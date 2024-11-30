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Тур: 6. Стадион: .
Окленд ФК
0:0
Перерыв
Ньюкасл Джетс
0'
23' Желтая карточка
Callum Timmins

Ход матча

23'
 
Callum Timmins
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Окленд ФК
Ничья
Ньюкасл Джетс
1.58
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Паульсен
Алекс
17
Эллиот
Каллан
23
Даниель
Холл
4
Пейнаккер
Нандо
15
Де
Врис
Фрэнсис
6
Верстрате
Луи
28
Luis
Gallegos
27
Роджерсон
Логан
22
Бриммер
Джейк
14
Гиллион
Лиам
10
Май
Гильермо
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
15
Сусняр
Александар
4
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
19
Callum
Timmins
17
Грозос
Костандинос
7
Eli
Adams
37
Бейлисс
Лаклан
39
Thomas
Aquilina
22
Гибсон
Бен
Окленд ФК
Ньюкасл Джетс

Бомбардиры внутри турнира

Окленд ФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бриммер Джейк 2 0.4
Роджерсон Логан 1 0.2
Май Гильермо 1 0.2
Пейнаккер Нандо 1 0.2
Luis Gallegos 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Luis Toomey 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eli Adams 2 0.4
Thomas Aquilina 1 0.2
Грозос Костандинос 1 (1) 0.2
Гибсон Бен 0 0

Карточки

Окленд ФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Луи 2 0
Даниель Холл 1 0
Ховьесон Кэмерон 1 0
Luis Gallegos 1 0
Роджерсон Логан 1 0
Neyder Moreno 1 0
Пейнаккер Нандо 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Callum Timmins 3 0
Грозос Костандинос 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Ингем Дэйн 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Окленд ФК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Окленд ФК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Окленд ФК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ньюкасл Джетс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Окленд ФК
(5 матчей)
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 поражение
Макартур - Окленд ФК 0:1 Веллингтон Феникс - Окленд ФК 0:2 Окленд ФК - ФК Сидней 1:0 Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 4:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1
Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2

Результаты матчей

Окленд ФК
Ньюкасл Джетс

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Окленд ФК
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 0:0 5 4 1 0 6 - 0 13
2.
Аделаида Юнайтед
 5 3 2 0 12 - 9 11
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Веллингтон Феникс
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Мельбурн Сити
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
ФК Сидней
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Макартур
 5 2 0 3 10 - 7 6
8.
Централ Кост Маринерс
 5 1 3 1 3 - 5 6
9.
Вестерн Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 1 1 3 11 - 12 4
11.
Ньюкасл Джетс
 0:0 5 1 1 3 4 - 8 4
12.
Перт Глори
 6 0 2 4 4 - 18 2
13.
Брисбен Роар
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
ФК Сидней
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Макартур
 3 1 0 2 7 - 4 3
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
9.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 4 - 6 0
12.
Ньюкасл Джетс
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Окленд ФК
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 7 - 5 6
5.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Мельбурн Виктори
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Ньюкасл Джетс
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
10.
Макартур
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Перт Глори
 3 0 2 1 3 - 8 2
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (2)
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 3 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
Ньюкасл Джетс Callum Timmins 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
ФК Сидней Коста Дуглас 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Callum Timmins получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Окленд ФК
Ничья
Ньюкасл Джетс
1.58
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