Тур: 6. Стадион: ААМИ Парк.
0:2
Конец матча
0'
0:1
45' ГолМиланович Николас
45' Желтая карточкаМиланович Николас
80' Желтая карточкаKavian Rahmani
0:2
81' ГолАнтонссон Маркус
86' Желтая карточкаШиклуна Дилан
90'+5
Ход матча
45'
80'
81'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бич
Патрик
27
Трюин
Кай
16
Бехич
Азиз
19
Шрайбер
Зейн
30
Куэн
Андреас
10
Коэн
Йонатан
35
Medin
Memeti
- Основной состав
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
-
19 Шрайбер ЗейнПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
10 Коэн ЙонатанНападающий
-
35 Medin MemetiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
64 Мата ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед
38 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.9%
42.1%
29%
11 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
44.7%
23.7%
12 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
1.67
1.45
Среднее время на гол
54
62
Всего голов
75
56
Голов в среднем за матч
1.97
1.47
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нэббаут Эндрю
|2
|0.4
|Угаркович Стивен
|2
|0.4
|Куэн Андреас
|1
|0.2
|Medin Memeti
|1
|0.2
|Коэн Йонатан
|1
|0.2
|Тилио Марко
|1
|0.2
|Kavian Rahmani
|0
|0
|Benjamin Dunbar
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миланович Николас
|5 (1)
|0.83
|Боррьелло Брендон
|2
|0.33
|Zachary Sapsford
|2
|0.33
|Антонссон Маркус
|2
|0.33
|Краев Божидар
|1
|0.17
|Aydan Hammond
|1
|0.17
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Мата Хуан
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Шрайбер Зейн
|2
|0
|Джегго Джеймс
|0
|1
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Тэлбот Каллум
|1
|0
|Политидис Харри
|1
|0
|Kavian Rahmani
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боррьелло Брендон
|3
|0
|Клеур Габриэль
|3
|0
|Миланович Николас
|3
|0
|Шиклуна Дилан
|1
|0
|Anthony Pantazopoulos
|1
|0
|Aydan Hammond
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Мельбурн Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
4
Мельбурн Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 0:5 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1
Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2 Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
42
14
24
14
15
14
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|5 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (2)
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|3 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|Ньюкасл Джетс
|Callum Timmins
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1