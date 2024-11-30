Тур: 6. Стадион: Go Media Stadium.
0:0
Перерыв
Ход матча
23'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Даниель
Холл
14
Гиллион
Лиам
10
Май
Гильермо
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
22
Гибсон
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гиллион ЛиамПолузащитник
-
10 Май ГильермоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гибсон БенНападающий
- Запасные игроки
-
21 Джеймс НоаВратарь
- Защитник
-
-
-
-
28 Will Dobson
-
29 Justin Vidic
-
Главный тренер: Robert Stanton
Бомбардиры внутри турнира
Окленд ФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бриммер Джейк
|2
|0.4
|Роджерсон Логан
|1
|0.2
|Май Гильермо
|1
|0.2
|Пейнаккер Нандо
|1
|0.2
|Luis Gallegos
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Luis Toomey
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eli Adams
|2
|0.4
|Thomas Aquilina
|1
|0.2
|Грозос Костандинос
|1 (1)
|0.2
|Гибсон Бен
|0
|0
Карточки
Окленд ФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Луи
|2
|0
|Даниель Холл
|1
|0
|Ховьесон Кэмерон
|1
|0
|Luis Gallegos
|1
|0
|Роджерсон Логан
|1
|0
|Neyder Moreno
|1
|0
|Пейнаккер Нандо
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Callum Timmins
|3
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Окленд ФК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Окленд ФК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Окленд ФК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ньюкасл Джетс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Окленд ФК
(5 матчей)
80%
20%
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 4:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1
Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2
Результаты матчей
Окленд ФК
Ньюкасл Джетс
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Окленд ФК
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 9
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 7
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|11 - 12
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 18
|2
|13.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|12.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (2)
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (2)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|3 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|Ньюкасл Джетс
|Callum Timmins
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1
|ФК Сидней
|Коста Дуглас
|2