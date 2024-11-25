  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
ПСВ
 
Позже
Шахтёр Донецк
Прогнозы 45
ПСВ 93.3% (42)
X 2.2% (1)
Шахтёр Донецк 4.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Шахтёр Донецк
5.15
5.20
Реклама, betcity.ru
7.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
ПСВ
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тильман Малик 1 0.25
Ланг Ноа 1 0.25
Сайбари Исмаэль 1 0.25
Бакайоко Жоан 1 0.25
Схаутен Йерди 1 0.25
Фламинго Райан 1 0.25
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судаков Георгий 1 0.25
Зубков Александр 1 0.25
Эгиналдо де Соуза Лемос 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 2 0
Жуниор Мауро 2 0
Дамс Маттео 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Ланг Ноа 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Тильман Малик 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Степаненко Тарас 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Грам Алаа 1 0
Винисиус Тобиас 1 0
Гомес Марлон 1 0
Педринью XXV 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
2
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ПСВ - Гронинген 5:0 НАК Бреда - ПСВ 0:3 ПСВ - Жирона 4:0 Аякс - ПСВ 3:2
ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Ингулец 6:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1
Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2

Результаты матчей

ПСВ
Шахтёр Донецк

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Брест
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Интер Милан
 4 3 1 0 6 - 0 10
6.
Барселона
 4 3 0 1 15 - 5 9
7.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
8.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
9.
Аталанта
 4 2 2 0 5 - 0 8
10.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
11.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Арсенал
 4 2 1 1 3 - 1 7
13.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
15.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
16.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
17.
Бавария
 4 2 0 2 11 - 7 6
18.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
19.
Бенфика
 4 2 0 2 7 - 5 6
20.
Милан
 4 2 0 2 7 - 6 6
21.
Фейеноорд
 4 2 0 2 7 - 10 6
22.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
23.
Атлетико М
 4 2 0 2 5 - 9 6
24.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
25.
ПСЖ
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Спарта Прага
 4 1 1 2 5 - 8 4
27.
Штутгарт
 4 1 1 2 3 - 6 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Ред Булл Зальцбург
 4 1 0 3 3 - 10 3
31.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
32.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Янг Бойз
 4 0 0 4 1 - 11 0
35.
Црвена Звезда
 4 0 0 4 4 - 16 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Интер Милан
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
7.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
Бавария
 2 2 0 0 10 - 2 6
11.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
12.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
14.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
16.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Спарта Прага
 2 1 0 1 4 - 2 3
24.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
26.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
31.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 3 - 7 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аталанта
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
5.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
12.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
14.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
15.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Бенфика
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Милан
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
20.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Ред Булл Зальцбург
 2 1 0 1 3 - 4 3
22.
Арсенал
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
26.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 45
    ПСВ 93.3% (42)
    X 2.2% (1)
    Шахтёр Донецк 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    5.15
    5.20
    Реклама, betcity.ru
    7.80
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПСВ - Шахтёр Донецк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч ПСВ - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    ПСВ
    93.3% (42)
    Ничья
    2.2% (1)
    Шахтёр Донецк
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    65.85% (27)
    Нет
    34.15% (14)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    37.8% (17)
    2:0 ПСВ
    22.2% (10)
    3:1 ПСВ
    15.6% (7)
    1:0 ПСВ
    6.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСВ
    Шахтёр Донецк
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный