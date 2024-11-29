Тур: 17. Стадион: Пяст. Главный судья: Wojciech Myc
0'
3' Желтая карточкаСаламон Бартош
9' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
29' Желтая карточкаХрапек Михал
39' Желтая карточкаПясецки Фабиан
44' Желтая карточкаМилич Антонио
54' Желтая карточкаАнтони Козубал
62' Желтая карточкаГук Томаш
90' Желтая карточкаКарбовы Филип
90'+6
Ход матча
29'
39'
44'
54'
62'
90'
36
Левицки
Якуб
15
Гургул
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
20 Ian Hoffmann
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
История личных встреч
Пяст
Лех
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
33 матча
21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
18.2%
33.3%
48.5%
6 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1
0.47
Среднее время на гол
90
192
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
1.93
1.72
Среднее время на гол
46
52
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
1.42
1.15
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феликс Хорхе
|4 (1)
|0.24
|Храпек Михал
|3 (1)
|0.18
|Амею Микаэль
|3
|0.18
|Росолек Мацей
|2
|0.12
|Червински Якуб
|1
|0.06
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.06
|Щепаньски Милош
|1
|0.06
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.06
|Пясецки Фабиан
|1
|0.06
|Костадинов Тихомир
|1
|0.06
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|10 (1)
|0.59
|Соуза Афонсу
|5
|0.29
|Хотич Дино
|4
|0.24
|Волемарк Патрик
|4
|0.24
|Голизаде Али
|3
|0.18
|Шимчак Филип
|2 (1)
|0.12
|Перейра Жоэл III
|1
|0.06
|Антони Козубал
|1
|0.06
|Ягелло Филип
|1
|0.06
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Фиабема Брайан
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Червински Якуб
|4
|1
|Гук Томаш
|4
|1
|Храпек Михал
|3
|0
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|Драпински Игорь
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Амею Микаэль
|2
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Кацантонис Андреас
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|6
|0
|Гургул Михал
|2
|1
|Муравски Радослав
|3
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Фиабема Брайан
|2
|0
|Соуза Афонсу
|2
|0
|Антони Козубал
|2
|0
|Саламон Бартош
|1
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Лех
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
1
Пяст
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Лех
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
21
Пяст
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Лех
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
45%
3
33%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
22
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 7
0
0%
3
14%
1-15
3
38%
3
14%
16-30
1
13%
5
23%
31-45
1
13%
4
18%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
2
25%
4
18%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
2
29%
76-90
Забито
19
31
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
1
5%
4
13%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
6
32%
8
26%
31-45
2
11%
6
19%
46-60
4
21%
5
16%
61-75
3
16%
4
13%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
3
18%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Пяст 1:0 Пяст - Мотор Люблин 2:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Арка Гдыня - Пяст 1:3
Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Рух Хожув - Пяст 1:4 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1
Лех
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лех - ГКС Катовице 2:0 Лех - Легия 5:2 Пуща Неполомице - Лех 2:0 Лех - Радомяк Радом 2:1
Краковия - Лех 0:2 Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1
Результаты матчей
Пяст
Лех
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Пяст
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
72
16
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
52
27
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
610
106
115
412
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Лех
|Милич Антонио
|6
|Пяст
|Червински Якуб
|1 4
|Пяст
|Гук Томаш
|1 4