ход Зубкову, но этот пас перехватил без проблем Боскальи.

9' После заброса от Матвиенко выскакивал на ворота соперника Кевин, но вышел за пределы штрафной Бенитес и отвел угрозу.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Даниил Сикан! Неожиданно открыли счет в матче горняки. Ворвался с правого фланга на скорости в штрафную Конопля и прострелил на линию вратарской, где в падении пробил Сикан точно в дальний нижний угол ворот.

7' Ворвался по центру к штрафной соперника Бакайоко после ошибки Крыськива и пробил в дальний нижний угол, но в падении Ризнык спас свою команду.

6' С фланга навесил Бакайоко на линию вратарской, но здесь Де Йонгу головой пробить не позволил Матвиенко.

5' Отдавал пас в штрафную соперника Жуниор на ход Де Йонгу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Бондарь.

4' По флангу отдавал Бондаренко на ход Зубкову, но прочитал эпизод Дамс и головой вынес снаряд за пределы поля.

3' Убежал в атаку по флангу Кевин и прострелил в центр штрафной, но мяч перехватил Фламинго и вынес в центр поля.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красно-черных цветах, гости выбрали себе желто-синий комплект формы.