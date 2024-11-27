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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Шнидер Урс
ПСВ
0:2
Второй тайм: 57'
Шахтёр Донецк

Ход матча

8'
0:1
Сикан Даниил
(Конопля Ефим)
37'
0:2
Зубков Александр
(Конопля Ефим)
46'
Пепи Рикардо
Дамс Маттео
 
55'
 
Эгиналдо де Соуза Лемос
Сикан Даниил

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 332 Количество передач 177
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 138
ПСВ 89.9% (124)
X 5.8% (8)
Шахтёр Донецк 4.3% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПСВ
Ничья
Шахтёр Донецк
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
2
Карсдорп
Рик
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
34
Сайбари
Исмаэль
17
Жуниор
Мауро
7
Тильман
Малик
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
10
Ланг
Ноа
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
13
Педринью
XXV
8
Крыськив
Дмитрий
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
ПСВ
4-3-3
Шахтёр Донецк
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тильман Малик 1 0.2
Ланг Ноа 1 0.2
Сайбари Исмаэль 1 0.2
Бакайоко Жоан 1 0.2
Схаутен Йерди 1 0.2
Фламинго Райан 1 0.2
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зубков Александр 2 0.4
Судаков Георгий 1 0.2
Сикан Даниил 1 0.2
Конопля Ефим 0 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 2 0
Жуниор Мауро 2 0
Дамс Маттео 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Ланг Ноа 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Тильман Малик 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Степаненко Тарас 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Грам Алаа 1 0
Винисиус Тобиас 1 0
Гомес Марлон 1 0
Педринью XXV 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
2
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ПСВ - Гронинген 5:0 НАК Бреда - ПСВ 0:3 ПСВ - Жирона 4:0 Аякс - ПСВ 3:2
ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Ингулец 6:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1
Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2

