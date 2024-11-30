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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Мельбурн Сити
0:2
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
45' Гол
Миланович Николас
45' Желтая карточка
Миланович Николас
80' Желтая карточка
Kavian Rahmani
0:2
81' Гол
Антонссон Маркус
86' Желтая карточка
Шиклуна Дилан
90'+5
33
Бич
Патрик
2
Тэлбот
Каллум
27
Трюин
Кай
26
Супрайен
Самуэль
16
Бехич
Азиз
6
Угаркович
Стивен
19
Шрайбер
Зейн
13
Аткинсон
Натаниэль
30
Куэн
Андреас
10
Коэн
Йонатан
35
Medin
Memeti
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
22
Anthony
Pantazopoulos
4
Бонетиг
Алекс
19
Клисби
Джек
5
Шиклуна
Дилан
25
Бриллант
Джошуа
23
Краев
Божидар
14
Миланович
Николас
26
Боррьелло
Брендон
7
Zachary
Sapsford
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед

38 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.9%
42.1%
29%
11 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
44.7%
23.7%
12 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

1:2
7:0
0:1
3:2
1:1
1:3
3:3
4:1
0:2
1:1
2:3
КФ
3:0
3:0
4:3
0:2
КФ
1:2
3:0
2:1
1:1
3:1
1:0
1:1
КФ
4:1
4:3
3:2
0:3
1:1
1:1
3:2
3:2
2:1
2:1
2:3
1:1
0:1
1:3
1:0
2:1

Голы

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

1.67
1.45

Среднее время на гол

54
62

Всего голов

75
56

Голов в среднем за матч

1.97
1.47

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нэббаут Эндрю 2 0.4
Угаркович Стивен 2 0.4
Куэн Андреас 1 0.2
Medin Memeti 1 0.2
Коэн Йонатан 1 0.2
Тилио Марко 1 0.2
Kavian Rahmani 0 0
Benjamin Dunbar 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миланович Николас 5 (1) 0.83
Боррьелло Брендон 2 0.33
Zachary Sapsford 2 0.33
Антонссон Маркус 2 0.33
Краев Божидар 1 0.17
Aydan Hammond 1 0.17
Клеур Габриэль 0 0
Мата Хуан 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угаркович Стивен 2 0
Шрайбер Зейн 2 0
Джегго Джеймс 0 1
Коэн Йонатан 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Тэлбот Каллум 1 0
Политидис Харри 1 0
Kavian Rahmani 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боррьелло Брендон 3 0
Клеур Габриэль 3 0
Миланович Николас 3 0
Шиклуна Дилан 1 0
Anthony Pantazopoulos 1 0
Aydan Hammond 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Мельбурн Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
4
Мельбурн Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 0:5 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1
Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2 Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
2
1
4
2.5
2
4
1
4
3.5
1
5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 5 5 0 0 8 - 0 15
2.
Аделаида Юнайтед
 5 3 2 0 12 - 9 11
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Веллингтон Феникс
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
ФК Сидней
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 2 1 3 13 - 12 7
8.
Макартур
 5 2 0 3 10 - 7 6
9.
Централ Кост Маринерс
 5 1 3 1 3 - 5 6
10.
Вестерн Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
Ньюкасл Джетс
 5 1 0 4 4 - 10 3
12.
Перт Глори
 6 0 2 4 4 - 18 2
13.
Брисбен Роар
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
ФК Сидней
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Макартур
 3 1 0 2 7 - 4 3
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
9.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 4 - 6 0
11.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 1 - 5 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 7 - 5 6
5.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Мельбурн Виктори
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Макартур
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Перт Глори
 3 0 2 1 3 - 8 2
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 5 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (2)
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 3 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
Ньюкасл Джетс Callum Timmins 3
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
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