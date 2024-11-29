Тур: 17. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Damian Kos
1:1
Конец матча
0'
9' Красная карточкаНалепа Михал
1:0
10' ГолFabian Bzdyl
83' Желтая карточкаКурминовски Давид
86' Желтая карточкаFilip Rozga
86' Желтая карточкаКопац Бартош
89' Желтая карточкаДабровски Дамьян
1:1
90' ГолЯх Ярослав
90' Желтая карточкаЯх Ярослав
90'+7
Ход матча
9'
10'
86'
86'
89'
90'
1:1
90'
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
14
Хасич
Айдин
23
Fabian
Bzdyl
25
Налепа
Михал
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
-
23 Fabian BzdylПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Вуйчик ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
-
18 Filip Rozga
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marcin Wlodarski
История личных встреч
Краковия
Заглембе Любин
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед
34 матча
35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.7%
52.9%
32.4%
5 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.12
1.29
Среднее время на гол
80
69
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.12
1.29
Среднее время на гол
80
69
Всего голов
38
44
Голов в среднем за матч
1.12
1.29
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
80
69
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|11 (3)
|0.65
|Майгор Миккел
|5
|0.29
|Олафссон Давид-Кристьян
|4
|0.24
|Гицэ Вирджил
|3
|0.18
|Ван Бюрен Мик
|3
|0.18
|Хасич Айдин
|2 (1)
|0.12
|Югас Якуб
|2
|0.12
|Бохнак Матеуш
|2
|0.12
|Какабадзе Отар
|1
|0.06
|Filip Rozga
|1
|0.06
|Fabian Bzdyl
|1
|0.06
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
|Bartosz Biedrzycki
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.18
|Пьенько Томаш
|3
|0.18
|Marek Mroz
|2
|0.12
|Сейк Вацлав
|1
|0.06
|Регула Марсель
|1
|0.06
|Mateusz Grzybek
|1
|0.06
|Ях Ярослав
|1
|0.06
|Адамчик Хуберт
|1
|0.06
|Лавничак Алекс
|1
|0.06
|Igor Orlikowski
|1
|0.06
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.06
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|5
|0
|Filip Rozga
|5
|0
|Глик Камил
|4
|0
|Соколовски Патрик
|2
|1
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Равас Генрих
|2
|0
|Хасич Айдин
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|2
|3
|Дабровски Дамьян
|5
|0
|Adam Radwanski
|3
|0
|Ях Ярослав
|2
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Bartlomiej Kludka
|2
|0
|Копац Бартош
|1
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Заглембе Любин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
7
5
Краковия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Заглембе Любин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
15
8
Краковия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Заглембе Любин
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
22
13
Голы по времени матча
Забито
17
6
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
7
41%
3
50%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
3
17%
4
25%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
22%
5
31%
76-90
1
0%
0%
Забито
18
10
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
17%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
3
30%
76-90
Пропущено
11
8
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
5
45%
0
0%
1-15
3
27%
4
50%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Забито
35
16
15 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
6
17%
1
6%
1-15
4
11%
2
13%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
4
11%
4
25%
46-60
6
17%
1
6%
61-75
10
29%
6
38%
76-90
Пропущено
29
24
18 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 12
8
28%
4
17%
1-15
7
24%
4
17%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
5
17%
7
29%
29%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Легия - Краковия 3:2 Краковия - ГКС Катовице 3:4 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2
Краковия - Лех 0:2 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:3
Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0
Результаты матчей
Краковия
Заглембе Любин
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Краковия
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
45
26
36
17
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
18
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
125
107
314
512
116
314
116
116
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Пяст
|Червински Якуб
|1 4
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Дабровски Дамьян
|5