Тур: 6. Стадион: Куперс.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Пирьес
Дилан
14
Барнетт
Джей
10
Клаф
Зак
17
Фолами
Бен
13
Cameron
Cook
19
Рисдон
Джош
33
Luis
Canga
20
Остлер
Трент
26
Khoa
Ngo
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пирьес ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Max Vartuli
-
-
-
-
12 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
-
33 Luis CangaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Остлер ТрентПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Khoa NgoПолузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дэвид Здрилич
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Перт Глори
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
79.2%
16.7%
4.1%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 20 побед
48 матчей
39.6%
22.9%
37.5%
19 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
39.6%
35.4%
25%
19 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.2%
29.2%
41.6%
14 побед 14 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
1.56
1.52
Среднее время на гол
57
59
Всего голов
41
35
Голов в среднем за матч
1.78
1.4
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
80
70
Голов в среднем за матч
1.67
1.46
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
25
Больше 52%
Меньше 48%
23
15
Больше 31%
Меньше 69%
33
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
Среднее время на гол
54
61
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаф Зак
|3
|0.75
|Пирьес Дилан
|2
|0.5
|_Luka Jovanovic
|2
|0.5
|Маук Стефан
|1
|0.25
|Archie Goodwin
|1
|0.25
|Jonny Yull
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Остлер Трент
|1
|0.2
|Adam Bugarija
|1
|0.2
|Таггарт Адам
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Panagiotis Kikianis
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|1
|0
|Panashe Madanha
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|1
|0
|Амзауи Анас
|1
|0
|Пеннингтон Николас
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Andriano Lebib
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Перт Глори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
7
0
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Перт Глори
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
3
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Олимпик Кингсвэй - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Хорватия Рейдерс - Аделаида Юнайтед 1:3 Блэктаун Сити - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Перт Глори
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 0:5 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2
Макартур - Перт Глори 6:1 Моретон Бэй Юнайтед - Перт Глори 3:2 Сорренто - Перт Глори 0:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Армадале - Перт Глори 2:4 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Перт Глори
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 7
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|11 - 12
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|2 - 16
|2
|13.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|3 (1)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|3 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1
|ФК Сидней
|Коста Дуглас
|2
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2