Тур: 5. Стадион: Филипс.
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Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Пушич Марино
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тильман Малик
|1
|0.25
|Ланг Ноа
|1
|0.25
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.25
|Бакайоко Жоан
|1
|0.25
|Схаутен Йерди
|1
|0.25
|Фламинго Райан
|1
|0.25
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Судаков Георгий
|1
|0.25
|Зубков Александр
|1
|0.25
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Жуниор Мауро
|2
|0
|Дамс Маттео
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Ланг Ноа
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Грам Алаа
|1
|0
|Винисиус Тобиас
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
|Педринью XXV
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
2
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ПСВ - Гронинген 5:0 НАК Бреда - ПСВ 0:3 ПСВ - Жирона 4:0 Аякс - ПСВ 3:2
ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Ингулец 6:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1
Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2
Результаты матчей
ПСВ
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
Прогнозы на матч ПСВ - Шахтёр Донецк
Исход игры
ПСВ
93.3% (42)
Ничья
2.2% (1)
Шахтёр Донецк
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (27)
Меньше
34.15% (14)
Обе команды забьют
Да
65.85% (27)
Нет
34.15% (14)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
37.8% (17)
2:0 ПСВ
22.2% (10)
3:1 ПСВ
15.6% (7)
1:0 ПСВ
6.7% (3)
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