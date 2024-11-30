Тур: 6. Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Первый тайм: 38'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бич
Патрик
27
Трюин
Кай
16
Бехич
Азиз
19
Шрайбер
Зейн
30
Куэн
Андреас
10
Коэн
Йонатан
35
Medin
Memeti
- Основной состав
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
-
19 Шрайбер ЗейнПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
10 Коэн ЙонатанНападающий
-
35 Medin MemetiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
64 Мата ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед
38 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.9%
42.1%
29%
11 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
44.7%
23.7%
12 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
1.67
1.45
Среднее время на гол
54
62
Всего голов
75
56
Голов в среднем за матч
1.97
1.47
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нэббаут Эндрю
|2
|0.4
|Угаркович Стивен
|2
|0.4
|Куэн Андреас
|1
|0.2
|Medin Memeti
|1
|0.2
|Коэн Йонатан
|1
|0.2
|Тилио Марко
|1
|0.2
|Kavian Rahmani
|0
|0
|Benjamin Dunbar
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миланович Николас
|4 (1)
|0.67
|Боррьелло Брендон
|2
|0.33
|Zachary Sapsford
|2
|0.33
|Антонссон Маркус
|1
|0.17
|Краев Божидар
|1
|0.17
|Aydan Hammond
|1
|0.17
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Мата Хуан
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Шрайбер Зейн
|2
|0
|Джегго Джеймс
|0
|1
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Тэлбот Каллум
|1
|0
|Политидис Харри
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боррьелло Брендон
|3
|0
|Клеур Габриэль
|3
|0
|Миланович Николас
|2
|0
|Anthony Pantazopoulos
|1
|0
|Aydan Hammond
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Мельбурн Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
4
Мельбурн Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
3
12
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
2
67%
1
8%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 0:5 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1
Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2 Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
13
23
13
14
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|8 - 0
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 9
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 7
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 18
|2
|13.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|7.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (2)
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (2)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|3 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|Ньюкасл Джетс
|Callum Timmins
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1
|ФК Сидней
|Коста Дуглас
|2