Результаты матчей

ПСВ
Шахтёр Донецк

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 5 5 0 0 11 - 1 15
2.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Боруссия Д
 1:0 5 4 0 1 14 - 6 12
5.
Монако
 1:1 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
7.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
8.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
9.
Астон Вилла
 0:0 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
11.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
12.
Лилль
 1:0 5 3 1 1 6 - 4 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
15.
Брюгге
 1:0 5 3 0 2 4 - 6 9
16.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
17.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
18.
Ювентус
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Селтик
 0:1 5 2 1 2 9 - 10 7
20.
Динамо Загреб
 0:1 5 2 1 2 10 - 13 7
21.
Бенфика
 1:1 5 2 1 2 8 - 6 7
22.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
23.
Шахтёр Донецк
 2:0 5 2 1 2 4 - 5 7
24.
Реал Мадрид
 0:1 5 2 0 3 9 - 8 6
25.
ПСВ
 0:2 5 1 2 2 7 - 7 5
26.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
27.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
28.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
29.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
31.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
32.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
33.
Болонья
 0:1 5 0 1 4 0 - 6 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
36.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
5.
Монако
 1:1 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Астон Вилла
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Боруссия Д
 1:0 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
11.
Селтик
 0:1 3 2 0 1 8 - 3 6
12.
Реал Мадрид
 0:1 3 2 0 1 9 - 6 6
13.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
14.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Лилль
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
ПСВ
 0:2 3 1 1 1 5 - 3 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Ювентус
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Бенфика
 1:1 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
24.
Шахтёр Донецк
 2:0 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Боруссия Д
 1:0 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Лилль
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Динамо Загреб
 0:1 3 2 0 1 8 - 10 6
8.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Брюгге
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
11.
Ювентус
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Монако
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
15.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
16.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
17.
Бенфика
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Шахтёр Донецк
 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
19.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
20.
Астон Вилла
 0:0 2 1 0 1 3 - 1 3
21.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
22.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
23.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
24.
Селтик
 0:1 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
ПСВ
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
31.
Болонья
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Прострелил вновь с правого фланга Бакайоко в штрафную низом, но Ризнык на выходе забрал мяч в руки.
  • Замена
    56'
    А вот и первая замена в составе "Шахтёра" произошла. Вместо Даниила Сикана игру продолжать будет Эгиналдо.
  • 55'
    Продавил соперника по флангу Бакайоко и навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Конопля вынес сферу подальше от ворот.
  • 54'
    С угла поля Карсдорп подавал на ближнюю штангу, где головой вынес мяч обратно на фланг Крыськив.
  • 53'
    Убегал в контратаку Сикан по центру, но откровенно передержал мяч и в итоге потерял его в борьбе с защитником.
  • 52'
    Прострелил Ланг с левого фланга в центр на Пепи, но мяч перехватил Крыськив в последний момент.
  • 51'
    В центре поля получил Сикан по ногам в борьбе против Тильмана. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шахтёра".
  • 50'
    С фланга вырезал в штрафную соперника Бакайоко на ход Де Йонгу, но тому пробить Бондарь не позволил. 
  • 49'
    После скидки головой от Пепи пробил Тильман с дальней дистанции, но точности ему явно не хватило.
  • 48'
    С фланга забросил Кевин в штрафную на ход Зубкову, но прочитал эпизод Бенитес и забрал мяч в руки.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе ПСВ. Вместо Маттео Дамса на второй тайм вышел Рикардо Пепи.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком завершил этот феноменальный первый тайм арбитр. Впереди пока украинцы!
  • 44'
    Теперь уже разыграли угловой гости, после чего подал с фланга Зубков на линию вратарской, где головой Матвиенко пробил выше перекладины.
  • Опасный момент
    43'
    С угла поля Зубков подал на ближнюю штангу, где головой пробил Матвиенко, но мяч головой с линии ворот вынес Боскальи.
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    • 42'
      Протащил мяч к штрафной соперника Сикан и отдал поперек на Судакова, который ворвался в штрафную, но пробить ему Фламинго не позволил.
    • 41'
      После скидки головой от Тильмана пробил с линии штрафной Боскальи, но мяч отправился далеко на трибуну.
    • 40'
      Отдавал пас по флангу Зубков в прорыв на Коноплю, но перехватил Дамс мяч в подкате.
    • 39'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Де Йонг и головой сбросил поперек, но на выходе перехватил этот пас Ризнык.
