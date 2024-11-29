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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Пяст
0:0
Конец матча
Лех
0'
3' Желтая карточка
Саламон Бартош
9' Желтая карточка
Томашевич Гжегож
29' Желтая карточка
Храпек Михал
39' Желтая карточка
Пясецки Фабиан
44' Желтая карточка
Милич Антонио
54' Желтая карточка
Антони Козубал
62' Желтая карточка
Гук Томаш
90' Желтая карточка
Карбовы Филип
90'+6
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
14
Нобрега
Мигел
3
Miguel
Munoz2
36
Левицки
Якуб
30
Щепаньски
Милош
96
Костадинов
Тихомир
5
Гук
Томаш
20
Томашевич
Гжегож
6
Храпек
Михал
9
Пясецки
Фабиан
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
8
Голизаде
Али
22
Муравски
Радослав
43
Антони
Козубал
10
Волемарк
Патрик
7
Соуза
Афонсу
9
Исхак
Микаэль
Пяст
4-4-2
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Пяст
Лех

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

33 матча

21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

18.2%
33.3%
48.5%
6 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
1:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:4
ЭГА
0:2
Э
3:0
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
4:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
0:3
Э
2:0
ЭГА
2:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:2
Э
4:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
0:3
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:3
OE
1:2
К
0:4
OE
1:0

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1
0.47

Среднее время на гол

90
192

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

1.93
1.72

Среднее время на гол

46
52

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

1.42
1.15

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феликс Хорхе 4 (1) 0.24
Храпек Михал 3 (1) 0.18
Амею Микаэль 3 0.18
Росолек Мацей 2 0.12
Червински Якуб 1 0.06
Кадзиор Дамиан 1 0.06
Щепаньски Милош 1 0.06
Пырка Аркадиуш 1 0.06
Пясецки Фабиан 1 0.06
Костадинов Тихомир 1 0.06
Томашевич Гжегож 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 10 (1) 0.59
Соуза Афонсу 5 0.29
Хотич Дино 4 0.24
Волемарк Патрик 4 0.24
Голизаде Али 3 0.18
Шимчак Филип 2 (1) 0.12
Перейра Жоэл III 1 0.06
Антони Козубал 1 0.06
Ягелло Филип 1 0.06
Ба-Луа Адриэль 0 0
Хоканс Даниэль 0 0
Фиабема Брайан 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Червински Якуб 4 1
Гук Томаш 4 1
Храпек Михал 3 0
Дзичек Патрик 3 0
Костадинов Тихомир 3 0
Драпински Игорь 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Томашевич Гжегож 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Miguel Munoz2 2 0
Амею Микаэль 2 0
Феликс Хорхе 1 0
Плах Франтишек 1 0
Кацантонис Андреас 1 0
Росолек Мацей 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 6 0
Гургул Михал 2 1
Муравски Радослав 3 0
Голизаде Али 2 0
Фиабема Брайан 2 0
Соуза Афонсу 2 0
Антони Козубал 2 0
Саламон Бартош 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Хотич Дино 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Волемарк Патрик 1 0

Результаты матчей

Пяст
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Лех
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
1
Пяст
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Лех
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
21
Пяст
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Лех
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
45%
3
33%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 7
0
0%
3
14%
1-15
3
38%
3
14%
16-30
1
13%
5
23%
31-45
1
13%
4
18%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
2
25%
4
18%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
2
29%
76-90

Забито

19
31
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
1
5%
4
13%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
6
32%
8
26%
31-45
2
11%
6
19%
46-60
4
21%
5
16%
61-75
3
16%
4
13%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
3
18%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Пяст 1:0 Пяст - Мотор Люблин 2:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Арка Гдыня - Пяст 1:3
Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Рух Хожув - Пяст 1:4 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1
Лех
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лех - ГКС Катовице 2:0 Лех - Легия 5:2 Пуща Неполомице - Лех 2:0 Лех - Радомяк Радом 2:1
Краковия - Лех 0:2 Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1

Результаты матчей

Пяст
Лех

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Пяст
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
7
2
1
6
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
7
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
10
6
1
15
2.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 12 2 3 32 - 12 38
2.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
3.
Ракув
 16 9 5 2 20 - 7 32
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Легия
 16 8 4 4 31 - 21 28
6.
Погонь Щецин
 16 8 1 7 24 - 20 25
7.
Гурник Забже
 16 7 3 6 20 - 17 24
8.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
9.
Видзев Лодзь
 16 6 4 6 20 - 21 22
10.
Пяст
 17 5 6 6 18 - 18 21
11.
ГКС Катовице
 16 5 4 7 24 - 24 19
12.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
13.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 16 - 20 18
14.
Корона Кельце
 16 4 5 7 13 - 23 17
15.
Радомяк Радом
 15 5 1 9 20 - 23 16
16.
Пуща Неполомице
 16 3 5 8 15 - 25 14
17.
Лехия Гданьск
 16 2 5 9 17 - 31 11
18.
Шленск Вроцлав
 15 1 7 7 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
6.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Гурник Забже
 8 4 1 3 10 - 7 13
9.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
10.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
11.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
12.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
13.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 13 - 11 10
14.
Пяст
 8 2 4 2 11 - 10 10
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 8 4 2 2 9 - 6 14
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
10.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
16.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
17.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Пуща Неполомице
 8 0 2 6 2 - 12 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 10
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Ракув Берггрен Густав 1 5
Лех Милич Антонио 6
Пяст Червински Якуб 1 4
Пяст Гук Томаш 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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