  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Мантуя
0:0
Второй тайм: 81'
Модена
0'
27' Желтая карточка
Кауц Кристиан
32' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
35' Желтая карточка
Радаелли Николо
51' Желтая карточка
Араму Маттиа
71' Желтая карточка
Солини Маттео
77' Желтая карточка
77' Вторая желтая карточка
Коттали Маттео

Ход матча

10'
Солини Маттео
Бриньяни Фабрицио
 
27'
 
Кауц Кристиан
32'
 
Кальдара Маттиа
35'
Радаелли Николо
 
51'
Араму Маттиа
 
66'
Манкузо Леонардо
Antonio Fiori
 
67'
Визер Давид
Араму Маттиа
 
67'
Francesco Galuppini
Брагантини Давиде
 
70'
 
Божанай Клейс
Казо Джузеппе
70'
 
Глиоцци Этторе
Мендеш Педру
71'
Солини Маттео
 
77'
 
77'
 
Коттали Маттео

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Мантуя
Ничья
Модена
3.30
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2.55
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Все Коэффициенты
1
Феста
Марко
17
Радаелли
Николо
13
Бриньяни
Фабрицио
87
Де
Майо
Себастьян
23
Erik
Panizzi
21
Тримболи
Симоне
8
Буррай
Сальваторе
70
Араму
Маттиа
30
Брагантини
Давиде
7
Менса
Дэвис
11
Antonio
Fiori
26
Ганьо
Риккардо
25
Деллавалле
Алессандро
23
Кальдара
Маттиа
33
Кауц
Кристиан
3
Понси
Фабио
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
10
Палумбо
Антонио
20
Казо
Джузеппе
11
Мендеш
Педру
Мантуя
4-3-3
Модена
3-4-2-1

История личных встреч

Мантуя
Модена

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СC
1:1
СC
0:0
ЛП
2:0
ЛП
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:2
СB
2:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

73
115

Бомбардиры внутри турнира

Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 4 0.27
Манкузо Леонардо 2 (1) 0.13
Antonio Fiori 1 0.07
Буррай Сальваторе 1 0.07
Francesco Ruocco 1 0.07
Francesco Galuppini 1 0.07
Солини Маттео 1 0.07
Редольфи Алекс 1 0.07
Alessandro Debenedetti 1 0.07
Бриньяни Фабрицио 0 0
Менса Дэвис 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Визер Давид 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 3 (2) 0.2
Мендеш Педру 2 0.13
Абьюзо Фабио 2 0.13
Казо Джузеппе 1 0.07
Дефрель Грегоре 1 0.07
Божанай Клейс 1 0.07
Кальдара Маттиа 1 0.07
Глиоцци Этторе 1 0.07
Заро Джованни 1 0.07
Коттали Маттео 1 0.07
Санторо Симоне 1 0.07
Кауц Кристиан 1 0.07
Деллавалле Алессандро 1 0.07
Идрисси Риад 1 0.07
Беюку Гэди 1 0.07
Баттистелла Томас 0 0

Карточки

Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 5 0
Тримболи Симоне 3 1
Солини Маттео 4 0
Араму Маттиа 3 0
Редольфи Алекс 3 0
Менса Дэвис 3 0
Francesco Galuppini 2 0
Челла Стефано 0 1
Поссанцини Давиде 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Манкузо Леонардо 1 0
Мурони Маттия 1 0
Бриньяни Фабрицио 1 0
Радаелли Николо 1 0
Federico Artioli 1 0
Cristiano Bani 1 0
Antonio Fiori 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санторо Симоне 5 0
Палумбо Антонио 4 0
Кальдара Маттиа 2 1
Заро Джованни 3 0
Баттистелла Томас 3 0
Дефрель Грегоре 1 1
Глиоцци Этторе 2 0
Джерли Фабио 2 0
Пергреффи Антонио 2 0
Дука Эдоардо 2 0
Деллавалле Алессандро 2 0
Ганьо Риккардо 1 0
Коттали Маттео 1 0
Маньино Лука 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Казо Джузеппе 1 0
Кауц Кристиан 1 0
Идрисси Риад 1 0

Результаты матчей

Мантуя
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
7
Мантуя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Модена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

4
11
Мантуя
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Модена
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

5
18

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
33%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Забито

13
19
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
4
31%
4
21%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
6
33%
2
10%
61-75
4
22%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мантуя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Катанзаро - Мантуя 2:2 Мантуя - Кремонезе 1:0 Сассуоло - Мантуя 1:0 Мантуя - Палермо 0:0
Сампдория - Мантуя 1:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2
Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Козенца - Модена 1:1 Модена - Каррарезе 2:0 Специя - Модена 1:0 Модена - Кремонезе 2:2
Сассуоло - Модена 2:0 Модена - Палермо 2:2 Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0

Результаты матчей

Мантуя
Модена

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
6 раз 43%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мантуя
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
5
2
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
7
7
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
6.
Бари
 15 4 9 2 19 - 14 21
7.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
8.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
9.
Юве Стабия
 15 4 7 4 15 - 18 19
10.
Палермо
 14 4 6 4 14 - 12 18
11.
Мантуя
 0:0 15 4 6 5 14 - 17 18
12.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
14.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
15.
Модена
 0:0 15 3 7 5 19 - 20 16
16.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
17.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
18.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
19.
Зюйдтироль
 15 4 1 10 14 - 27 13
20.
Фрозиноне
 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 0:0 7 4 3 0 7 - 3 15
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 0:0 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
11.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
12.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
13.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
14.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
16.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
17.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
18.
Палермо
 6 1 3 2 4 - 4 6
19.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
20.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
3.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
4.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
5.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Модена
 0:0 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Мантуя
 0:0 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Весь список
  • 66'
    Antonio Fiori уходит с поля. Манкузо Леонардо выходит вместо него
  • 52'
    Г О О О О Л - Педро Мендес бьет в цель!
  • 51'
    Араму Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Николо Радаелли получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Кальдара Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Кристиан Каус получил желтую карточку от судьи
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    • 10'
      Бриньяни Фабрицио уходит с поля. Солини Маттео выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Модена.
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