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Александр Зубков! Поймали соперника на ошибке дончане. После обрезки Дамса перехватил мяч Конопля и тут же вырезал в центр на Зубкова, который из-под защитника пробил точно в дальний нижний угол ворот.
    • 37'
      Забросил по флангу Педринью на ход Сикану, но того опередил Фламинго и вынес мяч за пределы поля.
    • 36'
      Перехватил мяч Бонадренко и тут же забросил вперед на ход Сикану, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.
    • 35'
      Забросил Зубков по флангу на ход Бондаренко, но тому не хватило скорости, чтобы выиграть дуэль у Тильмана.
    • 34'
      Мог убегать на ворота соперника Ланг после заброса от Боскальи, но в последний момент мяч перехватил Бондарь.
    • 33'
      Сместился с фланга к линии штрафной Крыськив, обыграл защитника, но пробить ему не позволил Фламинго.
    • 32'
      Зацепился за мяч Жуниор на линии штрафной и сбросил головой на Бакайоко, который пробил с разворота, но точно в руки Ризныку.
    • 31'
      Тонким пасом Кевин запустил в штрафную соперника Педринью, но на выходе Бенитес перехватил снаряд.
    • 30'
      Провалилась оборона "горняков", позволив пробить с двадцати метров Сайбари, но снова Ризнык спас свою команду.
    • Опасный момент
      29'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Сайбари и выдал поперек на Ланга, который пробил из-под защитника, но в падении забрал мяч в свои руки Ризнык.
    • 28'
      После подачи с фланга от Конопли пробил из пределов штрафной Сикан, но мяч стал легкой добычей для Бенитеса.
    • 27'
      С фланга забросил на дальнюю штангу Сайбари. Здесь в прыжке с лету пробил Де Йонг, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.
    • 26'
      Диагональ исполнял Жуниор на левый фланг, куда забегал Ланг, но его опередил Зубков и вынес мяч в аут.
    • 25'
      Успокоилась игра в последние минуты. Команды катают мяч в центре поля, но без остроты у ворот.
    • 24'
      Убегал по флангу Зубков после заброса от Судакова, но вернулся Дамс в оборону и перехватил мяч.
    • 23'
      Тонко отдавал пас в штрафную Бакайоко на ход Карсдорпу, но тому догнать мяч до лицевой линии Крыськив не позволил.
    • 22'
      После скидки от Де Йонга пробил с двадцати трех метров Жуниор, но точности ему явно не хватило.
    • 21'
      Бакайоко обыграл соперника финтом на фланге и отдал в центр на Де Йонга, который пробил головой точно в руки Ризныку.
    • 20'
      С правого фланга вновь прострелил Конопля на ближнюю штангу, где пробил в касание Зубков, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 19'
      С угла поля навесил Зубков на линию вратарской, но здесь головой Боскальи спокойно вынес мяч обратно на фланг.
    • Угловой
      18'
      Догнал мяч на правом фланге Конопля и прострелил вдоль ворот, но от ноги Боскальи мяч полетел на первый для "горняков" угловой.
    • 17'
      Выиграл в центре поля Судаков борьбу за мяч и отдал вперед на Зубкова, но тот оторваться от Дамса не смог.
    • 16'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Сикан и покатил поперек на Крыськива, но тот с ходу пробил рядом со штангой.
    • Угловой
      15'
      Ушел от соперника по флангу Бакайоко и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 14'
      Жуниор перехватил мяч в центре поля и тут же забросил в штрафную на ход Де Йонгу, но снова первым оказался Ризнык.
    • 13'
      После скидки от Бакайоко с линии чужой штрафной пробил Жуниор с лету, но мяч полетел гораздо выше переклдины.
    • 12'
      Подхватил мяч на фланге Ланг и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Ризнык буквально снял мяч с головы Де Йонга.
    • 11'
      С угла поля навесил Ланг на ближнюю штангу, но здесь головой вынес мяч подальше от ворот Конопля.
    • 10'
      Зацепился за мяч в центре поля Сикан и сбросил на ход Зубкову, но этот пас перехватил без проблем Боскальи.
    • 9'
      После заброса от Матвиенко выскакивал на ворота соперника Кевин, но вышел за пределы штрафной Бенитес и отвел угрозу.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Даниил Сикан! Неожиданно открыли счет в матче горняки. Ворвался с правого фланга на скорости в штрафную Конопля и прострелил на линию вратарской, где в падении пробил Сикан точно в дальний нижний угол ворот.
    • Опасный момент
      7'
      Ворвался по центру к штрафной соперника Бакайоко после ошибки Крыськива и пробил в дальний нижний угол, но в падении Ризнык спас свою команду.
    • 6'
      С фланга навесил Бакайоко на линию вратарской, но здесь Де Йонгу головой пробить не позволил Матвиенко.
    • 5'
      Отдавал пас в штрафную соперника Жуниор на ход Де Йонгу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Бондарь.
    • 4'
      По флангу отдавал Бондаренко на ход Зубкову, но прочитал эпизод Дамс и головой вынес снаряд за пределы поля.
    • 3'
      Убежал в атаку по флангу Кевин и прострелил в центр штрафной, но мяч перехватил Фламинго и вынес в центр поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красно-черных цветах, гости выбрали себе желто-синий комплект формы.
    • Свисток
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Шахтёра"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСВ 0:2 Шахтёр Донецк

    Исход игры
    ПСВ
    89.9% (124)
    Ничья
    5.8% (8)
    Шахтёр Донецк
    4.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (76)
    Меньше
    32.14% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    36.2% (50)
    2:0 ПСВ
    20.3% (28)
    3:1 ПСВ
    10.9% (15)
    1:0 ПСВ
    3.6% (5)
    4:0 ПСВ
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    3:0 ПСВ
    2.2% (3)
    3:2 ПСВ
    1.4% (2)
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