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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
0:0
Первый тайм: 3'
Перт Глори
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Перт Глори
5.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Делянов
Джеймс
20
Пирьес
Дилан
3
Вриндс
Барт
51
Panagiotis
Kikianis
7
Китто
Райан
14
Барнетт
Джей
55
Ethan
Alagich
10
Клаф
Зак
6
Маук
Стефан
17
Фолами
Бен
9
_Luka
Jovanovic
13
Cameron
Cook
19
Рисдон
Джош
33
Luis
Canga
5
Lachlan
Barr
3
Амзауи
Анас
20
Остлер
Трент
7
Пеннингтон
Николас
12
Гомулка
Тарас
26
Khoa
Ngo
16
Adam
Bugarija
22
Таггарт
Адам
Аделаида Юнайтед
Перт Глори

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Перт Глори

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

79.2%
16.7%
4.1%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 20 побед

48 матчей

39.6%
22.9%
37.5%
19 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

39.6%
35.4%
25%
19 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.2%
29.2%
41.6%
14 побед 14 ничьих 20 побед

История матчей

2:4
3:3
4:4
2:0
2:1
2:0
1:2
1:1
2:1
1:2
5:3
5:3
3:0
3:3
0:2
0:0
0:2
2:1
0:3
1:0
1:1
0:5
3:1
1:3
1:0
3:1
1:1
1:2
2:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:2
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

1.56
1.52

Среднее время на гол

57
59

Всего голов

41
35

Голов в среднем за матч

1.78
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

80
70

Голов в среднем за матч

1.67
1.46

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
25
Больше 52%
Меньше 48%
23
15
Больше 31%
Меньше 69%
33
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
45

Среднее время на гол

54
61

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаф Зак 3 0.75
Пирьес Дилан 2 0.5
_Luka Jovanovic 2 0.5
Маук Стефан 1 0.25
Archie Goodwin 1 0.25
Jonny Yull 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Остлер Трент 1 0.2
Adam Bugarija 1 0.2
Таггарт Адам 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Panagiotis Kikianis 2 0
_Luka Jovanovic 1 0
Panashe Madanha 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 1 0
Амзауи Анас 1 0
Пеннингтон Николас 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Andriano Lebib 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Перт Глори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

7
0
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Перт Глори
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
3
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Олимпик Кингсвэй - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Хорватия Рейдерс - Аделаида Юнайтед 1:3 Блэктаун Сити - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Перт Глори
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 0:5 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2
Макартур - Перт Глори 6:1 Моретон Бэй Юнайтед - Перт Глори 3:2 Сорренто - Перт Глори 0:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Армадале - Перт Глори 2:4 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Перт Глори

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 4 4 0 0 6 - 0 12
2.
Аделаида Юнайтед
 0:0 5 3 2 0 10 - 7 11
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Веллингтон Феникс
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Мельбурн Сити
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
ФК Сидней
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Макартур
 5 2 0 3 10 - 7 6
8.
Централ Кост Маринерс
 5 1 3 1 3 - 5 6
9.
Вестерн Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 1 1 3 11 - 12 4
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Перт Глори
 0:0 6 0 2 4 2 - 16 2
13.
Брисбен Роар
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Аделаида Юнайтед
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
ФК Сидней
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Макартур
 3 1 0 2 7 - 4 3
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
9.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 4 - 6 0
12.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Перт Глори
 0:0 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аделаида Юнайтед
 0:0 2 2 0 0 7 - 5 6
5.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Мельбурн Виктори
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Макартур
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Перт Глори
 0:0 3 0 2 1 1 - 6 2
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 3 (1)
ФК Сидней Климала Патрик 3 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
ФК Сидней Коста Дуглас 2
ФК Сидней Грант Райан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Аделаида Юнайтед
Ничья
Перт Глори
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