  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Краковия
1:1
Конец матча
Заглембе Любин
0'
9' Красная карточка
Налепа Михал
1:0
10' Гол
Fabian Bzdyl
83' Желтая карточка
Курминовски Давид
86' Желтая карточка
Filip Rozga
86' Желтая карточка
Копац Бартош
89' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
1:1
90' Гол
Ях Ярослав
90' Желтая карточка
Ях Ярослав
90'+7
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
5
Гицэ
Вирджил
3
Сковгор
Андреас
25
Какабадзе
Отар
19
Олафссон
Давид-Кристьян
88
Соколовски
Патрик
11
Майгор
Миккел
14
Хасич
Айдин
23
Fabian
Bzdyl
9
Кялльман
Беньямин
30
Хладун
Доминик
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
31
Igor
Orlikowski
8
Дабровски
Дамьян
27
Bartlomiej
Kludka
6
Маковский
Томаш
7
Marek
Mroz
17
Вдовяк
Матеуш
21
Пьенько
Томаш
11
Возняк
Аркадиуш
Краковия
3-4-2-1
Заглембе Любин
3-1-4-2

История личных встреч

Краковия
Заглембе Любин

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед

34 матча

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.7%
52.9%
32.4%
5 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
К
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
ЭГА
1:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:2
К
0:3
ЭГБ
2:2
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
1:2
Э
4:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
OE
3:1
OE
1:2

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.12
1.29

Среднее время на гол

80
69

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.12
1.29

Среднее время на гол

80
69

Всего голов

38
44

Голов в среднем за матч

1.12
1.29

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

80
69

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 11 (3) 0.65
Майгор Миккел 5 0.29
Олафссон Давид-Кристьян 4 0.24
Гицэ Вирджил 3 0.18
Ван Бюрен Мик 3 0.18
Хасич Айдин 2 (1) 0.12
Югас Якуб 2 0.12
Бохнак Матеуш 2 0.12
Какабадзе Отар 1 0.06
Filip Rozga 1 0.06
Fabian Bzdyl 1 0.06
Аль-Аммари Амир 0 0
Атанасов Яни 0 0
Bartosz Biedrzycki 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 3 0.18
Пьенько Томаш 3 0.18
Marek Mroz 2 0.12
Сейк Вацлав 1 0.06
Регула Марсель 1 0.06
Mateusz Grzybek 1 0.06
Ях Ярослав 1 0.06
Адамчик Хуберт 1 0.06
Лавничак Алекс 1 0.06
Igor Orlikowski 1 0.06
Курминовски Давид 1 (1) 0.06
Дабровски Дамьян 0 0
Adam Radwanski 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 5 0
Filip Rozga 5 0
Глик Камил 4 0
Соколовски Патрик 2 1
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Атанасов Яни 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Равас Генрих 2 0
Хасич Айдин 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Хосконен Артту 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Ракочи Михал 1 0
Filip Kucharczyk 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 2 3
Дабровски Дамьян 5 0
Adam Radwanski 3 0
Ях Ярослав 2 0
Marek Mroz 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Bartlomiej Kludka 2 0
Копац Бартош 1 0
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Лавничак Алекс 1 0

Результаты матчей

Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Заглембе Любин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

7
5
Краковия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Заглембе Любин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

15
8
Краковия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Заглембе Любин
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

22
13

Голы по времени матча

Забито

17
6
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
7
41%
3
50%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
3
17%
4
25%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
22%
5
31%
76-90
1
0%
0%

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
17%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
3
30%
76-90

Пропущено

11
8
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
5
45%
0
0%
1-15
3
27%
4
50%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Забито

35
16
15 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
6
17%
1
6%
1-15
4
11%
2
13%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
4
11%
4
25%
46-60
6
17%
1
6%
61-75
10
29%
6
38%
76-90

Пропущено

29
24
18 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 12
8
28%
4
17%
1-15
7
24%
4
17%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
5
17%
7
29%
29%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Легия - Краковия 3:2 Краковия - ГКС Катовице 3:4 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2
Краковия - Лех 0:2 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:3
Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0

Результаты матчей

Краковия
Заглембе Любин

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Краковия
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
2
6
3
6
2.5
1
7
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
1
8
2
6
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
5
10
7
1.5
3
14
5
12
2.5
1
16
3
14
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 16 12 1 3 32 - 12 37
2.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
3.
Ракув
 16 9 5 2 20 - 7 32
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Легия
 16 8 4 4 31 - 21 28
6.
Погонь Щецин
 16 8 1 7 24 - 20 25
7.
Гурник Забже
 16 7 3 6 20 - 17 24
8.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
9.
Видзев Лодзь
 16 6 4 6 20 - 21 22
10.
Пяст
 16 5 5 6 18 - 18 20
11.
ГКС Катовице
 16 5 4 7 24 - 24 19
12.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
13.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 16 - 20 18
14.
Корона Кельце
 16 4 5 7 13 - 23 17
15.
Радомяк Радом
 15 5 1 9 20 - 23 16
16.
Пуща Неполомице
 16 3 5 8 15 - 25 14
17.
Лехия Гданьск
 16 2 5 9 17 - 31 11
18.
Шленск Вроцлав
 15 1 7 7 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
6.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Гурник Забже
 8 4 1 3 10 - 7 13
9.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
10.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
11.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
12.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
13.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 13 - 11 10
14.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
10.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
16.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
17.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Пуща Неполомице
 8 0 2 6 2 - 12 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 10
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Ракув Берггрен Густав 1 5
Пяст Червински Якуб 1 4
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Краковия 1:1 Заглембе Любин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный